Rihapet çështja “Kareli”, gardianët sërish në gjyq

Gjykata e Selanikut ka vendosur që gardianët e akuzuar për çështjen e Ilia Karelit do të gjykohen sërish, kësaj here për akuzën e braktisjes së personit, me pasoje vdekjen e tij. Kjo gjykatë do t’ia përcjellë çështjen prokurorisë së rrethit.

Në procesin e fundit gjyqësor, 13 gardianët morën dënime të lehta, pasi vdekja e Karelit u pranua se ndodhi për shkak të një ataku kardiak dhe jo prej torturave që i bënë të pandehurit. Në këtë mënyrë u rrëzua akt-akuza fillestare kundër të pandehurve.