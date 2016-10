Ish Kryeministrja e Tailandës gjobitet me 1.3 miliardë dollarë

Junta Tailandeze ka gjobitur ish Kryeministren Yingluck Shinastra me 35 miliardë baht (1.3 miliardë dollarë) dhe ka urdhëruar t’i konfiskohen pronat si rezultat i një skeme të stokut të orizit që nuk shkoi siç duhet, raporton ABC News në Australi.

Në vitin 2011, Tailanda ishte eksportuesi më i madh në botë i orizit, duke llogaritur 30% të tregut global.

Yingluck, e cila ishte kryeministre në atë kohë, prezantoi një skemë që do t’i paguante fermërëve një çmim 50% mbi vlerën e tregut aktual për orizin e tyre.

Idea u përgatit para zgjedhjeve në korrik të vitit 2011, në të cilat Yingluck fitoi në fund, dhe supozohej t’i bënte fermerët tailandezë më të pasur, gjithashtu do të hiqte furnizimin në tregun global. Në teori Tailanda do mund të shiste oriz me çmim më të lartë sepse do të kishte më pak furnizim.

Megjithatë gjërat nuk shkuan sipas planit. Çmimet nuk u rritën aq sa ishte parashikuar dhe prodhues të tjerë të mëdhenj të orizit në Indi dhe Vietnam e panë këtë si një mundësi për tu “përmbytur” tregun.

Tailanda mbeti me depo të mbushura plot me oriz duke dëmtuar shtetin me rreth 8,2 miliardë dollarë dhe për pjesën 5,8 miliardë dollarë është përgjegjës direkt ish-kryeministrja.

“Sipas afatit të mandatit, kjo nuk është e drejtë dhe nuk është drejtësi” tha Yingluck jashtë një gjykate në Bangkok, sipas ABC News.