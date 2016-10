Biznesmeni amerikano-libanez, Faad Mitri nesër në Tiranë

Biznesmeni amerikano-libanez, Faad Mitri, i cili u detyrua të largohej me barrelë nga Shqipëria pasi u dhunua barbarisht nga 3 persona, do të rikthehet nesër në Tiranë.

Burime shumë të afërta pranë tij konfirmojnë për News 24 se arsyeja që e ka detyruar Mitrin të rikthehet në Shqipëri është humbja e nënës së tij e cila jetonte në Tiranë.

Të njëjtat burime bëjnë gjithashtu të ditur se biznesmeni amerikano-libanez do të marrë pjesë nesër në ceremoninë kishtare që zhvillohet në ora 11:00 në Kishën Orthodhokse në Tiranë, e mandej në ceremoninë mortore të nënës së tij që do zhvillohet tek varrezat e Tufinës. Nuk është e qartë nëse pas dhënies së lamtumirës së fundit për nënën e tij, Faad Mitri do vazhdojë të qëndrojë në Tiranë apo do të largohet menjëherë.

Vetëm pak ditë pas dhunës barbare ndaj biznesmenit amerikano-libanez, kompania e tij u tërhoq zyrtarisht nga investimi gjigand prej 450 milionë dollarësh në Gjirin e Lalzit.