Ushtria për kanabisin? Kodheli: Duhet të flasim për gjëra serioze

“Punët në demokraci janë të ndara, secili bën atë që i takon”. Ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli reagon ndaj deklaratës së ministrit të Drejtësisë lidhur me angazhimin e Ushtrisë për të luftuar kanabisin.

Nga Kruja ku u u mbollën 5 mijë pemë në ‘Parkun Nënë Tereza’ në Malin e Krujës ministrja është pyetur dhe për deklaratën e ministrit të Drejtësisë Manjani që të dalë ushtria kundër kanabisit.

“Siguria është serioze dhe FA-të janë serioze. Kur flasim për gjëra serioze, duhet të jemi të tillë. Punët në demokraci janë të ndara, secili bën atë që i takon”,- tha Kodheli.

Ministri i Drejtesise Ylli Manjani deklaroi dje: Nuk e di të them nëse është emergjencë apo jo, por nëse është e nevojshme për të dhënë një efekt reagues proporcional edhe ushtria mund të dalë. Ne duhet të japim këtë mesazh dhe jam i bindur për këtë. Nga ky fenomen ose ndahemi tani që sa ka filluar ose nuk ndahemi më. Ose ndahemi tani, ose kur të ndahemi do të jetë shumë e vonë dhe e dhimbshme. Kjo është një përgjigje që duhet ta japim dhe të jeni të bindur që do ta japim.