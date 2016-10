VIDEO/ Policia në Shkodër operacion antidrogë: Sekuestrohen 5 kg kanabis

Policia e Shkodrës finalizoi sot operacionin antidrogë të koduar “Kiras”, ku sekuestroi 5 kg lëndë e dyshuar cannabis sattiva, si dhe vuri në pranga 2 persona e shpalli në kërkim një të tretë. Aksioni për arrestimin e trafikantëve i ngjan skenave të një filmi, të paktën kështu duket në video.

Si rezultat i këtij operacioni u arrestuan në flagrancë shtetasit : Edmir Demiraj, 28 vjeç, banues në Shkodër, Avni Kuçaj, 30 vjeç, banues në Shkodër si dhe u shpall në kërkim A.SH. 18 vjeç, banues në Shkodër.

Arrestimi i 2 shtetasve u bë pasi u kapën në flagrancë me një sasi prej 5 kg 32 gr lëndë e dyshuar narkotike cannabis sattiva, ku dyshohet se në bashkëpunim me shtetasin e shpallur në kërkim do e shisnin.

Gjithashtu u sekuestruan në cilësinë e provës materiale :

një automjet tip Benz me targa AA 399 CI

një automjet tip Citroen me targa AA 584 MO

Materialet proçeduriale iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër për veprën penale “Prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike” në bashkëpunim parashikuar nga neni 283-25 i Kodit Penal.