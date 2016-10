Pse Putin I frikësohet një presidence Clinton

Frida Ghitis*

Edhe pse Donald Trump dhe Vladimir Putin duket se janë dakord mbi një numër çështjesh, ka një ceshtje per te cilen kane kendveshtrime te ndryshme. Ndërsa Trump thotë se Hillary Clinton është shumë e dobët për të qenë presidente e Shteteve të Bashkuara, Presidenti rus duket të ketë me të vërtetë frikë nga Clinton.

Dëshmi për kete është se Rusia është duke punuar në mënyrë aktive për të minuar perspektivat presidenciale te Clintonit.Kur hakeruan emailet e Komitetit Kombëtar Demokrat, vetëm disa orë para Konventës Demokratike Kombëtare, specialistët e sigurisë në internet gjetën shenjat e gishtave të agjencive ruse.Pastaj erdhi dhe hakeri I fundit të kryetarit I fushatës së Clinton, John Podesta.

Qeveria amerikane tashmë e ka akuzuar formalisht Rusinë për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane, dhe çdo shembull i ndërhyrjes deri më tani ka për qëllim në mënyrë të qartë të dëmtuar kandidatin demokrat.

Është e lehtë për të parë pse Putin I frikësohet Clinton. Ndërsa fushata Trump është duke u përpjekur për të marrë votuesit të duke parë si penges kollitjen e Clinton, Putin e sheh atë si një kërcënim real me objektivat e tij.

Për Putin, duke ndaluar Clinton nuk është vetëm një objektiv i rëndësishëm strategjik. Ajo është gjithashtu personal.

Kthehu në 2011, Putin u përball me protestën më të madhe të vendit qe kishte parë që nga rënia e Bashkimit Sovjetik. Ai kishte shërbyer dy mandate si president, maksimumi i lejuar, dhe në vitin 2008 ishte bërë kryeministër, me një manovër që e lejuan atë për të mbajtur në mënyrë efektive pushtetin, ndërsa aleati i tij, Dmitry Medvedev, ishte president.

Pastaj ai njoftoi – me shumë zemërim, por pak i befasuar- se ai do të kërkojë një mandat të tretë si president. Tre muaj më vonë, opozita shpërtheu në tërbim, kur partia e tij korri një fitore dërrmuese në zgjedhjet legjislative mes akuzave për mashtrim.

Me gjithë temperaturat e akullta në rrugët e Moskës, mijëra njerëz benë thirrje për zgjedhje të drejta dhe për t’i dhënë fund sundimit të pafund të Putinit. Në parullat e tyre deklaronin: “Putin është një hajdut!”. Pastaj-Sekretarja e Shtetit Clinton u rreshtua hapur me protestuesit. “Populli rus,… e meritojnë, zgjedhje të lira, të ndershme transparente.” ashtu si njerëzit kudo,” tha ajo. Putin fajësoi Clinton, duke e akuzuar atë se ka dërguar “një sinjal” për opozitën.

Armiqësia personale e Putinit ndaj Clinton përkon me qëllimet e tij më të mëdha strategjike.

Në vitet e fundit, ai ka nisur një politikë të jashtme (dhe të brendshme) gjithnjë muskulare. Ai po sfidon SHBA, NATO dhe Bashkimin Evropian në çdo hap. Pavarësisht nga një ekonomi të tkurrur – jo shumë më të madhe se sa Mexico-së – Rusia e ka përdorur fuqinë e saj ushtarake për ta bërë atë një lojtar i madh në skenën botërore.

Rusia, sipas analistëve perëndimorë, ka ngritur një fushatë për të “diskredituar modelin liberal demokratike të Perëndimit, dhe te minojnë marrëdhëniet trans-atlantike,” manipulimin vendet e Evropës Lindore dhe “mbështetjen shumë të drejtë” kundër BE-së.Se “Kremlini Playbook” përfshin ngatërrime me zgjedhjet në Evropë dhe SHBA.

Clinton qëndron në kundërshtim të drejtpërdrejtë me vizionin e Putinit,

Në kontrast me Trump, ajo ka bërë komente të panumërta gjatë viteve te cilat sugjerojnë se ajo do të paraqesë një kundërshtar shumë më të ashpër për ambiciet e Putinit me shume se Barack Obama , duke thënë se ajo mendon se Shtetet e Bashkuara duhet të gjejnë mënyra për të “kufizuar dhe, penguar, agresionin rus në Evropë dhe më gjerë. ”

Derisa Clinton dukete ashper, politika e jashtme Trump përkon me Rusine. Ai ka sugjeruar se mund të njohin aneksimin e Krimesë nga Rusia, të kapur me forcë nga Ukraina; ai mund të pezullojë sanksionet ekonomike ndaj Rusisë; dhe do të harmonizojë politikat e tij në Siri me Putin dhe Asad.

Gjatë primareve republikane, Clinton kritikoi udhëheqjen e administratës Obama duke thënë se ka dështuar në “rivendosjen”diplomatike me Rusinë. Por ish-ambasadori amerikan në Moskë, Mike McFaul, tha se ajo ishte thellësisht skeptik se plani do të japë fryt.

Kur Putin justifikoi 2014 marrjen e Krimesë nga Rusia si një përpjekje për të mbrojtur pakicat ruse atje, Clinton tha se ishte e ngjashme me arsyetimin e Hitlerit për të marrë pjesë të Evropës Lindore. Putin më vonë komentoi se Clinton ka ” nuk ka qenë kurrë shumë e këndshme në deklaratat e saj.”

Clinton ishte në mënyrë te vecante kritike ndaj reagimit të përmbajtur te Obamës, duke thënë: “Unë jam në kategorinë e njerëzve të cilët dëshironin që ne të bëjmë më shumë në përgjigje të aneksimin e Krimesë dhe destabilizimin e vazhdueshëm të Ukrainës.”

Pika më urgjente në agjendën e politikës së jashtme të dy Shtetet e Bashkuara dhe Rusia është lufta civile në Siri. Atje, fushata Trump ka ofruar ide të kundërta, por në debatin më të fundit Trump duket se qëndrojnë me Putinin.

Ndërsa Obama ka mbajtur një qasje shumë të përmbajtur ndaj krizës, dërgimi I Sekretarit të Shtetit John Kerry, maratona diplomatike me homologun e tij rus edhe pse Rusia vazhdon bombardimet e civilëve në mbështetje të Asadit, deri më tani ka qenë e padobishme .Clinton, duket e vendosur për të vendosur një zonë ndalim-fluturimi, i cili do të sfidoje jo vetëm ushtrinë e Sirisë, por edhe Rusinë.

Ajo thotë se do të mbajë të informuar rusët, kështu që nuk do kete përplasje, duke shtuar se “Unë dua te ulem në tryezë,” por kjo është një largim i mprehtë nga politika aktuale, dhe që duhet të tingëllojë thellësisht shqetësuese për Putinin.

Disa vjet më parë, Putin pyesnin, duke folur për Clinton, se “Është më mirë të mos për të argumentuar me gratë.” Është e qartë tani se pse ai do të madh për të shmangur që të argumentojnë me presidentin Hillari Klinton.

* Frida Ghitis është një analiste per çështjet botërore për Miami Herald dhe World Politics Review, ish-producente dhe korrespondente e CNN.

Marre nga CNN/ Pershatati:Marjana Doda