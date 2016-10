Trepça, a po dorëzohet Serbia?

Kryeministri serb Aleksandër Vuçiç është pyetur nga agjencia e lajmeve Tanjug nëse Serbia ka mbështetje në çështjen e Trepçes.

Përgjigjja e kryemistrit ishte kjo: “Nuk është krejtësisht dështim por është e vështirë, sepse nuk mund të gjejmë një mik strategjik për cështjen e Trepçës, në ato shtete që e kanë njohur Kosovën. Ata nuk mund të kuptojnë se shqiptarët bënë një gjë jo të mirë . Nuk do të jenë në anën tonë sa i takon Trepces sepse ata njohën Kosovën”, paralajmëroi Vuçiç.

“Sepse, siç thashë, e nisëm nga ne kemi nisur nga kënde të ndryshme dhe është e vështirë të arrish në të njëjtin konkluzion. Cfarë të bësh kam frikë se është e vështirë të fitojmë këtë betejë, por ne do të luftojmë dhe do të bëjmë çdo gjë në aspektin politik dhe ligjor. Nuk do të jetë e lehtë ta marrin.”