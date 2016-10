Blushi: Pas humbjes i kam kërkuar Edi Ramës të japë dorëheqjen. Ai nuk e dha, kjo nuk është demokraci

Pas largimit nga Partia Socialiste, deputeti Ben Blushi në një intervistë ekskluzive në emisionin Opinion ka folur për largimin e tij nga partia që prej shumë vitesh kishte aderuar.

Blushi tha se largimi im nga kjo parti nuk ishte një vendim personal, pra jam unë dhe deputetja Mimoza Hafizi, që mbasi konsumuam të gjitha mundësitë, për të bashkëjetuar në një parti normale, me rregulla normale, vendosëm të largohem.

Ai theksoi se shqiptarët kanë aftësinë për të harruar shpejt, ne kemi bërë një betejë në Partinë Socialiste përgjatë vitit të fundit, pra ky vendim që ne morëm të enjten nuk ishte një rrufe në qiell të hapur.

“Nëse ju kujtohet që nga fillimi i vitit 2016, kemi bërë një betejë brenda PS-së që të ketë zgjedhje të lira, nëqoftëse në Shqipëri një parti eleminon zgjedhjet, dhe të gjitha forumet, madje duke i hequr ekskluzivisht një personi mundësinë për t’u zgjedhur, kjo quhet normale dhe pastaj të detyrojnë që të bashkëjetosh, kjo për mua nuk është normale, kjo është arsyeja themelore, por jo e vetme. Që bashkë me znj.Hafizi vendosëm të largohemi nga Rilindja”.

Z.Blushi ju thatë se keni kujtesën shumë më të shkurtër, por unë mendoj se kujtesën më të shkurtër e keni ju. U konfliktuat me Ramën në vitin 2009, u rikthyehet serish me Ramën, u larguat serish nga Rama, tentuat disaherë të flirtonit me Ramën; pra u bënë një seri gjërash që e bënë gati të pabesueshme në vetvete këtë vendim?

Blushi: Të gjitha këto nuk janë të vërteta, por tregojnë vetëm një gjë. Pra i kam shkuar parimit dhe raportit vetëm më një parim në raport me njeriun.

Cilit Parim?

Blushi: Në vitin 2009, kam kërkuar që Rama të japë dorëheqjen nga Partia Socialiste, por që nuk e bëri. Për shkak se humbi zgjedhjet, pra na la 4 vjet në opozitë, dhe unë kërkova që të japë dorëheqjen siç ndodh kudo rëndom. Është normë demokratike, është parim moral dhe e kishim sanksionuar në statutine e PS-së. Unë nuk jam bashkuar me Ramën, pastaj, kam qëndruar në partinë time.