Efektet e mollës në parandalimin e kancerit

Lëngu i frutit, ka efekte për parandalimin e kancerit të zorrës së trashë, edhe pse nuk është akoma e qartë mënyra ku substancat e quajtura “polifenol” eliminojnë tumorin.

Molla nuk është vetëm një koncentrat me anti-oksidant i vlefshëm për organizmin, por edhe një burim molekular me prirje anti-tumorale. Është kjo ajo që del nga një kërkim i bërë nga Instituti i Shkencave Ushqimore të CNR-së dhe i publikuar në revistën “Scientific Reports”.

Sipas studiuesve, lëngu i mollës ka efekte në parandalimin e kancerit kolorektal, edhe pse nuk është akoma i qartë mekanizmi molekular, pra, mënyra ku substancat e quajtura “polifenol” eliminojnë tumorin.

“Ne kemi studiuar për herë të parë mënyrën specifike pikërisht kur molekulat anti-oksiduese veprojnë, madje mbi cilat proteina specifike të qelizave”, – ka shpjeguar Angelo Facchiano, bashëkautor i kërkimit. Studimet e fundit kanë evidentuar që konsumi i përditshëm i mollës, lejon reduktimin e marrjes së substancave të drogës dhe për sa i takon grave, të kenë një jetë seksuale të mirë.

Ndërveprimet mes anti-oksidantëve dhe proteinave – “Objektivi është të dihet lloji i caktuar i qelizës që duhet shënjestruar, edhe pse kjo nuk është rëndësishme, – vazhdon Facchiano. – Për të pasur një vizion më të plotë, për të nisur një terapi referuese, është e nevojshme të njihen se cilat janë mekanizmat molekularë dhe cilat proteina janë të përfshira”. Shkencëtarët kanë bërë në kompjuter të numër të madh të testeve për të zbuluar nëse këto ndërveprime ndodhin midis përbërësve anti-oksidant të pranishëm në mollë dhe proteinat njerëzore, shkruan shqip.

“Bëhet fjalë për një metodologji që ofron potencialitet të madh dhe mundësi, mes të cilave ajo për të kufizuar nevojën për eksperimente laboratorike që kërkojnë përdorimin e reaguesve të kushtueshëm dhe mjeteve komplekse”, – kanë vënë në dukje studiuesit.

“Polifenoli” kundër kancerit – Analiza fokusohet në tri llojet e mollës (annurca, Red Delicious, Golden Delicious) në identifikimin dhe matjen e përbërësve të mëdhenj anti-oksidant që përmbahen në to. “Te “polifenoli”, molla pengon në mënyrë të veçantë replikimin dhe shprehjen e ADN-së në qelizat e kancerit të zorrës së trashë, në mënyrë të veçantë, kjo e pengon tumorin të rritet dhe përsëritet,” tha Facchiano.

Anti-tumoralët natyralë – “Ne gjithashtu zbuluam se proteinat në të cilën “polifenoli” mund të veprojë, janë të njëjta me ato që ndërveprojnë me disa substanca anti-tumorale të zhvilluara kohët e fundit. Hipoteza, në të cilën ajo do të jetë e nevojshme për të kryer studime të mëtejshme, është se disa elementë të pranishëm në mollë, kanë efekt parandalues duke vepruar pikërisht në të njëjtat mekanizma që janë të “prekur” nga ilaçet.