Uashingtoni kërkon më shumë sanksione kundër Rusisë.Heziton BE

BE-ja duket e ndarë mbi çështjen e vendosjes së më shumë sanksioneve anti-ruse, pasi Washington kërkon një “përgjigje të ashpër” për mbështetjen e Rusisë për operacion anti-terror të qeverisë siriane.

Ndërsa disa anëtarë të BE-së të tilla si Polonia janë të etur për të vendosur sanksione të mëtejshme anti-ruse në lidhje me krizën në Siri, shtetet e tjera të BE-së hezitojnë për ta bërë këtë, raportoi të dielën gazeta gjermane Der Tagesspiegel.

Të dielën Sekretari i Jashtëm britanik, Boris Johnson dhe Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry kërcënuan se do të vendosin më shumë sanksione ndaj Rusisë, e cila është duke ofruar mbështetje ushtarake për qeverinë siriane në luftën e saj kundër terrorizmit islamik.

Kancelarja gjermane Angela Merkel është gjithashtu në favor për më shumë sanksione, Frankfurter Allgemeine Zeitung ( FAZ) njoftoi të shtunën, duke cituar burime të afërta me Kancelares.

Sipas raportit, rezoluta e Merkelit pasoi nga një telefonatë e presidentit amerikan Barak Obama,I cili bën thirrje për Evropën për të rënë dakord mbi një “përgjigje të ashpër” ndaj fushatës anti-terror të Rusisë. Megjithatë, Der Tagesspiegel raportoi se ministri i jashtëm i Luksemburgut Jean Asselborn është në mesin e atyre që hezitojnë për të mbështetur më shumë sanksione. “Unë nuk e kuptoj se çfarë do të bëni sanksionet për të ndihmuar të krijuar një armëpushim afatgjatë në Siri”, ka thënë Asselborn.

Javën e kaluar Ministri i Jashtëm francez Jean-Marc Ayrault bëri thirrje për negociata për zgjidhjen e krizës siriane, dhe tha se “Është e rëndësishme të mos merrni në një cikël të sanksioneve për sanksione.”

Në vend të sanksioneve, rifillimi i negociatave për krizën siriane është “e vetmja mënyrë” për t’i dhënë fund konfliktit pesëvjeçar,tha Ayrault , për Evropë1.

Më 9 shtator, SHBA dhe Rusia ndërmjetësuan një marrëveshje armëpushimi në mes të grupeve të qeverisë dhe opozitës siriane. Megjithatë, më 19 shtator ushtria siriane ka deklaruar fundin e armëpushimit, për shkak të shkeljeve të shumta nga ana e rebelëve sirianë.

Më 3 tetor, zëdhënësi i Departamentit amerikan të Shtetit, John Kirby njoftoi se Uashingtoni kishte pezulluar kanaleve bilaterale me Rusinë që janë të vendosura për të mbështetur një ndërprerje të marrëveshjes së armiqësive në Siri.

Pas takimit me homologun e tij francez në fillim të këtij muaji, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov komentoi mbi propozimet për të dënuar Rusinë për shkak të mbështetjes së saj për qeverinë siriane.

Lavrov theksoi se sanksionet kundër Rusisë në lidhje me krizën e Ukrainës janë të lidhura me Marrëveshjen e Minsk. Zbatimi i këtyre marrëveshjeve varet nga Kiev, jo nga Moska, por Rusia u sanksionua pavarësisht kësaj.

Ka marrëveshje ruso-amerikane që partnerët tanë amerikanë kanë dështuar për të filluar zbatimin, por tani çështja e sanksioneve ndaj Rusisë është ngritur. Unë nuk mendoj se ka ndonjë nevojë për të shpjeguar se çfarë dua të them. Sipas mendimit tim, situata është vetë-evidente. Unë shpresoj shumë se, së pari, te prevaloje mirekuptimi dhe së dyti, dëshira për të fajësuar Rusinë për çdo mëkat nën diell nuk do të marrë dorën e sipërme dhe që të përpiqen për të normalizuar situatën në pjesë të ndryshme të botës, duke përfshirë Ukrainën dhe Lindjen e Mesme, do të vazhdojë, mbi të gjitha, nga interesat e popujve që jetojnë atje “, ka thënë Lavrov.

Marre nga Sputnik /Përshtati:Marjana Doda