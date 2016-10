Vjollca Hoxha:Më 16 tetor lindi Tani i Top-it, më 19 dhjetor lindi Top-i i Tanit

Si çdo 16 Tetor, tradita vazhdoi për punonjësit e Top Media-s. Këtë të dielë ata u mblodhën për të festuar ditëlindjen e themeluesit të ndjerë Dritan Hoxha. Në festën e organizuar në Club Arena, bashkëshortja, njëkohësisht presidentja e këtij televizioni Vjollca Hoxha, iu drejtua stafit të saj me këtë fjalim:

“Në ditëlindjen e Tanit, feston familja e madhe e Top Channel, Faleminderit të gjithëve që keni ardhur, në emrin tim dhe fëmijëve të Tanit. Ka disa njerëz që u festohet ditëlindja gjithmonë. Për njërin prej tyre jemi mbledhur sot. Në ditëlindje bëhen zakonisht bilance të një viti që lihet pas. Sa herë festojmë ditëlindjen e Tanit, këtu në Top Channel pyesim veten: sa afër ishim edhe këtë vit me idenë e tij për televizionin. Them sa afër, se fiks si e donte Tani, e di vetëm ai. Po besoj se nga aty ku po na sheh sot, ai buzëqesh i kënaqur.

Sepse në këtë vit të Tanit, televizioni i tij është sërish i joni, por edhe i juaji.

Besoj që në këtë ditëlindje të gjithë e ndjejmë këtë televizion edhe më të dashur, më të afërt, më familjar, sepse këtë ka dashur Tani gjithmonë. Ai donte që të gjithë ju, ne, shikuesit, të ndiheshim pjesë e tij. Në këtë ditëlindje të Tanit, Top Channel është më i fortë, më transparent, më me integritet se një vit më parë. Dhe këtu nuk po flas për forcimin e tij ekonomik dhe financiar dhe për mirëmenaxhimin e të gjitha burimeve tona njerëzore dhe jo vetëm. Me programet dhe emisionet tona, informative, investigative, politike dhe argëtuese, jemi rikthyer sërish aty ku ishim dhe ku e meritojmë dhe ku donte Tani. Te numri 1 i telekomandës. Janë me qindra rastet kur kamerat tona kanë zbuluar gabime, krime, abuzime, drama sociale. Por nuk kemi mbetur vetëm te zbulimi, por edhe te zgjidhja e problemeve. Ishin të shumtë skeptikët e vitit të fundit. Të shumtë dhe “qentë që lehën anash karvanit” të Top-it. Por karvani eci dhe ecën përpara. Duke shtuar me qetësi shpejtësinë dhe me dashuri audiencën, influencën dhe reklamat. Se televizioni ky është apo jo? Suksesi i këtij televizioni jeni ju. Ka nga ata që janë këtu që ditën e parë kur ai lindi. Ka të tjerë që punojnë nga më shumë se një dekadë. Ka nga ata që kanë ikur dje dhe ata që kanë ardhur sot. Ju them të gjithëve faleminderit.

Ky sot është Top-i që do donte Tani. Dhe kjo është dhurata më e bukur që i bëjmë atij në ditëlindje. E thashë, që ka nga ata që i kujtohet vetëm ditëlindja. Por nuk e kisha për Tanin. E kisha për ‎Top-in. Tani është nga ata njerëz që ka dy ditëlindje. Një sot. Tjetrën më 19 dhjetor.

Më 16 tetor lindi Tani i Top-it, më 19 dhjetor lindi Top-i i Tanit.

Atëherë bën 15 vjeç. Edhe Top-i, por edhe Tani, në jetën e tij të dytë. Atë të televizionit të tij. Atë jetën që nuk mbaron kurrë.

Gëzuar ditëlindjen Tan. Të duam shumë. Familja jote e madhe, Top-i.”