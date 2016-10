Halimi: Arsyet pse nuk mund të funksinojë testimi psikologjik i mësuesve

Brenda 9 muajsh të gjithë mësuesit dhe edukatorët e sistemit publik dhe privat do të futen në një testim profesional dhe psikologjik. Një vendim i marrë nga rastet e fundit, mbi shfaqjen e dhunës në institucione, e parashikuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Por, jo të gjithë janë pro këtij vendimi. Deputetja e Partisë Demokratike, Arbjola Halimi, njëkohësisht dhe pedagoge e Testimit Psikologjik dhe Psikologe Klinike, deklaron se është kundër testimit psikologjik të mësuesve dhe jo sepse është plan i qeverisë por për një sërë arsyesh, të cilat i rendit më poshtë.

Në një status në profilin e saj në facebook, deputetja nënvizon si arsye kundër vendimit, se përdorimi i instrumentave psikologjike në masë, sipas saj krijon implikime të mëdha që lidhen drejtëpërdrejtë me të drejtat e njeriut.

Ajo shton më tej se: “Janë jo etike pasi janë vlerësime që bëhen vetëm në kushte të një konfidencialiteti të plotë si dhe mbartin gjithnjë rrezikun e subjektivitetit e keqinterpretimeve”.

Pikë tjetër ku ndalet deputetja Halimi, është se në Shqipëri nuk ka aq psikologë klinikë për të bërë vlerësime të tilla. Si eksperte e fushës, ajo pohon se të tilla testime, kërkojnë njohuri mbi instrumentat matës dhe vlerësimin psikologjik. Thënë ndryshe, Hailimi deklaron se në vendin tonë, këto i kanë të dobëta duke qenë se kjo kërkon një kualifikm më vete pas graduimit.

Deputetja, nënvizon më tej se:”Për një vlerësim të tillë nga mjekët psikiatër as që bëhet fjalë pasi njohuritë e tyre janë edhe më të vjetëruara dhe të përqendruara kryesisht në somatike”.

Arsye tjetër që rendit, znj.Hailimi është se vlerësimi psikologjik i subjektit për të matur përputhshmërinë profesionale me karakterin bëhet vetëm gjatë aplikimeve në Universitet paralel me testet për njohurinë dhe asnjëherë më vonë. “Ndërkohë që vlerësimi psikoemocional është një matje e klinikës në psikologji që lidhet gjithnjë me matjen e shëndetin mendor”.

