Ben Blushi: Pavaresia e Dytë e Kosovës, nga Shqipëria

Deputeti Ben Blushi i është bashkuar debatit që ka hapur vizita e fundit e kryeministrit Edi Rama në Serbi dhe deklaratat e tij atje për Kosovën.

Sipas tij, Kosova “ka patur dhe ka dy pengesa për të qenë plotësisht e pavarur: njëra është politike që ka të bëjë me raportin me Serbinë dhe tjetra është kulturore dhe lidhet me pavarësinë nga Shqipëria”.

Statusi i Blushit:

Kosova eshte sot plotesisht e pavarur nga Serbia. Por me sa duket nuk i kane mbaruar problemet.Kur shoh debatet e diteve te fundit mendoj se ka hyre ne nje shteg te panjohur dhe te papritur qe pa dyshim do ta zgjidhe pa arme pa viktima dhe pa gjak por me art me muzike dhe me sport.Kjo eshte Pavaresia e Dyte e Kosoves ose ndryshe Pavaresia e Kosoves nga Shqiperia