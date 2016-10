Ilir Meta takim me presidentin e korporatës me të fuqishme kineze PCC China

Me ftesë të Presidentit të korporatës “Power Construction Corporation of China”, z.Yan_Zhiyong, Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Ilir_Meta, vizitoi zyrat qendrore të saj dhe pati një bashkëbisedim me drejtuesit e kompanisë.

Në këtë takim Meta shoqërohej nga delegacioni i Kuvendit të Shqipërisë dhe nga Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave,Edmond Panariti.

Gjatë prezantimit të aktivitetit të kompanisë, Yan Zhiyong shprehu interesin për vazhdimin e investimeve në Shqipëri. Ai nënvizoi se “Power Contruction” është e gatshme të vlerësojë projekte të tjera me interes të përbashkët në Shqipëri.

“Përveç by-pass-it të Beratit, ne po angazhohemi për ndërtimin e rrugës Thumanë-Vorë-Rrogozhinë”,- tha Zhiyomg.