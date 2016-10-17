Lista/Ja kush po hetohet për pasuritë nga gjyqtarët dhe prokurorët

Perditesimi i Fundit 11:26 - 17/10/2016
10:42 - 17/10/2016 Web Eri POLITIKE 0
Hipoteka nis verifikimin e pasurive të paluajtshme për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët në vend, ndërkohë që këta të fundit kanë afat të bëjnë deklarimet përkatëse deri më 7 nëntor. Përshpejtimi i procesit të vlerësimit të pasurive të paluajtshme për kupolën e drejtësisë kërkon të shmangë ndryshimet e pronësisë që mund të bëhen nga gjyqtarët dhe prokurorët, si dhe të mos vonojë procesin e Vettingut.
Zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme ka nisur verifikimin mbi pasuritë e 775 gjyqtarëve dhe prokurorëve, ndërkohë që këta të fundit po vijojnë me deklarimin e pasurisë së paluajtshme. Blitz.al disponon listën paraprake të ndarë në katër pjesë me emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve që tashmë janë në sitën e kontrolleve nga hipoteka.
Ndonëse ky kontroll duhej të niste kur të përfundonte deklarimi i tyre, zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme ka përshpejtuar procedurat në mënyrë që procesi të mos tejzgjatet dhe të përfundojë sa më shpejt. Gjithashtu synohet që të shmangen ndryshimet e pronësisë nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve, shkruan “Dita”.
Në këto lista janë të përfshirë edhe emrat e familjarëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve, në mënyrë që të vlerësohet se sa prona zotërojnë njerëzit e drejtësisë në emër të familjarëve të tyre. Lista përfshin të gjithë kupolën e drejtësisë: kryeprokurorin Adriatik Llalla dhe familja e tij, krerët e gjykatave të mëdha, si Sandër Simoni, Xhezair Zaganjori, Gerti Hoxha, anëtarët e KLD-së, si dhe familjen e ish-guvernatorit Ardian Fullani, pasi bashkëshortja e tij, Arjana Fullani, është anëtare e Gjykatës së Lartë. Në fund të verifikimit, hipoteka do të dalë me një regjistër të plotë të pronave të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Blitz.al
Sqarim: Në këtë listë emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve për verifikim janë me numra rendorë përpara.
Lista 1
|Nr.
|Emri
|Atësia
|Mbiemri
|Datëlindja
|1
|ADELINA
|JANI
|ZARKA
|20.03.1968
|IGLI
|JANAQ
|ZARKA
|13.09.1991
|IRA
|JANAQ
|ZARKA
|06.07.1995
|JANAQ
|LILI
|ZARKA
|2
|ADMIR
|ARIF
|BELISHTA
|20.09.1978
|ADA(KRISTINA)
|ADMIR
|BELISHTA
|01.12.2012
|ERALDA
|VALTER
|BELISHTA
|02.10.1985
|3
|ADMIR
|SELAHEDIN
|THANZA
|18.09.1969
|ARSELA
|ADMIR
|THANZA
|26.12.1995
|BORA
|ADMIR
|THANZA
|08.01.2000
|ELVIRA
|GANI
|ALIBALI
|30.08.1972
|FLORIND
|ADMIR
|THANZA
|21.08.2007
|4
|ADRIATIK
|BEGO
|BOCAJ
|25.08.1960
|ANA
|ADRIATIK
|BOCAJ
|21.02.1996
|DEVIS
|ADRIATIK
|BOCAJ
|13.06.1990
|FLORIKA
|KOZMA
|BOCAJ
|06.01.1961
|5
|AFERDITA
|KASEM
|MAHO ( LIKA)
|22.03.1979
|BESNIK
|YLLDI
|MAHO
|07.02.1978
|ESTELA
|BESNIK
|MAHO
|21.12.2011
|JONI
|BESNIK
|MAHO
|07.08.2016
|SOFIA
|BESNIK
|MAHO
|25.07.2008
|6
|AGIM
|MEHDI
|BENDO
|06.09.1954
|BOIKEN
|AGIM
|BENDO
|09.05.1988
|LINDITA
|ZIJA
|BENDO
|30.01.1964
|LORELA
|AGIM
|BENDO
|26.11.1992
|7
|AGIM
|HALIM
|FERIZAJ
|23.01.1953
|AGELA
|AGIM
|FERIZAJ
|29.10.1981
|ALBAN
|AGIM
|FERIZAJ
|27.10.1985
|ELSA
|ENVER
|FERIZAJ
|01.04.1958
|8
|AGRON
|HALIL
|ZHUKRI
|11.01.1965
|AROLD
|AGRON
|ZHUKRI
|08.11.1989
|LORIN
|AGRON
|ZHUKRI
|24.04.1996
|REZARTA
|DHIMITER
|ZHUKRI
|13.11.1968
|9
|AGRON
|SABAHEDIN
|VAVLA
|18.03.1958
|ENDRI
|AGRON
|VAVLA
|25.10.1990
|FJORENTINA
|LUTFI
|VAVLA
|13.03.1961
|SAFJOLA
|AGRON
|VAVLA
|05.08.1989
|10
|AHMET
|SELIM
|JANGULLI
|20.03.1965
|BEDRUDIN
|AHMET
|JANGULLI
|22.02.1999
|IRIS
|AHMET
|JANGULLI
|21.05.1996
|MAJLINDA
|XHEMAL
|JANGULLI
|20.09.1968
|SHERIBANU
|AHMET
|JANGULLI
|24.07.1997
|11
|ALAUDIN
|HASAN
|MALAJ
|10.03.1971
|ALDEN
|ALAUDIN
|MALAJ
|02.10.2005
|ALTEO
|ALAUDIN
|MALAJ
|21.11.2003
|EDLIRA
|OKJAN
|MALAJ
|13.03.1975
|RIGERS
|ALAUDIN
|MALAJ
|06.05.2001
|12
|ALBANA
|BURHAN
|BOKSI
|07.10.1974
|13
|ALBERT
|FATBARDH
|MEÇA
|28.11.1973
|EBI
|ALBERT
|MEÇA
|14.06.2006
|GISELA
|ALBERT
|MEÇA
|21.02.2001
|MONIKA
|ÇAPAJEV
|MEÇA
|15.12.1973
|14
|ALBERT
|KOÇO
|SPIRO
|22.07.1963
|KOSTANDINA
|ALBERT
|SPIRO
|25.06.2002
|LIRA
|ALBERT
|SPIRO
|06.06.1996
|MIRELA
|STEFAN
|SPIRO
|06.11.1968
|15
|ALBINA
|AVNI
|SPAHA
|29.03.1973
|JORID
|LULA
|SPAHA
|31.05.1998
|LULA
|MEIDI
|SPAHA
|30.07.1963
|MARIN
|LULA
|SPAHA
|19.11.2002
|16
|ALEKS
|ZEF
|NIKOLLI
|20.11.1978
|ANJA
|ALEKS
|NIKOLLI
|26.07.2010
|BLERTA
|MARK
|NIKOLLI
|27.04.1988
|SARA
|ALEKS
|NIKOLLI
|11.06.2012
|17
|ALEKSANDER
|SYRJA
|MUSKAJ
|06.01.1969
|ALDA
|REMZI
|MUSKAJ
|09.02.1973
|DEA
|ALAKSANDER
|MUSKAJ
|01.08.2000
|GREI
|ALAKSANDER
|MUSKAJ
|10.02.1997
|18
|ALFRED
|NEZIR
|GJONI
|01.03.1969
|ALBJORN
|ALFRED
|GJONI
|24.07.2009
|ALTEA
|ALFRED
|GJONI
|01.09.2000
|ANILA
|FAREDIN
|GJONI
|06.06.1977
|ANJA
|ALFRED
|GJONI
|11.10.2004
|19
|ALFRED
|SPIRO
|KONOMI
|29.12.1958
|EDITA
|JOSIF
|KONOMI
|19.08.1966
|IVA
|ALFRED
|KONOMI
|25.09.2006
|SPIRO
|ALFRED
|KONOMI
|21.02.2001
|20
|ALI
|HAQIF
|KOLECI
|02.03.1960
|ALBION
|ALI
|KOLECI
|09.06.1992
|ENIDA
|ALI
|KOLECI
|23.03.2002
|FJORALBA
|ALI
|KOLECI
|25.08.1994
|LUMTURIE
|XHEMAL
|TOÇI
|16.06.1965
|21
|ALKELINA
|ZYLYFTAR
|GAZIDEDJA
|06.06.1973
|ALDRI
|DRITAN
|GAZIDEDJA
|18.07.2000
|DONALD
|DRITAN
|GAZIDEDJA
|11.10.1995
|DRITAN
|AGIM
|GAZIDEDJA
|06.10.1971
|22
|ALLTUN
|KAJTAZ
|ÇELA
|28.03.1963
|ENIS
|ALLTUN
|ÇELA
|01.12.1994
|IRMA
|ALLTUN
|ÇELA
|15.02.1990
|MARIETA
|CUFE
|ÇELA
|26.07.1967
|MATILDA
|ALLTUN
|ÇELA
|16.02.1988
|23
|ALMA
|FERJAT
|BRATI
|07.01.1970
|REDON
|KOSTANDIN
|BASHA
|04.12.1999
|SINDI
|KOSTANDIN
|BASHA
|10.01.1995
|24
|ALMA
|SADI
|KOLGJOKA
|21.01.1979
|AILA
|DRITAN
|KOLGJOKA
|21.01.2011
|DEAN
|DRITAN
|KOLGJOKA
|11.01.2016
|DRITAN
|SABRI
|KOLGJOKA
|08.04.1981
|25
|ALMA
|TOMORR
|AHMETI
|09.12.1983
|EMANUEL
|ERION
|AHMETI
|18.05.2010
|ERION
|BASHKIM
|AHMETI
|15.06.1978
|HERA
|ERION
|AHMETI
|29.11.2014
|26
|ALMA
|FILAT
|LIÇAJ
|26.07.1976
|ARISA
|MEHMET
|LIÇAJ
|08.06.2004
|ARKED
|MEHMET
|LIÇAJ
|16.08.2005
|MEHMET
|LIÇO
|LIÇAJ
|25.07.1962
|27
|ALTIN
|PERPARIM
|SHKURTI
|06.11.1971
|BROOKLYN
|ALTIN
|SHKURTI
|04.06.2010
|DRITA
|PAJO
|SHKURTI (LIÇO)
|29.07.1983
|FRANKLIN
|ALTIN
|SHKURTI
|29.03.2012
|28
|ALTIN
|FEHMI
|ABDIU
|07.01.1971
|29
|ALTINA
|HAMDI
|NASUFI
|16.02.1977
|ANDA
|EDIS
|KOLA
|03.07.2006
|ANDRIN
|EDIS
|KOLA
|18.09.2010
|EDIS
|DAQE
|KOLA
|26.12.1971
|30
|ALTINA
|SEIT
|XHOXHAJ
|09.10.1970
|ENDRIT
|ARBEN
|IDRIZI
|24.06.2008
|ERISA
|ARBEN
|IDRIZI
|04.03.2004
|31
|ALVANO
|IZET
|MURATAJ
|04.05.1963
|AURELA
|SIMON
|MURATAJ
|16.11.1968
|BELISAR
|ALVANO
|MURATAJ
|08.03.1999
|FIORI
|ALVANO
|MURATAJ
|13.03.2004
|32
|AMARILDO
|AHMET
|LACI
|13.09.1975
|MATEA
|AMARILDO
|LAÇI
|29.03.2009
|OLTEN
|AMARILDO
|LAÇI
|12.02.2013
|ORTESJA
|IMO
|KONDI (LAÇI)
|15.09.1978
|33
|ANDI
|LLAMBI
|CIVICI
|15.05.1977
|ENEIDA
|DUKE
|CIVICI
|25.03.1978
|JOEL
|ANDI
|CIVICI
|7.12.2006
|KRISTI
|ANDI
|CIVICI
|22.04.2003
|34
|ANDI
|FUAT
|ÇELIKU
|25.06.1969
|EGIN
|ANDI
|ÇELIKU
|01.12.2001
|ERLINDA
|HIVZI
|ÇELIKU
|19.07.1973
|35
|ANDRI
|FAIK
|YMERI
|06.08.1979
|ARLINDA
|AGIM
|YMERI
|09.10.1985
|ENEA
|ANDRI
|YMERI
|18.09.2008
|36
|ANILA
|KOSTA
|KARANXHA
|29.12.1979
|37
|ANILA
|PILO
|KRISTANI (GURI)
|03.05.1971
|DEDE
|LIN
|GURI
|15.03.1967
|KEVIN
|DEDE
|GURI
|07.09.2000
|KRISTI
|DEDE
|GURI
|27.06.2006
|38
|ANILA
|KOSTAQ
|CAPO (ZERE)
|10.06.1968
|EA
|SEJDIN
|ZERE
|10.12.1995
|EMI
|SEJDIN
|ZERE
|27.04.1998
|SEJDIN
|NAZIF
|ZERE
|02.04.1959
|39
|ANITA
|BUJAR
|MICI
|01.11.1976
|DHIMITER
|ISLAM
|MICI
|02.09.1971
|KLAJDI
|DHIMITER
|MICI
|21.04.2001
|KLEA
|DHIMITER
|MICI
|28.07.2010
|40
|ANTONELA
|VLADIMIR
|PRENDI
|07.07.1980
|ELTON
|VASILLAQ
|KOLACI
|29.03.1976
|FLAVIA
|ELTON
|KOLACI
|19.03.2007
|KRISTA
|ELTON
|KOLACI
|16.03.2013
|41
|ARBANA
|EDUART
|SELMANAJ
|11.08.1975
|42
|ARBEN
|NEVRUZ
|MULLAJ
|05.12.1968
|ALIS
|ARBEN
|MULLAJ
|18.10.2009
|ARSIA
|ARBEN
|MULLAJ
|22.07.2004
|SILVA
|AGIM
|MULLAJ
|21.05.1981
|43
|ARBEN
|ENGJELL
|ZEFI
|26.03.1969
|DION
|ARBEN
|ZEFI
|03.12.2009
|IRIDA
|SHYQYRI
|SELHANAJ
|03.05.1974
|REJANA
|ARBEN
|ZEFI
|03.12.2009
|XHENETA
|ARBEN
|ZEFI
|08.01.2007
|44
|ARBEN
|FLAMUR
|MICKO (MICKAJ)
|16.05.1960
|ARTUR
|ARBEN
|MICKAJ
|01.05.1986
|DINORA
|SOKOL
|MICKAJ
|24.12.1965
|VIKTORIA
|ARBEN
|MICKAJ
|15.07.1991
|45
|ARBEN
|FOTO
|KOSTANDINI
|02.04.1959
|ANXHELA
|RIKARD
|KOSTANDINI
|02.02.1969
|FRANC
|ARBEN
|KOSTANDINI
|24.07.1996
|INGRID
|ARBEN
|KOSTANDINI
|20.06.2003
|46
|ARBEN
|SABRI
|DOSTI
|21.10.1973
|ANA
|ARBEN
|DOSTI
|14.11.2013
|EDIOLA
|XHEVDET
|DOSTI
|31.10.1985
|SABRIN
|ARBEN
|DOSTI
|08.12.2011
|47
|ARBEN
|LLAZAR
|LERA
|31.10.1966
|GARLENTINA
|PETRAQ
|MUSHKA
|03.04.1988
|48
|ARBEN
|MITAT
|VRIONI
|11.01.1961
|ANA
|ARBEN
|VRIONI
|03.02.1995
|IRIS
|ARBEN
|VRIONI
|15.05.1993
|MONIKA
|GAQO
|VRIONI
|16.02.1963
|49
|ARBENA
|ADRIAN
|AHMETI
|20.11.1980
|ARENS
|ISUF
|ÇELA
|21.02.1981
|EJONA
|RENS
|ÇELA
|07.03.2009
|50
|ARBËR
|ISUF
|ÇELA
|15.06.1985
|51
|ARDIAN
|MUSTAFA
|DVORANI
|20.02.1966
|EDLIRA
|MUHAMED
|DVORANI
|21.06.1970
|KLAJDI
|ARDIAN
|DVORANI
|17.04.1997
|52
|ARDIAN
|SHEFQET
|KALIA
|15.11.1969
|ENDI
|ARDIAN
|KALIA
|16.11.2004
|GEIDA
|ARDIAN
|KALIA
|06.02.1999
|GENTJANA
|HAMDI
|KALIA
|09.02.1976
|53
|ARDIANA
|MYRTEZA
|BERA
|26.01.1969
|ADEM
|SADIK
|HIDAJ
|16.02.1964
|KEJSI
|ADEM
|HIDAJ
|30.01.2006
|54
|ARDIT
|IBRAIM
|MUSTAFAJ
|02.10.1973
|ARSI
|ARDIT
|MUSTAFAJ
|22.10.2004
|DEA
|ARDIT
|MUSTAFAJ
|12.01.2010
|SILVANA
|MUSA
|MUSTAFAJ
|10.04.1975
|55
|ARIANA
|PLEURAT
|CACO(GUNBARDHI)
|09.09.1969
|ALBA
|ARTUR
|GUNBARDHI
|31.05.1996
|ARTUR
|RESHAT
|GUNBARDHI
|07.11.1961
|BORANA
|ARTUR
|GUNBARDHI
|31.05.1996
|RESHAT
|ARTUR
|GUNBARDHI
|07.10.2008
|56
|ARIOLA
|GAVRIL
|KRISTO
|08.07.1978
|ELIA
|JULIAN
|KRISTO
|25.06.2011
|ENEA
|JULIAN
|KRISTO
|14.05.2004
|JULIAN
|SOTIR
|KRISTO
|17.03.1977
|57
|ARJAN
|HYSNI
|BALLIU
|09.11.1968
|BJORN
|ARJAN
|BALLIU
|02.04.2000
|INES
|ARJAN
|BALLIU
|27.05.2005
|REZARTA
|NEVZAT
|BALLIU
|21.10.1972
|58
|ARJAN
|LLESH
|QAFA
|21.04.1974
|DIESA
|ARJAN
|QAFA
|30.07.2011
|EANADA
|ARJAN
|QAFA
|03.03.2009
|KLODJANA
|GJON
|QAFA
|09.10.1981
|LORAN
|ARJAN
|QAFA
|07.10.2015
|59
|ARJAN
|ÇERÇIZ
|ALIAJ
|12.04.1959
|ADRIANA
|PETRAQ
|ALIAJ
|20.06.1957
|VIRXHINIA
|ARJAN
|ALIAJ
|17.01.1995
|60
|ARJANA
|BAJRAM
|FULLANI
|03.09.1965
|ARDIAN
|JANI
|FULLANI
|15.01.1955
|ERIK
|ARDIAN
|FULLANI
|12.12.1994
|FIONA
|ARDIAN
|FULLANI
|15.02.1990
|61
|ARJANA
|LLAZAR
|LICO
|01.07.1955
|LOREN
|HIKMET
|LICO
|09.03.1983
|62
|ARMELA
|ARTUR
|HASANTARI
|20.08.1988
|KLITON
|SHPETIM
|BAKIRI
|05.07.1981
|63
|ARQILE
|LLAMBI
|BASHO
|18.01.1958
|ÇELJETA
|ARQILE
|BASHO
|30.04.1985
|LEFTERI
|JANAQ
|BASHO
|15.09.1959
|LLAMBI
|ARQILE
|BASHO
|24.10.1998
|VASILIKA
|ARQILE
|BASHO
|22.10.1982
|64
|ARTA
|GURI
|DUKA(BURDA)
|10.04.1986
|ENTON
|ALEKO
|DUKA
|22.02.1978
|65
|ARTA
|KOSTA
|LLAZARI
|27.06.1975
|66
|ARTAN
|NUH
|ZENELI
|31.10.1968
|ENIO
|ARTAN
|ZENELI
|21.08.2004
|ERA
|ARTAN
|ZENELI
|03.05.1995
|VALBONA
|SHEFQET
|ZENELI
|13.09.1970
|67
|ARTAN
|ILIA
|JAHOLLARI
|14.08.1983
|68
|ARTAN
|SOKRAT
|GJERMËNI
|21.04.1967
|ANILA
|KRISTAQ
|GJERMENI
|18.06.1968
|DION
|ARTAN
|GJERMENI
|10.1.2011
|SOKRAT
|ARTAN
|GJERMENI
|06.05.1994
|69
|ARTAN
|SABAUDIN
|LAZAJ
|26.06.1971
|ARTA
|MUSA
|LAZAJ
|26.11.1971
|ÇELJETA
|ARTAN
|LAZAJ
|14.05.2001
|DINION
|ARTAN
|LAZAJ
|24.04.1998
|70
|ARTAN
|UKE
|HAJREDINAJ
|17.06.1974
|ARVI
|ARTAN
|HAJREDINAJ
|06.02.2009
|GLEDIS
|ARTAN
|HAJREDINAJ
|01.01.2006
|VIOLETA
|XHEMAJL
|HAJREDINAJ
|14.10.1979
|71
|ARTAN
|IBRAHIM
|CUPI
|12.01.1964
|ELIO
|ARTAN
|ÇUPI
|30.05.1991
|EMILIANO
|ARTAN
|ÇUPI
|22.12.2001
|VIOLETA
|EMIN
|ÇUPI
|15.07.1963
|VIVIANA
|ARTAN
|ÇUPI
|26.05.1995
|72
|ARTAN
|BEQIR
|BROCI
|03.03.1973
|ANDJA
|ARTAN
|BROCI
|26.04.1998
|ARLIND
|ARTAN
|BROCI
|08.02.1994
|ILARIO
|ARTAN
|BROCI
|29.10.2003
|IRMA
|REFIK
|BROCI
|02.06.1974
|ITILIO
|ARTAN
|BROCI
|29.10.2003
|73
|ARTUR
|SEFEDIN
|GAXHA
|24.02.1967
|AMY
|ARTUR
|GAXHA
|02.02.2005
|DEZDEMONA
|HEKURAN
|GAXHA
|27.02.1970
|KRISTI
|ARTUR
|GAXHA
|01.07.1994
|74
|ARTUR
|AMDI
|MALAJ
|01.05.1969
|JONA
|ARTUR
|MALAJ
|13.05.2004
|LEDINA
|AGIM
|MALAJ
|19.07.1979
|MEGI
|ARTUR
|MALAJ
|08.12.2006
|75
|ARTUR
|SADIK
|KALAJA
|20.04.1960
|FLORA
|TAHIR
|KALAJA
|10.07.1962
|KEID
|ARTUR
|KALAJA
|07.10.1999
|REI
|ARTUR
|KALAJA
|06.09.1996
|76
|ASIM
|ALI
|VOKSHI
|20.04.1981
|JONIDA
|NUREDIN
|RYSTEMAJ
|10.03.1985
|77
|ASTRIT
|ASIM
|HAXHIALUSHI
|20.05.1968
|AILIN
|ASTRIT
|HAXHIALUSHI
|29.06.2002
|AMINA
|ASTRIT
|HAXHIALUSHI
|02.09.2005
|ARSEL
|ASTRIT
|HAXHIALUSHI
|02.02.2007
|ROZANA
|SHAHIN
|HAXHIALUSHI
|04.11.1980
|78
|ASTRIT
|XHEMAL
|KALAJA
|30.01.1965
|BJORNA
|ASTRIT
|KALAJA
|15.11.1995
|ENDRIT
|ASTRIT
|KALAJA
|24.02.1997
|UANDA
|ASTRIT
|KALAJA
|22.06.2010
|VALBONA
|OSMAN
|KALAJA
|10.04.1967
|79
|ASTRIT
|HYSEN
|FAQOLLI
|15.04.1970
|DENIS
|ASTRIT
|FAQOLLI
|19.02.2006
|ILDA
|PIRO
|FAQOLLI
|22.09.1971
|JONA
|ASTRIT
|FAQOLLI
|10.10.1999
|80
|ASTRIT
|ABAS
|SHEMA
|11.01.1962
|ARMELINO
|ASTRIT
|SHEMA
|31.05.1992
|FJORALBA
|ASTRIT
|SHEMA
|05.03.1997
|MIMOZA
|FIDAI
|SHEMA
|04.06.1968
|81
|ATALANTA
|PAJTIM
|ZEQIRAJ
|21.11.1987
|ALTIS
|SHKELZEN
|XHAFERAJ
|17.02.2016
|SHKELZEN
|DURIM
|XHAFERAJ
|22.06.1985
|SHKELZEN
|DURIM
|XHAFERAJ
|22.06.1985
|82
|AUREL
|FILAT
|ARAPI
|28.10.1987
|83
|AVNI
|RIZA
|SEJDI
|27.01.1968
|ERGI
|AVNI
|SEJDI
|04.08.2006
|LONETA
|AVNI
|SEJDI
|14.06.2000
|VALBONA
|IRFAN
|SEJDI
|02.06.1976
|84
|BARI
|DYLE
|SHYTI
|06.03.1968
|ARBER
|BARI
|SHYTI
|30.05.2006
|ELVANA
|BUJAR
|SHYTI
|18.03.1973
|EMI
|BARI
|SHYTI
|11.12.1997
|ERVIN
|BARI
|SHYTI
|22.05.2000
|85
|BASHKIM
|OSMAN
|DEDJA
|13.03.1970
|ANA
|BASHKIM
|DEDJA
|13.01.2016
|ANDI
|BASHKIM
|DEDJA
|07.09.2007
|SONILA
|PELLUMB
|CAMI
|23.06.1981
|86
|BEDRI
|ÇOBO
|QORI
|09.10.1964
|DENISA
|BEDRI
|QORI
|06.03.1991
|EGLA
|BEDRI
|QORI
|30.04.1994
|MERITA
|MUSTAFA
|QORI
|10.04.1967
|87
|BERNINA
|BAJRAM
|KONDI
|30.06.1978
|ERVIN
|KOSTA
|KARANXHA
|17.03.1978
|RASHELA
|ERVIN
|KARANXHA
|21.09.2012
|REZALINDA
|ERVIN
|KARANXHA
|14.11.2009
|88
|BESIM
|RAM
|TREZHNJEVA
|12.02.1958
|ALBEST
|BESIM
|TREZHNJEVA
|15.02.1997
|ALFA
|UKE
|TREZHNJEVA
|17.06.1968
|OLTA
|BESIM
|TREZHNJEVA
|04.12.1989
|89
|BESJANA
|FADIL
|GARXENAJ
|01.01.1988
|HERA
|ERJON
|SPAHIU
|09.07.2015
|90
|BESMIR
|HITO
|STROKA
|13.07.1986
|91
|BESNIK
|BABACE
|IMERAJ
|12.6.1954
|DRITA
|HYSEN
|IMERAJ
|10.03.1956
|ERJON
|BESNIK
|IMERAJ
|18.11.1977
|MARSELA
|BESNIK
|IMERAJ
|04.03.1980
|92
|BESNIK
|NUH
|HOXHA
|7.9.1967
|ENDRIT
|BESNIK
|HOXHA
|26.01.1996
|ROZETA
|MUSTAFA
|HOXHA
|10.7.1970
|XHENET
|BESNIK
|HOXHA
|17.4.1999
|93
|BESNIK
|HAJRI
|SHEHU
|19.07.1964
|ELIZETA
|ALI
|SHEHU
|13.04.1964
|HAJDRI
|BESNIK
|SHEHU
|19.01.2008
|MEGI
|BESNIK
|SHEHU
|21.12.1996
|REDON
|BESNIK
|SHEHU
|17.09.1992
|94
|BEVIS
|BEJKUSH
|SHEHAJ
|22.08.1986
|95
|BEZART
|BESIM
|KAÇKINI
|15.06.1981
|ELIDA
|HAZIS
|KAÇKINI
|23.04.1982
|96
|BIB
|PRENG
|NDRECA
|05.09.1981
|ANABELA
|BIBI
|NDRECA
|24.09.2014
|ANILA
|PJETER
|LLESHI
|24.10.1988
|BIANELA
|BIBI
|NDRECA
|13.02.2011
|97
|BLEDAR
|NOVRUS
|ABDULLAI
|07.02.1975
|ALMA
|RRAHMAN
|OSMANAJ
|23.02.1976
|RAYNARD
|BLEDAR
|ABDULLAI
|15.02.2005
|RYAN
|BLEDAR
|ABDULLAI
|08.08.2009
|STEVEN
|BLEDAR
|ABDULLAI
|28.10.2013
|98
|BLERINA
|GËZIM
|MUCO MUÇO
|13.07.1971
|ARBA
|MUSTAFA
|MUÇA MUÇO
|21.10.2000
|LEJDEN
|MUSTAFA
|MUÇA MUÇO
|24.06.1995
|MUSTAFA
|PERPARIM
|MUÇA MUÇO
|20.07.1971
|99
|BLERONA
|FADIL
|HASA
|14.11.1975
|DASAR
|LAUREN
|SHESHI
|24.08.2012
|LAUREN
|IDEAL
|SHESHI
|24.03.1973
|MARTIN
|LAUREN
|SHESHI
|25.09.2001
|100
|BLERTA
|BAKI
|ÇIBUKU-MARKU
|02.12.1971
|ANGJELO
|DRITAN
|MARKU
|03.03.2005
|DRITAN
|KRISTAQ
|MARKU
|02.01.1973
|KRISTO
|DRITAN
|MARKU
|14.09.2001
|101
|BRIKENA
|STAVRI
|UKPERAJ LUBONJA
|08.07.1975
|DARDI
|DRITAN
|UKPERAJ
|25.01.2010
|DRITAN
|QAMIL
|UKPERAJ
|17.12.1977
|102
|BRUNILDA
|LUMTURI
|ORHANI(MALO)
|10.08.1972
|ANDRIA
|ARBEN
|MALO
|21.01.2000
|ARBEN
|MAKSUT
|MALO
|26.09.1969
|ARTEA
|ARBEN
|MALO
|10.11.1996
|103
|BRUNILDA
|ASTRIT
|KASMI (DIBRA)
|05.01.1973
|BEHAR
|PETRIT
|KASMI
|13.10.1964
|DEBORAH
|BEHAR
|KASMI
|11.08.1996
|FRENKI
|BEHAR
|KASMI
|24.01.2000
|104
|BRUNILDA
|PËRPARIM
|KADI
|16.03.1977
|ANABEL
|GAZMEND
|KADI
|05.11.2011
|BARJON
|GAZMEND
|KADI
|28.10.2001
|GAZMEND
|HAMDI
|KADI
|15.02.1967
|105
|BUJAR
|REXHEP
|KRASNIQI
|30.04.1951
|DRITA
|RAMAZAN
|KRASNIQI
|12.01.1963
|EDONA
|BUJAR
|KRASNIQI
|25.09.1991
|ERINDA
|BUJAR
|KRASNIQI
|03.06.1987
|106
|BUJAR
|QAZIM
|MUSTA
|29.11.1970
|ENKELEJDA
|RUSTEM
|MUSTA
|19.06.1975
|RUBIN
|BUJAR
|MUSTA
|28.05.2003
|UENDI
|BUJAR
|MUSTA
|04.05.2000
|107
|DANIELA
|SALI
|SHIRKA
|30.06.1979
|BLEDAR
|JAÇE
|KASMI
|29.10.1975
|DEON
|BLEDAR
|KASMI
|27.11.2010
|108
|DED
|NDUE
|DEDA
|1.5.1951
|INIS
|DED
|DEDA
|29.11.1996
|MARIE
|NIKOLL
|DEDA
|20.03.1962
|MIGERT
|DED
|DEDA
|10.08.1988
|SIDRIT
|DED
|DEDA
|09.06.1990
|109
|DED
|PJETER
|MIRI
|05.03.1956
|GJELINA GJELINE
|GJERGJ
|MIRI
|30.1.1965
|110
|DESART
|BESNIK
|AVDULAJ
|19.05.1978
|JONIDA
|EDUARD
|AVDULAJ
|24.12.1984
|111
|DHIMITËR
|ALEKSANDËR
|LARA
|15.06.1961
|ALEKSANDER
|DHIMITER
|LARA
|15.09.1995
|BRUNILDA
|VASIL
|LARA
|28.10.1965
|112
|DHURATA
|SHYQYRI
|BALLA
|21.7/1957
|ARTUR
|SADEDIN
|BALLA
|30.03.1984
|NAJADA
|SADEDIN
|BALLA
|03.11.1997
|SADEDIN
|SHAQIR
|BALLA
|23.07.1943
|113
|DHURATA
|SHUAJP
|HAVERI
|16.06.1970
|ARBEN
|ALI
|HAVERI
|19.04.1961
|ELMA
|ARBEN
|HAVERI
|04.11.1993
|ENDRI
|ARBEN
|HAVERI
|30.07.1996
|114
|DHURATA
|BILAL
|BILO
|12.01.1961
|115
|DRITA
|MUHIDIN
|VELIA
|26.09.1955
|BLEDAR
|RAHMAN
|VELIA
|22.04.1986
|DENIS
|RAHMAN
|VELIA
|04.11.1981
|ELIRA
|RAHMAN
|VELIA
|25.08.1988
|116
|DRITAN
|ESAT
|CAKA
|24.12.1975
|DARTON
|DRITAN
|CAKA
|06.07.2011
|ODETA
|SHEFQET
|DERVISHI
|14.09.1977
|ODRI
|DRITAN
|CAKA
|23.07.2006
|117
|DRITAN
|TAF
|HASANI
|02.03.1985
|118
|DRITAN
|MUHAMET
|SECI
|21.12.1972
|DANJA
|DRITAN
|SECI
|26.09.2012
|DRILONA
|HALIL
|ALIAJ
|20.05.1982
|119
|DRITAN
|FERID
|HALLUNAJ
|5.7.1973
|ENKELEIDA
|BESNIK
|HALLUNAJ
|03.06.1980
|NADA
|DRITAN
|HALLUNAJ
|12.04.2007
|120
|DRITAN
|SPIRO
|BANUSHI
|22.12.1970
|ALEKSANDRO
|DRITAN
|BANUSHI
|23.06.2001
|MARINELA
|DRITAN
|BANUSHI
|23.07.1996
|MIMOZA
|FARUDIN
|BANUSHI
|10.01.1971
|121
|DURIM
|ILMI
|HASA
|17.08.1960
|OREST
|DURIM
|HASA
|27.06.1991
|VENETIKE
|SAMIT
|HASA
|12.01.1970
|XHULIA
|DURIM
|HASA
|23.08.1994
|122
|EDA
|MUHAMER
|KAJA
|12.07.1970
|ALVI
|EDUART
|KAJA
|04.07.1994
|EDUART
|MURAT
|KAJA
|13.08.1967
|MEGAN
|EDUART
|KAJA
|22.03.2001
|123
|EDLIRA
|DHIMITER
|PETRI (SADUSHAJ)
|17.10.1976
|EVI
|SOKOL
|SADUSHI SADUSHAJ
|09.05.1991
|KEJDI
|SOKOL
|SADUSHI SADUSHAJ
|12.10.1995
|SIMONA
|SOKOL
|SADUSHI SADUSHAJ
|15.10.2010
|SOKOL
|MALIQ
|SADUSHI SADUSHAJ
|27.07.1963
|124
|EDMOND
|BUJAR
|ISLAMAJ
|01.03.1969
|LURA
|EDMOND
|ISLAMAJ
|23.07.2003
|MARIN
|EDMOND
|ISLAMAJ
|24.07.2007
|SONILA
|ARAP
|TOSKA
|20.06.1977
|125
|EDVAN
|EDUART
|VEÇANI
|06.06.1984
|126
|EGLANTINA
|LLAZI
|SOFRONI (MIKANI)
|14.12.1972
|AMARDA
|NIKOLIN
|MIKANI
|21.10.2010
|NIKOLIN
|STAVRI
|MIKANI
|25.10.1971
|STAVRION
|NIKOLIN
|MIKANI
|18.10.2007
|127
|EJONA
|GURI
|LAZELLARI
|30.04.1987
|LAURENT
|ALI
|FUÇIA
|16.03.1986
|128
|ELBANA
|XHEVAT
|LLURI
|03.09.1980
|NOAH
|GERD
|HOXHA
|14.3.2015
|EMILI
|GERD
|HOXHA
|14.07.2012
|GERD
|RESMI
|HOXHA
|28.12.1976
|129
|ELDA
|SULEJMAN
|VRIONI
|29.11.1976
|MARKELIAN
|SPIRO
|KOÇA
|05.01.1972
|130
|ELIDON
|HARILLAQ
|PAPAZISI
|07.10.1978
|131
|ELONA
|KENO
|STAVRI (TORO)
|11.01.1972
|ALBAN
|IRFAN
|TORO
|09.03.1971
|ENEA
|ALBAN
|TORO
|07.01.2006
|ESTER
|ALBAN
|TORO
|12.10.2001
|132
|ELONA
|NESTI
|MIHALI
|28.07.1988
|133
|ELSA
|ABAZ
|ULLIRI
|27.01.1988
|134
|ELVANA
|PANDELI
|ÇIÇOLLI
|03.09.1981
|ARBEN
|MYRVET
|SHEHU
|20.01.1980
|VESA
|ARBEN
|SHEHU
|25.11.2013
|135
|EMA
|NUREDIN
|GASHI
|19.06.1979
|BELMONT
|OLIVER
|USHINA
|28.04.2011
|BLUBEL
|OLIVER
|USHINA
|28.04.2011
|OLIVER
|FIQIRI
|USHINA
|24.04.1979
|136
|EMILJANO
|SHEZAI
|RULI
|22.09.1980
|ETIEN
|EMILJANO
|RULI
|05.08.2013
|LEART
|EMILJANO
|RULI
|06.05.2007
|VILDANA
|SALIH
|RULI
|02.01.1981
|137
|ENEIDA
|DUKE
|CIVICI (HABAZAJ)
|25.03.1978
|ANDI
|LLAMBI
|CIVICI
|15.05.1977
|JOEL
|ANDI
|CIVICI
|07.12.2006
|KRISTI
|ANDI
|CIVICI
|22.04.2003
|138
|ENERJETA
|AGRON
|SHEHAJ
|03.01.1982
|ERJON
|NURI
|SHEHAJ
|02.07.1982
|KATERINA
|ERJON
|SHEHAJ
|24.01.2010
|139
|ENGERT
|SEIT
|PËLLUMBI
|27.04.1982
|140
|ENGJËLLUSHE
|ISA
|TAHIRI
|17.09.1982
|141
|ENKELA
|FERIK
|BAJO (VLORA)
|08.09.1971
|LUEN
|QEMAL
|VLORA
|05.04.2011
|QEMAL
|XHEVDET
|VLORA
|06.09.1966
|142
|ENKELEDA
|LAZE
|KASHURI (DODA)
|24.10.1977
|ARBER
|RASIM
|DODA
|06.08.2005
|ARTI
|RASIM
|DODA
|05.10.2010
|ENDRI
|RASIM
|DODA
|22.03.2007
|RASIM
|HYSEN
|DODA
|16.04.1965
|143
|ENKELEDA
|NAZMI
|KAPEDANI
|03.12.1984
|LULZIM
|HAXHI
|QARRI
|14.03.1976
|STIVEN
|LULZIM
|QARRI
|06.12.2013
|144
|ENKELEDI
|ENVER
|HAJRO
|26.09.1974
|ARNOLD
|SUBI
|HAJRO
|28.05.1975
|ENES
|ARNOLD
|HAJRO
|10.09.2003
|ERIN
|ARNOLD
|HAJRO
|16.08.2007
|145
|ENKELEIDA
|BELUL
|HOXHA
|22.03.1979
|ANTJA
|AVNI
|KRAJA
|19.11.2007
|REDI
|RASIM
|DODA
|16.02.2002
|146
|ENKELEJDA
|AVNI
|SOFTA (METALIAJ)
|17.07.1972
|AHMET
|ZENEL
|METALIAJ
|16.05.1959
|ANTEA
|AHMET
|METALIAJ
|28.02.2003
|ERBLINA
|AHMET
|METALIAJ
|28.02.2003
|147
|ENTELA
|ALFRED
|SHEDULA (SORRA)
|01.05.1973
|ANDI
|FATMIR
|SHEDULA`
|17.08.2002
|EVI
|FATMIR
|SHEDULA
|19.07.2005
|FATMIR
|KUJTIM
|SHEDULA
|05.11.1965
|148
|ENTELA
|VIKTOR
|PRIFTI
|13.08.1970
|ELIO
|PETRIT
|TARE
|17.08.1998
|EVI MEI
|PETRIT
|TARE
|21.05.2004
|PETRIT
|BAJRAM
|TARE
|27.02.1960
|149
|ENTON
|JORGJI
|DHIMITRI
|14.09.1978
|ELONA
|PANDELI
|DHIMITRI (GUSHI)
|22.06.1980
|MARIN
|ENTON
|DHIMITRI
|23.05.2013
|XHORXHI
|ENTON
|DHIMITRI
|06.07.2010
|150
|ERARBËR
|ALFRED
|MADHI
|01.08.1979
|151
|ERGYS
|YLLI
|GASHI
|06.03.1982
|ESTELA
|HAZBI
|BEJKO
|10.10.1985
|152
|ERGYS
|LUAN
|SELMANI
|16.05.1973
|IRIS
|ERGYS
|SELMANI
|03.09.2011
|LUMTURI
|VLADIMIR
|SELMANI
|16.11.1983
|STIVEN
|ERGYS
|SELMANI
|22.02.2009
|153
|ERIOL
|ILIR
|ROSHI
|03.06.1980
|NAJADA
|RAMAZAN
|ROSHI
|04.06.1986
|154
|ERJON
|ARBEN
|ÇELA
|14.06.1985
|155
|ERJON
|JANI
|BANI
|07.05.1985
|AJON
|ERJON
|BANI
|31.10.2013
|ANJEZA
|HYSEN
|BANI
|28.04.1987
|156
|ERMIRA
|HALIL
|DEDJA
|24.08.1967
|GER
|ANOL
|DEDJA
|03.12.1996
|RON
|ANOL
|DEDJA
|07.02.2005
|157
|ERSIDA
|ENVER
|BAJGORA
|15.08.1986
|158
|ERVIN
|SHPËTIM
|POLLOZHANI
|25.12.1978
|AMLA
|ERVIN
|POLLOZHANI
|26.09.2014
|ANITA
|IMER
|POLLOZHANI
|26.08.1981
|ERAN
|ERVIN
|POLLOZHANI
|06.04.2010
|159
|ERVIN
|ALI
|TRASHI
|25.05.1981
|160
|ERVIN
|NAZMI
|METALLA
|27.04.1976
|161
|ESMERALDA
|ZYDI
|ÇEKA
|07.01.1980
|162
|ESMERILDA
|AGIM
|HABILI
|29.03.1988
|163
|ETLEVA
|HYSEN
|TEMO
|09.08.1971
|ANDON
|VANGJUSH
|TEMO
|10.01.1970
|ANXHEL
|ANDON
|TEMO
|17.09.1995
|EMANUEL
|ANDON
|TEMO
|14.07.2003
|164
|ETLEVA
|BEDRI
|DEDA
|22.05.1971
|165
|ETLEVA
|SKËNDER
|GJAMO (ÇAMI)
|22.10.1972
|JORGO
|GJAMO
|GJAMO
|02.02.1967
|166
|EVELINA
|STEFAN
|QIRJAKO
|10.04.1967
|KRISTA
|VLADIMIR
|MOLLAJ
|27.07.1992
|167
|EVJENI
|HARITO
|SINOJMERI
|25.06.1963
|EDMOND
|FEHMI
|SINOJMERI
|18.04.1955
|ERIS
|EDMOND
|SINOJMERI
|05.06.1987
|SILVI
|EDMOND
|SINOJMERI
|29.08.1989
|168
|FAHRIJE
|IHSAN
|STRINGA (BUDO)
|27.07.1966
|ROBERT
|DURGUT
|STRINGA
|01.08.1956
|169
|FATIME
|SYRJA
|DEÇOLLI
|13.06.1970
|ILIR
|KOZMA
|DEÇOLLI
|27.06.1968
|KOZIMO
|ILIR
|DEÇOLLI
|06.05.1997
|SIRJO
|ILIR
|DEÇOLLI
|11.04.2007
|170
|FATMIR
|ISMAL
|HOXHA
|21.03.1968
|ALBI
|FATMIR
|HOXHA
|30.07.2007
|DRIAD
|FATMIR
|HOXHA
|12.08.2004
|RUDINA
|SMAJL
|HOXHA
|09.04.1976
|171
|FATMIRA
|IBRAHIM
|HAJDARI
|03.06.1964
|AZEM
|AZEM
|HAJDARI
|02.12.1998
|KIRJALD
|AZEM
|HAJDARI
|25.05.1984
|RUDINA
|AZEM
|HAJDARI
|15.08.1987
|172
|FATOS
|ALI
|QATO
|17.04.1960
|ELTJONA
|FATOS
|QATO
|14.05.1991
|ENDRI
|FATOS
|QATO
|15.11.2003
|KRISTI
|FATOS
|QATO
|12.12.1994
|MERITA
|SERAFIN
|QATO
|11.10.1967
|173
|FATOS
|ULVI
|LULO
|02.09.1961
|ELJO
|FATOS
|LULO
|24.10.1992
|EVALD
|FATOS
|LULO
|22.07.1998
|RUDINA
|AGRON
|LULO
|29.08.1970
|174
|FATRI
|BASHKIM
|ISLAMAJ
|26.10.1979
|DRIN
|FATRI
|ISLAMAJ
|26.07.2013
|MATILDA
|DILAVER-DYLAVER
|ISLAMAJ
|16.02.1981
|175
|FEHMI
|ASLLAN
|PETKU
|24.08.1959
|AFERDITA
|SELMAN
|PETKU
|22.11.1969
|ALBAN
|FEHMI
|PETKU
|31.08.1994
|ARBER
|FEHMI
|PETKU
|28.06.1996
|BEKIM
|FEHMI
|PETKU
|13.08.1991
|KRESHNIK
|FEHMI
|PETKU
|07.02.1998
|176
|FEJZO
|ABEDIN
|HYSI
|15.02.1954
|EDVIN
|FEJZO
|HYSI
|16.05.1983
|HEKURANE
|BARJAM
|HYSI
|08.05.1955
|KLODJAN
|FEJZO
|HYSI
|07.07.1979
|NERITA
|FEJZO
|HYSI
|29.01.1988
|177
|FIDA
|BAJRAM
|OSMANI
|20.10.1959
|ENDRIT
|KUJTIM
|OSMANI
|09.08.1985
|KUJTIM
|MEXHIT
|OSMANI
|06.09.1952
|MARSILA
|KUJTIM
|OSMANI
|27.02.1991
|178
|FILDEZE
|BYNJAMIN
|HAFIZI
|06.01.1978
|ARLIND
|FADIL
|KASËMI
|05.11.2002
|MELISA
|FADIL
|KASËMI
|15.04.2001
|179
|FIQRETE
|QAZIM
|MULLAJ
|1.1.1953
|ALFRED
|SKENDER
|MULLAJ
|22.07.1953
|ANISA
|ALFRED
|MULLAJ
|08.07.1984
|GENTIAN
|ALFRED
|MULLAJ
|04.05.1981
|180
|FJORALBA
|FADIL
|QINAMI (PRIFTI)
|05.06.1977
|ERGYS
|STAVRI
|PRIFTI
|24.01.1975
|NIKOL
|ERGYS
|PRIFTI
|20.12.2008
|PAOLA
|ERGYS
|PRIFTI
|28.02.2015
|SONIEL
|ERGYS
|PRIFTI
|16.02.2006
|181
|FLAMUR
|SHKËLQIM
|KAPLLANI
|13.04.1967
|ERMIRA
|BUJAR
|KAPLLANI
|26.11.1972
|JURGEN
|FLAMUR
|KAPLLANI
|21.07.1997
|182
|FLOJERA
|MIKAIL
|DAVIDHI
|30.12.1986
|KUJTIM
|ZENEL
|BUNGA
|26.02.1984
|183
|FLORA
|ABEDIN
|HAJREDINAJ
|01.11.1972
|KEVIN
|KUJTIM
|HAJREDINAJ
|26.12.2000
|KUJTIM
|TAHIR
|HAJREDINAJ
|16.06.1969
|184
|FLORA
|HAKI
|HYSI (HASIMI)
|10.09.1959
|ENIS
|NEKI
|HASIMI
|20.11.1990
|NEKI
|MEHMET
|HASIMI
|02.05.1952
|185
|FLORJAN
|YLLI
|KALAJA
|15.12.1985
|INA
|LULEZIM
|HOXHAJ
|24.06.1987
|186
|FLUTURA
|BILAL
|HOXHA
|08.07.1973
|187
|FLUTURA
|BEQIR
|SKENDERI
|10.01.1958
|ANTUEN
|DHIMITRAQ
|SKENDERI
|10.12.1982
|DHIMITRAQ
|NASI
|SKENDERI
|22.11/1953
|188
|FRAN
|MEHILL
|PRENDI
|23.08.1967
|IVA
|FRAN
|PRENDI
|30.09.2008
|KLAUDIO
|FRAN
|PRENDI
|08.01.1997
|REJDI
|FRAN
|PRENDI
|24.06.2001
|VERA
|PJETER
|PRENDI
|03.05.1974
|189
|FUAT
|SABRI
|VJERDHA
|24.02.1956
|AELA
|FUAT
|VJERDHA
|13.02.1995
|SABAHETE
|IDRIZ
|VJERDHA
|15.04.1961
|190
|GANI
|BAJRAM
|DIZDARI
|30.03.1949
|ANISA
|GANI
|DIZDARI
|11.03.1982
|SHEFKIE
|MUSLI
|KORTOCI
|11.10.1971
|191
|GENCI
|ANDON
|SINJARI
|07.07.1969
|ALBANA
|RAMADAN
|SINJARI
|19.10.1973
|AMBRA
|GENCI
|SINJARI
|28.05.2001
|DIODORO
|GENCI
|SINJARI
|15.04.2011
|JUSTIN
|GENCI
|SINJARI
|07.06.2002
|192
|GENTI
|SKENDER
|DOKOLLARI
|07.03.1987
|193
|GENTI
|LUIGJ
|SHALA
|19.06.1972
|ANAMARIA
|GENTI
|SHALA
|24.06.2005
|LUIGJ
|GENTI
|SHALA
|23.10.2007
|MARILDA
|NDOC
|SHALA
|02.08.1982
|TINKA
|GENTI
|SHALA
|14.06.2012
|194
|GENTIAN
|LUIGJ
|MARKU
|26.03.1980
|DRITA
|GASPËR
|MARKU
|17.04.1984
|GLORIA
|GENTIAN
|MARKU
|05.06.2011
|MATEO
|GENTIAN
|MARKU
|07.01.2010
|195
|GENTIAN
|OSMAN
|HAMITI
|21.09.1976
|ARMIDA
|LLAZI
|HAMITI
|30.01.1985
|EMILI
|GENTIAN
|HAMITI
|18.02.2012
|GEARD
|GENTIAN
|HAMITI
|11.11.2013
|196
|GENTIAN
|SELAHYDIN
|MEDJA
|28.05.1978
|197
|GENTIANA
|ALI
|MUCAJ
|16.09.1976
|ARIAN
|SKENDER
|MUÇAJ
|29.06.1971
|ENIS
|ARIAN
|MUÇAJ
|25.09.2002
|ROAN
|ARIAN
|MUÇAJ
|16.09.2009
|198
|GENTIANA
|MALO
|XHELILI
|25.02.1982
|ALBERT
|MEHMET
|RROKAJ
|22.05.1981
|ERIND
|ALBERT
|RROKAJ
|18.12.2009
|199
|GERD
|RESMI
|HOXHA
|28.12.1976
|ELBANA
|XHEVAT
|LLURI
|03.09.1980
|EMILI
|GEND
|HOXHA
|14.07.2012
|EMILI
|GERD
|HOXHA
|14.07.2012
|NOAH
|GERD
|HOXHA
|14.03.2015
|200
|GILDA
|JORGJI
|HOXHA (LLAMBRAJ)
|14.06.1984
|ELDI
|VLADIMIR
|HOXHA
|05.10.1982
|ERA
|ELDI
|HOXHA
|12.07.2011
|201
|GJIN
|GJON
|GJONI
|09.03.1970
|ELONA
|SHPETIM
|ÇAUSHI
|24.05.1971
|202
|GJINOVEFA
|DULE
|GABA
|03.12.1952
|ALBANA
|VLADIMIR
|GABA
|07.12.1981
|BORANA
|VLADIMIR
|GABA
|20.09.1986
|JONIDA
|VLADIMIR
|GABA
|07.11.1979
|VLADIMIR
|BRAHIM
|GABA
|06.04.1948
|203
|GJOVALIN
|BARDHOK
|PERNOCA
|15.07.1959
|AFERDITA
|GJOKË
|PERNOCA
|22.08.1970
|KEVIN
|GJOVALIN
|PERNOCA
|06.04.1995
|RESILDA
|GJOVALIN
|PERNOCA
|16.3.1992
|XHULIO
|GJOVALIN
|PERNOCA
|15.08.1998
|204
|GRAMOZ
|RIZA
|LEVANAJ
|23.05.1960
|ABIGENA
|GRAMOZ
|LEVANAJ
|23.02.1989
|AMANTIA
|GRAMOZ
|LEVANAJ
|21.02.1987
|RAJMONDA
|QANI
|LEVANAJ
|01.01.1965
|205
|GRANIT
|DEMIR
|QYPI
|10.10.1952
|BETIM
|GRANIT
|QYPI
|08.11.1985
|DETION
|GRANIT
|QYPI
|30.07.1983
|MINE
|KUDUSI
|QYPI
|31.10.1954
|206
|GURALI
|MITAT
|BRAHIMLLARI
|25.04.1960
|LUMTURI
|MEHMET
|BRAHIMLLARI
|28.05.1963
|MIRJON
|GURALI
|BRAHIMLLARI
|13.01.1988
|ORLINDA
|GURALI
|BRAHIMLLARI
|28.11.1994
|207
|GUXIM (GUXIMTAR)
|ÇARÇAN
|BOÇI
|24.06.1961
|ÇELJETA
|GUXIM
|BOÇI
|07.07.1988
|IRIDA
|GUXIM
|BOÇI
|14.06.1993
|RAZIE
|TAIP
|BOÇI
|03.05.1968
|208
|GUXIM
|IBRAHIM
|ZENELAJ
|01.07.1960
|ARBIN
|GUXIM
|ZENELAJ
|15.03.2007
|MAJLINDA
|RIZA
|ZENELAJ
|02.12.1969
|RUDIN
|GUXIM
|ZENELAJ
|15.03.2007
|209
|HALIL
|IZET
|VANI
|26.02.1954
|BRIKENA
|HALIL
|VANI
|30.06.1991
|GRISILDA
|HALIL
|VANI
|20.10.1995
|JURGEN
|HALIL
|VANI
|18.02.1997
|NAILE
|HAZIS
|VANI
|15.04.1966
|ROVENA
|HALIL
|VANI
|06.03.1994
|210
|HASAN
|MUSLI
|SELIMI
|05.02.1956
|FARIE
|MEHMET
|SELIMI
|08.04.1957
|KRESHNIK
|HASAN
|SELIMI
|08.02.1982
|KUSHTRIM
|HASAN
|SELIMI
|05.07.1985
|TANUSHA
|HASAN
|SELIMI
|14.10.1979
|211
|HEKTOR
|MEHMET
|SINANAJ
|05.03.1959
|HELIS
|HEKTOR
|SINANAJ
|04.03.1992
|JURID
|HEKTOR
|SINANAJ
|18.06.1996
|LINDITA
|SIMON
|SINANAJ
|14.01.1968
|SKERDI
|HEKTOR
|SINANAJ
|29.8.1993
|212
|HERILA
|ARQERI
|ÇELA
|06.07.1972
|MISHEL
|THANAS
|LEKA
|10.10.2000
|THANAS
|NIKO
|LEKA
|20.09.1968
|XHOELA
|THANAS
|LEKA
|26.12.1996
|213
|HYSEN
|TEKI
|SALIKO
|05.02.1959
|FJORALB
|HYSEN
|SALIKO
|09.10.1994
|IBRAHIM
|HYSEN
|SALIKO
|05.10.1989
|LAVDIJE
|XHEVAIR
|SALIKO
|25.08.1963
|214
|HYSNI
|QERIM
|DEMIRAJ
|29.05.1961
|DENIS
|HYSNI
|DEMIRAJ
|12.02.2004
|IRENA
|BAHIR
|DEMIRAJ
|24.08.1972
|JUELA
|HYSNI
|DEMIRAJ
|28.04.1997
|215
|IBRAHIM
|SEJAT
|HOXHA
|31.08.1959
|BRUNILDA
|REFAT
|HOXHA
|05.04.1964
|EJONA
|IBRAHIM
|HOXHA
|03.11.1988
|LEJDON
|IBRAHIM
|HOXHA
|29.06.1991
|216
|IDRIZ
|SHABAN
|MULKURTI
|25.09.1957
|ELDA
|IDRIZ
|MULKURTI
|06.05.1992
|ERBLIN
|IDRIZ
|MULKURTI
|28.12.1999
|ERSIDA
|IDRIZ
|MULKURTI
|03.03.1987
|SHPRESA
|ADEM
|MULKURTI
|09.04.1964
|217
|IDUSH
|RIZA
|MALIQI
|15.09.1948
|FERDINAND
|HYSEN
|SARACI
|19.09.1948
|218
|IGERTA
|MAKSIM
|BENGU (HYSI)
|08.11.1984
|EDVIN
|FEJZO
|HYSI
|16.05.1983
|SIBORA
|EDVIN
|HYSI
|01.02.2012
|219
|ILIBA
|NIKOLLAQ
|BEZATI
|10.09.1972
|ILNA
|LEONARD
|BEZATI
|17.07.2000
|LEONARD
|ODISEA
|BEZATI
|25.03.1968
|LISEA
|LEONARD
|BEZATI
|01.10.2003
|220
|ILIR
|DALIP
|PASHAJ
|17.04.1971
|BESIM
|ILIR
|PASHAJ
|26.07.2003
|ZHANETA
|SHEFQET
|PASHAJ
|28.02.1971
|221
|ILIR
|BARDHYL
|MUSTAFAJ
|15.09.1970
|INES
|ILIR
|MUSTAFAJ
|25.08.2000
|LUIZA
|NIKO
|MUSTAFAJ
|06.03.1976
|SERXHIO
|ILIR
|MUSTAFAJ
|20.08.2005
|222
|ILIR
|NDUE
|PERDEDA
|01.08.1970
|DIANA
|BARDHOK
|PERDEDA(LOKA)
|19.09.1972
|IRDA
|ILIR
|PERDEDA
|08.10.2000
|223
|ILIR
|DHIMITER
|TOSKA
|27.04.1970
|ANTEA
|ILIR
|TOSKA
|20.07.2003
|DION
|ILIR
|TOSKA
|23.03.2005
|MAJLINDA
|SOLLI
|TOSKA
|08.05.1972
|224
|ILIR
|MEDI
|CELIKU
|03.01.1971
|KLODJANA
|LIRJAN
|ÇELIKU
|24.07.1978
|MATEO
|ILIR
|ÇELIKU
|19.10.2003
|MEDI
|ILIR
|ÇELIKU
|17.7.2001
|225
|ILIRIANA
|CERCIZ
|OLLDASHI
|25.01.1975
|ERION
|VELI
|MATA
|05.11.1976
|GREIS
|ERION
|MATA
|21.01.2013
|HENRI
|ERION
|MATA
|30.03.2010
|226
|INA
|LULEZIM
|HOXHAJ
|24.06.1987
|FLORJAN
|YLLI
|KALAJA
|15.12.1986
|227
|IRENA
|MALIQ
|HOXHA
|31.07.1972
|ARBER
|NURI
|HOXHA
|01.01.2001
|ERIGEN
|NURI
|HOXHA
|23.05.1997
|FLOGERT
|NURI
|HOXHA
|07.11.2003
|NURI
|HALIM
|HOXHA
|12.06.1970
|228
|IRENA
|YMER
|PLAKU
|31.12.1982
|ALISIA
|FOTJON
|DORRE
|28.01.2014
|FOTJON
|VANGJEL
|DORRE
|15.01.1982
|INES
|FOTJON
|DORRE
|27.08.2012
|JONIS
|FOTJON
|DORRE
|23.12.2008
|229
|IRENA
|SPIRO
|BRAHIMI
|15.05.1972
|ARENC
|ASIM
|BRAHIMI
|30.04.1972
|ELENA
|ARENC
|BRAHIMI
|06.01.1999
|EVI
|ARENC
|BRAHIMI
|13.06.2003
|230
|IRENA
|HEKURAN
|MANEKU(GJOKA)
|15.02.1970
|SIMONE
|STEFAN
|GJOKA
|14.09.2004
|STEFAN
|JOSIF
|GJOKA
|19.06.1955
|231
|IRIDA
|YMER
|KACERJA
|11.05.1982
|JARA
|MENTOR
|BIMI
|06.06.2014
|MENTOR
|MAKSUD
|BIMI
|05.03.1982
|232
|ISUF
|HAJRI
|SHEHU
|01.02.1963
|ANDI
|ISUF
|SHEHU
|16.01.1993
|ORLANDO
|ISUF
|SHEHU
|01.12.2003
|TEUTA
|SHERIF
|SHEHU
|25.04.1971
|233
|IZABELA
|ÇESK
|RADOVANI
|18.08.1963
|GERD
|KLEMENT
|RADOVANI
|07.03.1998
|JERINA
|KLEMENT
|RADOVANI
|25.10.1996
|KLEMENT
|LAZER
|RADOVANI
|23.06.1962
|234
|IZET
|ALI
|KADANA
|04.04.1969
|EVI
|IZET
|KADANA
|29.06.1998
|SEKIDA
|IZET
|KADANA
|18.12.2000
|SUZANA
|HALIT
|KADANA
|07.04.1970
|235
|IZET
|HAXHI
|DUSHAJ
|30.06.1965
|KAÇANIK
|IZET
|DUSHAJ
|16.04.1996
|KLODIANA
|IZET
|DUSHAJ
|03.12.1995
|SEDITA
|IZET
|DUSHAJ
|06.02.2002
|SHPRESA
|RUSTEM
|DUSHAJ
|02.05.1972
|VETON
|IZET
|DUSHAJ
|04.06.2004
|236
|JAK
|PASHK
|NDOKA
|13.09.1959
|ANDRI
|JAK
|NDOKA
|30.11.2005
|DONIKA
|MARK
|NDOKA
|01.05.1968
|JUELA
|JAK
|NDOKA
|04.06.1993
|KLARA
|JAK
|NDOKA
|04.11.1999
|237
|JOANA
|ARBEN
|QELESHI
|07.01.1985
|238
|JULIAN- Juljan
|GEZIM
|HAXHIU
|03.04.1977
|BRULINDA
|LLAZO
|HAXHIU
|05.07.1978
|TONI
|JULJAN
|HAXHIU
|19.06.2013
|239
|KAÇE
|XHAFER
|AGOLLI
|06.03.1963
|ANTONIO
|ARJAN
|ADHAMI
|06.07.2001
|ARJAN
|JOSIF
|ADHAMI
|22.01.1957
|SILVI
|ARJAN
|ADHAMI
|01.06.1990
|240
|KASTRIOT
|XHELAL
|SELITA
|06.01.1978
|ANNA
|KASTRIOT
|SELITA
|11.11.2015
|BLEART
|KASTRIOT
|SELITA
|07.09.2010
|MIMOZA
|ADEM
|KALIA
|05.05.1977
|241
|KASTRIOT
|GJERGJ
|GRAMSHI
|25.07.1975
|GEORGIA
|KASTRIOT
|GRAMSHI
|14.01.2006
|GREGG
|KASTRIOT
|GRAMSHI
|07.05.2009
|MARSELA
|PALUSH
|GRAMSHI
|22.10.1984
|MEGY
|KASTRIOT
|GRAMSHI
|21.05.2014
|242
|KEN
|VASIL
|DHIMA
|08.05.1974
|KELIMA
|KEN
|DHIMA
|21.8.2002
|KLOEN
|KEN
|DHIMA
|17.10.2013
|KLORINDA
|SHYQYRI
|ÇELA
|01.04.1974
|243
|KETRA
|BAJRAM
|BAJRAMI
|30.08.1972
|BESNIK
|SHABAN
|BAJRAMI
|18.08.1961
|FABIAN
|BESNIK
|BAJRAMI
|09.11.1999
|SILVI
|BESNIK
|BAJRAMI
|28.01.1996
|244
|KLITON
|AGIM
|SPAHIU
|21.06.1970
|ALBANA
|XHAVIT
|SPAHIU
|19.06.1972
|KLADJOLA
|KLITON
|SPAHIU
|19.11.1997
|LORELA
|KLITON
|SPAHIU
|27.07.2003
|245
|KLODIAN
|QEMAL
|KURUSHI
|24.10.1975
|ARIA
|KLODIAN
|KURUSHI
|22.10.2015
|ERISELDA
|THANAS
|KURUSHI
|16.06.1980
|JONA
|KLODIAN
|KURUSHI
|30.07.2011
|246
|KLODIANA
|BEGATOR
|GJYZARI
|04.05.1976
|ARBAN
|EUGEN
|GJYZARI
|29.11.2005
|MARTINA
|EUGEN
|GJYZARI
|15.09.2001
|247
|KLODIANA
|FADIL
|MEMA (VEIZI)
|26.06.1979
|ENRIKO
|SOTIRAQ
|VEIZI
|08.03.2012
|KRISEIDA
|SOTIRAQ
|VEIZI
|02.06.2007
|SOTIRAQ
|ENRIKO
|VEIZI
|28.10.1976
|248
|KLORINDA
|SHYQYRI
|CELA
|01.04.1974
|KELIMA
|KEN
|DHIMA
|21.08.2002
|KELINA
|KEN
|DHIMA
|21.08.2002
|KEN
|VASIL
|DHIMA
|08.05.1974
|KLOEN
|KEN
|DHIMA
|17.10.2013
|249
|KOSTIKA
|MITI
|ÇOBANAQI
|19.10.1967
|ANDI
|KOSTIKA
|ÇOBANAQI
|03.02.1997
|ELIZA
|ENVER
|ÇOBANAQI
|18.07.1968
|ERINA
|KOSTIKA
|ÇOBANAQI
|15.07.1993
|250
|KRESHNIK
|FATOS
|OMARI
|20.04.1963
|251
|LAURENT
|ALI
|FUÇIA
|16.03.1986
|EJONA
|GURI
|LAZELLARI
|30.04.1987
|252
|LAZER
|LIN
|SALLAKU
|17.12.1962
|ALMA
|SKENDER
|SALLAKU
|05.05.1986
|ESTER
|LAZER
|SALLAKU
|18.05.2012
|KLAJD
|LAZER
|SALLAKU
|17.12.1990
|STELA
|LAZER
|SALLAKU
|07.11.1988
|253
|LEFTER
|BELUL
|JAHAJ
|25.11.1951
|ERMAL
|LEFTER
|JAHAJ
|10.7.1986
|MARJANA
|MALO
|JAHAJ
|10.03.1957
|SUELA
|LEFTER
|JAHAJ
|06.08.1981
|254
|LILJANA
|RAMO
|SULOLLARI
|02.05.1969
|ENI
|YLLSON
|SULOLLARI
|15.05.2000
|HYLGER
|YLLSON
|SULOLLARI
|22.01.1997
|YLLSON
|FETA
|SULOLLARI
|28.05.1963
|255
|LINDITA
|EQEREM
|HOXHA (SALINI)
|06.05.1970
|GEZIM
|XHEMAL
|ALIBALI
|27.04.1968
|JORIN
|GEZIM
|ALIBALI
|05.12.2003
|256
|LINDITA
|SHEFQET
|SINANAJ
|01.06.1971
|DEAN
|MYNYR
|SINANAJ
|11.12.2000
|ELJOR
|MYNYR
|SINANAJ
|19.07.1996
|MYNYR
|SHUAIP
|SINANAJ
|13.04.1966
|257
|LUAN
|TAF
|HASNEZIRI
|10.07.1974
|VILMA
|VENDIM
|HASNEZIRI
|07.03.1986
|258
|LUAN
|MEMET
|DERVISHI
|06.06.1956
|AMELA
|LUAN
|DERVISHI
|02.06.1994
|ELDIAN
|LUAN
|DERVISHI
|20.06.1990
|LULJETA
|BRAHIM
|DERVISHI
|21.05.1964
|259
|LUAN
|RAMAZAN
|LUSHA
|01.07.1963
|BETIM
|LUAN
|LUSHA
|09.12.1988
|EMIN
|LUAN
|LUSHA
|02.02.1991
|ISMET
|LUAN
|LUSHA
|24.03.1996
|ZENEPE
|HABIL
|LUSHA
|06.06.1966
|260
|LULJETA
|HASAN
|KOLONJA(TOPALLI)
|16.09.1976
|ESTIA
|GENCI
|KOLONJA
|1.6.2008
|GENCI
|PETRAQ
|KOLONJA
|19.03.1969
|ISELIA
|GENCI
|KOLONJA
|20.02.2014
|261
|LULJETA
|THANAS
|KOLE
|28.11.1969
|ARBEN
|JANI
|KOLE
|29.05.1964
|DORIS
|ARBEN
|KOLE
|18.05.2003
|JOAN
|ARBEN
|KOLE
|07.09.1997
|262
|LUTFIJE
|HAZIS
|CELAMI
|25.06.1980
|263
|LUVEDA
|LUAN
|DARDHA
|19.02.1985
|ARBER
|ILMI
|ALLARAJ
|01.08.1988
|DESEA
|ARBER
|ALLARAJ
|03.06.2014
|264
|MAJLINDA
|ANDREA
|ANDREA
|30.07.1969
|KRISTI
|ODHISE
|ANDREA
|21.12.1993
|ODHISE
|THEODHORI-THODHORI
|ANDREA
|09.02.1964
|SILVANA
|ODHISE
|ANDREA
|26.10.1999
|265
|MAJLINDA
|HARILLA
|DOGGA
|04.03.1961
|DHIMITER
|KOL
|DOGGA
|20.03.1952
|ERINDA
|DHIMITER
|DOGGA
|05.02.1988
|INA
|DHIMITER
|DOGGA
|18.12.1990
|266
|MAKSIM
|TELI
|QIRJAZI
|01.10.1956
|HERALD
|MAKSIM
|QIRJAZI
|13.09.1989
|NAUNI
|MAKSIM
|QIRJAZI
|27.11.1994
|RAJMONDA
|SPIRO
|QIRJAZI
|05.05.1961
|267
|MANJOLA
|URIM
|BEJLERI
|23.01.1971
|EGEST
|ROBERT
|XHOGA
|09.07.1993
|268
|MARÇELA
|FIQIRI
|SHEHU
|16.03.1981
|ALBI
|SOKOL
|HUTA
|22.06.2010
|AMANDA
|SOKOL
|HUTA
|22.11.2007
|SOKOL
|BUJAR
|HUTA
|15.05.1977
|269
|MARGARITA
|VANGJEL
|BUHALI
|23.09.1976
|ANJA
|GERTMOND
|KOROVESHI
|11.08.2004
|GERTMOND
|VANGJEL
|KOROVESHI
|15.12.1975
|270
|MARIA
|QËNDRO
|QIRJAZI
|08.10.1966
|MELINA
|VASIL
|QIRJAZI
|10.09.1990
|THEODHOR
|VASIL
|QIRJAZI
|30.07.1989
|VASIL
|VANGJEL
|QIRJAZI
|14.12.1957
|271
|MARIANA
|SPIRO
|SHEGANI (DEDI)
|30.07.1967
|EGI
|ILIR
|SHEGANI
|05.11.1993
|ERIK
|ILIR
|SHEGANI
|04.01.1999
|ILIR
|SERAFIN
|SHEGANI
|30.08.1963
|272
|MARINA
|LUIGJ
|RRABOSHTA
|01.04.1964
|KOLE
|PJETER
|RRABOSHTA
|01.05.1957
|MARKETIN
|KOLE
|RRABOSHTA
|10.06.1985
|PJERIN
|KOLE
|RRABOSHTA
|23.03.1987
|273
|MARINELA
|KRISTAQ
|NUNI
|02.02.1979
|ANDA
|GENTJAN
|OSMANI
|26.04.2010
|GENTJAN
|AHMET
|OSMANI
|12.07.1979
|JON
|GENTJAN
|OSMANI
|13.09.2012
|274
|MARJANA
|HAJREDIN-HAREDIN
|VELÇANI(IDRIZI)
|21.06.1966
|ARBEN
|XHEMAL
|VELÇANI
|09.07.1968
|BENILD
|ARBEN
|VELÇANI
|06.12.2000
|NAILA
|ARBEN
|VELÇANI
|28.05.1998
|275
|MARKELIAN
|GEZIM
|KUQO
|04.03.1972
|DEA
|MARKELIAN
|KUQO
|18.08.2003
|ERGI
|MARKELIAN
|KUQO
|10.10.2008
|MARCELA
|VERXHIL-VIRXHIL
|KUQO
|24.10.1972
|276
|MARKELIAN
|SPIRO
|KOCA
|05.01.1972
|ELDA
|SULEJMAN
|VRIONI
|29.11.1976
|277
|MARSELA
|AGIM
|DERVISHI
|05.01.1988
|DIAR
|ILIR
|NALLBANI
|16.10.2015
|ILIR
|REMZI
|NALLBANI
|21.05.1980
|278
|MARSELA
|PETRIT
|BALILI
|01.12.1974
|ALEKSANDER
|THANAS
|PLEPI
|16.04.1973
|ANJA
|ALEKSANDER
|PLEPI
|05.12.2002
|MARIN
|ALEKSANDER
|PLEPI
|09.05.2005
|279
|MARTIN
|NDUE
|DEDA
|09.12.1958
|ANJEZA
|MARTIN
|DEDA
|30.12.1987
|ERGYS
|MARTIN
|DEDA
|28.05.1986
|REFIKO
|ALI
|DEDA (DITA)
|17.9.1957
|280
|MATILDA
|SABAH
|FETAU
|11.09.1986
|PLAURENT
|ROBERT
|MBURIMI
|23.9.1983
|281
|MATILDA
|LUAN
|LLANGOZI
|03.09.1981
|AURON
|JULIAN
|LLANGOZI
|09.02.2012
|DIONA
|JULIAN
|LLANGOZI
|22.05.2010
|JULIAN
|BRAHIM
|LLANGOZI
|14.05.1978
|282
|MATILDA
|STAVRI
|SHALLA
|14.09.1978
|BASHKIM
|KASEM
|SHALA
|29.08.1976
|KRISTEL
|BASHKIM
|SHALLA
|05.07.2006
|283
|MEDI
|HAXHI
|BICI
|10.09.1957
|ANDI
|MEDI
|BICI
|03.05.1995
|ERVIN
|MEDI
|BICI
|15.10.1989
|LILJANA
|BAJRAM
|BICI
|03.02.1961
|MARIN
|MEDI
|BICI
|27.03.1991
|284
|MYRIBAN
|AHMET
|MULLAJ (KITA)
|23.11.1952
|ANITA
|THEODHORAQ
|KITA
|26.02.1982
|ARDIAN
|THEODHORAQ
|KITA
|11.05.1988
|THEODHORAQ
|ARGJIR
|KITA
|15.02.1950
|285
|MERITA
|BAJRAM
|XHANI
|30.07.1963
|LEDIAN
|VLADIMIR
|XHANI
|28.03.1988
|REGINA
|VLADIMIR
|XHANI
|27.05.1994
|VLADIMIR
|FADIL
|XHANI
|25.09.1955
|286
|METUSH
|SINAN
|SARAÇI
|11.02.1955
|DOREL
|METUSH
|SARAÇI
|29.07.1996
|ERAND
|METUSH
|SARAÇI
|14.04.1989
|MANUSHAQE
|RAMADAN
|SARAÇI
|07.10.1963
|287
|MIGENA
|GJERGJ
|LASKA
|02.02.1979
|CHRIS RAY
|BEHAR
|LASKA
|06.01.2008
|MUSTAFA
|SELAM
|NANO
|26.01.1960
|288
|MILIANA
|SHAQIR
|MUÇA
|12.01.1977
|NIKO
|DHORI
|RAPI
|11.02.1977
|SARA
|NIKO
|RAPI
|11.09.2003
|289
|MIMOZA
|EQEREM
|BRAHIMI
|05.05.1960
|BUJANA
|FATMIR
|BRAHIMI
|26.01.1989
|FATMIR
|SELIM
|BRAHIMI
|22.05.1953
|FATOS
|FATMIR
|BRAHIMI
|28.08.1986
|290
|MIMOZA
|AHMET
|MARGJEKA
|18.07.1971
|AUREL
|SHPETIM
|SALIAJ
|26.01.1997
|291
|MIRANDA
|GAQE
|ANDONI
|28.09.1966
|AGIM
|YLLI
|ANDONI
|27.06.1966
|ERIKA
|AGIM
|ANDONI
|18.08.1996
|YLLI
|AGIM
|ANDONI
|23.08.1998
|292
|MIRANDA
|MAKSUT
|KONICA(ÇEKREZI)
|19.10.1972
|DRITAN
|KUJTIM
|KONICA
|14.11.1971
|EMI KES
|DRITAN
|KONICA
|07.12.2012
|ESTI
|DRITAN
|KONICA
|29.08.2000
|KEON
|DRITAN
|KONICA
|07.05.2005
|293
|MIRELA
|NDREKO
|FANA
|06.03.1966
|FRENKI
|NESHAT
|FANA
|11.04.1994
|KRISILDA
|NESHAT
|FANA
|15.05.1990
|NESHAT
|MIFTAR
|FANA
|30.12.1960
|294
|MIRELA
|JORGO
|KORE
|8.4.1967
|MEJVIS
|JORGJI
|KORE
|09.03.1990
|295
|MIRELA
|SELAM
|MISHGJONI(VESHI)
|11.04.1972
|ANA
|BUJAR
|VESHI
|04.07.2014
|BUJAR
|MUHARREM-MUHARREM
|VESHI
|27.01.1972
|296
|MURAT
|REXHEP
|LLESHI
|20.03.1959
|ALINA
|MURAT
|LLESHI
|01.12.2002
|AURON
|MURAT
|LLESHI
|22.01.2005
|ESRA
|MURAT
|LLESHI
|08.05.1998
|MEJSI
|MURAT
|LLESHI
|26.08.1996
|MIMOZA
|AQIF
|LLESHI
|22.09.1970
|297
|NAFIJE
|XHEMAL
|CURRI (HASKO)
|23.06.1977
|BLEDAR
|AGRON
|HASKO
|05.04.1977
|DALINA
|BLEDAR
|HASKO
|07.01.2012
|298
|NAZMI
|BEKTASH
|TROKA
|26.10.1958
|BORA
|NAZMI
|TROKA
|01.12.1994
|ERINA
|NAZMI
|TROKA
|04.07.1996
|JULIA
|NAZMI
|TROKA
|11.06.2000
|PEMA
|DERVISH
|TROKA
|28.04.1969
|299
|NAZMIJE
|RIZA
|PENGILI
|10.04.1953
|ASTRIT
|MUSTAFA
|PENGILI
|04.02.1942
|TAULANT
|ASTRIT
|PENGILI
|29.11.1982
|300
|NERITAN
|BAJRAM
|CENA
|01.02.1977
|ALIS
|NERITAN
|CENA
|29.09.2010
|IRIS
|NERITAN
|CENA
|08.12.2005
|SUZANA
|ALEKS
|CENA
|12.01.1981
|301
|NERTILA
|HAXHI
|KAPE
|19.01.1987
|ERLIN
|ALFREDI
|KAPE
|26.01.1987
|302
|NERTINA
|QAZIM
|KOSOVA
|09.11.1972
|303
|NEVRIE
|HETEM
|HALO (DUKA)
|25.03.1968
|EDMOND
|DHIMITER
|DUKA
|31.12.1962
|OLIVIA
|EDMOND
|DUKA
|15.08.2009
|304
|NIKO
|DHORI
|RAPI
|11.02.1977
|MILIANA
|SHAQIR
|MUÇA
|12.01.1977
|SARA
|NIKO
|RAPI
|11.09.2003
|305
|NURE
|ALI
|DRENI
|06.12.1965
|ARBA
|SKENDER
|DRENI
|24.01.1992
|DETJON
|SKENDER
|DRENI
|13.11.1997
|GRETA
|SKENDER
|DRENI
|04.07.1990
|SKENDER
|ASLLAN
|DRENI
|06.03.1959
|306
|NURJETA
|PETRIT
|TAFA
|24.03.1987
|307
|OLKEDA
|THOMA
|LICE (MANELLARI)
|02.03.1985
|GENTIAN
|LUAN
|MANELLARI
|25.08.1975
|308
|OLSI
|STAVRAQ
|XHAVELLA
|15.06.1976
|DAVID
|OLSI
|XHAVELLA
|11.06.2014
|SHIRLI
|TEKI
|XHAVELLA (GEDAJ)
|30.11.1988
|STAVRO
|OLSI
|XHAVELLA
|11.05.2010
|309
|OLTJONA
|FLATUR
|GOXHA
|20.01.1985
|310
|ORNELA
|JORGO
|NAQELLARI
|13.05.1983
|311
|OSMAN
|LAZE
|ALIU
|15.01.1955
|KOZETA
|AZEM
|LESKO
|04.05.1971
|SHEKERTA
|OSMAN
|ALIU (DONMILVA)
|06.04.1994
|312
|PAJTIME
|HALIT
|FETAH
|08.08.1959
|ARBI
|RESUL
|FETAH
|14.04.1985
|MEGI
|RESUL
|FETAH
|22.06.1991
|RESUL
|ZEQIR
|FETAH
|18.05.1954
|313
|PASHK
|NIKOLL
|GJACI
|18.07.1965
|AELRED
|PASHK
|GJACI
|05.01.2007
|AGE
|NDUE
|GJACI
|12.03.1976
|ANXHELA
|PASHK
|GJACI
|28.12.2002
|GJENARIN
|PASHK
|GJACI
|03.11.1996
|XHORXHINA
|PASHK
|GJACI
|09.10.1998
|314
|PAULIN
|NAZIF
|ÇERA
|06.02.1986
|AJSEL
|PAULIN
|ÇERA
|18.05.2014
|BRIKENA
|BANUSH
|ÇERA
|14.06.1987
|LIOR
|PAULIN
|ÇERA
|01.11.2015
|315
|PËLLUMB
|IHSAN
|VEHBI
|4.12.1956
|GAZMIR
|PELLUMB
|VEHBI
|14.8.1983
|KUDRETE
|ALI
|VEHBI
|18.7.1959
|316
|PËLLUMB
|FERIT
|ZAIMI
|23.06.1959
|MERITA
|SEJAT
|ZAIMI
|13.01.1966
|OSJANA
|PËLLUMB
|ZAIMI
|13.06.1988
|RENE
|PËLLUMB
|ZAIMI
|31.05.1993
|317
|PETRAQ
|DHIMITËR
|DHIMITRI
|13.09.1973
|INES
|PETRAQ
|DHIMITRI
|27.02.2011
|JOSTINA
|JOSIF
|DHIMITRI
|29.01.1976
|KRISTIAN
|PETRAQ
|DHIMITRI
|09.06.2005
|318
|PETRAQ
|ARQILE
|ÇURI
|13.06.1956
|FABIOLA
|PETRAQ
|ÇURI
|25.07.1988
|MARIKA
|MANTHO
|ÇURI
|25.12.1963
|319
|PETRIT
|SHANO
|ÇENO
|10.10.1956
|ENRI
|PETRIT
|ÇENO
|30.05.1986
|GLORIA
|PETRIT
|ÇENO
|4.8.1990
|MIMOZA
|PETRIT
|ÇENO
|23.01.1961
|320
|PETRIT
|MANE
|ALIAJ
|04.01.1962
|KOZETA
|SHAHIN
|ALIAJ
|11.07.1961
|LEDJON
|PETRIT
|ALIAJ
|28.04.1990
|MARJANA
|PETRIT
|ALIAJ
|31.12.1997
|REDI
|PETRIT
|ALIAJ
|03.05.2000
|REZARTA
|PETRIT
|ALIAJ
|11.08.1986
|321
|PETRIT
|MAQO
|COMO
|01.02.1956
|322
|PIRO
|KICO
|SOTA
|25.09.1958
|ARBI
|PIRO
|SOTA
|09.03.2004
|EDRA
|PIRO
|SOTA
|02.04.1998
|ENEIDA
|PIRO
|SOTA
|18.11.1994
|NATASHA
|KRISTAQ
|SOTA
|12.01.1968
|323
|QANI
|HAMDI
|HASA
|14.10.1972
|SUELA
|FADIL
|SHKREPI
|21.12.1976
|324
|RAMAZAN
|SABRI
|AVDIU
|12.12.1966
|SELMA
|RAMAZAN
|AVDIU
|30.04.2000
|TEA
|RAMAZAN
|AVDIU
|21.09.1997
|TEUTA
|DAUT
|AVDIU
|21.05.1970
|325
|RAMIZ
|SHANI
|LALA
|03.04.1966
|AMARILDA
|RAMIZ
|LALA
|23.04.1998
|ARTEMISA
|RAMIZ
|LALA
|09.01.1996
|REIDI
|RAMIZ
|LALA
|28.04.2002
|VERA
|SKENDER
|LALA
|27.07.1970
|326
|RASIM
|HYSEN
|DODA
|16.04.1965
|ARBER
|RASIM
|DODA
|06.08.2005
|ARTI
|RASIM
|DODA
|05.10.2010
|ENDRI
|RASIM
|DODA
|22.03.2007
|ENKELEDA
|LAZE
|DODA
|24.10.1977
|327
|REGLETA
|LUTFI
|PANAJOTI
|14.07.1972
|HRISTINA
|SPIRO
|PANAJOTI
|29.03.1999
|ORESTI
|SPIRO
|PANAJOTI
|10.06.1995
|SPIRO
|LLAMBI
|PANAJOTI
|21.11.1962
|328
|REXHEP
|HASAN
|BEKTESHI
|19.12.1957
|BRISIDA
|REXHEP
|BEKTESHI
|16.08.1987
|ERVIS
|REXHEP
|BEKTESHI
|30.06.1990
|MERITA
|YZEIR
|BEKTESHI
|28.06.1962
|329
|REXHEP
|RAMAZAN
|KARAJ
|10.02.1960
|ARDIAN
|REXHEP
|KARAJ
|08.11.1989
|ELIDA
|REXHEP
|KARAJ
|01.09.1985
|IRENA
|REXHEP
|KARAJ
|12.01.1987
|TEUTA
|NEKI
|KARAJ
|09.09.1962
|330
|REXHINA
|FRROK
|MERLIKA
|30.01.1967
|ERA
|LUAN
|MERLIKA
|20.10.1997
|INA
|LUAN
|MERLIKA
|05.04.1996
|LUAN
|IBRAHIM
|MERLIKA
|15.10.1959
|331
|REZARTA
|HASIS
|PAJA
|26.03.1981
|ERVIN
|RIFAT
|ALIU
|02.03.1975
|REI
|ERVIN
|ALIU
|16.07.2014
|332
|REZARTA
|AGIM
|MATAJ
|07.03.1983
|ANA
|BLENDI
|BRESHANAJ
|19.08.2011
|BLENDI
|BEDRI
|BRESHANAJ
|06.03.1982
|VIKTORIA
|BLENDI
|BRESHANAJ
|06.08.2014
|333
|REZARTA
|NEVZAT
|BALLIU (VIGANI)
|21.10.1971
|ARJAN
|HYSNI
|BALLIU
|09.11.1968
|BJORN
|ARJAN
|BALLIU
|02.04.2000
|INES
|ARJAN
|BALLIU
|27.05.2005
|334
|RIDVAN
|EQREM
|HADO
|15.10.1961
|ADRIAN EQREM
|RIDVAN
|HADO
|30.05.2003
|BESIANA
|ALI
|HADO
|01.02.1976
|EDIT
|RIDVAN
|HADO
|15.5.2005
|335
|RILINDA
|QEMAL
|SELIMI
|01.08.1976
|DART
|SHKELZEN
|SELIMI
|26.12.2008
|JUGA
|SHKELZEN
|SELIMI
|24.04.2005
|LAERT
|SHKELZEN
|SELIMI
|26.01.2004
|SHKELZEN
|KUJTIM
|SELIMI
|03.05.1974
|336
|ROLAND
|AVNI
|HYSI
|16.06.1968
|MIRLINDA
|ROLAND
|HYSI
|11.05.1995
|SINDI
|ROLAND
|HYSI
|19.08.2000
|STATHICA
|TAQO
|HYSI
|26.12.1968
|337
|ROLAND
|MUHEDIN
|JAUPAJ
|16.06.1979
|DEANA
|ROLAND
|JAUPAJ
|17.11.2010
|EDION
|ROLAND
|JAUPAJ
|29.01.2014
|RENATA
|FRAN
|JAUPAJ
|27.10.1980
|338
|RUDINA
|MIÇO
|PALLOJ
|05.05.1986
|339
|SAEMIRA
|JORGJI
|HILA
|10.03.1972
|ARJAN
|LLAQI
|DHIMA
|03.04.1967
|MARISSA
|ARJAN
|DHIMA
|14.09.2004
|SARA
|ARJAN
|DHIMA
|20.03.2007
|340
|SAIDA
|LUMNER
|DOLLANI
|13.09.1967
|HENRI
|KRISTAQ
|PRIFTI
|02.04.1995
|KRISTAQ
|SPIRO
|PRIFTI
|14.12.1958
|REIÇARD
|KRISTAQ
|PRIFTI
|17.10.1993
|341
|SAMI
|ALI
|UJKASHI
|17.09.1968
|ALTIANA
|MEHMET
|UJKASHI(SHPUZA)
|24.10.1972
|DRINA
|SAMI
|UJKASHI
|30.09.2004
|LOREN
|SAMI
|UJKASHI
|16.10.1996
|342
|SANDER
|VAS
|SIMONI
|04.02.1974
|ALBA
|RIKARDO
|JORGANXHI
|29.09.1978
|DARLA
|SANDER
|SIMONI
|04.05.2011
|ERIN
|SANDER
|SIMONI
|24.11.2008
|343
|SELADIN
|ZINI
|PYSQYLI
|12.03.1962
|DIANA
|SALI
|PYSQYLI
|27.06.1966
|ERLINDA
|SELADIN
|PYSQYLI
|04.10.1993
|LIRIJE
|SELADIN
|PYSQYLI
|14.05.2000
|OLGERT
|SELADIN
|PYSQYLI
|20.06.1995
|344
|SELIM
|RIZA
|KRYEZIU
|02.06.1968
|BIANKA
|SELIM
|KRYEZIU
|21.03.2003
|DIANA
|XHEVDET
|KRYEZIU
|12.06.1971
|INIS
|SELIM
|KRYEZIU
|04.08.2000
|345
|SELVIE
|MEHMET
|GJOÇAJ
|05.07.1978
|346
|SEMIRAMIS
|XHEVDET
|HOXHOLLI
|30.05.1986
|347
|SHEFKIE
|REXHE
|DEMIRAJ
|10.07.1958
|AMARILDO
|AVDI
|MATAJ
|08.04.1993
|AVDI
|MAN
|MATAJ
|28.03.1960
|BESART
|AVDI
|MATAJ
|28.04.1987
|348
|SHKËLQIM
|QAMIL
|MIRI
|27.02.1971
|ALISA
|SHKELQIM
|MIRI
|20.08.2003
|BLERTA
|FAHRI
|DOCI
|02.06.1977
|DRIN
|SHKELQIM
|MIRI
|17.04.2012
|MELISA
|SHKELQIM
|MIRI
|02.10.1999
|349
|SHKËLQIM
|MUSTAF
|MUSTAFA
|02.04.1971
|MATILDA
|ENGJELL
|MUSTAFA
|29.04.1975
|ORINDA
|SHKELQIM
|MUSTAFA
|08.08.2006
|SILDI
|SHKELQIM
|MUSTAFA
|08.04.2000
|350
|SHKËLZEN
|KUJTIM
|SELIMI
|03.05.1974
|DART
|SHKELZEN
|SELIMI
|26.12.2008
|JUGA
|SHKËLZEN
|SELIMI
|24.04.2005
|LAERT
|SHKËLZEN
|SELIMI
|26.01.2004
|RILINDA
|QEMAL
|SELIMI
|01.08.1976
|351
|SHPËTIM
|ADEM
|REKA
|02.10.1964
|ERIN
|SHPETIM
|REKA
|31.07.1991
|FLORA
|JOVAN
|REKA
|07.07.1965
|JOLI
|SHPETIM
|REKA
|05.10.1992
|352
|SHPËTIME
|MUSTAFA
|PITAKU
|11.06.1968
|ALBA
|ALEKSANDER
|PITAKU
|15.03.1991
|ALDO
|ALEKSANDER
|PITAKU
|12.01.1993
|ALEKSANDER
|SOTIR
|PITAKU
|24.08.1960
|VITIANA
|ALEKSANDER
|PITAKU
|03.09.1996
|353
|SHYQYRI
|QANI
|ÇOBO
|18.01.1958
|ARMANDO
|SHYQYRI
|ÇOBO
|19.06.1982
|KLODJAN
|SHYQYRI
|ÇOBO
|19.09.1984
|PRANVERA
|XHAMAL
|ÇOBO
|31.03.1958
|354
|SKËNDER
|DAMIN
|DAMINI
|14.08.1963
|LINDITA
|OSMEN
|DAMINI
|01.07.1963
|LISIEN
|SKENDER
|DAMINI
|01.05.1990
|SKERDI
|SKENDER
|DAMINI
|09.02.1996
|355
|SKENDER
|MUHARREM
|HALUCI
|01.04.1961
|ALDONA
|SKENDER
|SYLAJ
|08.06.1974
|ARELA
|SKENDER
|HALUCI
|11.09.1996
|356
|SOKOL
|THOMA
|NGRESI
|27.02.1973
|JOANA
|SOKOL
|NGRESI
|09.01.2002
|KRISTI
|SOKOL
|NGRESI
|10.07.2008
|LINDITA
|ENVER
|NGRESI
|12.06.1978
|357
|SOKOL
|HYMER
|BERBERI
|07.01.1967
|RUDINA
|NIKOLIN
|SHIROKA
|18.08.1969
|SILVIA
|SOKOL
|BERBERI
|09.09.1993
|358
|SOKOL
|ADRIAN
|SHEHU
|30.08.1984
|ENXHI
|SOKOL
|SHEHU
|01.10.2015
|JOANA
|SPIRO
|SHEHU
|26.10.1989
|359
|SOKOL
|BESIM
|IBI
|22.05.1979
|ALVI
|SOKOL
|IBI
|08.08.2012
|ERISELDA
|PETRIT
|SHAHAJ
|02.11.1983
|360
|SOKOL
|DHIMO
|PINA
|02.04.1988
|361
|SOKOL
|DHIMITER
|TONA
|02.07.1959
|MANJOLA
|HYSNI
|TONA(NALLBANI)
|03.08.1968
|MEGI
|SOKOL
|TONA
|06.10.1992
|SINDI
|SOKOL
|TONA
|03.01.2004
|362
|SOKOL
|MANXHAR
|BINAJ
|19.01.1961
|LAURETA
|EDMOND
|BINAJ
|20.10.1974
|SARA
|SOKOL
|BINAJ
|12.01.2006
|SVEVA
|SOKOL
|BINAJ
|14.09.2004
|363
|SONIELA
|HYSEN
|VOSKOPI
|18.10.1982
|364
|SOTIRAQ
|STAVRAQ
|LUBONJA
|07.07.1961
|IGLI
|SOTIRAQ
|LUBONJA
|29.07.1995
|MIRELA
|GAQO
|LUBONJA
|15.12.1965
|POL
|SOTIRAQ
|LUBONJA
|28.06.1994
|365
|STAVRI
|THANAS
|KALLÇO
|12.05.1955
|DENIS
|STAVRI
|KALLÇO
|23.12.1985
|FJORIDA
|STAVRI
|KALLÇO
|14.02.1983
|IRENA
|KOLI
|KALLÇO
|30.09.1958
|366
|SULEJMAN
|ABAZ
|KURTI
|16.01.1962
|ENEA
|SULEJMAN
|KURTI
|02.02.1999
|IKE
|QEMAL
|KURTI
|26.11.1970
|ILDA
|SULEJMAN
|KURTI
|20.08.1995
|SENIDA
|SULEJMAN
|KURTI
|19.05.2003
|367
|TAULANT
|SHAMET
|BANUSHI
|15.05.1971
|DARTI
|TAULANT
|BANUSHI
|23.03.2005
|KALTRI
|TAULANT
|BANUSHI
|13.06.2011
|ORNELA
|RESMI
|BANUSHI
|15.09.1978
|368
|TAULANT
|DHIMITER
|TAFA
|19.01.1971
|ARMI
|TAULANT
|TAFA
|1.1.2008
|LILJANA
|VESEL
|TAFA
|15.9.1973
|VESA
|TAULANT
|TAFA
|14.8.2006
|369
|TEREZA
|BESIM
|MERKAJ (LANI)
|05.01.1979
|DEA
|EDUART
|MERKAJ
|10.03.2006
|EDUART
|SALI
|MERKAJ
|22.05.1977
|GREISI
|EDUART
|MERKAJ
|28.05.2013
|370
|TEUTA
|OSMAN
|HOXHA (KOKA)
|24.01.1974
|HERA
|LULZIM
|KOKA
|24.10.2008
|KLEANDRO
|LULZIM
|KOKA
|18.06.1999
|LULZIM
|HYSNI
|KOKA
|02.04.1965
|371
|TOM
|PJETER
|NDRECA
|01.12.1956
|ERIND
|TOM
|NDRECA
|20.10.1987
|ERJON
|TOM
|NDRECA
|23.02.1982
|KRISTINA
|NDUE
|NDRECA
|05.07.1954
|372
|TOMOR
|NURO
|SKRELI
|20.03.1966
|AJDA
|ZIVER
|SKRELI
|20.03.1966
|JERINA
|TOMOR
|SKRELI
|13.05.1989
|JURGEN
|TOMOR
|SKRELI
|27.04.1995
|373
|TOMORR
|HAZIS
|KULLOLLI
|25.03.1960
|DANIEL
|TOMORR
|KULLOLLI
|09.08.1997
|LINDITA
|FUAT
|KULLOLLI
|16.12.1968
|UARDA
|TOMORR
|KULLOLLI
|30.08.1999
|374
|TONIN
|UJK
|STERKAJ
|30.09.1962
|KLAUDIO
|TONIN
|STERKAJ
|25.07.1995
|KLAUS
|TONIN
|STERKAJ
|11.06.1992
|KRISTI
|TONIN
|STERKAJ
|09.03.1991
|LILJANA
|PREKE
|STERKAJ
|18.08.1972
|375
|TRITAN
|RRAPO
|HAMITAJ
|07.07.1971
|ANDIS
|TRITAN
|HAMITAJ
|14.01.2008
|DIORA
|TRITAN
|HAMITAJ
|27.08.2010
|JON
|TRITAN
|HAMITAJ
|10.03.2004
|RUDINA
|SIRI
|HAMITAJ
|15.12.1974
|376
|VALBON
|VULLNET
|CEKREZI
|10.06.1970
|377
|VALBONA
|RAMIZ
|SEKNAJ (DURRAJ)
|06.03.1967
|ENVALD
|ENVER
|SEKNAJ
|15.09.1991
|ENVER
|XHELADIN
|SEKNAJ
|04.04.1957
|XHEJSI
|ENVER
|SEKNAJ
|01.09.1994
|378
|VALBONA
|LUIGJ
|VATA
|29.07.1970
|379
|VALDETE
|MYFTAR
|HOXHA
|02.04.1970
|ASIM
|ISA
|HOXHA
|04.02.1962
|ORSEL
|ASIM
|HOXHA
|18.01.1997
|SIVA
|ASIM
|HOXHA
|07.02.1994
|380
|VIOLA
|RESMI
|CANAJ
|23.10.1978
|KRESHNIK
|HIQMET
|ZIAJ
|10.01.1979
|REI
|KRESHNIK
|ZIAJ
|28.02.2008
|381
|VITORE
|NDUE
|TUSHA
|26.11.1960
|ARBER
|PASHKO
|TUSHA
|07.05.2000
|ELIRA
|PASHKO
|TUSHA
|25.04.1988
|PASHKO
|NDUE
|TUSHA
|10.04.1955
|RENISA
|PASHKO
|TUSHA
|10.07.1983
|382
|VJOLLCA
|NUHI
|SPAHIU
|16.05.1974
|ELVIS
|SELIM
|SPAHIU
|10.01.1995
|SELANDA
|SELIM
|SPAHIU
|05.04.1999
|SELIM
|HASAN
|SPAHIU
|01.08.1955
|383
|VJOSA
|XHELAL
|ÇELA(ZAIMI)
|01.10.1977
|ALISIA
|QEMAL
|ZAIMI
|03.09.2007
|ARLIND
|QEMAL
|ZAIMI
|18.11.2014
|QEMAL
|PETRIT
|ZAIMI
|16.09.1975
|384
|VLADIMIR
|MALIQ
|SKËNDERI
|05.04.1965
|DRINA
|VLADIMIR
|SKËNDERI
|08.06.2005
|ELSA
|VLADIMIR
|SKËNDERI
|25.05.1990
|ERJON
|VLADIMIR
|SKËNDERI
|24.04.1993
|HAMDIE
|SADIK
|SKËNDERI
|05.04.1966
|ONEDA
|VLADIMIR
|SKËNDERI
|02.07.1999
|385
|VLADIMIR
|SPIRO
|KRISTO
|08.04.1947
|OLSI
|VLADIMIR
|KRISTO
|19.09.1976
|VASILIKA
|NAPOLON
|KRISTO
|17.02.1952
|386
|XHEZAIR
|HYSEN
|ZAGANJORI
|09.03.1957
|MIRLIND
|XHEZAIR
|ZAGANJORI
|26.04.1995
|NERIMAN
|AGRON
|ZAGANJORI
|28.04.1965
|RENIS
|XHEZAIR
|ZAGANJORI
|23.03.1990
|RENIS
|XHEZAIR
|ZAGANJORI
|23.03.1990
|387
|YRFET
|HASAN
|SHKRELI
|08.09.1986
|388
|ZAMIR
|QAMIL
|PODA
|15.05.1952
|AMANTIA
|ZAMIR
|PODA
|27.08.1979
|LINDA
|ZAMIR
|PODA
|27.12.1986
|LIRA
|DHIMITER
|PODA
|19.12.1956
|389
|ZAMIRA
|IBRAHIM
|VYSHKAJ
|29.06.1961
|390
|ZEGJINE
|TOFIK
|SOLLAKU
|26.04.1965
|ADELA
|THEODHOR
|SOLLAKU
|10.01.1990
|BJORNI
|THEODHOR
|SOLLAKU
|19.03.1994
|THEODHORI
|LILI
|SOLLAKU
|01.03.1962
|391
|ZETA
|RAKIP
|TERPOLLARI
|07.07.1978
|ALGER
|MYRTEZA
|OSMANI
|05.03.1977
|JON
|ALGER
|OSMANI
|01.03.2013
|392
|ZIHNI
|MAZLLEM
|SHAHU
|27.12.1957
|ARBER
|ZIHNI
|SHAHU
|08.11.1990
|ERINDA
|ZIHNI
|SHAHU
|25.08.1987
|MIRANDA
|NAZMI
|SHAHU
|31.03.1963
Lista 2
|Nr.
|Emer
|Atesi
|Mbiemer
|Datelindje
|1
|ABAZ
|QAZIM
|MUÇA
|17.09.1975
|ALBION
|ABAZ
|MUÇA
|03.01.2006
|ANTONELA
|MITRI
|MUÇA
|03.09.1979
|2
|ADNAN
|RESMI
|XHOLI
|06.07.1975
|ESMERALDA
|GEZIM
|XHOLI
|27.08.1978
|SARA
|ADNAN
|XHOLI
|31.01.2003
|SUADA
|ADNAN
|XHOLI
|22.11.2004
|3
|ADNAND
|ÇERÇIZ
|KOSOVA
|23.03.1964
|ALKETA
|AVNI
|KOSOVA
|18.06.1969
|KEVIN
|ADNAND
|KOSOVA
|14.07.1995
|REI
|ADNAND
|KOSOVA
|13/01/2001
|4
|ADNAND
|SHPEND
|XHELILI
|01.04.1959
|MIRELA
|HYSNI
|XHELILI
|20.09.1965
|REINIS
|ADNAND
|XHELILI
|30.06.1993
|SINDI
|ADNAND
|XHELILI
|19.09.1997
|5
|ADRIANO
|GEZIM
|DYRMISHI
|16.10.1980
|JONIDA
|NIKOLLAQ
|DYRMISHI
|13.10.1983
|KLAUDIA
|ADRIANO
|DYRMISHI
|13.01.2010
|6
|ADRIATIK
|XHEMAL
|LLALLA
|09.10.1969
|ADI
|ADRIATIK
|LLALLA
|11.08.2002
|ARDJANA
|FERDINAND
|LLALLA
|27.06.1975
|ENI
|ADRIATIK
|LLALLA
|04.02.1999
|7
|ADRIATIK
|ISMAIL
|CAMA
|14.03.1970
|ALMA
|EZAN
|CAMA
|16.09.1976
|ANXHELO
|ADRIATIK
|CAMA
|20.06.1999
|ERLIN
|ADRIATIK
|CAMA
|19.01.1998
|PARTIN
|ADRIATIK
|CAMA
|09.12.2004
|8
|AFËRDITA
|NDUE
|VATNIKAJ(NDOI)
|1.5.1977
|DARIEN
|GENTIAN
|NDOI
|28.10.2007
|GENTIAN
|NIKOLL
|NDOI
|24.11.1975
|HENRIK
|GENTIAN
|NDOI
|17.07.2005
|9
|AFRIM
|DALI
|SHEHU
|05.04.1971
|ALBA
|AFRIM
|SHEHU
|08.12.2009
|ARBËR
|AFRIM
|SHEHU
|04.08.2006
|DIANA
|PETRAQ
|SHEHU
|20.3.1981
|10
|AGIM
|ISLAM
|DILKA
|19.12.1954
|ERMAL
|AGIM
|DILKA
|22.08.1985
|ERMAL
|AGIM
|DILKA
|23.08.1985
|NATASHA
|PREN
|DILKA
|28.06.1954
|PIRETA
|AGIM
|DILKA
|01.12.1988
|11
|AGIM
|RIZA
|DALIPAJ
|23.03.1959
|ALBI
|AGIM
|DALIPAJ
|27.03.2002
|FRIDA
|SAMI
|DALIPAJ
|24.06.1965
|SARA
|AGIM
|DALIPAJ
|14.03.1999
|12
|AGRON
|SYRRI
|BUSHATI
|08.04.1971
|AJLA
|AGRON
|BUSHATI
|22.02.2012
|AMINA
|AGRON
|BUSHATI
|20.06.2008
|ARDITA
|AGIM
|BUSHATI
|02.01.1983
|13
|AGRON
|SHABAN
|GJANA
|01.04.1974
|ALESIA
|AGRON
|GJANA
|10.06.2002
|ALMA
|HEKURAN
|GJANA
|22.10.1977
|ARON
|AGRON
|GJANA
|26.10.2015
|ROMINA
|AGRON
|GJANA
|19.03.2005
|14
|AIDA
|BASHKIM
|CAKAJ
|27.08.1988
|15
|AJOLA
|FAIK
|YMERI(PRENÇI)
|06.08.1979
|ENIS
|PËLLUMB
|PRENÇI
|22.10.2012
|ERSI
|PËLLUMB
|PRENÇI
|02.07.2009
|PËLLUMB
|MEHMET
|PRENÇI
|29.03.1975
|16
|ALBERT
|LEKË
|MURÇAJ
|14.12.1983
|17
|ALBERT
|ISUF
|DEMIRNELI
|28.07.1964
|INDRI
|ALBERT
|DEMIRNELI
|23.06.1995
|MAJLINDA
|KADRI
|DEMIRNELI
|01.05.1974
|SINDI
|ALBERT
|DEMIRNELI
|13.12.2002
|18
|ALBERT
|ADEM
|KULIÇI
|03.06.1984
|ERJONA
|SOFOKLI
|TOSLLUKU
|15.05.1985
|19
|ALFRED
|LUAN
|SALI
|17.08.1978
|AMARIS
|ALFRED
|SALI
|13.01.2013
|EDLIRA
|ÇOBO
|SALI
|13.04.1982
|JUGA
|ALFRED
|SALI
|17.09.2006
|20
|ALFRED
|MAHMUT
|PROGONATI
|14.01.1963
|ANTONELA
|ALFRED
|PROGONATI
|16.07.1995
|MAJLINDA
|HALIT
|PROGONATI
|16.06.1967
|SILVIO
|ALFRED
|PROGONATI
|02.04.1999
|XHILDA
|ALFRED
|PROGONATI
|06.09.1993
|21
|ALFRED
|BASHKIM
|AGOLLI
|30.10.1973
|EVANS
|ALFRED
|AGOLLI
|21.12.2007
|MARIA
|KOÇO
|AGOLLI
|08.06.1981
|22
|ALKET
|BAJRAM
|MERSINI
|20.05.1973
|INES
|ALKET
|MERSINI
|10.09.2005
|MEGI
|ALKET
|MERSINI
|27.08.2001
|MIRELA
|ENVER
|MERSINI
|11.05.1974
|23
|ALKETA
|THOMA
|NUSHI
|01.03.1980
|AUREL
|GANI
|NUKAJ
|04.03.1981
|24
|ALKETA
|HIQMET
|ZIFLA
|10.02.1972
|ETRID
|MEZAFER
|ZIFLA
|18.12.1993
|KELVIN
|MUZAFER
|ZIFLA
|06.03.1997
|MYZAFER
|HETEM
|ZIFLA
|05.11.1962
|REA
|MYZAFER
|ZIFLA
|18.09.2006
|25
|ALMA
|SHKËLQIM
|BRAMO
|30.05.1977
|26
|ALMA
|MITI
|FELAJ
|25.09.1981
|ARMANDO
|KOCO
|FELAJ
|27.10.1981
|ETIUS
|ARMANDO
|FELAJ
|11.12.2010
|27
|ALMA
|SELIM
|MUCA
|16.02.1965
|28
|ALTIN
|MIT’HAT
|BINAJ
|05.09.1970
|GERARD
|ALTIN
|BINAJ
|12.07.2001
|NEREIDA
|AZEM
|BINAJ
|04.04.1974
|ORGETA
|ALTIN
|BINAJ
|03.02.2005
|29
|ALTIN
|REMZI
|DUMANI
|24.10.1974
|ABIGEIL
|ALTIN
|DUMANI
|05.12.2010
|ALKETA
|JORGO
|DUMANI
|16.12.1976
|ANA
|ALTIN
|DUMANI
|30.12.2013
|30
|ANDI
|JORGAQ
|POGAÇE
|13.07.1982
|31
|ANILA
|OKJAN
|GALANXHI (PAPPA)
|18.06.1971
|ESTER
|VASIL
|PAPPA
|16.04.2011
|GREINALD
|VASIL
|PAPPA
|16.08.2002
|VASIL
|LLUKA
|PAPPA
|16.08.1969
|32
|ANILA
|ISMAIL
|BEBEÇI
|25.09.1964
|DENISA
|EDUARD
|BEBEÇI
|11.10.1994
|EDUARD
|AZEM
|BEBEÇI
|01.08.1956
|ENDRIT
|EDUARD
|BEBEÇI
|24.07.1988
|33
|ANILA
|SUAT
|LEKA
|05.12.1967
|34
|ANISA
|IVAN
|QILIMI
|16.03.1982
|35
|ANITA
|XHEVAT
|JELLA
|23.04.1977
|EIDEN
|ERJON
|SHQARRI
|01.12.2010
|ERJON
|SAMI
|SHQARRI
|21.04.1978
|ROAN
|ERJON
|SHQARRI
|01.07.2015
|36
|ANTON
|SPIRO
|PALI
|27.09.1980
|ANISA
|TAHIR
|PALI
|18.06.1981
|ANSEL
|ANTON
|PALI
|13.12.2006
|37
|ANTON
|LAZËR
|MARTINI
|26.02.1974
|DARLI
|ANTON
|MARTINI
|05.09.2000
|HELENA
|SOTIRAQ
|MARTINI
|15.04.1976
|HENRI
|ANTON
|MARTINI
|02.10.2008
|38
|ANTONETA
|MANE
|SEVDARI(BEJKO)
|27.06.1976
|ARBA
|ARBEN
|SEVDARI
|29.11.2007
|ARBEN
|HATEM
|SEVDARI
|23.04.1973
|KLEJDI
|ARBEN
|SEVDARI
|31.03.2001
|39
|APOSTOL
|NAUN
|PRIFTI
|29.04.1954
|ADJA
|APOSTOL
|PRIFTI(ULDEDAJ)
|30.12.1987
|NAUN
|APOSTOL
|PRIFTI
|22.05.1983
|SADETE
|ISMAIL
|PRIFTI
|13.01.1960
|40
|ARBEN
|SABRI
|QOSJA
|14.08.1968
|IRIDA
|SABRI
|QOSJA
|28.04.1972
|OGERT
|ARBEN
|QOSJA
|11.06.1996
|41
|ARBEN
|RAMI
|NELA
|10.10.1975
|ARBI
|ARBEN
|NELA
|08.02.2006
|BRUNILDA
|HETEM
|NELA
|07.05.1976
|DARLA
|ARBEN
|NELA
|25.11.2002
|42
|ARBEN
|LULASH
|NIKA
|02.12.1975
|ANILA
|SHUKRI
|NIKA
|23.05.1979
|BRIEN
|ARBEN
|NIKA
|09.08.2009
|ERLIS
|ARBEN
|NIKA
|26.06.2007
|43
|ARBEN
|ISA
|KRAJA
|20.09.1964
|GLADIOLA
|FREDERIK
|KRAJA
|04.09.1967
|KEIRA
|ARBEN
|KRAJA
|21.07.2008
|44
|ARBEN
|SINAN
|SHARRA
|29.03.1973
|ENEA
|ARBEN
|SHARRA
|02.09.1997
|ERSA
|ARBEN
|SHARRA
|22.01.2002
|FLUTURA
|HALIT
|SHARRA
|09.05.1974
|45
|ARBEN
|TAHIR
|AGOVI
|12.01.1977
|FRENKI
|ARBEN
|AGOVI
|01.03.2006
|ORNELA
|GJON
|AGOVI
|09.12.1975
|TEO
|ARBEN
|AGOVI
|22.12.2009
|46
|ARBEN
|CUMAN
|PASHO
|19.01.1968
|MIMOZA
|ELMAZ
|PASHO
|24.06.1968
|OSVALD
|ARBEN
|PASHO
|17.10.1992
|47
|ARBEN
|BASHKIM
|ALLAJBEU
|29.05.1979
|ETJONA
|KRISTAQ
|ALLAJBEU
|19.06.1980
|IRIS
|ARBEN
|ALLAJBEU
|18.10.2010
|TEDI
|ARBEN
|ALLAJBEU
|13.04.2006
|48
|ARBEN
|BESNIK
|DYLA
|15.05.1975
|ALBINA
|GJERGJI
|DYLA
|02.07.1986
|ARBI
|ARBEN
|DYLA
|22.01.2009
|49
|ARBEN
|MEHMET
|DOLLAPAJ
|17.12.1969
|ARENT
|ARBEN
|DOLLAPAJ
|23.02.2002
|ENTELA
|QAZIM
|DOLLAPAJ
|23.02.1971
|JORIDA
|ARBEN
|DOLLAPAJ
|28.07.2006
|50
|ARBEN
|AVNI
|SMAÇI
|15.01.1983
|ALISIA
|ARBEN
|SMAÇI
|28.10.2010
|AMADEO
|ARBEN
|SMAÇI
|23.12.2014
|ESMIRALDA
|ASLLAN
|SMAÇI
|15.10.1986
|51
|ARBËR
|XHEVDET
|BEREXHA
|15.10.1985
|52
|ARDIAN
|AQIF
|YLLI
|23.04.1965
|MIRELA
|MYFTAR
|YLLI
|30.04.1968
|ORDIS
|ARDIAN
|YLLI
|01.09.1995
|REDON
|ARDIAN
|YLLI
|05.08.1990
|53
|ARDIAN
|GJERGJ
|NEZHA
|08.01.1972
|ALBANA
|AHMET
|NEZHA
|14.01.1975
|UENDI
|ARDIAN
|NEZHA
|18.07.2005
|XHORXHI
|ARDIAN
|NEZHA
|03.07.1998
|54
|ARDIAN
|ENVER
|BRAHO
|29.05.1973
|ALISA
|ARDIAN
|BRAHO
|16.07.2006
|ESMERALDA
|QEMAL
|BRAHO
|24.02.1983
|TED
|ARDIAN
|BRAHO
|25.10.2011
|55
|ARENS
|ISUF
|ÇELA
|21.02.1981
|ARBENA
|ADRIAN
|AHMETI
|20.11.1980
|EJONA
|ARENS
|ÇELA
|07.03.2009
|56
|ARIAN
|ASTRIT
|PERMETI
|14.11.1964
|ALMA
|ALIKO
|PERMETI
|30.05.1973
|BJORNA
|ARIAN
|PERMETI
|06.08.2002
|XHOEL
|ARIAN
|PERMETI
|07.02.2005
|57
|ARIAN
|ZEF
|NDOJA
|11.08.1977
|ARBËR
|ARIAN
|NDOJA
|30.03.2004
|ELDERINA
|FRROK
|NDOJA
|30.03.1977
|ERMAL
|ARIAN
|NDOJA
|04.04.2008
|58
|ARIAN
|SKËNDER
|MUÇAJ
|29.06.1971
|ENIS
|ARIAN
|MUÇAJ
|25.09.2002
|GENTIANA
|ALI
|MUÇAJ
|16.09.1976
|ROAN
|ARIAN
|MUÇAJ
|16.09.2009
|59
|ARIAN
|SHYQYRI
|XHAFERRAJ
|01.02.1985
|60
|ARMAND
|SABRI
|GURAKUQI
|19.11.1977
|GELANTINA
|SHUAIP
|GURAKUQI
|20.08.1978
|LUENA
|ARMAND
|GURAKUQI
|08.10.2011
|ORGES
|ARMAND
|GURAKUQI
|30.06.2007
|61
|ARMANDA
|NAZMI
|XHAFERRI
|30.05.1989
|62
|ARMIDA
|LLAZI
|HAMITI
|30.01.1985
|EMILI
|GENTIAN
|HAMITI
|18.02.2012
|GEARD
|GENTIAN
|HAMITI
|11.11.2013
|GENTIAN
|OSMAN
|HAMITI
|21.09.1976
|63
|ARQILEA
|PETRO
|KOÇA
|21.05.1967
|ANDREA
|ARQILEA
|KOÇA
|18.05.2000
|ELVIRA
|MUHEDIN
|KOÇA
|11.02.1969
|JOANA
|ARQILEA
|KOÇA
|19.01.2008
|MERI
|ARQILEA
|KOÇA
|04.06.1995
|64
|ARTA
|NDREC
|MARKU
|18.08.1976
|ERIN
|SKENDER
|ÇAKU
|31.08.1972
|KLER
|ERIN
|ÇAKU
|04.04.2010
|65
|ARTAN
|SABRI
|BAJRAMI
|14.06.1958
|ARMOLD
|ARTAN
|BAJRAMI
|17.03.1991
|MIMOZA
|SPIRO
|BAJRAMI
|30.06.1960
|REDIANA
|ARTAN
|BAJRAMI
|28.02.1985
|66
|ARTAN
|MANE
|LULAJ
|27.05.1965
|ARLA
|ARTAN
|LULAJ
|18.06.2000
|DASARA
|ARTAN
|LULAJ
|27.09.1993
|FLORA
|LUAN
|LULAJ
|27.05.1967
|MASILA
|ARTAN
|LULAJ
|01.11.1991
|67
|ARTAN
|SULEJMAN
|MADANI
|20.10.1967
|ALBIN
|ARTAN
|MADANI
|27.12.1998
|ANTEA
|ARTAN
|MADANI
|05.03.2005
|EDON
|ARTAN
|MADANI
|31.08.1997
|XHILDA
|MEHDI
|MADANI
|22.02.1975
|68
|ARTAN
|HAZBI
|HAZBI
|21.02.1965
|ARBIANA
|ARTAN
|HAZBI
|19.08.2009
|VALBONA
|FEIM
|HILA
|06.04.1976
|69
|ARTAN
|NDUE
|SHTRUNGZA
|30.01.1977
|ELVANA
|ARTAN
|SHTRUNGZA
|25.05.2009
|ENEA
|ARTAN
|SHTRUNGZA
|12.10.2014
|SUELA
|ARTAN
|SHTRUNGZA
|10.11.2006
|VALBONA
|GJIN
|SHTRUNGZA
|01.10.1984
|70
|ARTUR
|SKËNDER
|SELMANI
|30.04.1963
|ALBANA
|BEG
|SELMANI
|08.03.1971
|ERA
|ARTUR
|SELMANI
|07.03.1999
|GAIA
|ARTUR
|SELMANI
|11.08.2009
|71
|ARTUR
|BARDHOK
|CARA
|05.08.1973
|ERIK
|ARTUR
|CARA
|18.09.2007
|KRISTA
|ARTUR
|CARA
|25.12.2005
|RAJMONDA
|MYSLYM
|CARA
|28.07.1972
|72
|ARTUR
|HYSEN
|ISMAJLUKAJ
|20.12.1978
|ARBI
|ARTUR
|ISMAJLUKAJ
|23.08.2015
|EVA
|ADEM
|ISMAJLUKAJ
|10.09.1983
|73
|ASLLAN
|XHEZMI
|BARJAMAJ
|30.12.1982
|ELESIA
|ASLLAN
|BARJAMAJ
|26.10.2013
|ERISELDA
|THOMA
|BARJAMAJ
|22.11.1982
|ORION
|ASLLAN
|BAJRAMAJ
|25.11.2008
|74
|ASTRIT
|IBRAHIM
|HALILAJ
|15.04.1971
|KIRI
|ASTRIT
|HALILAJ
|19.10.2001
|KLEA
|ASTRIT
|HALILAJ
|07.11.1999
|SHQIPE
|HYSEN
|HALILAJ
|15.04.1974
|75
|AUREL
|TRIFON
|ZARKA
|03.04.1976
|AJVI
|AUREL
|ZARKA
|08.01.2010
|JERA
|AUREL
|ZARKA
|14.10.2013
|SUELA
|HYSNI
|ZARKA
|11.06.1981
|76
|AVNI
|DAUT
|KRAJA
|07.09.1969
|ARDITA
|CAN
|KRAJA
|04.02.1977
|DEBORA
|AVNI
|KRAJA
|21.02.2004
|JETON
|AVNI
|KRAJA
|04.09.2002
|PERLA
|AVNI
|KRAJA
|27.11.2009
|77
|BAJRAM
|UKSHIN
|BREÇANI
|11.04.1962
|ARBER
|BAJRAM
|BREÇANI
|21.02.1990
|ARDITA
|BAJRAM
|BREÇANI
|21.02.1990
|DRENICA
|BAJRAM
|BREÇANI
|02.05.1986
|DRIVALDA
|BAJRAM
|BREÇANI
|18.03.1988
|HASIME
|ALI
|BREÇANI
|28.08.1964
|78
|BARDHOK
|PRENG
|LLESHI
|02.08.1970
|ANDREA
|BARDHOK
|LLESHI
|14.10.2003
|ARDITA
|NDREC
|PRENDI
|03.08.1977
|ELIZA
|BARDHOK
|LLESHI
|18.04.2007
|79
|BARDHYL
|XHETAN
|SHEHU
|01.02.1963
|ENKELEDA
|SERVET
|SHEHU
|28.06.1972
|ERIK
|BARDHYL
|SHEHU
|15.09.1999
|80
|BEHAR
|YMER
|DIBRA
|03.09.1967
|81
|BELINA
|RAMAZAN
|KRYEMADHI(ZENELI)
|06.06.1968
|HOLTI
|PREMTIM
|KRYEMADHI
|02.07.2001
|PREMTIM
|RIZA
|KRYEMADHI
|08.08.1966
|82
|BESA
|REXHEP
|NIKEHASANI
|28.02.1971
|ALBERTO
|ALEKS
|NIKEHASANI
|25.12.1999
|ALBI
|ALEKS
|NIKEHASANI
|07.04.1998
|ALEKS
|NIKE
|NIKEHASANI
|03.06.1966
|ALESSIA
|ALEKS
|NIKEHASANI
|26.01.2003
|83
|BESIM
|ISA
|HAJDARMATAJ
|18.06.1975
|84
|BESNIK
|GANI
|CENGU
|21.07.1960
|ARJAN
|BESNIK
|CENGU
|25.05.1987
|FLLANZA
|MEHMET
|CENGU
|01.01.1962
|RUBIN
|BESNIK
|CENGU
|20.08.1992
|85
|BESNIK
|BESHIR
|CANI
|25.08.1970
|DEVIS
|BESNIK
|CANI
|21.07.1997
|ERIK
|BESNIK
|CANI
|06.02.1999
|LIRIE
|GJON
|CANI
|26.03.1971
|86
|BESNIK
|MELEQ
|MUÇI
|10.01.1973
|ARBA
|BESNIK
|MUCI
|21.10.2013
|ETLEVA
|ZINI
|MUÇI
|25.07.1975
|EUGERTA
|BESNIK
|MUÇI
|03.02.1998
|INVA
|BESNIK
|MUÇI
|30.01.2003
|87
|BILBIL
|DALIP
|METE
|25.10.1955
|ERVIN
|BILBIL
|METE
|13.09.1983
|JONIDA
|BILBIL
|KIKI(METE)
|25.12.1985
|LISIAN
|BILBIL
|METE
|26.07.1995
|RAJMONDA
|ISMET
|METE
|04.02.1960
|88
|BINAS
|DILAVER
|NINA
|16.03.1965
|FABIOLA
|BINAS
|NINA
|28.03.1999
|FATIME
|ISUF
|NINA
|28.01.1969
|KLAJD
|BINAS
|NINA
|28.03.2001
|89
|BLEDAR
|PERVIZ
|MAKSUTI
|05.04.1977
|EDUINA
|NADIR
|MAKSUTI
|27.06.1988
|ISRA
|BLEDAR
|MAKSUTI
|09.03.2012
|MAIDA
|BLEDAR
|MAKSUTI
|18.06.2013
|HARIS
|BLEDAR
|MAKSUTI
|06.09.2015
|90
|BLEDAR
|HALIL
|MUSTAFARAJ
|26.04.1979
|91
|BLEDAR
|SADIK
|BEJKO
|15.02.1974
|NIKOL
|BLEDAR
|BEJKO
|23.12.2009
|ROZETA
|BEXHET
|BEJKO
|17.01.1977
|92
|BLERIM
|LAVDRIM
|TOMINAJ
|28.12.1958
|ÇELJETA
|BLERIM
|TOMINAJ
|03.06.1989
|LEJLA
|LUAN
|TOMINAJ
|03.08.1961
|93
|BLERTA
|FATMIR
|HAMZA
|15.08.1986
|94
|BRAHIM
|HAKIK
|DRAGJOSHI
|12.04.1955
|BLERANDA
|BRAHIM
|DRAGJOSHI
|08.04.1990
|BLERIM
|BRAHIM
|DRAGJOSHI
|19.06.1985
|BRIKENA
|BRAHIM
|DRAGJOSHI
|30.06.1988
|BUKURIE
|VESEL
|DRAGOSHI
|18.04.1967
|95
|BUJAR
|XHAVIT
|ÇIÇI
|03.06.1953
|DRIMONA
|BUJAR
|ÇIÇI
|28.08.1984
|JOLANDA
|MATI
|ÇIÇI
|18.07.1962
|LUAN
|BUJAR
|ÇIÇI
|06.05.1987
|96
|BUJAR
|BARDHI
|HOTI
|01.07.1962
|ALBANA
|HALIM
|HOTI
|02.12.1970
|HERGI
|BUJAR
|HOTI
|22.07.1996
|KEJRINT
|BUJAR
|HOTI
|19.12.2001
|97
|BUJAR
|RAMIZ
|SHESHI
|15.12.1957
|AIDA
|HAMIT
|SHESHI
|13.10.1970
|RENIS
|BUJAR
|SHESHI
|02.10.1994
|SKERDI
|BUJAR
|SHESHI
|10.09.1997
|98
|BUJAR
|MUSTAF
|MEMIA
|19.02.1976
|99
|BUJAR
|BAJRAM
|HOXHA
|07.01.1965
|GERI
|BUJAR
|HOXHA
|19.09.2002
|HAMIDE
|HYSEN
|HOXHA
|13.09.1967
|KEJSI
|BUJAR
|HOXHA
|14.09.1995
|100
|ÇLIRIM
|KUJTIM
|SINO
|29.11.1973
|ARTA
|LAVER
|SINO
|23.07.1976
|VIVIAN
|ÇLIRIM
|SINO
|03.01.2008
|101
|ÇLIRIM
|MUHAREM
|SHAHINI
|14.10.1972
|ADELA
|ÇLIRIM
|SHAHINI
|05.06.2006
|DENADA
|ÇLIRIM
|SHAHINI
|18.10.2001
|ELI
|XHEVAT
|SHAHINI
|10.09.1977
|102
|DANIELA
|KUJTIM
|SULAJ
|27.12.1976
|DARDI
|PERLAT
|SULAJ
|18.10.2002
|HAIDI
|PERLAT
|SULAJ
|25.06.2014
|KRISTON
|PERLAT
|SULAJ
|07.04.2006
|PERLAT
|HAZIR
|SULAJ
|06.10.1969
|103
|DASHNOR
|ET’HEM
|NURE
|28.09.1962
|104
|DENIONA
|SOTIR
|KATRO
|22.04.1977
|105
|DHORINA
|ANDREA
|THEODHORI
|09.06.1983
|106
|DOLOREZA
|HAZIS
|MUSABELLIU
|03.10.1979
|BRAJAN
|GENCI
|DURAJ
|28.03.2013
|GENCI
|KOVAÇ
|DURAJ
|30.05.1977
|HENK
|GENCI
|DURAJ
|28.03.2013
|107
|DONIKA
|LLESH
|PRELA
|02.02.1976
|GRESA
|VANGJEL
|PRELA
|25.06.2008
|KLEA
|VANGJEL
|PRELA
|26.11.2004
|VANGJEL
|GEG
|PRELA
|15.05.1976
|108
|DORJAN
|DILAVER
|TAFILAJ
|14.12.1974
|ELDI
|DORJAN
|TAFILAJ
|17.04.1998
|KLARIDA
|VLLASI
|TAFILAJ
|16.03.1976
|LIVIA
|DORJAN
|TAFILAJ
|01.05.2006
|109
|DORINA
|PETRO
|BEJKO
|28.09.1982
|ARENS
|SOKOL
|BEJKO
|23.11.2007
|DEBORA
|SOKOL
|BEJKO
|09.02.2012
|SOKOL
|ZENEL
|BEJKO
|25.02.1974
|110
|DRINI
|SALI
|PALI
|16.01.1978
|ARBER
|DRINI
|PALI
|24.02.2015
|GERTA
|PETRIT
|NEZIRI
|23.05.1980
|SONJA
|DRINI
|PALI
|17.01.2007
|111
|DRITAN
|GALIP
|GRIPSHI
|09.05.1969
|BORA
|DRITAN
|GRIPSHI
|11.01.2006
|ETLEVA
|BANUSH
|GRIPSHI
|11.04.1975
|MARINA
|DRITAN
|GRIPSHI
|29.01.1999
|112
|DRITAN
|RIZA
|PRENÇI
|02.06.1975
|ALIDA
|NEZIR
|ÇUPI
|18.06.1983
|DEISI
|DRITAN
|PRENÇI
|03.08.2013
|ELISIA
|DRITAN
|PRENÇI
|02.08.2007
|113
|DRITAN
|MUSA
|RRESHKA
|15.01.1978
|ADEA
|DRITAN
|RRESHKA
|26.06.2007
|AMEL
|DRITAN
|RRESHKA
|09.07.2009
|SONILA
|LEVEND
|RRESHKA
|10.09.1980
|114
|DRITAN
|MAXHUN
|PEKA
|18.02.1975
|ALBANA
|MAXHUN
|PEKA
|10.02.1972
|DARDI
|DRITAN
|PEKA
|01.12.2004
|GERSI
|EUDUARD
|OSMANI
|26.05.1980
|NEJLA
|EDUART
|PEKA
|27.07.1975
|AIDA
|VEXHI
|OSMANI
|04.12.1980
|115
|DRITAN
|LUIGJ
|MARKU
|05.02.1975
|ERALDA
|PANDELI
|MARKU
|21.06.1982
|MEGAN
|DRITAN
|MARKU
|22.08.2004
|116
|DRITAN
|ADEM
|GINA
|30.10.1976
|KLOI
|DRITAN
|GINA
|07.01.2006
|ORION
|DRITAN
|GINA
|21.01.2011
|ROVENA
|NUREDIN
|GASHI
|09.03.1977
|117
|DRITAN
|NIKOLLAQ
|NUSHI
|25.04.1975
|BJORNA
|DRITAN
|NUSHI
|26.08.2007
|ILDA
|BUKUROSH
|NUSHI
|30.04.1978
|NIKOLAS
|DRITAN
|NUSHI
|04.04.2012
|118
|DURIM
|FADIL
|BEDINI
|24.03.1958
|BERNERETA
|NIKO
|BEDINI
|26.04.1961
|119
|EDINA
|EJUP
|MALIQATI (KURTI)
|12.05.1979
|INIS
|ISLI
|KURTI
|04.05.2007
|ISLI
|MYFTAR
|KURTI
|18.07.1975
|ESLIN
|ISLI
|KURTI
|24.07.2013
|120
|EDISON
|XHEMAL
|ADEMI
|30.03.1974
|ARKIDA
|HAMET
|ADEMI
|05.04.1982
|ERGI
|EDISON
|ADEMI
|29.12.2010
|SIBORA
|EDISON
|ADEMI
|15.09.2006
|121
|EDLIRA
|VEHBI
|CUFI
|11.01.1972
|122
|EDMOND
|HYSEN
|SHYTKO
|02.02.1961
|ERALD
|EDMOND
|SHYTKO
|04.10.1999
|JUEDA
|EDMOND
|SHYTKO
|26.07.1996
|JULJANA
|FRROK
|SHYTKO
|07.02.1967
|123
|EDMOND
|ISMAIL
|HYKA
|21.06.1960
|ERMIRA
|SABRI
|HYKA
|10.04.1967
|GEZIM
|EDMOND
|HYKA
|21.10.1993
|IRIS
|EDMOND
|HYKA
|05.02.1991
|124
|EDMOND
|HALIL
|KARIQI
|03.06.1972
|BLEMOND
|EDMOND
|KARIQI
|03.11.2003
|BLERTA
|REMZI
|KARIQI
|17.01.1980
|EDERTA
|EDMOND
|KARIQI
|20.11.2005
|125
|EDMOND
|NUHI
|KOLOSHI
|07.12.1977
|HERA
|EDMOND
|KOLOSHI
|09.05.2008
|MARGEL
|EDMOND
|KOLOSHI
|05.08.2015
|MIRELA
|ZEF
|KOLOSHI
|14.05.1980
|PRIAM
|EDMOND
|KOLOSHI
|27.10.2004
|126
|EDVIN
|LIGOR
|KONDILI
|18.09.1979
|ENRI
|EDVIN
|KONDILI
|24.04.2007
|MIRELA
|PERTEF
|KONDILI
|19.04.1980
|127
|EGLANTINA
|BESNIK
|SHEHU
|20.06.1985
|128
|ELENA
|ZOI
|PELUSHI
|18.01.1977
|MARLIND
|HIQMET
|PELUSHI
|19.01.1973
|129
|ELFRIDA
|THOMA
|BREGOVA
|04.06.1979
|HENRI
|SAIMIR
|BAHITI
|20.06.2008
|KRISTI
|SAIMIR
|BAHITI
|24.08.2012
|SAIMIR
|TAHIR
|BAHITI
|23.03.1978
|130
|ELIDA
|HAZIS
|KAÇKINI(CELAMI )
|23.04.1982
|BEZART
|BESIM
|KAÇKINI
|15.06.1981
|131
|ELIDA
|HEKURAN
|HOXHAJ
|26.01.1969
|BUJAR
|DAJLAN
|HOXHAJ
|25.01.1965
|JUDIT
|BUJAR
|HOXHAJ
|01.09.1997
|132
|ELIDJANA
|QAMIL
|KASA
|29.12.1969
|GJELOSH
|NIKOLL
|KASA
|27.06.1971
|MEGI
|GJELOSH
|KASA
|15.01.2000
|XHEISON
|GJELOSH
|KASA
|21.10.1998
|133
|ELIDON
|LUFTAR
|HYSENAJ
|06.03.1977
|ANISA
|NURI
|HYSENAJ
|21.06.1982
|ARIA
|ELIDON
|HYSENAJ
|01.10.2013
|KALTRA
|ELIDON
|HYSENAJ
|24.09.2008
|134
|ELINA
|KOSTA
|KOMBI
|21.02.1971
|DEA
|KRESHNIK
|ZGJANI
|09.10.1995
|KRESHNIK
|MUHARREM
|ZGJANI
|24.03.1962
|REIDA
|KRESHNIK
|ZGJANI
|13.04.2007
|135
|ELIO
|HALIT
|MAZREKU
|12.06.1974
|ANDIA
|ELIO
|MAZREKU
|04.12.2001
|ORIK
|ELIO
|MAZREKU
|14.03.2005
|VALBONA
|SHYQYRI
|MAZREKU
|06.09.1972
|136
|ELION
|ELMAS
|MUSTAFAJ
|03.05.1980
|KEIRA
|ELION
|MUSTAFAJ
|22.02.2014
|LIANA
|ELION
|MUSTAFAJ
|20.05.2011
|NAJADA
|NDREKO
|MUSTAFAJ
|05.07.1982
|137
|ELIZABETA
|AVDI
|IMERAJ
|03.04.1979
|ADEA
|AGRON
|BAJRI
|14.04.2007
|AGRON
|TAHIR
|BAJRI
|20.01.1973
|ALVIN
|AGRON
|BAJRI
|01.03.2011
|138
|ELOIDA
|SEBAHUDIN
|GOXHI
|08.10.1979
|139
|ELONA
|AVNI
|ALVORA
|11.01.1984
|140
|ELSA
|DHIMITER
|MIHA
|08.06.1978
|KEVIN
|VASIL
|MIHA
|11.04.2009
|KRISTI
|VASIL
|MIHA
|03.01.2001
|VASIL
|MINA
|MIHA
|06.04.1975
|141
|ELSA
|SABAHUDIN
|KARECI
|22.05.1978
|EDUARD
|MURAT
|SHPATA
|20.12.1965
|SAMANTHA
|EDUARD
|SHPATA
|09.03.2012
|SANTUARA
|EDUART
|SHPATA
|09.05.2015
|142
|ELSION
|JAÇE
|SADIKU
|26.07.1980
|ALBI
|ELSION
|SADIKU
|31.05.2012
|MARIN
|ELSION
|SADIKU
|20.11.2015
|MARINELA
|MIÇO
|SADIKU
|21.04.1983
|143
|ELVETA
|BESIM
|MURRA
|10.06.1962
|EDLIR
|ILIR
|MURRA
|01.01.1988
|ILIR
|SABEDIN
|MURRA
|01.05.1964
|KEJSI
|ILIR
|MURRA
|31.01.2005
|144
|ELVIN
|BASHKIM
|GOKAJ
|16.01.1975
|EGLI
|ELVIN
|GOKAJ
|20.03.2001
|REVI
|ELVIN
|GOKAJ
|11.08.2003
|RREGJINA
|NIKOLIN
|GOKAJ
|01.07.1977
|145
|EMROR
|HAXHI
|KASAJ
|18.04.1976
|ESMERALDA
|KRISTAQ
|KASAJ
|27.12.1978
|FEMIDA
|EMROR
|KASAJ
|12.02.2002
|SARA
|EMROR
|KASAJ
|14.05.2009
|146
|ENDRIT
|ELMAS
|BIMI
|06.04.1977
|AJLA
|ENDRIT
|BIMI
|04.03.2013
|LORENA
|AGIMI
|KOLA
|18.01.1984
|147
|ENED
|NDREKO
|NAKUÇI
|22.01.1971
|AMARILDA
|KOSTANDIN
|NAKUÇI
|19.10.1976
|NIKOL
|ENED
|NAKUÇI
|15.10.2010
|NOEL
|ENED
|NAKUÇI
|14.08.2004
|148
|ENKELEDA
|SPIRO
|MILLONAI
|02.04.1980
|149
|ENKELEDA
|ELEZ
|OSMANI(XHENGO)
|13.09.1979
|ENKLID
|KLITON
|OSMANI
|26.03.2006
|KLITON
|RIZA
|OSMANI
|11.12.1978
|KLOEDITA
|KLITON
|OSMANI
|23.06.2010
|150
|ENKLID
|PANDELI
|GJINI
|07.07.1974
|JOEL
|ENKLID
|GJINI
|03.01.2002
|JORDI
|ENKLID
|GJINI
|23.04.2007
|ZAMIRA
|GURO
|GJINI
|04.06.1971
|151
|ENRIK
|SULO
|HAXHIRAJ
|09.09.1960
|ARSIA
|ENRIK
|HAXHIRAJ
|26.02.1991
|ENIR
|ENRIK
|HAXHIRAJ
|22.09.1992
|IRENA
|BARDHYL
|HAXHIRAJ
|08.02.1967
|152
|ERANDA
|KOCO
|LAZE
|21.06.1979
|ERION
|PAJTIM
|LAZE
|26.05.1977
|IDLIR
|ERION
|LAZE
|25.02.2011
|ITAN
|ERION
|LAZE
|19.04.2009
|MATIA
|ERION
|LAZE
|21.04.2013
|153
|ERIDA
|HALIM
|KOKONOZI
|22.10.1982
|ESTER
|ROLAND
|KOKONOZI
|27.11.2013
|ROLAND
|XHEVDET
|KOKONOZI
|20.02.1980
|154
|ERIND
|TOMOR
|REOVICA
|31.05.1979
|JASMIN
|ERIND
|REOVICA
|09.03.2015
|NERTILA
|FATMIR
|REOVICA
|17.12.1986
|RAJNA
|ERIND
|REOVICA
|21.02.2013
|155
|ERION
|KRISTO
|PANO
|10.04.1978
|DARLA
|ERION
|PANO
|21.11.2013
|ENTIJOLA
|ANGJELIN
|PANO
|20.12.1977
|FABIO
|ERION
|PANO
|29.09.2004
|156
|ERION
|NADI
|ÇELAJ
|17.04.1973
|JOEL
|ERION
|ÇELAJ
|16.03.2007
|LEDJA
|SHKELQIM
|ÇELAJ
|27.04.1978
|SEGI
|ERION
|ÇELAJ
|30.06.2003
|157
|ERION
|AGIM
|PUSTINA
|158
|ERISELDA
|BAKI
|BALA
|15.09.1981
|GJERGJI
|BUJAR
|NIKOLLA
|08.05.1981
|MARTIN
|GJERGJI
|NIKOLLA
|08.11.2013
|159
|ERJON
|SAMI
|SHQARRI
|21.04.1978
|ANITA
|XHEVAT
|JELLA
|23.04.1977
|EIDEN
|ERJON
|SHQARRI
|01.12.2010
|ROAN
|ERJON
|SHQARRI
|01.07.2015
|160
|ERJON
|BESNIK
|IMERAJ
|18.11.1977
|DAVID
|ERJON
|IMERAJ
|21.03.2013
|MANUELA
|GEZIM
|IMERAJ
|02.02.1980
|161
|ERJON
|NURI
|SHEHAJ
|02.07.1982
|ENERJETA
|AGRON
|SHEHAJ
|03.01.1982
|KATERINA
|ERJON
|SHEHAJ
|24.01.2010
|162
|ERMIR
|VERO
|BETA
|14.04.1982
|ALBANA
|XHELIL
|BETA
|15.09.1982
|DARTI
|ERMIR
|BETA
|01.06.2015
|ENED
|ERMIR
|BETA
|08.06.2011
|163
|ERMIR
|NDUE
|LELÇI
|09.05.1976
|ARTINË
|VATE
|ZELNA
|11.10.1983
|EMA
|ERMIR
|LELÇI
|11.04.2011
|ESTER
|ERMIR
|LELÇI
|06.07.2008
|MATEO
|ERMIR
|LELÇI
|05.10.2014
|164
|ERMIRA
|MAKSIM
|TAFANI
|08.04.1972
|ARBEN
|RAMADAN
|ÇABEJ
|13.03.1964
|GREIS
|ARBEN
|ÇABEJ
|28.07.1998
|JON
|ARBEN
|ÇABEJ
|23.12.2003
|165
|ERMIRA
|XHEVAT
|GARUNJA
|28.05.1969
|SHERI
|SHPETIM
|GARUNJA
|27.10.1999
|SHPËTIM
|MYFIT
|GARUNJA
|23.12.1963
|SINDI
|SHPETIM
|GARUNJA
|24.06.1994
|166
|ERVIN
|KOSTA
|KARANXHA
|17.03.1978
|BERNINA
|BAJRAM
|KONDI
|30.06.1978
|RASHELA
|ERVIN
|KARANXHA
|21.09.2012
|REZALINDA
|ERVIN
|KARANXHA
|14.11.2009
|167
|ERVIN
|ADEM
|BEQIRI
|26.01.1979
|EJONA
|ERVIN
|BEQIRI
|03.06.2013
|XHEKIOLA
|FASLLI
|BEQIRI
|05.08.1982
|168
|ERVISA
|KADRI
|HYKA
|12.06.1986
|169
|ESMERALDA
|NDOC
|NDOCI
|21.12.1982
|170
|ESMERALDA
|NEXHAT
|KESHI
|28.02.1983
|GENTJAN
|LAIM
|KESHI
|23.04.1980
|GREID
|GENTJAN
|KESHI
|03.11.2014
|171
|ETIEN
|PELLUMB
|KAPO
|09.07.1971
|DEA
|ETIEN
|KAPO
|27.12.2010
|JON
|ETIEN
|KAPO
|18.09.2007
|MIRELA
|THANAS
|KAPO
|04.06.1983
|172
|EUGEN
|VIKTOR
|BECI
|11.09.1972
|DRINI
|EUGEN
|BEÇI
|01.01.2003
|ILDA
|LIRIM
|BEÇI
|31.05.1974
|VISAR
|EUGEN
|BEÇI
|19.11.1998
|173
|FAHRIJE
|HALIT
|VATA
|16.03.1957
|FATMIR
|QAMIL
|GJANA
|12.05.1955
|174
|FATJONA
|MALIQ
|MEMÇAJ
|30.11.1976
|DASHAMIR
|AQIF
|ALSULA
|31.10.1972
|KLEA
|DASHAMIR
|ALSULA
|03.11.2003
|MALDI
|DASHAMIR
|ALSULA
|12.08.2011
|175
|FATMIR
|MYSLIM
|LUSHI
|21.09.1978
|LAERT
|FATMIR
|LUSHI
|16.07.2012
|ROLANDA
|MUSA
|HUSHI
|28.11.1980
|176
|FEDERIK
|NDUE
|LALOSHI
|19.07.1954
|GRETA
|FEDERIK
|LALOSHI
|29.04.1987
|JULKA
|SKENDER
|LALOSHI
|20.08.1959
|MARIO
|FEDERIK
|LALOSHI
|11.08.1984
|177
|FERDINAND
|HAKI
|ELEZI
|12.11.1968
|BLERTA
|HYSNI
|ELEZI
|06.10.1974
|LORINA
|FERDINAND
|ELEZI
|20.01.2005
|SARA
|FERDINAND
|ELEZI
|31.10.2007
|178
|FLORA
|JOVAN
|REKA
|07.07.1965
|ERIN
|SHPETIM
|REKA
|31.07.1991
|JOLI
|SHPETIM
|REKA
|05.10.1992
|SHPETIM
|ADEM
|REKA
|02.10.1964
|179
|FLORA
|SELIM
|ÇELA
|10.11.1981
|ERVIS
|ENGJELL
|GABA
|22.06.1982
|UESLI
|ERVIS
|GABA
|28.11.2008
|180
|FLORIAN
|AKTOR
|BONJAKU
|23.05.1975
|DEA
|FLORIAN
|BONJAKU
|06.11.2004
|GRESA
|FLORIAN
|BONJAKU
|30.11.2012
|SUELA
|HYSEN
|BONJAKU
|19.09.1976
|181
|FRANÇESKINA
|FERDINAND
|LEKANI
|14.11.1963
|182
|GENCI
|SHUAIP
|MANE
|05.06.1969
|DESART
|GENCI
|MANE
|22.02.2004
|FLAVIA
|GENCI
|MANE
|15.05.2000
|ODETA
|SHKELQIM
|MANE
|12.10.1974
|183
|GENCI
|ALEKS
|QANA
|04.04.1965
|AIDI
|GENCI
|QANA
|25.03.2002
|AMI
|GENCI
|QANA
|29.06.2007
|ARGI
|GENCI
|QANA
|29.06.2007
|NATALJA
|TRITON
|QANA
|13.05.1975
|184
|GENTI
|BASHKIM
|XHOLI
|03.04.1974
|ENDI
|GENTI
|XHOLI
|08.06.2007
|JONA
|GENTI
|XHOLI
|28.09.2010
|NEVILA
|IRAKLI
|XHOLI
|30.08.1983
|185
|GENTIAN
|ESTREF
|TRENOVA
|25.10.1979
|JUNA
|HIQMET
|PAMPURI
|22.10.1987
|KLEA
|GENTIAN
|TRENOVA
|29.05.2011
|PARID
|GENTIAN
|TRENOVA
|08.02.2014
|186
|GENTIAN
|DUKË
|HABAZAJ
|03.07.1983
|EVA
|NIKO
|HABAZAJ
|10.05.1987
|LUKA
|GENTIAN
|HABAZAJ
|05.07.2014
|187
|GENTIAN
|SPIRO
|STOJA
|01.08.1976
|MARKELA
|VASIL
|KOLAJ
|19.08.1984
|MELINA
|GENTIAN
|STOJA
|08.12.2007
|188
|GENTJAN
|AHMET
|OSMANI
|12.07.1979
|ANDA
|GENTJAN
|OSMANI
|26.04.2010
|JON
|GENTJAN
|OSMANI
|13.09.2012
|MARINELA
|KRISTAQ
|OSMANI
|02.02.1979
|189
|GEZIM
|QERIM
|VEIZI
|15.02.1975
|BRUNILDA
|HAXHI
|VEIZI
|28.12.1977
|ELDI
|GEZIM
|VEIZI
|11.06.2006
|KLESTI
|GEZIM
|VEIZI
|18.11.2008
|190
|GEZIM
|SHYQYRI
|COPA
|31.08.1962
|BESART
|GEZIM
|ÇOPA
|27.08.1997
|ENKELEJD
|GEZIM
|ÇOPA
|26.08.1992
|FLORETA
|BRAHIM
|ÇOPA
|25.12.1966
|REDION
|GEZIM
|ÇOPA
|02.12.1993
|191
|GJERGJ
|PREK
|RUDI
|02.10.1954
|EVEREST
|GJERGJ
|RUDI
|13.10.1984
|LEDIA
|GJERGJ
|RUDI
|14.10.1990
|SHAQE
|MARK
|RUDI
|22.09.1958
|192
|GJERGJI
|PAVLLO
|TAKO
|28.11.1977
|193
|GJON
|PELLAZ
|FUSHA
|06.01.1963
|ANXHELA
|NAFIZ
|FUSHA
|04.04.1977
|DANIEL
|GJON
|FUSHA
|13.08.2013
|DEA
|GJON
|FUSHA
|18.06.2001
|PELLAZG
|GJON
|FUSHA
|06.11.2007
|194
|GJON
|MARK
|KODRA
|05.01.1964
|ANNA
|QUINTINO
|LICCHELLI
|24.08.1962
|QUINTINO
|GJON
|KODRA
|11.08.1999
|195
|GRANIT
|BAJRAM
|SHAHU
|15.11.1975
|GIORGIA
|GRANIT
|SHAHU
|11.03.2006
|GLORIA
|GRANIT
|SHAHU
|02.08.2010
|MINOLA
|VLADIMIR
|SHAHU
|31.10.1977
|196
|HAXHI
|IBRAHIM
|GIU
|16.07.1960
|ANISA
|HAXHI
|GIU
|10.07.1989
|ENI
|HAXHI
|GIU
|17.12.1992
|MIMOZA
|RAMAZAN
|TOLA
|21.12.1963
|197
|HEKTOR
|AVNI
|MUSHI
|25.09.1972
|GREIS
|HEKTOR
|MUSHI
|26.04.2005
|IRIS
|HEKTOR
|BATALLI
|12.01.1979
|198
|HENRIK
|KRISTAQ
|LIGORI
|24.09.1959
|ARON
|HENRIK
|LIGORI
|01.01.2000
|FRANK
|HENRIK
|LIGORI
|29.07.1992
|SHEGUSH
|OSMAN
|LIGORI
|29.04.1968
|199
|HYRJET
|VEXHI
|LAMAJ
|20.09.1972
|DENIS
|HYRJET
|LAMAJ
|21.06.2004
|ENTIOLA
|FEVRI
|LAMAJ
|21.06.1984
|NOEL
|HYRJET
|LAMAJ
|26.11.2008
|200
|HYSEN
|PERPARIM
|AJASLLARI
|08.02.1959
|DAFINA
|QEMAL
|AJASLLARI
|29.01.1968
|ENEA
|HYSEN
|AJASLLARI
|24.01.1991
|FOEL
|HYSEN
|AJASLLARI
|24.01.1991
|TAULANT
|HYSEN
|AJASLLARI
|10.05.1989
|201
|HYSEN
|MYSLYM
|KETA
|04.04.1958
|JONI
|HYSEN
|KETA
|22.03.1988
|MAJLINDA
|FEHMI
|KETA
|15.06.1963
|STELA
|HYSEN
|KETA
|26.01.1991
|202
|HYSNI
|AVNI
|VATA
|14.09.1967
|FATJONA
|HYSNI
|VATA
|08.08.1999
|FATMIRA
|HAXHI
|VATA
|06.08.1970
|GRISELDA
|HYSNI
|VATA
|14.05.1995
|203
|HYSNI
|REXHEP
|MULAJ
|04.05.1974
|ANDJA
|HYSNI
|MULAJ
|30.04.2011
|ETIEN
|HYSNI
|MULAJ
|09.09.2007
|RAJMONDA
|BASHKIM
|NASUFI(MULAJ)
|20.05.1980
|204
|IDA
|MUHAMET
|AHMETLLI
|26.10.1982
|205
|ILIA
|GAQO
|BANO
|20.11.1955
|ARMAND
|ILIA
|BANO
|25.11.1985
|ELONA
|ILIA
|BANO
|23.02.1983
|RUKIJE
|OMER
|BANO
|26.01.1962
|206
|ILIR
|GANI
|HOXHA
|07.09.1972
|DEIVI
|ILIR
|HOXHA
|26.04.2006
|GENTIANA
|SEIT
|HOXHA
|08.11.1972
|KEINI
|ILIR
|HOXHA
|07.05.2002
|207
|ILIR
|BESNIK
|TURJA
|12.06.1972
|BORA
|ILIR
|TURJA
|17.12.2009
|KLEVJO
|ILIR
|TURJA
|20.06.2003
|SUELA
|ISUF
|TURJA
|09.09.1974
|208
|IRENA
|STAVRI
|ÇUNOTI
|24.08.1965
|KRISTOFOR
|PANDI
|ÇUNOTI
|26.08.1960
|NERTSA
|KRISTOFOR
|ÇUNOTI
|23.02.1990
|209
|IRMA
|NASTAS
|BALLI
|17.02.1964
|ARTUR
|PANDI
|BALLI
|22.04.1959
|ASTIVI
|ARTUR
|BALLI
|02.09.1989
|IVA
|ARTUR
|BALLI
|04.07.1994
|STIVI
|ARTUR
|BALLI
|02.09.1989
|210
|ISA
|RIZA
|JATA
|10.02.1965
|ELJANA
|ISA
|JATA
|29.06.1995
|ERMAL
|ISA
|JATA
|29.05.1997
|LEMINA
|ISA
|JATA
|23.03.2009
|VALBONA
|JETULLA
|JATA
|29.11.1970
|211
|JULIAN
|HAJDAR
|ÇAFKA
|30.08.1979
|212
|JULIAN
|SOTIR
|KRISTO
|17.03.1977
|ARIOLA
|GAVRIL
|KRISTO
|08.07.1978
|ELIA
|JULIAN
|KRISTO
|25.06.2011
|ENEA
|JULIAN
|KRISTO
|14.05.2004
|213
|JULIAN
|JASHIK
|ZONJA
|11.06.1978
|JOAN
|JULIAN
|ZONJA
|27.02.2012
|ORNELA
|SELAM
|ZONJA
|04.09.1984
|214
|JULIAN
|ELEZ
|XHENGO
|09.01.1976
|215
|KASEM
|DAVER
|BERBERI
|24.11.1955
|DAVER
|KASEM
|BERBERI
|25.05.1989
|LILJANA
|HADER
|BERBERI
|14.07.1964
|216
|KLEANTH
|LUFTAR
|ZEKA
|09.07.1966
|FLAVIO
|KLEANTH
|ZEKA
|31.01.2006
|LAERT
|KLEANTH
|ZEKA
|21.11.2000
|VITORE
|MEMUSH
|ZEKA
|31.12.1973
|217
|KLEDIAN
|ILMI
|LLAHO
|13.06.1977
|BRAJAN
|KLEDIAN
|LLAHO
|27.08.2010
|KLEISA
|KLEDIAN
|LLAHO
|01.06.2013
|LORENA
|VASO
|LLAHO
|25.07.1986
|218
|KLODJAN
|NAIM
|BRAHO
|21.07.1982
|ARJOLA
|AGIM
|VERAJ
|05.08.1984
|219
|KOLË
|NDOC
|HYSENAJ
|27.05.1965
|DALINË
|KOLË
|HYSENAJ
|20.01.1970
|DAMIANO
|KOLË
|HYSENAJ
|20.02.1994
|DANIELA
|KOLË
|HYSENAJ
|20.02.1994
|220
|KOSTAQ
|DHIMITER
|BELURI
|31.05.1965
|MARIO
|KOSTAQ
|BELURI
|01.12.1998
|SILVANA
|YLVI
|BELURI
|01.05.1967
|TEA
|KOSTAQ
|BELURI
|13.10.2002
|221
|KRESHNIK
|GEZIM
|AJAZI
|05.10.1983
|222
|KUDUSI
|HASAN
|SHAHU
|17.08.1967
|DARIUS
|KUDUSI
|SHAHU
|16.06.1998
|DEJNIZ
|KUDUSI
|SHAHU
|12.08.1995
|ERMENITA
|HALIL
|SHAHU
|03.05.1972
|NOEL
|KUDUSI
|SHAHU
|06.09.2003
|223
|KUJTIM
|KADRI
|BASHAJ
|31.12.1961
|ENERJETA
|KUJTIM
|BASHAJ
|06.03.1992
|ERGITA
|KUJTIM
|BASHAJ
|14.04.1990
|SEVDA
|QEMAL
|BASHAJ
|18.10.1965
|224
|KUJTIM
|SHAQIR
|LULI
|28.10.1955
|ERMAL
|KUJTIM
|LULI
|25.10.1993
|FATMIRA
|MUSA
|LULI
|17.08.1962
|KLEVIS
|KUJTIM
|LULI
|05.01.1990
|225
|LAZER
|GJON
|ÇARDAKU
|06.11.1958
|AGE
|MARK
|ÇARDAKU
|18.06.1967
|BESMIR
|LAZER
|ÇARDAKU
|20.02.1990
|EDUARD
|LAZER
|ÇARDAKU
|01.03.1993
|226
|LEDINA
|JANI
|RIZA (LERA)
|06.11.1970
|NIKOLLA
|SPIRO
|LERA
|15.05.1963
|WENDY
|NIKO
|LERA
|14.05.2001
|227
|LEONARD
|BARDHOK
|FILOPATI
|14.11.1975
|AMBER
|LEONARD
|FILOPATI
|27.08.2012
|BRIXHILDA
|KOZMA
|FILOPATI
|14.06.1981
|ESTER
|LEONARD
|FILOPATI
|24.10.2008
|228
|LINDITA
|DASHMIR
|ZIGURI (MALE)
|06.07.1968
|DENADA
|FATOS
|MALE
|30.01.1995
|FATOS
|SKENDER
|MALE
|10.11.1961
|MEGAN
|FATOS
|MALE
|19.05.2001
|229
|LORENC
|THANAS
|MËRKURI
|29.05.1976
|ENKELEIDA
|KAMAN
|MERKURI
|11.06.1980
|MATEO
|LORENC
|MERKURI
|18.06.2005
|THANAS
|LORENC
|MERKURI
|21.08.2011
|230
|LUAN
|ALI
|KALOÇI
|05.03.1957
|AIDA
|LUAN
|KALOÇI
|16.09.1988
|ENEID
|LUAN
|KALOÇI
|25.09.1986
|LAVDIJE
|RIZA
|KALOÇI
|05.03.1957
|231
|LUDOVIK
|MARK
|DODAJ
|08.03.1959
|BLEDAR
|LUDOVIK
|DODAJ
|31.09.1990
|BLERINA
|LUDOVIK
|DODAJ
|15.07.1987
|MRIKE
|LEKË
|DODAJ
|12.07.1963
|232
|MADRID
|SHYQYRI
|KULLOLLI
|09.10.1973
|BRUNELA
|BUJAR
|KULLOLLI
|22.06.1976
|IRIS
|MADRID
|KULLOLLI
|28.03.2001
|SINDI
|MADRID
|KULLOLLI
|03.11.2011
|233
|MAKSIM
|SOKRAT
|SOTA
|10.01.1980
|IRENA
|GJOVALIN
|SOTA
|08.08.1981
|JURI
|MAKSIM
|SOTA
|31.08.2010
|SEANA
|MAKSIM
|SOTA
|10.07.2008
|234
|MANJOLA
|HAJREDIN
|KAJANA
|07.03.1982
|ETIEN
|KLEMEND
|KAJANA
|12.02.2011
|KLEMEND
|THEODHOR
|KAJANA
|28.08.1982
|KRISTEL
|KLEMEND
|KAJANA
|08.02.2016
|235
|MARJANA
|SHTJEFEN
|SHTJEFNI
|20.02.1976
|KELER
|PAULIN
|KOLA
|14.05.1975
|MARKEL
|KELER
|KOLA
|01.09.2012
|236
|MARJETA
|MUHARREM
|ZAIMI
|23.08.1970
|BELUL
|FERIT
|ZAIMI
|19.01.1961
|KRISTI
|BELUL
|ZAIMI
|09.12.2000
|SIGI
|BELUL
|ZAIMI
|07.01.1994
|237
|MARIOLA
|JOSIF
|MËRTIRI
|24.03.1984
|ERVIN
|TRIFON
|MËRTIRI
|20.03.1980
|JONEL
|ERVIN
|MËRTIRI
|15.09.2014
|NOELIA
|ERVIN
|MËRTIRI
|26.07.2010
|238
|MARSIDA
|BASHKIM
|FRASHËRI
|20.07.1984
|239
|MERITA
|MERSIN
|SELIMI
|26.09.1964
|AGIM
|SKENDER
|SELIMI
|28.06.1961
|MEGI
|AGIM
|SELIMI
|18.04.2004
|240
|MIHALLAQ
|JORGJI
|BLETA
|07.02.1956
|EGI
|MIHALLAQ
|BLETA
|11.02.2000
|IRENA
|SELIM
|BLETA
|31.05.1965
|XHOI
|MIHALLAQ
|BLETA
|31.10.1996
|241
|MILAN
|LEKË
|LASKAJ
|26.02.1977
|SENTILIANO
|MILAN
|LASKAJ
|30.10.2014
|SUELA
|ESAT
|LIKA
|15.12.1985
|242
|MIRANDA
|NIKOLL
|BUSHI
|09.04.1970
|KEISI
|OSMAN
|HYSA
|29.07.1994
|KLAUS
|OSMAN
|HYSA
|20.01.2001
|OSMAN
|MUSTAFA
|HYSA
|10.02.1964
|243
|MIRELA
|ANDON
|ZAVALANI
|08.12.1976
|ANXHELA
|ELBAN
|ZAVALANI
|06.10.2001
|ELBAN
|EQEREM
|ZAVALANI
|19.12.1976
|WESLEY
|ELBAN
|ZAVALANI
|24.11.2013
|244
|MIRELA
|THANAS
|KAPO
|04.06.1983
|DEA
|ETIEN
|KAPO
|27.12.2010
|ETIEN
|PELLUMB
|KAPO
|09.07.1971
|JON
|ETIEN
|KAPO
|18.09.2007
|245
|MOISI
|KOLI
|DUDA
|17.04.1968
|ALKETA
|NIKOLLA
|DUDA
|29.04.1970
|HELGA
|MOISI
|DUDA
|08.02.1996
|INGRID
|MOISI
|DUDA
|30.05.2000
|246
|MUSTAFA
|BAKI
|TURKU
|22.01.1962
|KLEA
|MUSTAFA
|TURKU
|25.02.1998
|SILVANA
|DHIMITER
|TURKU
|20.04.1967
|TEDI
|MUSTAFA
|TURKU
|12.05.1993
|247
|NAIM
|BAFTJAR
|TOTA
|10.06.1967
|BAFTJAR
|NAUM
|TOTA
|09.10.1998
|ELFRIDA
|NAUM
|TOTA
|15.07.1997
|ELONA
|FAIK
|TOTA
|09.05.1985
|ERJON
|NAUM
|TOTA
|25.08.1994
|KLESTA
|NAIM
|TOTA
|03.06.2012
|248
|NATASHA
|PETRAQ
|PRIFTI(SHALLAPI)
|01.08.1980
|ARMAND
|KOSTANDIN
|PRIFTI
|29.05.1978
|MARTINA
|ARMAND
|PRIFTI
|24.06.2013
|NIKOL
|ARMAND
|PRIFTI
|24.09.2015
|249
|NDINI
|LLAZAR
|TAVANI
|16.05.1979
|BRUNILDA
|FLAMUR
|TAVANI
|28.04.1984
|ELIO
|NDINI
|TAVANI
|16.01.2011
|KRISTIN
|NDINI
|TAVANI
|13.12.2007
|250
|NDRICIM
|MUSTAFA
|TROPLINI
|08.07.1978
|ERGYSA
|RAMAZAN
|MOQI
|18.10.1986
|251
|NERITAN
|RAMIS
|HOXHA
|31.07.1976
|MATILDA
|PANDELI
|MACOLLI
|17.01.1982
|252
|NEZIR
|MYFTAR
|GJOKA
|09.02.1958
|DHURATA
|ALI
|GJOKA
|06.10.1962
|NELA
|NEZIR
|GJOKA
|19.10.1987
|REIJON
|NEZIR
|GJOKA
|14.01.1996
|VODANA
|NEZIR
|GJOKA
|06.03.1983
|253
|NIAZI
|RAMAZAN
|SEFERI
|01.12.1957
|ERION
|NIAZI
|SEFERI
|16.10.1983
|HOLTA
|NIAZI
|SEFERI
|27.11.1986
|JONIDA
|NIAZI
|SEFERI
|19.05.1989
|LIRIE
|HAXHI
|SEFERI
|06.01.1956
|254
|NIKO
|SOTIRAQ
|SHIPCKA
|21.09.1951
|ANISA
|NIKO
|SHIPCKA
|11.07.1982
|IZMINI
|PETRAQ
|SHIPCKA
|06.09.1954
|KLEVIS
|NIKO
|SHIPCKA
|07.04.1986
|255
|OLGER
|VALENTIN
|EMINAJ
|30.11.1979
|ORNELA
|JORGJI
|EMINAJ
|30.05.1980
|256
|OLGERT
|THANAS
|RUMNICI
|05.07.1988
|257
|OLLGA
|LIGOR
|VISI
|09.02.1963
|258
|OLS
|MILTO
|DADO
|23.03.1973
|KRIS
|OLS
|DADO
|20.08.1999
|259
|OLSIAN
|DAUT
|ÇELA
|03.07.1977
|260
|OLTIANA
|JOVAN
|GJONI
|02.09.1985
|LAERT
|VASIL
|GJONI
|10.05.1986
|LEONIS
|LAERT
|GJONI
|22.06.2015
|261
|ORNELA
|FATOS
|RRUMBULLAKU
|19.03.1981
|ALBAN
|UANI
|MËSONJESI
|13.11.1976
|SARAH
|ALBAN
|MËSONJESI
|02.10.2014
|262
|PALI
|VENIAMIN
|DEÇOLLI
|07.07.1974
|INES
|PALI
|DEÇOLLI
|09.02.2005
|ORJETA
|SERJAN
|DEÇOLLI
|18.07.1976
|263
|PELIVAN
|SELAM
|MALAJ
|11.09.1955
|ELTON
|PELIVAN
|MALAJ
|01.12.1982
|GJINOVEFA
|KRISTUL
|MALAJ
|19.11.1957
|REIDONA
|PELIVAN
|HAXHIU (MALAJ)
|20.06.1982
|264
|PËRPARIM
|LEFTER
|KULLURI
|10.04.1972
|ADRIEL
|PËRPARIM
|KULLURI
|27.03.2009
|RAJMONDA
|SABEDIN
|KULLURI
|01.11.1976
|REA
|PËRPARIM
|KULLURI
|13.03.2007
|265
|PËRPARIM
|DEDË
|VUKAJ
|08.05.1966
|LORETA
|PËRPARIM
|VUKAJ
|06.12.1999
|MARSEL
|PËRPARIM
|VUKAJ
|30.03.2001
|PRANVERA
|NDRE
|VUKAJ
|06.11.1979
|266
|PERPARIM
|DEMIR
|HASA
|01.03.1954
|BOIKEN
|PERPARIM
|HASA
|14.05.1984
|ENRI
|PERPARIM
|HASA
|21.09.1986
|VJOLLCA
|REXHEP
|HASA
|14.03.1959
|267
|PETREF
|DEMIR
|ASLLANI
|23.02.1964
|ALBJON
|PETREF
|ASLLANI
|06.08.1994
|KLARA
|PETREF
|ASLLANI
|19.12.1998
|NATASHA
|ÇEÇI
|ASLLANI
|10.09.1970
|268
|PETRIT
|GJELOSH
|VUKAJ
|15.09.1966
|AZBIE
|RUSTEM
|VUKAJ
|04.07.1967
|LEDION
|PETRIT
|VUKAJ
|12.03.1998
|REDINA
|PETRIT
|VUKAJ
|12.01.1993
|269
|PETRIT
|SYRI
|QERIMI
|18.08.1953
|NEXHMIJE
|RRAPO
|QERIMI
|15.09.1954
|ZHENI
|PETRIT
|QERIMI
|30.12.1978
|ERMIRA
|PETRIT
|QERIMI
|03.08.1982
|270
|PETRIT
|HAKI
|BICA
|11.05.1958
|EDVIN
|PETRIT
|BICA
|19.08.1986
|TATJANA
|NEXHIP
|BICA
|17.07.1961
|271
|PETRIT
|SHEFQET
|FUSHA
|12.05.1962
|ALDI
|PETRIT
|FUSHA
|02.10.1990
|KEVIN
|PETRIT
|FUSHA
|31.05.1994
|SANIJE
|FADIL
|BULKU
|19.05.1966
|272
|PETRIT
|NEZIR
|HYSA
|26.06.1960
|ADA
|PETRIT
|HYSA
|19.02.2000
|ALDO
|PETRIT
|HYSA
|04.05.1997
|MARIE
|SALI
|HYSA
|03.05.1971
|273
|PETRIT
|TELO
|ÇANO
|11.03.1960
|ANA
|PETRIT
|ÇANO
|25.10.1989
|MAJLINDA
|JANI
|ÇANO
|19.04.1961
|274
|PLATIN
|BARDHYL
|ALIÇKA
|23.11.1972
|DEON
|PLATIN
|ALIÇKA
|05.06.2010
|ENERETA
|AGIM
|ALIÇKA
|08.09.1982
|275
|PRANVERA
|FATMIR
|STAFA
|31.01.1967
|BESNIK
|HYQMET
|STAFA
|02.06.1958
|ERI
|BESNIK
|STAFA
|27.12.1997
|INGE
|BESNIK
|STAFA
|18.06.1996
|REI
|BESNIK
|STAFA
|27.12.1997
|276
|PRANVERA
|RESMI
|PUSTINA
|01.04.1986
|FLORAN
|FLAMUR
|PUSTINA
|08.02.1977
|LEO
|FLORAN
|PUSTINA
|01.05.2015
|MIA
|FLORAN
|PUSTINA
|12.08.2012
|277
|RABIANA
|NEXHMEDIN
|HALILI
|08.02.1977
|ARBI
|ARDIAN
|HALILI
|03.02.2004
|ARDIAN
|HASAN
|HALILI
|02.07.1970
|MICHELLE
|ARDIAN
|HALILI
|10.08.2008
|278
|RAJMONDA
|FAIK
|BERISHA
|09.06.1964
|HEJLA
|PETRIT
|BERISHA
|17.10.1996
|PETRIT
|SULEJMAN
|BERISHA
|13.11.1958
|XHESIKA
|PETRIT
|BERISHA
|30.09.1991
|279
|RAMADAN
|DERVISH
|TROCI
|24.06.1977
|ARON
|RAMADAN
|TROCI
|18.09.2009
|FIONA
|RAMADAN
|TROCI
|31.07.2007
|REZARTA
|HAKI
|TROCI
|30.07.1980
|280
|RIFAT
|ZENEL
|KOJKU
|13.02.1958
|ERALD
|RIFAT
|KOJKU
|16.03.1995
|ERSIDA
|RIFAT
|KOJKU
|23.07.1991
|XHEMILE
|RAMAZAN
|KOJKU
|01.01.1965
|281
|RISELDA
|ZEQIR
|FISHTA
|29.06.1985
|282
|RITA
|OSMAN
|GJATI
|26.09.1971
|FIVOS
|KRISTAQ
|GJATI
|14.03.2007
|KRISTAQ
|SPIRO
|GJATI
|23.12.1961
|MARIO
|KRISTAQ
|GJATI
|16.09.1995
|283
|RITVAN
|HYLI
|SUKA
|25.12.1974
|EMANUELA
|SELFO
|SAKO
|03.10.1982
|HENES
|RITVAN
|SUKA
|20.12.2013
|284
|ROBERT
|SPIRO
|KOTE
|12.02.1967
|DIANA
|KASEM
|KOTE
|13.11.1967
|IZABELA
|ROBERT
|KOTE
|26.09.1992
|SINDI
|ROBERT
|KOTE
|23.04.1996
|285
|ROVENA
|VIKTOR
|ZOZO
|29.07.1983
|ERVIN
|SHEFQET
|ZOTO
|18.03.1981
|KRISTEL
|ERVIN
|ZOTO
|29.07.2011
|286
|ROVENA
|NUREDIN
|GASHI
|09.03.1977
|DRITAN
|ADEM
|GINA
|30.10.1976
|KLOI
|DRITAN
|GINA
|07.01.2006
|ORION
|DRITAN
|GINA
|21.01.2011
|287
|ROZETA
|HAXHI
|QIRJAQI
|15.05.1967
|ALFRED
|STAFAN
|QIRJAQI
|10.02.1961
|KRISTI
|ALFRED
|QIRJAQI
|09.03.1998
|PARASHQEVI
|ALFRED
|QIRJAQI
|07.07.1994
|288
|SABRI
|HAJDIN
|KASTRATI
|25.09.1971
|AJDIN
|SABRI
|KASTRATI
|06.11.2004
|DANIELA
|BAKI
|HASA
|04.05.1978
|DENI
|SABRI
|KASTRATI
|25.08.2007
|289
|SAIMIR
|TAHIR
|BAHITI
|23.03.1978
|ELFRIDA
|THOMA
|BREGOVA
|04.06.1979
|HENRI
|SAIMIR
|BAHITI
|20.06.2008
|KRISTI
|SAIMIR
|BAHITI
|24.08.2012
|290
|SAIMIR
|ZYMER
|SMAKA
|10.06.1986
|291
|SAIMIR
|ZENEL
|HYSA
|23.01.1970
|EGLANTINA
|DALIP
|TROPLINI
|08.08.1975
|292
|SALI
|RAMAZAN
|HASA
|26.12.1959
|ADA
|SALI
|HASA
|16.03.1987
|LEDIAN
|SALI
|HASA
|19.12.1984
|MERITA
|ZENUN
|HASA
|03.09.1962
|293
|SHAHIN
|BAFTJAR
|PASHA
|05.04.1954
|ALBANA
|SHAHIN
|PASHA
|28.06.1990
|ELDA
|SHAHIN
|STANA
|06.04.1978
|ELONA
|SHAHIN
|PASHA
|10.10.1979
|ELTON
|SHAHIN
|PASHA
|11.02.1983
|MARGJELA
|GJOKE
|PASHA
|01.05.1954
|294
|SHKELQIM
|LATIF
|HAJDARI
|05.06.1966
|ANISA
|SHKELQIM
|HAJDARI
|11.05.1996
|ARBER
|SHKELQIM
|HAJDARI
|16.02.1994
|BLERTI
|SHKELQIM
|HAJDARI
|01.08.1990
|MARJANA
|FETAH
|HAJDARI
|23.08.1968
|295
|SHKELQIM
|ISUF
|KOKONA
|18.01.1957
|ARNISA
|SHKELQIM
|KOKONA
|31.01.1987
|EGI
|SHKELQIM
|KOKONA
|11.12.1993
|LINDITA
|PERPARIM
|KOKONA
|17.04.1963
|296
|SHKËLZEN
|BILAL
|CENA
|05.12.1973
|AIDA
|OSMAN
|CENA
|08.04.1974
|AJLIN
|SHKELZEN
|CENA
|10.07.2013
|GERI
|SHKELZEN
|CENA
|14.01.1999
|297
|SHPETIM
|MURAT
|KURTI
|20.04.1972
|KEISI
|SHPETIM
|KURTI
|10.07.2007
|REI
|SHPETIM
|KURTI
|17.06.2012
|VJONA
|NIKOLL
|KURTI
|31.10.1980
|298
|SHPËTIM
|MYFIT
|GARUNJA
|23.12.1963
|ERMIRA
|XHEVAT
|GARUNJA
|28.05.1969
|SHERI
|SHPETIM
|GARUNJA
|27.10.1999
|SINDI
|SHPETIM
|GARUNJA
|24.06.1994
|299
|SHQIPONJA
|NDUE
|MILLA
|17.09.1981
|SONJA
|ZAMIR
|MILLA
|14.12.2001
|ZAMIR
|VEHBI
|MILLA
|31.12.1972
|300
|SHYQYRI
|BEKTASH
|DURRO
|03.11.1954
|BERNARD
|SHYQYRI
|DURRO
|13.06.1980
|BESMIR
|SHYQYRI
|DURRO
|15.05.1988
|BLERINA
|SHYQYRI
|DURRO
|15.03.1984
|HALISA
|SABRI
|DURRO
|14.03.1982
|RESMIJE
|MITAT
|DURRO
|31.03.1959
|301
|SILVANA
|MIHAL
|LULE
|07.08.1983
|FLORJAN
|BESNIK
|HAJDARI
|06.03.1978
|HERA
|FLORJAN
|HAJDARI
|01.12.2014
|302
|SILVANA
|PETRO
|PANI
|16.10.1969
|ARDIAN
|SOTIR
|PANI
|28.08.1968
|EMILI
|ARDIAN
|PANI
|29.07.2003
|NIKOLA
|ARDIAN
|PANI
|28.09.2000
|303
|SIMON
|DEDE
|PASHUKU
|18.02.1974
|DEBORA
|SIMON
|PASHUKU
|18.10.2004
|DEIVIS
|SIMON
|PASHUKU
|27.02.2012
|DENISA
|SIMON
|PASHUKU
|06.07.2002
|ENKELEJDA
|JAK
|PASHUKU
|28.01.1977
|304
|SKËNDER
|RIZA
|MESTANI
|28.01.1966
|ANDREI
|SKANDER
|MESTANI
|22.11.1999
|ARMANDA
|BARJAM
|MESTANI
|21.07.1973
|DEIVID
|SKENDER
|MESTANI
|13.04.2012
|305
|SKENDER
|VELEDIN
|DAUTAJ
|17.12.1951
|ADORA
|SKENDER
|DAUTAJ
|03.03.1984
|ALBER
|SKENDER
|DAUTAJ
|20.08.1981
|PRANVERA
|KASEM
|DAUTAJ
|05.04.1956
|306
|SOKOL
|JONUZ
|MALAJ
|14.02.1977
|ANA
|NAMIK
|MALAJ
|25.11.1980
|ARJAN
|SOKOL
|MALAJ
|04.01.2009
|KRISTINA
|SOKOL
|MALAJ
|11.06.2007
|307
|SOKOL
|FAIK
|NISHANI
|08.06.1968
|EDLIRA
|BEDRI
|NISHANI
|20.10.1970
|REGI
|SOKOL
|NISHANI
|01.04.1999
|XHOEL
|SOKOL
|NISHANI
|19.11.1997
|308
|SOKOL
|GEG
|STOJANI
|31.05.1971
|EDITA
|ALFRED
|STOJANI
|10.08.1978
|ESTER
|SOKOL
|STOJANI
|30.01.2006
|HENRI
|SOKOL
|STOJANI
|30.01.2006
|309
|SONILA
|SHKELZEN
|MUHAMETAJ
|06.05.1981
|ADEA
|EDMOND
|MUHAMETAJ
|13.08.2009
|DIONIS
|EDUARD
|MAHMUTAJ
|23.09.2012
|EDMOND
|SELAM
|MUHAMETAJ
|25.12.1980
|310
|SOTIR
|MARIGLEN
|KLLAPI
|13.05.1983
|311
|SPARTAK
|VEDAT
|ÇOÇOLI
|06.05.1969
|KRISTEL
|SPARTAK
|ÇOÇOLI
|01.06.1999
|312
|SUELA
|PASKAL
|BELULI
|12.04.1977
|AUREL
|TAJAR
|BELULI
|06.04.1972
|313
|SUELA
|PETRAQ
|SALAVACI
|08.08.1972
|BESNIK
|ADEM
|MUÇMATA
|29.02.1968
|KLEA
|BESNIK
|MUÇMATA
|27.02.2000
|KRISTEL
|BESNIK
|MUÇMATA
|15.12.2005
|314
|SULEJMAN
|ASLLAN
|TOLA
|19.02.1952
|FLOREL
|SULEJMAN
|TOLA
|03.08.1979
|ROMIRA
|SULAJMAN
|TOLA
|10.11.1982
|XHEMAILE
|SHAHIN
|TOLA
|23.02.1959
|315
|TASIM
|ILIAZ
|PUCI
|30.03.1975
|DRITAN
|TASIM
|PUCI
|23.06.2011
|ESMERALDA
|GEZIM
|PUCI
|30.08.1979
|ILIAZ
|TASIM
|PUCI
|09.05.2002
|316
|TEUTA
|THOMA
|RRUDHA(PRIFTI)
|29.06.1967
|MELINA
|TONIN
|PRIFTI
|16.10.2004
|TONIN
|MIHAL
|PRIFTI
|02.09.1965
|317
|THOMA
|MISTO
|JANO
|01.10.1955
|ELDA
|THOMA
|HOXHA
|12.04.1981
|ERMAL
|THOMA
|JANO
|11.01.1986
|NATYRA
|NEKI
|JANO
|06.01.1953
|318
|TOM
|ZEF
|DEDAJ
|26.09.1963
|DIESILA
|TOM
|DEDAJ
|08.04.1993
|JONA
|TOM
|DEDAJ
|14.05.1990
|MIMOZA
|HYSEN
|DEDAJ
|11.04.1966
|319
|URIM
|HALIM
|BUCI
|18.12.1977
|BIORVI
|URIM
|BUCI
|19.05.2006
|NOEL
|URIM
|BUCI
|31.08.2009
|SUELA
|HARIF
|BUCI
|03.02.1984
|320
|VALENTIN
|ZEF
|PREÇI
|01.01.1978
|DENISH
|VALENTIN
|PREÇI
|08.12.2011
|FRIDA
|SHAHIN
|PREÇI
|24.11.1986
|VIVIENNE
|VALENTIN
|PREÇI
|14.09.2009
|321
|VATE
|PRELE
|STAKA
|31.05.1964
|INRI
|VATE
|STAKA
|21.03.1997
|IRENA
|VATE
|STAKA
|17.07.2000
|VIOLETA
|GJON
|STAKA
|03.05.1969
|322
|VIOLETA
|MYRTEZA
|SHKURTA
|27.01.1966
|ASIM
|HAMDI
|SHKURTA
|07.05.1966
|ASIM
|HAMDI
|SHKURTI
|07.05.1966
|BORA
|ASIM
|SHKURTI
|31.03.1995
|REDI
|HASIM
|SHKURTA
|19.12.1992
|323
|VITJUNA
|MILTIADH
|MATA
|13.06.1988
|FJORALD
|BASHKIM
|TERPOLLARI
|13.06.1983
|324
|VLADIMIR
|RAMIZ
|MARA
|05.09.1974
|EMA
|VLADIMIR
|MARA
|21.10.2005
|FJONA
|DHIMITRAQ
|MARA
|30.03.1983
|VJAN
|VLADIMIR
|MARA
|22.07.2009
|325
|XHELIAN
|VLADIMIR
|SEFERI
|21.12.1986
|ILMA
|HAXHI
|BICI
|22.05.1986
|326
|XHEMAL
|SHEFQET
|SALIAJ
|07.05.1968
|ANKEL
|XHAMAL
|SALIAJ
|05.11.2006
|AURELA
|LEKO
|SALIAJ
|29.04.1974
|327
|XHEVAHIR
|HALIM
|LITA
|08.03.1973
|BESIME
|MYFTAR
|LITA
|01.02.1982
|KETRINA
|XHEVAHIR
|LITA
|21.04.2001
|XHEISON
|XHEVAHIR
|LITA
|30.09.2009
|XHENI
|XHEVAHIR
|LITA
|07.06.2003
|328
|YLLI
|DHIMITRI
|DHIMITRI
|26.04.1952
|ENOLA
|YLLI
|DHIMITRI
|21.01.1989
|FLORENTINA
|LIGOR
|DHIMITRI
|28.07.1964
|FRANKLIN
|YLLI
|DHIMITRI
|04.01.1983
|329
|YLLI
|NDOC
|PJETERNIKAJ
|07.07.1987
|330
|YLLI
|MEJTIM
|BASHAJ
|14.03.1957
|ERGYS
|YLLI
|BASHAJ
|12.02.1996
|SONJA
|YLLI
|BASHAJ
|27.10.1994
|VALBONA
|LUFTAR
|BASHAJ
|15.08.1969
|331
|ZENA
|PETRIT
|LILA
|03.11.1967
|KEJDI
|MURAT
|LILA
|01.11.1994
|KEJSI
|MURAT
|LILA
|13.05.1997
|MURAT
|ESTREF
|LILA
|06.10.1963
|332
|ZEQIR
|XHAFER
|HODA
|07.09.1963
|BLERINA
|ZEQIR
|HODA
|06.07.1990
|DITMIR
|ZEQIR
|HODA
|28.06.1997
|NAZMIE
|SELIM
|HODA
|12.02.1964
Lista 3
|Nr.
|Emri
|Atësia
|Mbiemri
|Ditëlindja
|1
|DASHURIJE
|MYSLYM
|GJUNKSHI
|07.11.1952
|ARBËR
|MYFIT
|GJUNKSHI
|26.07.1984
|DALINA
|MYFIT
|GJUNKSHI
|08.02.1979
|LIRIDONA
|MYFIT
|GJUNKSHI
|10.01.1989
|MYFIT
|IRFAN
|GJUNKSHI
|08.05.1948
|2
|FATBARDH
|SKENDER
|ÇONIKU
|01.01.1954
|MARIO
|FATBARDH
|ÇONIKU
|23.08.1984
|RESHMIKO
|GANI
|ÇONIKU
|08.05.1954
|REXHINA
|FATBARDH
|ÇONIKU
|16.05.1982
|3
|HAJRIE
|MERXHAN
|MUÇMATA
|08.12.1971
|ENDRI
|ISMEN
|MUÇMATA
|21.06.1996
|ISMEN
|ISNI
|MUÇMATA
|01.03.1963
|KRISTI
|ISMEN
|MUÇMATA
|13.05.2002
|4
|IZET
|REIS
|SALAJ
|26.12.1955
|ALBION
|IZET
|SALAJ
|26.03.1991
|ANJEZA
|IZET
|SALAJ
|02.03.1994
|SUZANA
|FASLLI
|SALAJ
|11.07.1960
|5
|KUJTIM
|RASIM
|VRANIÇI
|03.08.1968
|ELIVERTA
|RRAHMAN
|VRANIÇI
|13.10.1977
|IRSA
|KUJTIM
|VRANIÇI
|08.07.2009
|KLESIA
|KUJTIM
|VRANIÇI
|08.09.2000
|6
|MARSELA
|HEKURI
|PEPI
|10.03.1980
|ALGERT
|RAMI
|MUÇOLLARI
|12.05.1979
|ITAN
|ALGERT
|MUÇOLLARI
|10.11.2015
|KLEVIS
|ALGERT
|MUÇOLLARI
|05.12.2009
|7
|MARSIDA
|HYSEN
|XHAFERLLARI
|06.03.1975
|8
|NDUE
|GJETË
|GJURA
|01.03.1955
|GEZIM
|NDUE
|GJURA
|27.06.1984
|KENED
|NDUE
|GJURA
|28.05.1992
|MATILDA
|NDUE
|DENIZI
|27.09.1981
|QEFSERE
|XHELADIN
|GJURA
|20.01.1960
|9
|PIRO
|PETRAQ
|SAMARA
|27.04.1969
|ORNELA
|LLAZI
|SAMARA
|12.12.1982
|PIER
|PIRO
|SAMARA
|22.08.2010
|10
|QEMAL
|PETRIT
|ZAIMI
|16.09.1975
|ALISIA
|QEMAL
|ZAIMI
|03.09.2007
|ARLIND
|QEMAL
|ZAIMI
|18.11.2014
|VJOSA
|XHELAL
|ZAIMI
|01.10.1977
|11
|SOFIA
|BEDRI
|ZHILLA
|28.03.1963
|ARBER
|ILIR
|ZHILLA
|06.08.1988
|DEA
|ILIR
|ZHILLA
|07.03.1990
|ERTI
|ILIR
|ZHILLA
|25.05.1992
|ILIR
|MINIR
|ZHILLA
|24.01.1956
|12
|VOJSAVA
|FEIM
|OSMANAJ
|06.07.1982
|AMELIA
|ARJAN
|KORÇA
|23.09.2009
|13
|ZHANETA
|DEMIR
|PIRA
|15.04.1958
|AGIM
|SULEJMAN
|PIRA
|06.03.1954
|DRINI
|AGIM
|PIRA
|06.07.1990
|IGLI
|AGIM
|PIRA
|04.05.1979
Lista 4
|Nr.
|Emri
|Atësia
|Mbiemri
|Ditëlindja
|1
|ADELAJDA
|ASTRIT
|GJUZI
|24.06.1985
|NOEL
|QAMIL
|GJUZI
|27.11.2005
|QAMIL
|ILIRJAN
|GJUZI
|17.06.1983
|2
|ADNAND
|ASIM
|BËRDICA
|16.10.1971
|ARTA
|SKENDER
|BËRDICA
|27.02.1974
|ULJAD
|ADNAND
|BERDICA
|22.07.1999
|3
|ADRIAN
|VLADIMIR
|SHEGA
|05.05.1992
|KLESTA
|ADRIAN
|SHEGA
|13.09.2013
|MANJOLA
|GENC
|SHEGA
|17.09.1984
|4
|ALBAN
|SHPETIM
|SERANI
|27.06.1980
|ANJEZA
|NIHAT
|SERANI (HOXHA)
|21.05.1980
|NOAH
|ALBAN
|SERANI
|14.04.2013
|5
|ALFRED
|AVNI
|BALLA
|20.03.1969
|ALKETA
|BURHAN
|BALLA
|11.05.1976
|FRANKIE
|ALFRED
|BALLA
|04.07.2004
|HEJDI
|ALFRED
|BALLA
|28.12.1998
|6
|ALMA
|RAMIZ
|KODRALIU
|14.06.1976
|ILMA
|ILIR
|ÇAKU
|30.03.1998
|7
|ARIANA
|XHEVAIR
|GAÇI
|13.04.1973
|ALBION
|PETRIT
|GAÇI
|20.06.2000
|LUNA
|PETRIT
|GAÇI
|08.07.1997
|PETRIT
|LUAN
|GAÇI
|03.07.1966
|8
|ARNISA
|MYRTEZA
|GOREZI(KËLLIÇI)
|31.07.1984
|DAVID
|KLEJD
|KËLLIÇ
|15.08.2012
|KLEJD
|LUAN
|KËLLIÇ
|19.04.1977
|9
|ARTA
|GARIP
|VORPSI
|26.06.1974
|EDMOND
|XHAVIT
|VORPSI
|22.05.1974
|10
|AULONA
|MALO
|BODO
|25.09.1980
|11
|BESMIR
|BEXHET
|RRAPAJ
|04.08.1985
|LORENA
|LEONIDHA
|RRAPAJ
|18.07.1984
|12
|DIAMELA
|FLATUR
|GOXHA
|18.07.1987
|13
|DURIM
|TAIP
|KADIU
|22.08.1958
|ELIANA
|DURIM
|KADIU
|19.03.1990
|INA
|DURIM
|KADIU
|14.08.1994
|SHPRESA
|JAKUP
|KADIU
|05.08.1964
|14
|ELONA
|KRISTO
|KANA
|27.09.1976
|DENAR
|DERVISH
|BIBA
|09.05.1974
|JOEL
|DENAR
|BIBA
|20.09.2005
|15
|ELSA
|BETIM
|TOSKA
|05.06.1976
|BORA
|MELSI
|TOSKA
|12.09.2004
|MELSI
|AVDYL
|TOSKA
|07.11.1965
|VESA
|MELSI
|TOSKA
|17.05.2010
|16
|EMONA
|SHPETIM
|MUÇI
|20.02.1982
|17
|ERITAN
|ZYLFI
|SHEHU
|20.11.1975
|ETION
|ERITAN
|SHEHU
|06.09.2011
|JOHANA
|AHMET
|LAÇI
|12.03.1978
|OHRID
|ERITAN
|SHEHU
|05.09.2014
|18
|ERLINDI
|XHELAL
|BASHA
|27.03.1978
|19
|ETLEVA
|SHERIF
|SHERIFI
|08.03.1972
|KLEART
|YLLI
|MALKO
|19.11.1995
|REA
|YLLI
|MALKO
|26.01.1999
|20
|EUGEN
|JANI
|PAPANDILE
|12.04.1974
|REZARTA
|ALI
|PAPANDILE
|11.10.1977
|SARA
|EUGEN
|PAPANDILE
|31.07.2006
|XHOEL
|EUGEN
|PAPANDILE
|04.09.2013
|21
|FIONA
|THEODHOR
|PAPAJORGJI
|12.03.1976
|LORIS
|ZARIF
|DERVISHI
|03.12.1975
|SAMUEL
|LORIS
|DERVISHI
|08.04.2013
|22
|FLAMUR
|MUHARREM
|KOLLESHI
|01.10.1957
|GENTIAN
|FLAMUR
|KOLLESHI
|15.09.1986
|VALENTINA
|PANAJOT
|KOLLESHI
|17.10.1962
|23
|GENTIAN
|SHPËTIM
|JAHJOLLI
|11.10.1979
|24
|JONIDA
|LIGOR
|KONDILI
|27.09.1984
|EMILJANO
|QAMIL
|BEQIRI
|08.05.1983
|25
|KALIONA
|GRIGON
|NUSHI
|01.05.1977
|26
|KUJTIM
|BRAHIM
|YMERI
|13.04.1952
|BABETA
|KUJTIM
|YMERI
|24.08.1991
|IDLIR
|KUJTIM
|YMERI
|26.01.1990
|VIOLETA
|SALI
|YMERI(BAHO)
|01.01.1960
|27
|LAURETA
|ALI
|NEZAJ
|06.03.1980
|28
|MAELA
|MAKSIM
|ALICANAJ
|27.02.1980
|ARMANDO
|ZENEL
|ALICANAJ
|04.10.1979
|ELODI
|ARMANDO
|ALICANAJ
|11.09.2013
|KLOE
|ARMANDO
|ALICANAJ
|19.09.2006
|29
|MANJOLA
|NIKOLLAQ
|XHAXHO
|13.07.1975
|30
|MIRAN
|HALIL
|KOPANI
|27.05.1971
|31
|MONIKA
|GAQO
|ÇUHADARI
|09.02.1963
|ANDI
|ARBERT
|ÇUHADARI
|11.05.1986
|ARBERT
|ILJAZ
|ÇUHADARI
|02.06.1957
|KLAJD
|ARBERT
|ÇUHADARI
|14.05.1990
|32
|NERTILA
|BESIM
|NDREGJONI
|21.03.1987
|33
|OLTA
|EDMOND
|ALIAJ
|02.12.1977
|BESNIK
|AGIM
|MUÇO
|23.03.1970
|ERIK
|BESNIK
|MUÇO
|15.08.2005
|34
|PERIAND
|PERIKLI
|TETA
|22.07.1981
|35
|PETRIT
|ENVER
|PETRITI
|16.10.1953
|BRISILDA
|PETRIT
|PETRITI(QAFA)
|05.10.1983
|ETRITA
|PETRIT
|PETRITI
|12.05.1986
|TATJANA
|MINA
|PETRITI
|05.08.1954
|36
|SAIMIR
|SHPETIM
|NAZIFI
|15.11.1963
|BORANA
|SAIMIR
|NAZIFI
|14.02.1993
|LEDIA
|SAIMIR
|NAZIFI
|20.06.2000
|MANJOLA
|MUHAMET
|NAZIFI
|26.05.1972
|37
|SELAMI
|AVDI
|ZALLI
|02.09.1961
|ADELA
|SELAMI
|ZALLI
|28.05.1996
|ALTEA
|SELAMI
|ZALLI
|24.09.1999
|DARTI
|SELAMI
|ZALLI
|12.07.2003
|FATBARDHA
|DEMIR
|ZALLI
|28.03.1967
|38
|VALBONA
|ASTRIT
|BALA
|07.09.1977
|ANDI
|KSENOFON
|BALA
|21.03.1974
|ANIA
|ANDI
|BALA
|27.04.2009
|DARIA
|ANDI
|BALA
|10.07.2011
Oct 17, 2016 0
Oct 17, 2016 0
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11/10/2016 0Kamerat e trafikut kanë filmuar një hije të zezë teksa...
07/10/2016 0Uragani Matthew ka goditur bregdetin e Floridas këtë...
04/10/2016 0Publikohet video ekskluzive, pak para momenteve të...
03/10/2016 0Një ngjarje e rëndë është arritur të filmohet ditën...
03/10/2016 0Patrullat “Shqiponja” mbrëmë në Tiranë kanë...
17/10/2016
Shqipëria nuk ka tregues të 25 viteve të fundit se sa është minimumi jetik. Pavarësisht se është një detyrim ligjor për institucionet, minumimi jetik nuk është shpallur në këto 2 […]0
17/10/2016
Këtë dimër banoret e Kukësit thonë se do ta kalojnë pa ngrohje për shkak se nga moratoriumi i pyjeve është shtrenjtuar shumë çmimi i druve. Banorët pohojnë se nuk mund […]0
17/10/2016
Për herë të parë, Shqipëria do të ketë bursën e vet bujqësore. Këtë e deklaroi ministri i Bujqësisë, Edmond Panarit në një prononcimi për median. “Për herë të parë do […]0
13/10/2016
Publikisht sot në parlament ministri i Brendshëm Saimir Tahiri deklaroi, ndër të tjera, se në pushtetin e Berishës , SHIK-u dhe Berisha dogjën redaksinë e gazetës “Koha Jone”. Ministri i […]0
17/10/2016
Duke kombinuar probabilitetet e atyre që kanë votuar para katër vjetësh për kandidatin demokrat, me ato të atyre që kanë votuar për kandidatin republikan ose që nuk kanë votuar fare […]0
17/10/2016
Pra është pikërisht Europa ajo që sugjeron gjetjen e një zgjidhje mes dy vendeve dhe që e konsideron çështjen Came një problem real. Një çështje që për herë të parë […]1
17/10/2016
“Shqipëria do të vijojë me problemet e saj dhe ne jemi të ndërgjegjshëm prej politikës sonë të dobët, por nuk mund t’i mohohet se për më shumë se dy dekada, […]0
17/10/2016
Togfjalëshi “kombi shqiptar” është emërtim përmbledhës për të gjithë ata që ndihen dhe deklarohen si shqiptarë, dhe kjo vlen edhe për kombin rus, polak, çek, kroat e të tjerë, e […]1
16/10/2016
Zgjedhjet parlamentare në Mal të Zi mund të shënojnë fundin e epokës së Gjukanoviqit. Mundësia ekziston por edhe opozita është e përçarë. Në vitin kur Partia Demokratike Socialiste (DPS) feston […]0
15/10/2016
“Askush në Beograd, në Athinë, në Shkup apo në Podgoricë, nuk ka ndonjë arsye të posaçme që të dojë shqiptarët tiranas, prishtinalinj, tetovarët, ulqinakët apo çamët. Por dhe kjo nuk […]0
16/01/2016
(Fragment nga libri i gazetarit Nikoll Lesi i cili do botohet me rastin e 25 vjetorit të daljes së “KOHA JONE” në Maj 2016) Viti i mbrapshtë 1997 Që në […]4
29/12/2015
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17/10/2016
Keni probleme me alkoolizmin në familje? Merrni një aguliçe të verdhë, sepse mund të ndihmojë. Aguliçja e verdhë shëron dhe ka aromë dehëse dhe freskuese. Kjo është bimë shumëvjeçare, e […]0
17/10/2016
10 minutat e para: Kafeina hyn në sistemin e qarkullimit të gjakut. Zemra juaj rreh dhe shtypja e gjakut fillon të rritet. 20 minuta: Filloni të ndjeheni më të përqendruar. […]0