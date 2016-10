Kjo është Audi A9, të gjithë janë mahnitur me modelin e saj – FOTO

Veturat elektrike do të pushtojnë botën në të ardhmen dhe të gjitha markat e mëdha janë vënë pas krijimit të tyre duke aplikuar teknologjinë më të avancuar, transmeton lajmi.net

Audi, gjithashtu është duke punuar në këtë drejtim. Audi A9 besohet se do të jetë modeli i parë më konkurent për markat e tjera sa i përket veturave elektrike.

Nuk janë zbuluar detaje të veturës, kur do të lançohet ose performancat e saj, përveç asaj që thuhet se vetura do të kapë shpejtësinë 500km/h. shkruan lajmi.net. Ndërsa, për momentin janë shfaqur modele se si do të duket makina.