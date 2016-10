MTV dhe Bebe Rexha, çfarë po thurrin së bashku? (VIDEO)

Bebe Rexha, artistja që asnjëherë nuk e harron vendlindjen e saj, po i shkëlqen ylli në SHBA. E papritur ka qenë sot, postimi i MTV-s, ku u pohua se Rexha do të jetë zyrtarisht moderatorja e çmimeve European Music Awards 2016 në Rotterdam.

MTV e ka pritur me entuziazëm të madh praninë e bukuroshes me origjinë shqiptare në rolin kryesor, duke deklaruar se do të jetë një natë e egër me këtë artiste të multitalentuar në krye të natës.

Spektakli është në duar të sigurta pasi Bebe është një personazh që zgjat duart për të bërë gjithçka për vete dhe që nuk kursehet kurrë. Ajo punon fort, luan rëndë dhe vishet në mënyrën më fantastike, pavarësisht se ku po shkon.

Bebe bën gjithçka vetë, ajo jo vetëm po moderon, por edhe performon. Këngë të çmendura si “Me, Myself & I” si dhe “Hey Mama” do t’ju tërbojnë në kërcim. Për të mos harruar superhitin me Nicki Minaj “No Broken Hearts” që na ka ngritur humorin me ndjesitë shumë të mira dhe zërin fantastik. Bëhuni gati pasi 6 nëntori do të vijë shumë shpejt.