Horoskopi, e mërkurë 19 tetor 2016

Dashi – Nëse jeni ne një lidhje, një projekt i përbashkët me partnerin do ju afroje edhe me tepër me njeri-tjetrin. Do ndani edhe disa sekrete te se shkuarës me te. Beqaret duhet te bëjnë valixhet gati dhe te nisen ne udhëtime sepse vetëm ashtu do mund ta gjejnë personin e duhur. Financat nuk do jene shume te mira kështu qe mundohuni qe çdo shpenzim ta kryeni me shume maturi dhe përkujdes.

Demi – Vetëm Saturni do ketë ndikim te drejtpërdrejtë tek jeta juaj ne çift gjate kësaj dite. Do mbizotërojë rregulli dhe emocionet e veçanta. Beqaret do ndihen te lire te bëjnë atë qe do duan dhe fatin kane për ta pasur gjithë kohës ne krah. Ne planin FInanciar nuk priten aspak probleme, megjithatë nëse do ju duhet te kryeni shpenzime te mëdha, mire është te tregoheni vigjilente.

Binjakët – Jeta juaj ne çift do jete përgjithësisht e kënaqshme. Do jeni te kuptueshëm me partnerin dhe mund ta toleroni pak me tepër nga zakonisht. Beqaret do bëjnë mire te mos e ngatërrojnë punën me dashurinë sepse mund te kenë probleme me vone. Për FInanca me te mire duhet te kuFIzoni shpenzimet dhe te mos FIksoheni pas lojërave te fatit. Nëse i bëni këto gjendja do jete e qëndrueshme.

Gaforrja – Përmirësimi i jetës tuaj ne çift qe ka FIlluar kohet e fundit do vazhdoje edhe gjate kësaj dite. Mosmarrëveshjet do jene pjese e se shkuarës për ju. Për beqaret nuk do përkujdeset veçanërisht asnjë planet, kështu qe duhet t’i marrin vete ne dore frenat e jetës. Financiarisht do jeni te favorizuar. PërFItoni nga kjo për te përmbyllur disa çështje te rëndësishme.

Luani – Nëse nuk ndieni me te njëjtat gjera për partnerin tuaj është me mire qe te flisni hapur dhe sinqerisht me te. Gënjeshtrat thjesht do e lëndojnë edhe me tepër. Beqaret nuk do jene me fat ne dashuri dhe nuk do kenë njohje te reja qe mund te kthehen ne histori dashurie. Buxheti do ketë goxha përmirësime dhe nuk do keni asgjë për çfarë te qaheni.

Virgjëresha – Sot do i bëni te gjitha përpjekjet e mundshme ju te dashuruarit qe marrëdhënia ne çift te jete sa me e mire. Do lodheni pak dhe mund te sakriFIkoni, por do ja arrini qëllimin. Beqaret nuk duhet ta humbasin për asnjë moment optimizmin sepse ne fund te ditës mund te ndodhin gjerat me te bukura. Buxheti nuk do jete i keq, megjithatë para se te shpenzoni bëjini me kujdes llogarite.

Peshorja – Ka rrezik qe sot te keni disa debate dhe mosmarrëveshje me partnerin tuaj. Ne shumicën e kohës nuk do ndiheni aspak mire. Beqaret do jene gati te bëjnë çdo lloj çmendurie vetëm qe te mos mbeten me vetëm. Yjet ne fakt do jene ne anën e tyre. Disa mund te FIllojnë edhe thjesht aventura te kënaqshme. Për te riorganizuar FInancat duhet patjetër te flisni me specialistet.

Akrepi – Do jeni gjate gjithë kohës me nerva sot ju te dashuruarit dhe marrëdhënia me partnerin do jete mjaft delikate. Kujdes me ato qe do thoni sepse situata mund te marre tatëpjetën. Beqaret do kenë një dite te jashtëzakonshme, prandaj do ju duhet thjesht ta shfrytëzojnë çdo moment. Për shpenzimet ju do jeni kampione te vërtetë dhe gjendja do përkeqësohet.

Shigjetari – Klima yjore do jete shume e favorshme sot për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Do keni një marrëdhënia te shkëlqyer me partnerin qe do e adhurojnë qe te gjithë. Beqaret nuk do jene me fat ne dashuri dhe ne disa momente mund te mbyllen edhe ne vetvete. Financat do jene aq te mira saqë do arrini te kryeni edhe disa investime qe me pare as nuk i kishit menduar.

Bricjapi – Te gjithë ata qe janë ne një lidhje do kalojnë një dite fantastike sot dhe do përjetojnë emocione te njëpasnjëshme. Partneri do kujdeset edhe për detajet me te vogla. Beqaret gjithashtu do jene me shume fat ne dashuri dhe mund te FIllojnë lodhjen qe kane ëndërruar. Me shpenzimet duhet te jeni me te mature dhe duhet te mendoni edhe për te ardhmen. Po FIlluan tronditjet nuk do dini nga t’ia mbani me pas.

Ujori – Dite e mbushur me kontradikta do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Do jeni te dy strikte dhe nuk do toleroni as për gjene me te vogël. Kjo ne fakt është diçka e gabuar. Beqaret me ne fund do e gjejnë dashurinë e madhe me te cilin do FIllojnë një lidhje te qëndrueshme. Ne planin FInanciar mundohuni te mos ndërmerrni shume rreziqe sepse mund te keni probleme.

Peshqit – Nuk do e pëlqeni aspak qetësinë ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite përkundrazi do preferoni edhe disa debate ne vend te saj. Beqaret do jene gjate gjithë kohës ne humor dhe do ndihen gati për te FIlluar edhe aventura kalimtare. Çdo gjë për ta do jete si një loje. Financat mbajini gjithë kohës nen kontroll pasi ne te kundërt keni për te pasur probleme serioze dhe afatgjata.