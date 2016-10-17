Perditesimi i Fundit 11:26 - 17/10/2016

Gazete e Perditshme e Pavarur

Lista/Ja kush po hetohet për pasuritë nga gjyqtarët dhe prokurorët

10:42 - 17/10/2016 POLITIKE 0

Lista/Ja kush po hetohet për pasuritë nga gjyqtarët dhe prokurorët

Hipoteka  nis verifikimin e pasurive të paluajtshme për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët në vend, ndërkohë që këta të fundit kanë afat të bëjnë deklarimet përkatëse deri më 7 nëntor. Përshpejtimi i procesit të vlerësimit të pasurive të paluajtshme për kupolën e drejtësisë kërkon të shmangë ndryshimet e pronësisë që mund të bëhen nga gjyqtarët dhe prokurorët, si dhe të mos vonojë procesin e Vettingut.

Zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme ka nisur verifikimin mbi pasuritë e 775 gjyqtarëve dhe prokurorëve, ndërkohë që këta të fundit po vijojnë me deklarimin e pasurisë së paluajtshme. Blitz.al disponon listën paraprake të ndarë në katër pjesë me emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve që tashmë janë në sitën e kontrolleve nga hipoteka.

Ndonëse ky kontroll duhej të niste kur të përfundonte deklarimi i tyre, zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme ka përshpejtuar procedurat në mënyrë që procesi të mos tejzgjatet dhe të përfundojë sa më shpejt. Gjithashtu synohet që të shmangen ndryshimet e pronësisë nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve, shkruan “Dita”.

Në këto lista janë të përfshirë edhe emrat e familjarëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve, në mënyrë që të vlerësohet se sa prona zotërojnë njerëzit e drejtësisë në emër të familjarëve të tyre. Lista përfshin të gjithë kupolën e drejtësisë: kryeprokurorin Adriatik Llalla dhe familja e tij, krerët e gjykatave të mëdha, si Sandër Simoni, Xhezair Zaganjori, Gerti Hoxha, anëtarët e KLD-së, si dhe familjen e ish-guvernatorit Ardian Fullani, pasi bashkëshortja e tij, Arjana Fullani, është anëtare e Gjykatës së Lartë. Në fund të verifikimit, hipoteka do të dalë me një regjistër të plotë të pronave të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Blitz.al

Sqarim: Në këtë listë emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve për verifikim janë me numra rendorë përpara.

Lista 1

Nr. Emri Atësia Mbiemri Datëlindja
1 ADELINA JANI ZARKA 20.03.1968
IGLI JANAQ ZARKA 13.09.1991
IRA JANAQ ZARKA 06.07.1995
JANAQ LILI ZARKA
2 ADMIR ARIF BELISHTA 20.09.1978
ADA(KRISTINA) ADMIR BELISHTA 01.12.2012
ERALDA VALTER BELISHTA 02.10.1985
3 ADMIR SELAHEDIN THANZA 18.09.1969
ARSELA ADMIR THANZA 26.12.1995
BORA ADMIR THANZA 08.01.2000
ELVIRA GANI ALIBALI 30.08.1972
FLORIND ADMIR THANZA 21.08.2007
4 ADRIATIK BEGO BOCAJ 25.08.1960
ANA ADRIATIK BOCAJ 21.02.1996
DEVIS ADRIATIK BOCAJ 13.06.1990
FLORIKA KOZMA BOCAJ 06.01.1961
5 AFERDITA KASEM MAHO ( LIKA) 22.03.1979
BESNIK YLLDI MAHO 07.02.1978
ESTELA BESNIK MAHO 21.12.2011
JONI BESNIK MAHO 07.08.2016
SOFIA BESNIK MAHO 25.07.2008
6 AGIM MEHDI BENDO 06.09.1954
BOIKEN AGIM BENDO 09.05.1988
LINDITA ZIJA BENDO 30.01.1964
LORELA AGIM BENDO 26.11.1992
7 AGIM HALIM FERIZAJ 23.01.1953
AGELA AGIM FERIZAJ 29.10.1981
ALBAN AGIM FERIZAJ 27.10.1985
ELSA ENVER FERIZAJ 01.04.1958
8 AGRON HALIL ZHUKRI 11.01.1965
AROLD AGRON ZHUKRI 08.11.1989
LORIN AGRON ZHUKRI 24.04.1996
REZARTA DHIMITER ZHUKRI 13.11.1968
9 AGRON SABAHEDIN VAVLA 18.03.1958
ENDRI AGRON VAVLA 25.10.1990
FJORENTINA LUTFI VAVLA 13.03.1961
SAFJOLA AGRON VAVLA 05.08.1989
10 AHMET SELIM JANGULLI 20.03.1965
BEDRUDIN AHMET JANGULLI 22.02.1999
IRIS AHMET JANGULLI 21.05.1996
MAJLINDA XHEMAL JANGULLI 20.09.1968
SHERIBANU AHMET JANGULLI 24.07.1997
11 ALAUDIN HASAN MALAJ 10.03.1971
ALDEN ALAUDIN MALAJ 02.10.2005
ALTEO ALAUDIN MALAJ 21.11.2003
EDLIRA OKJAN MALAJ 13.03.1975
RIGERS ALAUDIN MALAJ 06.05.2001
12 ALBANA BURHAN BOKSI 07.10.1974
13 ALBERT FATBARDH MEÇA 28.11.1973
EBI ALBERT MEÇA 14.06.2006
GISELA ALBERT MEÇA 21.02.2001
MONIKA ÇAPAJEV MEÇA 15.12.1973
14 ALBERT KOÇO SPIRO 22.07.1963
KOSTANDINA ALBERT SPIRO 25.06.2002
LIRA ALBERT SPIRO 06.06.1996
MIRELA STEFAN SPIRO 06.11.1968
15 ALBINA AVNI SPAHA 29.03.1973
JORID LULA SPAHA 31.05.1998
LULA MEIDI SPAHA 30.07.1963
MARIN LULA SPAHA 19.11.2002
16 ALEKS ZEF NIKOLLI 20.11.1978
ANJA ALEKS NIKOLLI 26.07.2010
BLERTA MARK NIKOLLI 27.04.1988
SARA ALEKS NIKOLLI 11.06.2012
17 ALEKSANDER SYRJA MUSKAJ 06.01.1969
ALDA REMZI MUSKAJ 09.02.1973
DEA ALAKSANDER MUSKAJ 01.08.2000
GREI ALAKSANDER MUSKAJ 10.02.1997
18 ALFRED NEZIR GJONI 01.03.1969
ALBJORN ALFRED GJONI 24.07.2009
ALTEA ALFRED GJONI 01.09.2000
ANILA FAREDIN GJONI 06.06.1977
ANJA ALFRED GJONI 11.10.2004
19 ALFRED SPIRO KONOMI 29.12.1958
EDITA JOSIF KONOMI 19.08.1966
IVA ALFRED KONOMI 25.09.2006
SPIRO ALFRED KONOMI 21.02.2001
20 ALI HAQIF KOLECI 02.03.1960
ALBION ALI KOLECI 09.06.1992
ENIDA ALI KOLECI 23.03.2002
FJORALBA ALI KOLECI 25.08.1994
LUMTURIE XHEMAL TOÇI 16.06.1965
21 ALKELINA ZYLYFTAR GAZIDEDJA 06.06.1973
ALDRI DRITAN GAZIDEDJA 18.07.2000
DONALD DRITAN GAZIDEDJA 11.10.1995
DRITAN AGIM GAZIDEDJA 06.10.1971
22 ALLTUN KAJTAZ ÇELA 28.03.1963
ENIS ALLTUN ÇELA 01.12.1994
IRMA ALLTUN ÇELA 15.02.1990
MARIETA CUFE ÇELA 26.07.1967
MATILDA ALLTUN ÇELA 16.02.1988
23 ALMA FERJAT BRATI 07.01.1970
REDON KOSTANDIN BASHA 04.12.1999
SINDI KOSTANDIN BASHA 10.01.1995
24 ALMA SADI KOLGJOKA 21.01.1979
AILA DRITAN KOLGJOKA 21.01.2011
DEAN DRITAN KOLGJOKA 11.01.2016
DRITAN SABRI KOLGJOKA 08.04.1981
25 ALMA TOMORR AHMETI 09.12.1983
EMANUEL ERION AHMETI 18.05.2010
ERION BASHKIM AHMETI 15.06.1978
HERA ERION AHMETI 29.11.2014
26 ALMA FILAT LIÇAJ 26.07.1976
ARISA MEHMET LIÇAJ 08.06.2004
ARKED MEHMET LIÇAJ 16.08.2005
MEHMET LIÇO LIÇAJ 25.07.1962
27 ALTIN PERPARIM SHKURTI 06.11.1971
BROOKLYN ALTIN SHKURTI 04.06.2010
DRITA PAJO SHKURTI (LIÇO) 29.07.1983
FRANKLIN ALTIN SHKURTI 29.03.2012
28 ALTIN FEHMI ABDIU 07.01.1971
29 ALTINA HAMDI NASUFI 16.02.1977
ANDA EDIS KOLA 03.07.2006
ANDRIN EDIS KOLA 18.09.2010
EDIS DAQE KOLA 26.12.1971
30 ALTINA SEIT XHOXHAJ 09.10.1970
ENDRIT ARBEN IDRIZI 24.06.2008
ERISA ARBEN IDRIZI 04.03.2004
31 ALVANO IZET MURATAJ 04.05.1963
AURELA SIMON MURATAJ 16.11.1968
BELISAR ALVANO MURATAJ 08.03.1999
FIORI ALVANO MURATAJ 13.03.2004
32 AMARILDO AHMET LACI 13.09.1975
MATEA AMARILDO LAÇI 29.03.2009
OLTEN AMARILDO LAÇI 12.02.2013
ORTESJA IMO KONDI (LAÇI) 15.09.1978
33 ANDI LLAMBI CIVICI 15.05.1977
ENEIDA DUKE CIVICI 25.03.1978
JOEL ANDI CIVICI 7.12.2006
KRISTI ANDI CIVICI 22.04.2003
34 ANDI FUAT ÇELIKU 25.06.1969
EGIN ANDI ÇELIKU 01.12.2001
ERLINDA HIVZI ÇELIKU 19.07.1973
35 ANDRI FAIK YMERI 06.08.1979
ARLINDA AGIM YMERI 09.10.1985
ENEA ANDRI YMERI 18.09.2008
36 ANILA KOSTA KARANXHA 29.12.1979
37 ANILA PILO KRISTANI  (GURI) 03.05.1971
DEDE LIN GURI 15.03.1967
KEVIN DEDE GURI 07.09.2000
KRISTI DEDE GURI 27.06.2006
38 ANILA KOSTAQ CAPO (ZERE) 10.06.1968
EA SEJDIN ZERE 10.12.1995
EMI SEJDIN ZERE 27.04.1998
SEJDIN NAZIF ZERE 02.04.1959
39 ANITA BUJAR MICI 01.11.1976
DHIMITER ISLAM MICI 02.09.1971
KLAJDI DHIMITER MICI 21.04.2001
KLEA DHIMITER MICI 28.07.2010
40 ANTONELA VLADIMIR PRENDI 07.07.1980
ELTON VASILLAQ KOLACI 29.03.1976
FLAVIA ELTON KOLACI 19.03.2007
KRISTA ELTON KOLACI 16.03.2013
41 ARBANA EDUART SELMANAJ 11.08.1975
42 ARBEN NEVRUZ MULLAJ 05.12.1968
ALIS ARBEN MULLAJ 18.10.2009
ARSIA ARBEN MULLAJ 22.07.2004
SILVA AGIM MULLAJ 21.05.1981
43 ARBEN ENGJELL ZEFI 26.03.1969
DION ARBEN ZEFI 03.12.2009
IRIDA SHYQYRI SELHANAJ 03.05.1974
REJANA ARBEN ZEFI 03.12.2009
XHENETA ARBEN ZEFI 08.01.2007
44 ARBEN FLAMUR MICKO (MICKAJ) 16.05.1960
ARTUR ARBEN MICKAJ 01.05.1986
DINORA SOKOL MICKAJ 24.12.1965
VIKTORIA ARBEN MICKAJ 15.07.1991
45 ARBEN FOTO KOSTANDINI 02.04.1959
ANXHELA RIKARD KOSTANDINI 02.02.1969
FRANC ARBEN KOSTANDINI 24.07.1996
INGRID ARBEN KOSTANDINI 20.06.2003
46 ARBEN SABRI DOSTI 21.10.1973
ANA ARBEN DOSTI 14.11.2013
EDIOLA XHEVDET DOSTI 31.10.1985
SABRIN ARBEN DOSTI 08.12.2011
47 ARBEN LLAZAR LERA 31.10.1966
GARLENTINA PETRAQ MUSHKA 03.04.1988
48 ARBEN MITAT VRIONI 11.01.1961
ANA ARBEN VRIONI 03.02.1995
IRIS ARBEN VRIONI 15.05.1993
MONIKA GAQO VRIONI 16.02.1963
49 ARBENA ADRIAN AHMETI 20.11.1980
ARENS ISUF ÇELA 21.02.1981
EJONA RENS ÇELA 07.03.2009
50 ARBËR ISUF ÇELA 15.06.1985
51 ARDIAN MUSTAFA DVORANI 20.02.1966
EDLIRA MUHAMED DVORANI 21.06.1970
KLAJDI ARDIAN DVORANI 17.04.1997
52 ARDIAN SHEFQET KALIA 15.11.1969
ENDI ARDIAN KALIA 16.11.2004
GEIDA ARDIAN KALIA 06.02.1999
GENTJANA HAMDI KALIA 09.02.1976
53 ARDIANA MYRTEZA BERA 26.01.1969
ADEM SADIK HIDAJ 16.02.1964
KEJSI ADEM HIDAJ 30.01.2006
54 ARDIT IBRAIM MUSTAFAJ 02.10.1973
ARSI ARDIT MUSTAFAJ 22.10.2004
DEA ARDIT MUSTAFAJ 12.01.2010
SILVANA MUSA MUSTAFAJ 10.04.1975
55 ARIANA PLEURAT CACO(GUNBARDHI) 09.09.1969
ALBA ARTUR GUNBARDHI 31.05.1996
ARTUR RESHAT GUNBARDHI 07.11.1961
BORANA ARTUR GUNBARDHI 31.05.1996
RESHAT ARTUR GUNBARDHI 07.10.2008
56 ARIOLA GAVRIL KRISTO 08.07.1978
ELIA JULIAN KRISTO 25.06.2011
ENEA JULIAN KRISTO 14.05.2004
JULIAN SOTIR KRISTO 17.03.1977
57 ARJAN HYSNI BALLIU 09.11.1968
BJORN ARJAN BALLIU 02.04.2000
INES ARJAN BALLIU 27.05.2005
REZARTA NEVZAT BALLIU 21.10.1972
58 ARJAN LLESH QAFA 21.04.1974
DIESA ARJAN QAFA 30.07.2011
EANADA ARJAN QAFA 03.03.2009
KLODJANA GJON QAFA 09.10.1981
LORAN ARJAN QAFA 07.10.2015
59 ARJAN ÇERÇIZ ALIAJ 12.04.1959
ADRIANA PETRAQ ALIAJ 20.06.1957
VIRXHINIA ARJAN ALIAJ 17.01.1995
60 ARJANA BAJRAM FULLANI 03.09.1965
ARDIAN JANI FULLANI 15.01.1955
ERIK ARDIAN FULLANI 12.12.1994
FIONA ARDIAN FULLANI 15.02.1990
61 ARJANA LLAZAR LICO 01.07.1955
LOREN HIKMET LICO 09.03.1983
62 ARMELA ARTUR HASANTARI 20.08.1988
KLITON SHPETIM BAKIRI 05.07.1981
63 ARQILE LLAMBI BASHO 18.01.1958
ÇELJETA ARQILE BASHO 30.04.1985
LEFTERI JANAQ BASHO 15.09.1959
LLAMBI ARQILE BASHO 24.10.1998
VASILIKA ARQILE BASHO 22.10.1982
64 ARTA GURI DUKA(BURDA) 10.04.1986
ENTON ALEKO DUKA 22.02.1978
65 ARTA KOSTA LLAZARI 27.06.1975
66 ARTAN NUH ZENELI 31.10.1968
ENIO ARTAN ZENELI 21.08.2004
ERA ARTAN ZENELI 03.05.1995
VALBONA SHEFQET ZENELI 13.09.1970
67 ARTAN ILIA JAHOLLARI 14.08.1983
68 ARTAN SOKRAT GJERMËNI 21.04.1967
ANILA KRISTAQ GJERMENI 18.06.1968
DION ARTAN GJERMENI 10.1.2011
SOKRAT ARTAN GJERMENI 06.05.1994
69 ARTAN SABAUDIN LAZAJ 26.06.1971
ARTA MUSA LAZAJ 26.11.1971
ÇELJETA ARTAN LAZAJ 14.05.2001
DINION ARTAN LAZAJ 24.04.1998
70 ARTAN UKE HAJREDINAJ 17.06.1974
ARVI ARTAN HAJREDINAJ 06.02.2009
GLEDIS ARTAN HAJREDINAJ 01.01.2006
VIOLETA XHEMAJL HAJREDINAJ 14.10.1979
71 ARTAN IBRAHIM CUPI 12.01.1964
ELIO ARTAN ÇUPI 30.05.1991
EMILIANO ARTAN ÇUPI 22.12.2001
VIOLETA EMIN ÇUPI 15.07.1963
VIVIANA ARTAN ÇUPI 26.05.1995
72 ARTAN BEQIR BROCI 03.03.1973
ANDJA ARTAN BROCI 26.04.1998
ARLIND ARTAN BROCI 08.02.1994
ILARIO ARTAN BROCI 29.10.2003
IRMA REFIK BROCI 02.06.1974
ITILIO ARTAN BROCI 29.10.2003
73 ARTUR SEFEDIN GAXHA 24.02.1967
AMY ARTUR GAXHA 02.02.2005
DEZDEMONA HEKURAN GAXHA 27.02.1970
KRISTI ARTUR GAXHA 01.07.1994
74 ARTUR AMDI MALAJ 01.05.1969
JONA ARTUR MALAJ 13.05.2004
LEDINA AGIM MALAJ 19.07.1979
MEGI ARTUR MALAJ 08.12.2006
75 ARTUR SADIK KALAJA 20.04.1960
FLORA TAHIR KALAJA 10.07.1962
KEID ARTUR KALAJA 07.10.1999
REI ARTUR KALAJA 06.09.1996
76 ASIM ALI VOKSHI 20.04.1981
JONIDA NUREDIN RYSTEMAJ 10.03.1985
77 ASTRIT ASIM HAXHIALUSHI 20.05.1968
AILIN ASTRIT HAXHIALUSHI 29.06.2002
AMINA ASTRIT HAXHIALUSHI 02.09.2005
ARSEL ASTRIT HAXHIALUSHI 02.02.2007
ROZANA SHAHIN HAXHIALUSHI 04.11.1980
78 ASTRIT XHEMAL KALAJA 30.01.1965
BJORNA ASTRIT KALAJA 15.11.1995
ENDRIT ASTRIT KALAJA 24.02.1997
UANDA ASTRIT KALAJA 22.06.2010
VALBONA OSMAN KALAJA 10.04.1967
79 ASTRIT HYSEN FAQOLLI 15.04.1970
DENIS ASTRIT FAQOLLI 19.02.2006
ILDA PIRO FAQOLLI 22.09.1971
JONA ASTRIT FAQOLLI 10.10.1999
80 ASTRIT ABAS SHEMA 11.01.1962
ARMELINO ASTRIT SHEMA 31.05.1992
FJORALBA ASTRIT SHEMA 05.03.1997
MIMOZA FIDAI SHEMA 04.06.1968
81 ATALANTA PAJTIM ZEQIRAJ 21.11.1987
ALTIS SHKELZEN XHAFERAJ 17.02.2016
SHKELZEN DURIM XHAFERAJ 22.06.1985
SHKELZEN DURIM XHAFERAJ 22.06.1985
82 AUREL FILAT ARAPI 28.10.1987
83 AVNI RIZA SEJDI 27.01.1968
ERGI AVNI SEJDI 04.08.2006
LONETA AVNI SEJDI 14.06.2000
VALBONA IRFAN SEJDI 02.06.1976
84 BARI DYLE SHYTI 06.03.1968
ARBER BARI SHYTI 30.05.2006
ELVANA BUJAR SHYTI 18.03.1973
EMI BARI SHYTI 11.12.1997
ERVIN BARI SHYTI 22.05.2000
85 BASHKIM OSMAN DEDJA 13.03.1970
ANA BASHKIM DEDJA 13.01.2016
ANDI BASHKIM DEDJA 07.09.2007
SONILA PELLUMB CAMI 23.06.1981
86 BEDRI ÇOBO QORI 09.10.1964
DENISA BEDRI QORI 06.03.1991
EGLA BEDRI QORI 30.04.1994
MERITA MUSTAFA QORI 10.04.1967
87 BERNINA BAJRAM KONDI 30.06.1978
ERVIN KOSTA KARANXHA 17.03.1978
RASHELA ERVIN KARANXHA 21.09.2012
REZALINDA ERVIN KARANXHA 14.11.2009
88 BESIM RAM TREZHNJEVA 12.02.1958
ALBEST BESIM TREZHNJEVA 15.02.1997
ALFA UKE TREZHNJEVA 17.06.1968
OLTA BESIM TREZHNJEVA 04.12.1989
89 BESJANA FADIL GARXENAJ 01.01.1988
HERA ERJON SPAHIU 09.07.2015
90 BESMIR HITO STROKA 13.07.1986
91 BESNIK BABACE IMERAJ 12.6.1954
DRITA HYSEN IMERAJ 10.03.1956
ERJON BESNIK IMERAJ 18.11.1977
MARSELA BESNIK IMERAJ 04.03.1980
92 BESNIK NUH HOXHA 7.9.1967
ENDRIT BESNIK HOXHA 26.01.1996
ROZETA MUSTAFA HOXHA 10.7.1970
XHENET BESNIK HOXHA 17.4.1999
93 BESNIK HAJRI SHEHU 19.07.1964
ELIZETA ALI SHEHU 13.04.1964
HAJDRI BESNIK SHEHU 19.01.2008
MEGI BESNIK SHEHU 21.12.1996
REDON BESNIK SHEHU 17.09.1992
94 BEVIS BEJKUSH SHEHAJ 22.08.1986
95 BEZART BESIM KAÇKINI 15.06.1981
ELIDA HAZIS KAÇKINI 23.04.1982
96 BIB PRENG NDRECA 05.09.1981
ANABELA BIBI NDRECA 24.09.2014
ANILA PJETER LLESHI 24.10.1988
BIANELA BIBI NDRECA 13.02.2011
97 BLEDAR NOVRUS ABDULLAI 07.02.1975
ALMA RRAHMAN OSMANAJ 23.02.1976
RAYNARD BLEDAR ABDULLAI 15.02.2005
RYAN BLEDAR ABDULLAI 08.08.2009
STEVEN BLEDAR ABDULLAI 28.10.2013
98 BLERINA GËZIM MUCO MUÇO 13.07.1971
ARBA MUSTAFA MUÇA MUÇO 21.10.2000
LEJDEN MUSTAFA MUÇA MUÇO 24.06.1995
MUSTAFA PERPARIM MUÇA MUÇO 20.07.1971
99 BLERONA FADIL HASA 14.11.1975
DASAR LAUREN SHESHI 24.08.2012
LAUREN IDEAL SHESHI 24.03.1973
MARTIN LAUREN SHESHI 25.09.2001
100 BLERTA BAKI ÇIBUKU-MARKU 02.12.1971
ANGJELO DRITAN MARKU 03.03.2005
DRITAN KRISTAQ MARKU 02.01.1973
KRISTO DRITAN MARKU 14.09.2001
101 BRIKENA STAVRI  UKPERAJ LUBONJA 08.07.1975
DARDI DRITAN UKPERAJ 25.01.2010
DRITAN QAMIL UKPERAJ 17.12.1977
102 BRUNILDA LUMTURI ORHANI(MALO) 10.08.1972
ANDRIA ARBEN MALO 21.01.2000
ARBEN MAKSUT MALO 26.09.1969
ARTEA ARBEN MALO 10.11.1996
103 BRUNILDA ASTRIT KASMI (DIBRA) 05.01.1973
BEHAR PETRIT KASMI 13.10.1964
DEBORAH BEHAR KASMI 11.08.1996
FRENKI BEHAR KASMI 24.01.2000
104 BRUNILDA PËRPARIM KADI 16.03.1977
ANABEL GAZMEND KADI 05.11.2011
BARJON GAZMEND KADI 28.10.2001
GAZMEND HAMDI KADI 15.02.1967
105 BUJAR REXHEP KRASNIQI 30.04.1951
DRITA RAMAZAN KRASNIQI 12.01.1963
EDONA BUJAR KRASNIQI 25.09.1991
ERINDA BUJAR KRASNIQI 03.06.1987
106 BUJAR QAZIM MUSTA 29.11.1970
ENKELEJDA RUSTEM MUSTA 19.06.1975
RUBIN BUJAR MUSTA 28.05.2003
UENDI BUJAR MUSTA 04.05.2000
107 DANIELA SALI SHIRKA 30.06.1979
BLEDAR JAÇE KASMI 29.10.1975
DEON BLEDAR KASMI 27.11.2010
108 DED NDUE DEDA 1.5.1951
INIS DED DEDA 29.11.1996
MARIE NIKOLL DEDA 20.03.1962
MIGERT DED DEDA 10.08.1988
SIDRIT DED DEDA 09.06.1990
109 DED PJETER MIRI 05.03.1956
GJELINA GJELINE GJERGJ MIRI 30.1.1965
110 DESART BESNIK AVDULAJ 19.05.1978
JONIDA EDUARD AVDULAJ 24.12.1984
111 DHIMITËR ALEKSANDËR LARA 15.06.1961
ALEKSANDER DHIMITER LARA 15.09.1995
BRUNILDA VASIL LARA 28.10.1965
112 DHURATA SHYQYRI BALLA 21.7/1957
ARTUR SADEDIN BALLA 30.03.1984
NAJADA SADEDIN BALLA 03.11.1997
SADEDIN SHAQIR BALLA 23.07.1943
113 DHURATA SHUAJP HAVERI 16.06.1970
ARBEN ALI HAVERI 19.04.1961
ELMA ARBEN HAVERI 04.11.1993
ENDRI ARBEN HAVERI 30.07.1996
114 DHURATA BILAL BILO 12.01.1961
115 DRITA MUHIDIN VELIA 26.09.1955
BLEDAR RAHMAN VELIA 22.04.1986
DENIS RAHMAN VELIA 04.11.1981
ELIRA RAHMAN VELIA 25.08.1988
116 DRITAN ESAT CAKA 24.12.1975
DARTON DRITAN CAKA 06.07.2011
ODETA SHEFQET DERVISHI 14.09.1977
ODRI DRITAN CAKA 23.07.2006
117 DRITAN TAF HASANI 02.03.1985
118 DRITAN MUHAMET SECI 21.12.1972
DANJA DRITAN SECI 26.09.2012
DRILONA HALIL ALIAJ 20.05.1982
119 DRITAN FERID HALLUNAJ 5.7.1973
ENKELEIDA BESNIK HALLUNAJ 03.06.1980
NADA DRITAN HALLUNAJ 12.04.2007
120 DRITAN SPIRO BANUSHI 22.12.1970
ALEKSANDRO DRITAN BANUSHI 23.06.2001
MARINELA DRITAN BANUSHI 23.07.1996
MIMOZA FARUDIN BANUSHI 10.01.1971
121 DURIM ILMI HASA 17.08.1960
OREST DURIM HASA 27.06.1991
VENETIKE SAMIT HASA 12.01.1970
XHULIA DURIM HASA 23.08.1994
122 EDA MUHAMER KAJA 12.07.1970
ALVI EDUART KAJA 04.07.1994
EDUART MURAT KAJA 13.08.1967
MEGAN EDUART KAJA 22.03.2001
123 EDLIRA DHIMITER PETRI (SADUSHAJ) 17.10.1976
EVI SOKOL SADUSHI SADUSHAJ 09.05.1991
KEJDI SOKOL SADUSHI SADUSHAJ 12.10.1995
SIMONA SOKOL SADUSHI SADUSHAJ 15.10.2010
SOKOL MALIQ SADUSHI SADUSHAJ 27.07.1963
124 EDMOND BUJAR ISLAMAJ 01.03.1969
LURA EDMOND ISLAMAJ 23.07.2003
MARIN EDMOND ISLAMAJ 24.07.2007
SONILA ARAP TOSKA 20.06.1977
125 EDVAN EDUART VEÇANI 06.06.1984
126 EGLANTINA LLAZI SOFRONI (MIKANI) 14.12.1972
AMARDA NIKOLIN MIKANI 21.10.2010
NIKOLIN STAVRI MIKANI 25.10.1971
STAVRION NIKOLIN MIKANI 18.10.2007
127 EJONA GURI LAZELLARI 30.04.1987
LAURENT ALI FUÇIA 16.03.1986
128 ELBANA XHEVAT LLURI 03.09.1980
NOAH GERD HOXHA 14.3.2015
EMILI GERD HOXHA 14.07.2012
GERD RESMI HOXHA 28.12.1976
129 ELDA SULEJMAN VRIONI 29.11.1976
MARKELIAN SPIRO KOÇA 05.01.1972
130 ELIDON HARILLAQ PAPAZISI 07.10.1978
131 ELONA KENO STAVRI (TORO) 11.01.1972
ALBAN IRFAN TORO 09.03.1971
ENEA ALBAN TORO 07.01.2006
ESTER ALBAN TORO 12.10.2001
132 ELONA NESTI MIHALI 28.07.1988
133 ELSA ABAZ ULLIRI 27.01.1988
134 ELVANA PANDELI ÇIÇOLLI 03.09.1981
ARBEN MYRVET SHEHU 20.01.1980
VESA ARBEN SHEHU 25.11.2013
135 EMA NUREDIN GASHI 19.06.1979
BELMONT OLIVER USHINA 28.04.2011
BLUBEL OLIVER USHINA 28.04.2011
OLIVER FIQIRI USHINA 24.04.1979
136 EMILJANO SHEZAI RULI 22.09.1980
ETIEN EMILJANO RULI 05.08.2013
LEART EMILJANO RULI 06.05.2007
VILDANA SALIH RULI 02.01.1981
137 ENEIDA DUKE CIVICI (HABAZAJ) 25.03.1978
ANDI LLAMBI CIVICI 15.05.1977
JOEL ANDI CIVICI 07.12.2006
KRISTI ANDI CIVICI 22.04.2003
138 ENERJETA AGRON SHEHAJ 03.01.1982
ERJON NURI SHEHAJ 02.07.1982
KATERINA ERJON SHEHAJ 24.01.2010
139 ENGERT SEIT PËLLUMBI 27.04.1982
140 ENGJËLLUSHE ISA TAHIRI 17.09.1982
141 ENKELA FERIK BAJO (VLORA) 08.09.1971
LUEN QEMAL VLORA 05.04.2011
QEMAL XHEVDET VLORA 06.09.1966
142 ENKELEDA LAZE KASHURI (DODA) 24.10.1977
ARBER RASIM DODA 06.08.2005
ARTI RASIM DODA 05.10.2010
ENDRI RASIM DODA 22.03.2007
RASIM HYSEN DODA 16.04.1965
143 ENKELEDA NAZMI KAPEDANI 03.12.1984
LULZIM HAXHI QARRI 14.03.1976
STIVEN LULZIM QARRI 06.12.2013
144 ENKELEDI ENVER HAJRO 26.09.1974
ARNOLD SUBI HAJRO 28.05.1975
ENES ARNOLD HAJRO 10.09.2003
ERIN ARNOLD HAJRO 16.08.2007
145 ENKELEIDA BELUL HOXHA 22.03.1979
ANTJA AVNI KRAJA 19.11.2007
REDI RASIM DODA 16.02.2002
146 ENKELEJDA AVNI SOFTA (METALIAJ) 17.07.1972
AHMET ZENEL METALIAJ 16.05.1959
ANTEA AHMET METALIAJ 28.02.2003
ERBLINA AHMET METALIAJ 28.02.2003
147 ENTELA ALFRED SHEDULA (SORRA) 01.05.1973
ANDI FATMIR SHEDULA` 17.08.2002
EVI FATMIR SHEDULA 19.07.2005
FATMIR KUJTIM SHEDULA 05.11.1965
148 ENTELA VIKTOR PRIFTI 13.08.1970
ELIO PETRIT TARE 17.08.1998
EVI MEI PETRIT TARE 21.05.2004
PETRIT BAJRAM TARE 27.02.1960
149 ENTON JORGJI DHIMITRI 14.09.1978
ELONA PANDELI DHIMITRI (GUSHI) 22.06.1980
MARIN ENTON DHIMITRI 23.05.2013
XHORXHI ENTON DHIMITRI 06.07.2010
150 ERARBËR ALFRED MADHI 01.08.1979
151 ERGYS YLLI GASHI 06.03.1982
ESTELA HAZBI BEJKO 10.10.1985
152 ERGYS LUAN SELMANI 16.05.1973
IRIS ERGYS SELMANI 03.09.2011
LUMTURI VLADIMIR SELMANI 16.11.1983
STIVEN ERGYS SELMANI 22.02.2009
153 ERIOL ILIR ROSHI 03.06.1980
NAJADA RAMAZAN ROSHI 04.06.1986
154 ERJON ARBEN ÇELA 14.06.1985
155 ERJON JANI BANI 07.05.1985
AJON ERJON BANI 31.10.2013
ANJEZA HYSEN BANI 28.04.1987
156 ERMIRA HALIL DEDJA 24.08.1967
GER ANOL DEDJA 03.12.1996
RON ANOL DEDJA 07.02.2005
157 ERSIDA ENVER BAJGORA 15.08.1986
158 ERVIN SHPËTIM POLLOZHANI 25.12.1978
AMLA ERVIN POLLOZHANI 26.09.2014
ANITA IMER POLLOZHANI 26.08.1981
ERAN ERVIN POLLOZHANI 06.04.2010
159 ERVIN ALI TRASHI 25.05.1981
160 ERVIN NAZMI METALLA 27.04.1976
161 ESMERALDA ZYDI ÇEKA 07.01.1980
162 ESMERILDA AGIM HABILI 29.03.1988
163 ETLEVA HYSEN TEMO 09.08.1971
ANDON VANGJUSH TEMO 10.01.1970
ANXHEL ANDON TEMO 17.09.1995
EMANUEL ANDON TEMO 14.07.2003
164 ETLEVA BEDRI DEDA 22.05.1971
165 ETLEVA SKËNDER GJAMO (ÇAMI) 22.10.1972
JORGO GJAMO GJAMO 02.02.1967
166 EVELINA STEFAN QIRJAKO 10.04.1967
KRISTA VLADIMIR MOLLAJ 27.07.1992
167 EVJENI HARITO SINOJMERI 25.06.1963
EDMOND FEHMI SINOJMERI 18.04.1955
ERIS EDMOND SINOJMERI 05.06.1987
SILVI EDMOND SINOJMERI 29.08.1989
168 FAHRIJE IHSAN STRINGA (BUDO) 27.07.1966
ROBERT DURGUT STRINGA 01.08.1956
169 FATIME SYRJA DEÇOLLI 13.06.1970
ILIR KOZMA DEÇOLLI 27.06.1968
KOZIMO ILIR DEÇOLLI 06.05.1997
SIRJO ILIR DEÇOLLI 11.04.2007
170 FATMIR ISMAL HOXHA 21.03.1968
ALBI FATMIR HOXHA 30.07.2007
DRIAD FATMIR HOXHA 12.08.2004
RUDINA SMAJL HOXHA 09.04.1976
171 FATMIRA IBRAHIM HAJDARI 03.06.1964
AZEM AZEM HAJDARI 02.12.1998
KIRJALD AZEM HAJDARI 25.05.1984
RUDINA AZEM HAJDARI 15.08.1987
172 FATOS ALI QATO 17.04.1960
ELTJONA FATOS QATO 14.05.1991
ENDRI FATOS QATO 15.11.2003
KRISTI FATOS QATO 12.12.1994
MERITA SERAFIN QATO 11.10.1967
173 FATOS ULVI LULO 02.09.1961
ELJO FATOS LULO 24.10.1992
EVALD FATOS LULO 22.07.1998
RUDINA AGRON LULO 29.08.1970
174 FATRI BASHKIM ISLAMAJ 26.10.1979
DRIN FATRI ISLAMAJ 26.07.2013
MATILDA DILAVER-DYLAVER ISLAMAJ 16.02.1981
175 FEHMI ASLLAN PETKU 24.08.1959
AFERDITA SELMAN PETKU 22.11.1969
ALBAN FEHMI PETKU 31.08.1994
ARBER FEHMI PETKU 28.06.1996
BEKIM FEHMI PETKU 13.08.1991
KRESHNIK FEHMI PETKU 07.02.1998
176 FEJZO ABEDIN HYSI 15.02.1954
EDVIN FEJZO HYSI 16.05.1983
HEKURANE BARJAM HYSI 08.05.1955
KLODJAN FEJZO HYSI 07.07.1979
NERITA FEJZO HYSI 29.01.1988
177 FIDA BAJRAM OSMANI 20.10.1959
ENDRIT KUJTIM OSMANI 09.08.1985
KUJTIM MEXHIT OSMANI 06.09.1952
MARSILA KUJTIM OSMANI 27.02.1991
178 FILDEZE BYNJAMIN HAFIZI 06.01.1978
ARLIND FADIL KASËMI 05.11.2002
MELISA FADIL KASËMI 15.04.2001
179 FIQRETE QAZIM MULLAJ 1.1.1953
ALFRED SKENDER MULLAJ 22.07.1953
ANISA ALFRED MULLAJ 08.07.1984
GENTIAN ALFRED MULLAJ 04.05.1981
180 FJORALBA FADIL QINAMI (PRIFTI) 05.06.1977
ERGYS STAVRI PRIFTI 24.01.1975
NIKOL ERGYS PRIFTI 20.12.2008
PAOLA ERGYS PRIFTI 28.02.2015
SONIEL ERGYS PRIFTI 16.02.2006
181 FLAMUR SHKËLQIM KAPLLANI 13.04.1967
ERMIRA BUJAR KAPLLANI 26.11.1972
JURGEN FLAMUR KAPLLANI 21.07.1997
182 FLOJERA MIKAIL DAVIDHI 30.12.1986
KUJTIM ZENEL BUNGA 26.02.1984
183 FLORA ABEDIN HAJREDINAJ 01.11.1972
KEVIN KUJTIM HAJREDINAJ 26.12.2000
KUJTIM TAHIR HAJREDINAJ 16.06.1969
184 FLORA HAKI HYSI (HASIMI) 10.09.1959
ENIS NEKI HASIMI 20.11.1990
NEKI MEHMET HASIMI 02.05.1952
185 FLORJAN YLLI KALAJA 15.12.1985
INA LULEZIM HOXHAJ 24.06.1987
186 FLUTURA BILAL HOXHA 08.07.1973
187 FLUTURA BEQIR SKENDERI 10.01.1958
ANTUEN DHIMITRAQ SKENDERI 10.12.1982
DHIMITRAQ NASI SKENDERI 22.11/1953
188 FRAN MEHILL PRENDI 23.08.1967
IVA FRAN PRENDI 30.09.2008
KLAUDIO FRAN PRENDI 08.01.1997
REJDI FRAN PRENDI 24.06.2001
VERA PJETER PRENDI 03.05.1974
189 FUAT SABRI VJERDHA 24.02.1956
AELA FUAT VJERDHA 13.02.1995
SABAHETE IDRIZ VJERDHA 15.04.1961
190 GANI BAJRAM DIZDARI 30.03.1949
ANISA GANI DIZDARI 11.03.1982
SHEFKIE MUSLI KORTOCI 11.10.1971
191 GENCI ANDON SINJARI 07.07.1969
ALBANA RAMADAN SINJARI 19.10.1973
AMBRA GENCI SINJARI 28.05.2001
DIODORO GENCI SINJARI 15.04.2011
JUSTIN GENCI SINJARI 07.06.2002
192 GENTI SKENDER DOKOLLARI 07.03.1987
193 GENTI LUIGJ SHALA 19.06.1972
ANAMARIA GENTI SHALA 24.06.2005
LUIGJ GENTI SHALA 23.10.2007
MARILDA NDOC SHALA 02.08.1982
TINKA GENTI SHALA 14.06.2012
194 GENTIAN LUIGJ MARKU 26.03.1980
DRITA GASPËR MARKU 17.04.1984
GLORIA GENTIAN MARKU 05.06.2011
MATEO GENTIAN MARKU 07.01.2010
195 GENTIAN OSMAN HAMITI 21.09.1976
ARMIDA LLAZI HAMITI 30.01.1985
EMILI GENTIAN HAMITI 18.02.2012
GEARD GENTIAN HAMITI 11.11.2013
196 GENTIAN SELAHYDIN MEDJA 28.05.1978
197 GENTIANA ALI MUCAJ 16.09.1976
ARIAN SKENDER MUÇAJ 29.06.1971
ENIS ARIAN MUÇAJ 25.09.2002
ROAN ARIAN MUÇAJ 16.09.2009
198 GENTIANA MALO XHELILI 25.02.1982
ALBERT MEHMET RROKAJ 22.05.1981
ERIND ALBERT RROKAJ 18.12.2009
199 GERD RESMI HOXHA 28.12.1976
ELBANA XHEVAT LLURI 03.09.1980
EMILI GEND HOXHA 14.07.2012
EMILI GERD HOXHA 14.07.2012
NOAH GERD HOXHA 14.03.2015
200 GILDA JORGJI HOXHA (LLAMBRAJ) 14.06.1984
ELDI VLADIMIR HOXHA 05.10.1982
ERA ELDI HOXHA 12.07.2011
201 GJIN GJON GJONI 09.03.1970
ELONA SHPETIM ÇAUSHI 24.05.1971
202 GJINOVEFA DULE GABA 03.12.1952
ALBANA VLADIMIR GABA 07.12.1981
BORANA VLADIMIR GABA 20.09.1986
JONIDA VLADIMIR GABA 07.11.1979
VLADIMIR BRAHIM GABA 06.04.1948
203 GJOVALIN BARDHOK PERNOCA 15.07.1959
AFERDITA GJOKË PERNOCA 22.08.1970
KEVIN GJOVALIN PERNOCA 06.04.1995
RESILDA GJOVALIN PERNOCA 16.3.1992
XHULIO GJOVALIN PERNOCA 15.08.1998
204 GRAMOZ RIZA LEVANAJ 23.05.1960
ABIGENA GRAMOZ LEVANAJ 23.02.1989
AMANTIA GRAMOZ LEVANAJ 21.02.1987
RAJMONDA QANI LEVANAJ 01.01.1965
205 GRANIT DEMIR QYPI 10.10.1952
BETIM GRANIT QYPI 08.11.1985
DETION GRANIT QYPI 30.07.1983
MINE KUDUSI QYPI 31.10.1954
206 GURALI MITAT BRAHIMLLARI 25.04.1960
LUMTURI MEHMET BRAHIMLLARI 28.05.1963
MIRJON GURALI BRAHIMLLARI 13.01.1988
ORLINDA GURALI BRAHIMLLARI 28.11.1994
207 GUXIM (GUXIMTAR) ÇARÇAN BOÇI 24.06.1961
ÇELJETA GUXIM BOÇI 07.07.1988
IRIDA GUXIM BOÇI 14.06.1993
RAZIE TAIP BOÇI 03.05.1968
208 GUXIM IBRAHIM ZENELAJ 01.07.1960
ARBIN GUXIM ZENELAJ 15.03.2007
MAJLINDA RIZA ZENELAJ 02.12.1969
RUDIN GUXIM ZENELAJ 15.03.2007
209 HALIL IZET VANI 26.02.1954
BRIKENA HALIL VANI 30.06.1991
GRISILDA HALIL VANI 20.10.1995
JURGEN HALIL VANI 18.02.1997
NAILE HAZIS VANI 15.04.1966
ROVENA HALIL VANI 06.03.1994
210 HASAN MUSLI SELIMI 05.02.1956
FARIE MEHMET SELIMI 08.04.1957
KRESHNIK HASAN SELIMI 08.02.1982
KUSHTRIM HASAN SELIMI 05.07.1985
TANUSHA HASAN SELIMI 14.10.1979
211 HEKTOR MEHMET SINANAJ 05.03.1959
HELIS HEKTOR SINANAJ 04.03.1992
JURID HEKTOR SINANAJ 18.06.1996
LINDITA SIMON SINANAJ 14.01.1968
SKERDI HEKTOR SINANAJ 29.8.1993
212 HERILA ARQERI ÇELA 06.07.1972
MISHEL THANAS LEKA 10.10.2000
THANAS NIKO LEKA 20.09.1968
XHOELA THANAS LEKA 26.12.1996
213 HYSEN TEKI SALIKO 05.02.1959
FJORALB HYSEN SALIKO 09.10.1994
IBRAHIM HYSEN SALIKO 05.10.1989
LAVDIJE XHEVAIR SALIKO 25.08.1963
214 HYSNI QERIM DEMIRAJ 29.05.1961
DENIS HYSNI DEMIRAJ 12.02.2004
IRENA BAHIR DEMIRAJ 24.08.1972
JUELA HYSNI DEMIRAJ 28.04.1997
215 IBRAHIM SEJAT HOXHA 31.08.1959
BRUNILDA REFAT HOXHA 05.04.1964
EJONA IBRAHIM HOXHA 03.11.1988
LEJDON IBRAHIM HOXHA 29.06.1991
216 IDRIZ SHABAN MULKURTI 25.09.1957
ELDA IDRIZ MULKURTI 06.05.1992
ERBLIN IDRIZ MULKURTI 28.12.1999
ERSIDA IDRIZ MULKURTI 03.03.1987
SHPRESA ADEM MULKURTI 09.04.1964
217 IDUSH RIZA MALIQI 15.09.1948
FERDINAND HYSEN SARACI 19.09.1948
218 IGERTA MAKSIM BENGU (HYSI) 08.11.1984
EDVIN FEJZO HYSI 16.05.1983
SIBORA EDVIN HYSI 01.02.2012
219 ILIBA NIKOLLAQ BEZATI 10.09.1972
ILNA LEONARD BEZATI 17.07.2000
LEONARD ODISEA BEZATI 25.03.1968
LISEA LEONARD BEZATI 01.10.2003
220 ILIR DALIP PASHAJ 17.04.1971
BESIM ILIR PASHAJ 26.07.2003
ZHANETA SHEFQET PASHAJ 28.02.1971
221 ILIR BARDHYL MUSTAFAJ 15.09.1970
INES ILIR MUSTAFAJ 25.08.2000
LUIZA NIKO MUSTAFAJ 06.03.1976
SERXHIO ILIR MUSTAFAJ 20.08.2005
222 ILIR NDUE PERDEDA 01.08.1970
DIANA BARDHOK PERDEDA(LOKA) 19.09.1972
IRDA ILIR PERDEDA 08.10.2000
223 ILIR DHIMITER TOSKA 27.04.1970
ANTEA ILIR TOSKA 20.07.2003
DION ILIR TOSKA 23.03.2005
MAJLINDA SOLLI TOSKA 08.05.1972
224 ILIR MEDI CELIKU 03.01.1971
KLODJANA LIRJAN ÇELIKU 24.07.1978
MATEO ILIR ÇELIKU 19.10.2003
MEDI ILIR ÇELIKU 17.7.2001
225 ILIRIANA CERCIZ OLLDASHI 25.01.1975
ERION VELI MATA 05.11.1976
GREIS ERION MATA 21.01.2013
HENRI ERION MATA 30.03.2010
226 INA LULEZIM HOXHAJ 24.06.1987
FLORJAN YLLI KALAJA 15.12.1986
227 IRENA MALIQ HOXHA 31.07.1972
ARBER NURI HOXHA 01.01.2001
ERIGEN NURI HOXHA 23.05.1997
FLOGERT NURI HOXHA 07.11.2003
NURI HALIM HOXHA 12.06.1970
228 IRENA YMER PLAKU 31.12.1982
ALISIA FOTJON DORRE 28.01.2014
FOTJON VANGJEL DORRE 15.01.1982
INES FOTJON DORRE 27.08.2012
JONIS FOTJON DORRE 23.12.2008
229 IRENA SPIRO BRAHIMI 15.05.1972
ARENC ASIM BRAHIMI 30.04.1972
ELENA ARENC BRAHIMI 06.01.1999
EVI ARENC BRAHIMI 13.06.2003
230 IRENA HEKURAN MANEKU(GJOKA) 15.02.1970
SIMONE STEFAN GJOKA 14.09.2004
STEFAN JOSIF GJOKA 19.06.1955
231 IRIDA YMER KACERJA 11.05.1982
JARA MENTOR BIMI 06.06.2014
MENTOR MAKSUD BIMI 05.03.1982
232 ISUF HAJRI SHEHU 01.02.1963
ANDI ISUF SHEHU 16.01.1993
ORLANDO ISUF SHEHU 01.12.2003
TEUTA SHERIF SHEHU 25.04.1971
233 IZABELA ÇESK RADOVANI 18.08.1963
GERD KLEMENT RADOVANI 07.03.1998
JERINA KLEMENT RADOVANI 25.10.1996
KLEMENT LAZER RADOVANI 23.06.1962
234 IZET ALI KADANA 04.04.1969
EVI IZET KADANA 29.06.1998
SEKIDA IZET KADANA 18.12.2000
SUZANA HALIT KADANA 07.04.1970
235 IZET HAXHI DUSHAJ 30.06.1965
KAÇANIK IZET DUSHAJ 16.04.1996
KLODIANA IZET DUSHAJ 03.12.1995
SEDITA IZET DUSHAJ 06.02.2002
SHPRESA RUSTEM DUSHAJ 02.05.1972
VETON IZET DUSHAJ 04.06.2004
236 JAK PASHK NDOKA 13.09.1959
ANDRI JAK NDOKA 30.11.2005
DONIKA MARK NDOKA 01.05.1968
JUELA JAK NDOKA 04.06.1993
KLARA JAK NDOKA 04.11.1999
237 JOANA ARBEN QELESHI 07.01.1985
238 JULIAN- Juljan GEZIM HAXHIU 03.04.1977
BRULINDA LLAZO HAXHIU 05.07.1978
TONI JULJAN HAXHIU 19.06.2013
239 KAÇE XHAFER AGOLLI 06.03.1963
ANTONIO ARJAN ADHAMI 06.07.2001
ARJAN JOSIF ADHAMI 22.01.1957
SILVI ARJAN ADHAMI 01.06.1990
240 KASTRIOT XHELAL SELITA 06.01.1978
ANNA KASTRIOT SELITA 11.11.2015
BLEART KASTRIOT SELITA 07.09.2010
MIMOZA ADEM KALIA 05.05.1977
241 KASTRIOT GJERGJ GRAMSHI 25.07.1975
GEORGIA KASTRIOT GRAMSHI 14.01.2006
GREGG KASTRIOT GRAMSHI 07.05.2009
MARSELA PALUSH GRAMSHI 22.10.1984
MEGY KASTRIOT GRAMSHI 21.05.2014
242 KEN VASIL DHIMA 08.05.1974
KELIMA KEN DHIMA 21.8.2002
KLOEN KEN DHIMA 17.10.2013
KLORINDA SHYQYRI ÇELA 01.04.1974
243 KETRA BAJRAM BAJRAMI 30.08.1972
BESNIK SHABAN BAJRAMI 18.08.1961
FABIAN BESNIK BAJRAMI 09.11.1999
SILVI BESNIK BAJRAMI 28.01.1996
244 KLITON AGIM SPAHIU 21.06.1970
ALBANA XHAVIT SPAHIU 19.06.1972
KLADJOLA KLITON SPAHIU 19.11.1997
LORELA KLITON SPAHIU 27.07.2003
245 KLODIAN QEMAL KURUSHI 24.10.1975
ARIA KLODIAN KURUSHI 22.10.2015
ERISELDA THANAS KURUSHI 16.06.1980
JONA KLODIAN KURUSHI 30.07.2011
246 KLODIANA BEGATOR GJYZARI 04.05.1976
ARBAN EUGEN GJYZARI 29.11.2005
MARTINA EUGEN GJYZARI 15.09.2001
247 KLODIANA FADIL MEMA (VEIZI) 26.06.1979
ENRIKO SOTIRAQ VEIZI 08.03.2012
KRISEIDA SOTIRAQ VEIZI 02.06.2007
SOTIRAQ ENRIKO VEIZI 28.10.1976
248 KLORINDA SHYQYRI CELA 01.04.1974
KELIMA KEN DHIMA 21.08.2002
KELINA KEN DHIMA 21.08.2002
KEN VASIL DHIMA 08.05.1974
KLOEN KEN DHIMA 17.10.2013
249 KOSTIKA MITI ÇOBANAQI 19.10.1967
ANDI KOSTIKA ÇOBANAQI 03.02.1997
ELIZA ENVER ÇOBANAQI 18.07.1968
ERINA KOSTIKA ÇOBANAQI 15.07.1993
250 KRESHNIK FATOS OMARI 20.04.1963
251 LAURENT ALI FUÇIA 16.03.1986
EJONA GURI LAZELLARI 30.04.1987
252 LAZER LIN SALLAKU 17.12.1962
ALMA SKENDER SALLAKU 05.05.1986
ESTER LAZER SALLAKU 18.05.2012
KLAJD LAZER SALLAKU 17.12.1990
STELA LAZER SALLAKU 07.11.1988
253 LEFTER BELUL JAHAJ 25.11.1951
ERMAL LEFTER JAHAJ 10.7.1986
MARJANA MALO JAHAJ 10.03.1957
SUELA LEFTER JAHAJ 06.08.1981
254 LILJANA RAMO SULOLLARI 02.05.1969
ENI YLLSON SULOLLARI 15.05.2000
HYLGER YLLSON SULOLLARI 22.01.1997
YLLSON FETA SULOLLARI 28.05.1963
255 LINDITA EQEREM HOXHA (SALINI) 06.05.1970
GEZIM XHEMAL ALIBALI 27.04.1968
JORIN GEZIM ALIBALI 05.12.2003
256 LINDITA SHEFQET SINANAJ 01.06.1971
DEAN MYNYR SINANAJ 11.12.2000
ELJOR MYNYR SINANAJ 19.07.1996
MYNYR SHUAIP SINANAJ 13.04.1966
257 LUAN TAF HASNEZIRI 10.07.1974
VILMA VENDIM HASNEZIRI 07.03.1986
258 LUAN MEMET DERVISHI 06.06.1956
AMELA LUAN DERVISHI 02.06.1994
ELDIAN LUAN DERVISHI 20.06.1990
LULJETA BRAHIM DERVISHI 21.05.1964
259 LUAN RAMAZAN LUSHA 01.07.1963
BETIM LUAN LUSHA 09.12.1988
EMIN LUAN LUSHA 02.02.1991
ISMET LUAN LUSHA 24.03.1996
ZENEPE HABIL LUSHA 06.06.1966
260 LULJETA HASAN KOLONJA(TOPALLI) 16.09.1976
ESTIA GENCI KOLONJA 1.6.2008
GENCI PETRAQ KOLONJA 19.03.1969
ISELIA GENCI KOLONJA 20.02.2014
261 LULJETA THANAS KOLE 28.11.1969
ARBEN JANI KOLE 29.05.1964
DORIS ARBEN KOLE 18.05.2003
JOAN ARBEN KOLE 07.09.1997
262 LUTFIJE HAZIS CELAMI 25.06.1980
263 LUVEDA LUAN DARDHA 19.02.1985
ARBER ILMI ALLARAJ 01.08.1988
DESEA ARBER ALLARAJ 03.06.2014
264 MAJLINDA ANDREA ANDREA 30.07.1969
KRISTI ODHISE ANDREA 21.12.1993
ODHISE THEODHORI-THODHORI ANDREA 09.02.1964
SILVANA ODHISE ANDREA 26.10.1999
265 MAJLINDA HARILLA DOGGA 04.03.1961
DHIMITER KOL DOGGA 20.03.1952
ERINDA DHIMITER DOGGA 05.02.1988
INA DHIMITER DOGGA 18.12.1990
266 MAKSIM TELI QIRJAZI 01.10.1956
HERALD MAKSIM QIRJAZI 13.09.1989
NAUNI MAKSIM QIRJAZI 27.11.1994
RAJMONDA SPIRO QIRJAZI 05.05.1961
267 MANJOLA URIM BEJLERI 23.01.1971
EGEST ROBERT XHOGA 09.07.1993
268 MARÇELA FIQIRI SHEHU 16.03.1981
ALBI SOKOL HUTA 22.06.2010
AMANDA SOKOL HUTA 22.11.2007
SOKOL BUJAR HUTA 15.05.1977
269 MARGARITA VANGJEL BUHALI 23.09.1976
ANJA GERTMOND KOROVESHI 11.08.2004
GERTMOND VANGJEL KOROVESHI 15.12.1975
270 MARIA QËNDRO QIRJAZI 08.10.1966
MELINA VASIL QIRJAZI 10.09.1990
THEODHOR VASIL QIRJAZI 30.07.1989
VASIL VANGJEL QIRJAZI 14.12.1957
271 MARIANA SPIRO SHEGANI (DEDI) 30.07.1967
EGI ILIR SHEGANI 05.11.1993
ERIK ILIR SHEGANI 04.01.1999
ILIR SERAFIN SHEGANI 30.08.1963
272 MARINA LUIGJ RRABOSHTA 01.04.1964
KOLE PJETER RRABOSHTA 01.05.1957
MARKETIN KOLE RRABOSHTA 10.06.1985
PJERIN KOLE RRABOSHTA 23.03.1987
273 MARINELA KRISTAQ NUNI 02.02.1979
ANDA GENTJAN OSMANI 26.04.2010
GENTJAN AHMET OSMANI 12.07.1979
JON GENTJAN OSMANI 13.09.2012
274 MARJANA HAJREDIN-HAREDIN VELÇANI(IDRIZI) 21.06.1966
ARBEN XHEMAL VELÇANI 09.07.1968
BENILD ARBEN VELÇANI 06.12.2000
NAILA ARBEN VELÇANI 28.05.1998
275 MARKELIAN GEZIM KUQO 04.03.1972
DEA MARKELIAN KUQO 18.08.2003
ERGI MARKELIAN KUQO 10.10.2008
MARCELA VERXHIL-VIRXHIL KUQO 24.10.1972
276 MARKELIAN SPIRO KOCA 05.01.1972
ELDA SULEJMAN VRIONI 29.11.1976
277 MARSELA AGIM DERVISHI 05.01.1988
DIAR ILIR NALLBANI 16.10.2015
ILIR REMZI NALLBANI 21.05.1980
278 MARSELA PETRIT BALILI 01.12.1974
ALEKSANDER THANAS PLEPI 16.04.1973
ANJA ALEKSANDER PLEPI 05.12.2002
MARIN ALEKSANDER PLEPI 09.05.2005
279 MARTIN NDUE DEDA 09.12.1958
ANJEZA MARTIN DEDA 30.12.1987
ERGYS MARTIN DEDA 28.05.1986
REFIKO ALI DEDA (DITA) 17.9.1957
280 MATILDA SABAH FETAU 11.09.1986
PLAURENT ROBERT MBURIMI 23.9.1983
281 MATILDA LUAN LLANGOZI 03.09.1981
AURON JULIAN LLANGOZI 09.02.2012
DIONA JULIAN LLANGOZI 22.05.2010
JULIAN BRAHIM LLANGOZI 14.05.1978
282 MATILDA STAVRI SHALLA 14.09.1978
BASHKIM KASEM SHALA 29.08.1976
KRISTEL BASHKIM SHALLA 05.07.2006
283 MEDI HAXHI BICI 10.09.1957
ANDI MEDI BICI 03.05.1995
ERVIN MEDI BICI 15.10.1989
LILJANA BAJRAM BICI 03.02.1961
MARIN MEDI BICI 27.03.1991
284 MYRIBAN AHMET MULLAJ (KITA) 23.11.1952
ANITA THEODHORAQ KITA 26.02.1982
ARDIAN THEODHORAQ KITA 11.05.1988
THEODHORAQ ARGJIR KITA 15.02.1950
285 MERITA BAJRAM XHANI 30.07.1963
LEDIAN VLADIMIR XHANI 28.03.1988
REGINA VLADIMIR XHANI 27.05.1994
VLADIMIR FADIL XHANI 25.09.1955
286 METUSH SINAN SARAÇI 11.02.1955
DOREL METUSH SARAÇI 29.07.1996
ERAND METUSH SARAÇI 14.04.1989
MANUSHAQE RAMADAN SARAÇI 07.10.1963
287 MIGENA GJERGJ LASKA 02.02.1979
CHRIS RAY BEHAR LASKA 06.01.2008
MUSTAFA SELAM NANO 26.01.1960
288 MILIANA SHAQIR MUÇA 12.01.1977
NIKO DHORI RAPI 11.02.1977
SARA NIKO RAPI 11.09.2003
289 MIMOZA EQEREM BRAHIMI 05.05.1960
BUJANA FATMIR BRAHIMI 26.01.1989
FATMIR SELIM BRAHIMI 22.05.1953
FATOS FATMIR BRAHIMI 28.08.1986
290 MIMOZA AHMET MARGJEKA 18.07.1971
AUREL SHPETIM SALIAJ 26.01.1997
291 MIRANDA GAQE ANDONI 28.09.1966
AGIM YLLI ANDONI 27.06.1966
ERIKA AGIM ANDONI 18.08.1996
YLLI AGIM ANDONI 23.08.1998
292 MIRANDA MAKSUT KONICA(ÇEKREZI) 19.10.1972
DRITAN KUJTIM KONICA 14.11.1971
EMI KES DRITAN KONICA 07.12.2012
ESTI DRITAN KONICA 29.08.2000
KEON DRITAN KONICA 07.05.2005
293 MIRELA NDREKO FANA 06.03.1966
FRENKI NESHAT FANA 11.04.1994
KRISILDA NESHAT FANA 15.05.1990
NESHAT MIFTAR FANA 30.12.1960
294 MIRELA JORGO KORE 8.4.1967
MEJVIS JORGJI KORE 09.03.1990
295 MIRELA SELAM MISHGJONI(VESHI) 11.04.1972
ANA BUJAR VESHI 04.07.2014
BUJAR MUHARREM-MUHARREM VESHI 27.01.1972
296 MURAT REXHEP LLESHI 20.03.1959
ALINA MURAT LLESHI 01.12.2002
AURON MURAT LLESHI 22.01.2005
ESRA MURAT LLESHI 08.05.1998
MEJSI MURAT LLESHI 26.08.1996
MIMOZA AQIF LLESHI 22.09.1970
297 NAFIJE XHEMAL CURRI (HASKO) 23.06.1977
BLEDAR AGRON HASKO 05.04.1977
DALINA BLEDAR HASKO 07.01.2012
298 NAZMI BEKTASH TROKA 26.10.1958
BORA NAZMI TROKA 01.12.1994
ERINA NAZMI TROKA 04.07.1996
JULIA NAZMI TROKA 11.06.2000
PEMA DERVISH TROKA 28.04.1969
299 NAZMIJE RIZA PENGILI 10.04.1953
ASTRIT MUSTAFA PENGILI 04.02.1942
TAULANT ASTRIT PENGILI 29.11.1982
300 NERITAN BAJRAM CENA 01.02.1977
ALIS NERITAN CENA 29.09.2010
IRIS NERITAN CENA 08.12.2005
SUZANA ALEKS CENA 12.01.1981
301 NERTILA HAXHI KAPE 19.01.1987
ERLIN ALFREDI KAPE 26.01.1987
302 NERTINA QAZIM KOSOVA 09.11.1972
303 NEVRIE HETEM HALO (DUKA) 25.03.1968
EDMOND DHIMITER DUKA 31.12.1962
OLIVIA EDMOND DUKA 15.08.2009
304 NIKO DHORI RAPI 11.02.1977
MILIANA SHAQIR MUÇA 12.01.1977
SARA NIKO RAPI 11.09.2003
305 NURE ALI DRENI 06.12.1965
ARBA SKENDER DRENI 24.01.1992
DETJON SKENDER DRENI 13.11.1997
GRETA SKENDER DRENI 04.07.1990
SKENDER ASLLAN DRENI 06.03.1959
306 NURJETA PETRIT TAFA 24.03.1987
307 OLKEDA THOMA LICE (MANELLARI) 02.03.1985
GENTIAN LUAN MANELLARI 25.08.1975
308 OLSI STAVRAQ XHAVELLA 15.06.1976
DAVID OLSI XHAVELLA 11.06.2014
SHIRLI TEKI XHAVELLA (GEDAJ) 30.11.1988
STAVRO OLSI XHAVELLA 11.05.2010
309 OLTJONA FLATUR GOXHA 20.01.1985
310 ORNELA JORGO NAQELLARI 13.05.1983
311 OSMAN LAZE ALIU 15.01.1955
KOZETA AZEM LESKO 04.05.1971
SHEKERTA OSMAN ALIU (DONMILVA) 06.04.1994
312 PAJTIME HALIT FETAH 08.08.1959
ARBI RESUL FETAH 14.04.1985
MEGI RESUL FETAH 22.06.1991
RESUL ZEQIR FETAH 18.05.1954
313 PASHK NIKOLL GJACI 18.07.1965
AELRED PASHK GJACI 05.01.2007
AGE NDUE GJACI 12.03.1976
ANXHELA PASHK GJACI 28.12.2002
GJENARIN PASHK GJACI 03.11.1996
XHORXHINA PASHK GJACI 09.10.1998
314 PAULIN NAZIF ÇERA 06.02.1986
AJSEL PAULIN ÇERA 18.05.2014
BRIKENA BANUSH ÇERA 14.06.1987
LIOR PAULIN ÇERA 01.11.2015
315 PËLLUMB IHSAN VEHBI 4.12.1956
GAZMIR PELLUMB VEHBI 14.8.1983
KUDRETE ALI VEHBI 18.7.1959
316 PËLLUMB FERIT ZAIMI 23.06.1959
MERITA SEJAT ZAIMI 13.01.1966
OSJANA PËLLUMB ZAIMI 13.06.1988
RENE PËLLUMB ZAIMI 31.05.1993
317 PETRAQ DHIMITËR DHIMITRI 13.09.1973
INES PETRAQ DHIMITRI 27.02.2011
JOSTINA JOSIF DHIMITRI 29.01.1976
KRISTIAN PETRAQ DHIMITRI 09.06.2005
318 PETRAQ ARQILE ÇURI 13.06.1956
FABIOLA PETRAQ ÇURI 25.07.1988
MARIKA MANTHO ÇURI 25.12.1963
319 PETRIT SHANO ÇENO 10.10.1956
ENRI PETRIT ÇENO 30.05.1986
GLORIA PETRIT ÇENO 4.8.1990
MIMOZA PETRIT ÇENO 23.01.1961
320 PETRIT MANE ALIAJ 04.01.1962
KOZETA SHAHIN ALIAJ 11.07.1961
LEDJON PETRIT ALIAJ 28.04.1990
MARJANA PETRIT ALIAJ 31.12.1997
REDI PETRIT ALIAJ 03.05.2000
REZARTA PETRIT ALIAJ 11.08.1986
321 PETRIT MAQO COMO 01.02.1956
322 PIRO KICO SOTA 25.09.1958
ARBI PIRO SOTA 09.03.2004
EDRA PIRO SOTA 02.04.1998
ENEIDA PIRO SOTA 18.11.1994
NATASHA KRISTAQ SOTA 12.01.1968
323 QANI HAMDI HASA 14.10.1972
SUELA FADIL SHKREPI 21.12.1976
324 RAMAZAN SABRI AVDIU 12.12.1966
SELMA RAMAZAN AVDIU 30.04.2000
TEA RAMAZAN AVDIU 21.09.1997
TEUTA DAUT AVDIU 21.05.1970
325 RAMIZ SHANI LALA 03.04.1966
AMARILDA RAMIZ LALA 23.04.1998
ARTEMISA RAMIZ LALA 09.01.1996
REIDI RAMIZ LALA 28.04.2002
VERA SKENDER LALA 27.07.1970
326 RASIM HYSEN DODA 16.04.1965
ARBER RASIM DODA 06.08.2005
ARTI RASIM DODA 05.10.2010
ENDRI RASIM DODA 22.03.2007
ENKELEDA LAZE DODA 24.10.1977
327 REGLETA LUTFI PANAJOTI 14.07.1972
HRISTINA SPIRO PANAJOTI 29.03.1999
ORESTI SPIRO PANAJOTI 10.06.1995
SPIRO LLAMBI PANAJOTI 21.11.1962
328 REXHEP HASAN BEKTESHI 19.12.1957
BRISIDA REXHEP BEKTESHI 16.08.1987
ERVIS REXHEP BEKTESHI 30.06.1990
MERITA YZEIR BEKTESHI 28.06.1962
329 REXHEP RAMAZAN KARAJ 10.02.1960
ARDIAN REXHEP KARAJ 08.11.1989
ELIDA REXHEP KARAJ 01.09.1985
IRENA REXHEP KARAJ 12.01.1987
TEUTA NEKI KARAJ 09.09.1962
330 REXHINA FRROK MERLIKA 30.01.1967
ERA LUAN MERLIKA 20.10.1997
INA LUAN MERLIKA 05.04.1996
LUAN IBRAHIM MERLIKA 15.10.1959
331 REZARTA HASIS PAJA 26.03.1981
ERVIN RIFAT ALIU 02.03.1975
REI ERVIN ALIU 16.07.2014
332 REZARTA AGIM MATAJ 07.03.1983
ANA BLENDI BRESHANAJ 19.08.2011
BLENDI BEDRI BRESHANAJ 06.03.1982
VIKTORIA BLENDI BRESHANAJ 06.08.2014
333 REZARTA NEVZAT BALLIU (VIGANI) 21.10.1971
ARJAN HYSNI BALLIU 09.11.1968
BJORN ARJAN BALLIU 02.04.2000
INES ARJAN BALLIU 27.05.2005
334 RIDVAN EQREM HADO 15.10.1961
ADRIAN EQREM RIDVAN HADO 30.05.2003
BESIANA ALI HADO 01.02.1976
EDIT RIDVAN HADO 15.5.2005
335 RILINDA QEMAL SELIMI 01.08.1976
DART SHKELZEN SELIMI 26.12.2008
JUGA SHKELZEN SELIMI 24.04.2005
LAERT SHKELZEN SELIMI 26.01.2004
SHKELZEN KUJTIM SELIMI 03.05.1974
336 ROLAND AVNI HYSI 16.06.1968
MIRLINDA ROLAND HYSI 11.05.1995
SINDI ROLAND HYSI 19.08.2000
STATHICA TAQO HYSI 26.12.1968
337 ROLAND MUHEDIN JAUPAJ 16.06.1979
DEANA ROLAND JAUPAJ 17.11.2010
EDION ROLAND JAUPAJ 29.01.2014
RENATA FRAN JAUPAJ 27.10.1980
338 RUDINA MIÇO PALLOJ 05.05.1986
339 SAEMIRA JORGJI HILA 10.03.1972
ARJAN LLAQI DHIMA 03.04.1967
MARISSA ARJAN DHIMA 14.09.2004
SARA ARJAN DHIMA 20.03.2007
340 SAIDA LUMNER DOLLANI 13.09.1967
HENRI KRISTAQ PRIFTI 02.04.1995
KRISTAQ SPIRO PRIFTI 14.12.1958
REIÇARD KRISTAQ PRIFTI 17.10.1993
341 SAMI ALI UJKASHI 17.09.1968
ALTIANA MEHMET UJKASHI(SHPUZA) 24.10.1972
DRINA SAMI UJKASHI 30.09.2004
LOREN SAMI UJKASHI 16.10.1996
342 SANDER VAS SIMONI 04.02.1974
ALBA RIKARDO JORGANXHI 29.09.1978
DARLA SANDER SIMONI 04.05.2011
ERIN SANDER SIMONI 24.11.2008
343 SELADIN ZINI PYSQYLI 12.03.1962
DIANA SALI PYSQYLI 27.06.1966
ERLINDA SELADIN PYSQYLI 04.10.1993
LIRIJE SELADIN PYSQYLI 14.05.2000
OLGERT SELADIN PYSQYLI 20.06.1995
344 SELIM RIZA KRYEZIU 02.06.1968
BIANKA SELIM KRYEZIU 21.03.2003
DIANA XHEVDET KRYEZIU 12.06.1971
INIS SELIM KRYEZIU 04.08.2000
345 SELVIE MEHMET GJOÇAJ 05.07.1978
346 SEMIRAMIS XHEVDET HOXHOLLI 30.05.1986
347 SHEFKIE REXHE DEMIRAJ 10.07.1958
AMARILDO AVDI MATAJ 08.04.1993
AVDI MAN MATAJ 28.03.1960
BESART AVDI MATAJ 28.04.1987
348 SHKËLQIM QAMIL MIRI 27.02.1971
ALISA SHKELQIM MIRI 20.08.2003
BLERTA FAHRI DOCI 02.06.1977
DRIN SHKELQIM MIRI 17.04.2012
MELISA SHKELQIM MIRI 02.10.1999
349 SHKËLQIM MUSTAF MUSTAFA 02.04.1971
MATILDA ENGJELL MUSTAFA 29.04.1975
ORINDA SHKELQIM MUSTAFA 08.08.2006
SILDI SHKELQIM MUSTAFA 08.04.2000
350 SHKËLZEN KUJTIM SELIMI 03.05.1974
DART SHKELZEN SELIMI 26.12.2008
JUGA SHKËLZEN SELIMI 24.04.2005
LAERT SHKËLZEN SELIMI 26.01.2004
RILINDA QEMAL SELIMI 01.08.1976
351 SHPËTIM ADEM REKA 02.10.1964
ERIN SHPETIM REKA 31.07.1991
FLORA JOVAN REKA 07.07.1965
JOLI SHPETIM REKA 05.10.1992
352 SHPËTIME MUSTAFA PITAKU 11.06.1968
ALBA ALEKSANDER PITAKU 15.03.1991
ALDO ALEKSANDER PITAKU 12.01.1993
ALEKSANDER SOTIR PITAKU 24.08.1960
VITIANA ALEKSANDER PITAKU 03.09.1996
353 SHYQYRI QANI ÇOBO 18.01.1958
ARMANDO SHYQYRI ÇOBO 19.06.1982
KLODJAN SHYQYRI ÇOBO 19.09.1984
PRANVERA XHAMAL ÇOBO 31.03.1958
354 SKËNDER DAMIN DAMINI 14.08.1963
LINDITA OSMEN DAMINI 01.07.1963
LISIEN SKENDER DAMINI 01.05.1990
SKERDI SKENDER DAMINI 09.02.1996
355 SKENDER MUHARREM HALUCI 01.04.1961
ALDONA SKENDER SYLAJ 08.06.1974
ARELA SKENDER HALUCI 11.09.1996
356 SOKOL THOMA NGRESI 27.02.1973
JOANA SOKOL NGRESI 09.01.2002
KRISTI SOKOL NGRESI 10.07.2008
LINDITA ENVER NGRESI 12.06.1978
357 SOKOL HYMER BERBERI 07.01.1967
RUDINA NIKOLIN SHIROKA 18.08.1969
SILVIA SOKOL BERBERI 09.09.1993
358 SOKOL ADRIAN SHEHU 30.08.1984
ENXHI SOKOL SHEHU 01.10.2015
JOANA SPIRO SHEHU 26.10.1989
359 SOKOL BESIM IBI 22.05.1979
ALVI SOKOL IBI 08.08.2012
ERISELDA PETRIT SHAHAJ 02.11.1983
360 SOKOL DHIMO PINA 02.04.1988
361 SOKOL DHIMITER TONA 02.07.1959
MANJOLA HYSNI TONA(NALLBANI) 03.08.1968
MEGI SOKOL TONA 06.10.1992
SINDI SOKOL TONA 03.01.2004
362 SOKOL MANXHAR BINAJ 19.01.1961
LAURETA EDMOND BINAJ 20.10.1974
SARA SOKOL BINAJ 12.01.2006
SVEVA SOKOL BINAJ 14.09.2004
363 SONIELA HYSEN VOSKOPI 18.10.1982
364 SOTIRAQ STAVRAQ LUBONJA 07.07.1961
IGLI SOTIRAQ LUBONJA 29.07.1995
MIRELA GAQO LUBONJA 15.12.1965
POL SOTIRAQ LUBONJA 28.06.1994
365 STAVRI THANAS KALLÇO 12.05.1955
DENIS STAVRI KALLÇO 23.12.1985
FJORIDA STAVRI KALLÇO 14.02.1983
IRENA KOLI KALLÇO 30.09.1958
366 SULEJMAN ABAZ KURTI 16.01.1962
ENEA SULEJMAN KURTI 02.02.1999
IKE QEMAL KURTI 26.11.1970
ILDA SULEJMAN KURTI 20.08.1995
SENIDA SULEJMAN KURTI 19.05.2003
367 TAULANT SHAMET BANUSHI 15.05.1971
DARTI TAULANT BANUSHI 23.03.2005
KALTRI TAULANT BANUSHI 13.06.2011
ORNELA RESMI BANUSHI 15.09.1978
368 TAULANT DHIMITER TAFA 19.01.1971
ARMI TAULANT TAFA 1.1.2008
LILJANA VESEL TAFA 15.9.1973
VESA TAULANT TAFA 14.8.2006
369 TEREZA BESIM MERKAJ (LANI) 05.01.1979
DEA EDUART MERKAJ 10.03.2006
EDUART SALI MERKAJ 22.05.1977
GREISI EDUART MERKAJ 28.05.2013
370 TEUTA OSMAN HOXHA (KOKA) 24.01.1974
HERA LULZIM KOKA 24.10.2008
KLEANDRO LULZIM KOKA 18.06.1999
LULZIM HYSNI KOKA 02.04.1965
371 TOM PJETER NDRECA 01.12.1956
ERIND TOM NDRECA 20.10.1987
ERJON TOM NDRECA 23.02.1982
KRISTINA NDUE NDRECA 05.07.1954
372 TOMOR NURO SKRELI 20.03.1966
AJDA ZIVER SKRELI 20.03.1966
JERINA TOMOR SKRELI 13.05.1989
JURGEN TOMOR SKRELI 27.04.1995
373 TOMORR HAZIS KULLOLLI 25.03.1960
DANIEL TOMORR KULLOLLI 09.08.1997
LINDITA FUAT KULLOLLI 16.12.1968
UARDA TOMORR KULLOLLI 30.08.1999
374 TONIN UJK STERKAJ 30.09.1962
KLAUDIO TONIN STERKAJ 25.07.1995
KLAUS TONIN STERKAJ 11.06.1992
KRISTI TONIN STERKAJ 09.03.1991
LILJANA PREKE STERKAJ 18.08.1972
375 TRITAN RRAPO HAMITAJ 07.07.1971
ANDIS TRITAN HAMITAJ 14.01.2008
DIORA TRITAN HAMITAJ 27.08.2010
JON TRITAN HAMITAJ 10.03.2004
RUDINA SIRI HAMITAJ 15.12.1974
376 VALBON VULLNET CEKREZI 10.06.1970
377 VALBONA RAMIZ SEKNAJ (DURRAJ) 06.03.1967
ENVALD ENVER SEKNAJ 15.09.1991
ENVER XHELADIN SEKNAJ 04.04.1957
XHEJSI ENVER SEKNAJ 01.09.1994
378 VALBONA LUIGJ VATA 29.07.1970
379 VALDETE MYFTAR HOXHA 02.04.1970
ASIM ISA HOXHA 04.02.1962
ORSEL ASIM HOXHA 18.01.1997
SIVA ASIM HOXHA 07.02.1994
380 VIOLA RESMI CANAJ 23.10.1978
KRESHNIK HIQMET ZIAJ 10.01.1979
REI KRESHNIK ZIAJ 28.02.2008
381 VITORE NDUE TUSHA 26.11.1960
ARBER PASHKO TUSHA 07.05.2000
ELIRA PASHKO TUSHA 25.04.1988
PASHKO NDUE TUSHA 10.04.1955
RENISA PASHKO TUSHA 10.07.1983
382 VJOLLCA NUHI SPAHIU 16.05.1974
ELVIS SELIM SPAHIU 10.01.1995
SELANDA SELIM SPAHIU 05.04.1999
SELIM HASAN SPAHIU 01.08.1955
383 VJOSA XHELAL ÇELA(ZAIMI) 01.10.1977
ALISIA QEMAL ZAIMI 03.09.2007
ARLIND QEMAL ZAIMI 18.11.2014
QEMAL PETRIT ZAIMI 16.09.1975
384 VLADIMIR MALIQ SKËNDERI 05.04.1965
DRINA VLADIMIR SKËNDERI 08.06.2005
ELSA VLADIMIR SKËNDERI 25.05.1990
ERJON VLADIMIR SKËNDERI 24.04.1993
HAMDIE SADIK SKËNDERI 05.04.1966
ONEDA VLADIMIR SKËNDERI 02.07.1999
385 VLADIMIR SPIRO KRISTO 08.04.1947
OLSI VLADIMIR KRISTO 19.09.1976
VASILIKA NAPOLON KRISTO 17.02.1952
386 XHEZAIR HYSEN ZAGANJORI 09.03.1957
MIRLIND XHEZAIR ZAGANJORI 26.04.1995
NERIMAN AGRON ZAGANJORI 28.04.1965
RENIS XHEZAIR ZAGANJORI 23.03.1990
RENIS XHEZAIR ZAGANJORI 23.03.1990
387 YRFET HASAN SHKRELI 08.09.1986
388 ZAMIR QAMIL PODA 15.05.1952
AMANTIA ZAMIR PODA 27.08.1979
LINDA ZAMIR PODA 27.12.1986
LIRA DHIMITER PODA 19.12.1956
389 ZAMIRA IBRAHIM VYSHKAJ 29.06.1961
390 ZEGJINE TOFIK SOLLAKU 26.04.1965
ADELA THEODHOR SOLLAKU 10.01.1990
BJORNI THEODHOR SOLLAKU 19.03.1994
THEODHORI LILI SOLLAKU 01.03.1962
391 ZETA RAKIP TERPOLLARI 07.07.1978
ALGER MYRTEZA OSMANI 05.03.1977
JON ALGER OSMANI 01.03.2013
392 ZIHNI MAZLLEM SHAHU 27.12.1957
ARBER ZIHNI SHAHU 08.11.1990
ERINDA ZIHNI SHAHU 25.08.1987
MIRANDA NAZMI SHAHU 31.03.1963


Lista 2

Nr. Emer Atesi Mbiemer Datelindje
1 ABAZ QAZIM MUÇA 17.09.1975
ALBION ABAZ MUÇA 03.01.2006
ANTONELA MITRI MUÇA 03.09.1979
2 ADNAN RESMI XHOLI 06.07.1975
ESMERALDA GEZIM XHOLI 27.08.1978
SARA ADNAN XHOLI 31.01.2003
SUADA ADNAN XHOLI 22.11.2004
3 ADNAND ÇERÇIZ KOSOVA 23.03.1964
ALKETA AVNI KOSOVA 18.06.1969
KEVIN ADNAND KOSOVA 14.07.1995
REI ADNAND KOSOVA 13/01/2001
4 ADNAND SHPEND XHELILI 01.04.1959
MIRELA HYSNI XHELILI 20.09.1965
REINIS ADNAND XHELILI 30.06.1993
SINDI ADNAND XHELILI 19.09.1997
5 ADRIANO GEZIM DYRMISHI 16.10.1980
JONIDA NIKOLLAQ DYRMISHI 13.10.1983
KLAUDIA ADRIANO DYRMISHI 13.01.2010
6 ADRIATIK XHEMAL LLALLA 09.10.1969
ADI ADRIATIK LLALLA 11.08.2002
ARDJANA FERDINAND LLALLA 27.06.1975
ENI ADRIATIK LLALLA 04.02.1999
7 ADRIATIK ISMAIL CAMA 14.03.1970
ALMA EZAN CAMA 16.09.1976
ANXHELO ADRIATIK CAMA 20.06.1999
ERLIN ADRIATIK CAMA 19.01.1998
PARTIN ADRIATIK CAMA 09.12.2004
8 AFËRDITA NDUE VATNIKAJ(NDOI) 1.5.1977
DARIEN GENTIAN NDOI 28.10.2007
GENTIAN NIKOLL NDOI 24.11.1975
HENRIK GENTIAN NDOI 17.07.2005
9 AFRIM DALI SHEHU 05.04.1971
ALBA AFRIM SHEHU 08.12.2009
ARBËR AFRIM SHEHU 04.08.2006
DIANA PETRAQ SHEHU 20.3.1981
10 AGIM ISLAM DILKA 19.12.1954
ERMAL AGIM DILKA 22.08.1985
ERMAL AGIM DILKA 23.08.1985
NATASHA PREN DILKA 28.06.1954
PIRETA AGIM DILKA 01.12.1988
11 AGIM RIZA DALIPAJ 23.03.1959
ALBI AGIM DALIPAJ 27.03.2002
FRIDA SAMI DALIPAJ 24.06.1965
SARA AGIM DALIPAJ 14.03.1999
12 AGRON SYRRI BUSHATI 08.04.1971
AJLA AGRON BUSHATI 22.02.2012
AMINA AGRON BUSHATI 20.06.2008
ARDITA AGIM BUSHATI 02.01.1983
13 AGRON SHABAN GJANA 01.04.1974
ALESIA AGRON GJANA 10.06.2002
ALMA HEKURAN GJANA 22.10.1977
ARON AGRON GJANA 26.10.2015
ROMINA AGRON GJANA 19.03.2005
14 AIDA BASHKIM CAKAJ 27.08.1988
15 AJOLA FAIK YMERI(PRENÇI) 06.08.1979
ENIS PËLLUMB PRENÇI 22.10.2012
ERSI PËLLUMB PRENÇI 02.07.2009
PËLLUMB MEHMET PRENÇI 29.03.1975
16 ALBERT LEKË MURÇAJ 14.12.1983
17 ALBERT ISUF DEMIRNELI 28.07.1964
INDRI ALBERT DEMIRNELI 23.06.1995
MAJLINDA KADRI DEMIRNELI 01.05.1974
SINDI ALBERT DEMIRNELI 13.12.2002
18 ALBERT ADEM KULIÇI 03.06.1984
ERJONA SOFOKLI TOSLLUKU 15.05.1985
19 ALFRED LUAN SALI 17.08.1978
AMARIS ALFRED SALI 13.01.2013
EDLIRA ÇOBO SALI 13.04.1982
JUGA ALFRED SALI 17.09.2006
20 ALFRED MAHMUT PROGONATI 14.01.1963
ANTONELA ALFRED PROGONATI 16.07.1995
MAJLINDA HALIT PROGONATI 16.06.1967
SILVIO ALFRED PROGONATI 02.04.1999
XHILDA ALFRED PROGONATI 06.09.1993
21 ALFRED BASHKIM AGOLLI 30.10.1973
EVANS ALFRED AGOLLI 21.12.2007
MARIA KOÇO AGOLLI 08.06.1981
22 ALKET BAJRAM MERSINI 20.05.1973
INES ALKET MERSINI 10.09.2005
MEGI ALKET MERSINI 27.08.2001
MIRELA ENVER MERSINI 11.05.1974
23 ALKETA THOMA NUSHI 01.03.1980
AUREL GANI NUKAJ 04.03.1981
24 ALKETA HIQMET ZIFLA 10.02.1972
ETRID MEZAFER ZIFLA 18.12.1993
KELVIN MUZAFER ZIFLA 06.03.1997
MYZAFER HETEM ZIFLA 05.11.1962
REA MYZAFER ZIFLA 18.09.2006
25 ALMA SHKËLQIM BRAMO 30.05.1977
26 ALMA MITI FELAJ 25.09.1981
ARMANDO KOCO FELAJ 27.10.1981
ETIUS ARMANDO FELAJ 11.12.2010
27 ALMA SELIM MUCA 16.02.1965
28 ALTIN MIT’HAT BINAJ 05.09.1970
GERARD ALTIN BINAJ 12.07.2001
NEREIDA AZEM BINAJ 04.04.1974
ORGETA ALTIN BINAJ 03.02.2005
29 ALTIN REMZI DUMANI 24.10.1974
ABIGEIL ALTIN DUMANI 05.12.2010
ALKETA JORGO DUMANI 16.12.1976
ANA ALTIN DUMANI 30.12.2013
30 ANDI JORGAQ POGAÇE 13.07.1982
31 ANILA OKJAN GALANXHI (PAPPA) 18.06.1971
ESTER VASIL PAPPA 16.04.2011
GREINALD VASIL PAPPA 16.08.2002
VASIL LLUKA PAPPA 16.08.1969
32 ANILA ISMAIL BEBEÇI 25.09.1964
DENISA EDUARD BEBEÇI 11.10.1994
EDUARD AZEM BEBEÇI 01.08.1956
ENDRIT EDUARD BEBEÇI 24.07.1988
33 ANILA SUAT LEKA 05.12.1967
34 ANISA IVAN QILIMI 16.03.1982
35 ANITA XHEVAT JELLA 23.04.1977
EIDEN ERJON SHQARRI 01.12.2010
ERJON SAMI SHQARRI 21.04.1978
ROAN ERJON SHQARRI 01.07.2015
36 ANTON SPIRO PALI 27.09.1980
ANISA TAHIR PALI 18.06.1981
ANSEL ANTON PALI 13.12.2006
37 ANTON LAZËR MARTINI 26.02.1974
DARLI ANTON MARTINI 05.09.2000
HELENA SOTIRAQ MARTINI 15.04.1976
HENRI ANTON MARTINI 02.10.2008
38 ANTONETA MANE SEVDARI(BEJKO) 27.06.1976
ARBA ARBEN SEVDARI 29.11.2007
ARBEN HATEM SEVDARI 23.04.1973
KLEJDI ARBEN SEVDARI 31.03.2001
39 APOSTOL NAUN PRIFTI 29.04.1954
ADJA APOSTOL PRIFTI(ULDEDAJ) 30.12.1987
NAUN APOSTOL PRIFTI 22.05.1983
SADETE ISMAIL PRIFTI 13.01.1960
40 ARBEN SABRI QOSJA 14.08.1968
IRIDA SABRI QOSJA 28.04.1972
OGERT ARBEN QOSJA 11.06.1996
41 ARBEN RAMI NELA 10.10.1975
ARBI ARBEN NELA 08.02.2006
BRUNILDA HETEM NELA 07.05.1976
DARLA ARBEN NELA 25.11.2002
42 ARBEN LULASH NIKA 02.12.1975
ANILA SHUKRI NIKA 23.05.1979
BRIEN ARBEN NIKA 09.08.2009
ERLIS ARBEN NIKA 26.06.2007
43 ARBEN ISA KRAJA 20.09.1964
GLADIOLA FREDERIK KRAJA 04.09.1967
KEIRA ARBEN KRAJA 21.07.2008
44 ARBEN SINAN SHARRA 29.03.1973
ENEA ARBEN SHARRA 02.09.1997
ERSA ARBEN SHARRA 22.01.2002
FLUTURA HALIT SHARRA 09.05.1974
45 ARBEN TAHIR AGOVI 12.01.1977
FRENKI ARBEN AGOVI 01.03.2006
ORNELA GJON AGOVI 09.12.1975
TEO ARBEN AGOVI 22.12.2009
46 ARBEN CUMAN PASHO 19.01.1968
MIMOZA ELMAZ PASHO 24.06.1968
OSVALD ARBEN PASHO 17.10.1992
47 ARBEN BASHKIM ALLAJBEU 29.05.1979
ETJONA KRISTAQ ALLAJBEU 19.06.1980
IRIS ARBEN ALLAJBEU 18.10.2010
TEDI ARBEN ALLAJBEU 13.04.2006
48 ARBEN BESNIK DYLA 15.05.1975
ALBINA GJERGJI DYLA 02.07.1986
ARBI ARBEN DYLA 22.01.2009
49 ARBEN MEHMET DOLLAPAJ 17.12.1969
ARENT ARBEN DOLLAPAJ 23.02.2002
ENTELA QAZIM DOLLAPAJ 23.02.1971
JORIDA ARBEN DOLLAPAJ 28.07.2006
50 ARBEN AVNI SMAÇI 15.01.1983
ALISIA ARBEN SMAÇI 28.10.2010
AMADEO ARBEN SMAÇI 23.12.2014
ESMIRALDA ASLLAN SMAÇI 15.10.1986
51 ARBËR XHEVDET BEREXHA 15.10.1985
52 ARDIAN AQIF YLLI 23.04.1965
MIRELA MYFTAR YLLI 30.04.1968
ORDIS ARDIAN YLLI 01.09.1995
REDON ARDIAN YLLI 05.08.1990
53 ARDIAN GJERGJ NEZHA 08.01.1972
ALBANA AHMET NEZHA 14.01.1975
UENDI ARDIAN NEZHA 18.07.2005
XHORXHI ARDIAN NEZHA 03.07.1998
54 ARDIAN ENVER BRAHO 29.05.1973
ALISA ARDIAN BRAHO 16.07.2006
ESMERALDA QEMAL BRAHO 24.02.1983
TED ARDIAN BRAHO 25.10.2011
55 ARENS ISUF ÇELA 21.02.1981
ARBENA ADRIAN AHMETI 20.11.1980
EJONA ARENS ÇELA 07.03.2009
56 ARIAN ASTRIT PERMETI 14.11.1964
ALMA ALIKO PERMETI 30.05.1973
BJORNA ARIAN PERMETI 06.08.2002
XHOEL ARIAN PERMETI 07.02.2005
57 ARIAN ZEF NDOJA 11.08.1977
ARBËR ARIAN NDOJA 30.03.2004
ELDERINA FRROK NDOJA 30.03.1977
ERMAL ARIAN NDOJA 04.04.2008
58 ARIAN SKËNDER MUÇAJ 29.06.1971
ENIS ARIAN MUÇAJ 25.09.2002
GENTIANA ALI MUÇAJ 16.09.1976
ROAN ARIAN MUÇAJ 16.09.2009
59 ARIAN SHYQYRI XHAFERRAJ 01.02.1985
60 ARMAND SABRI GURAKUQI 19.11.1977
GELANTINA SHUAIP GURAKUQI 20.08.1978
LUENA ARMAND GURAKUQI 08.10.2011
ORGES ARMAND GURAKUQI 30.06.2007
61 ARMANDA NAZMI XHAFERRI 30.05.1989
62 ARMIDA LLAZI HAMITI 30.01.1985
EMILI GENTIAN HAMITI 18.02.2012
GEARD GENTIAN HAMITI 11.11.2013
GENTIAN OSMAN HAMITI 21.09.1976
63 ARQILEA PETRO KOÇA 21.05.1967
ANDREA ARQILEA KOÇA 18.05.2000
ELVIRA MUHEDIN KOÇA 11.02.1969
JOANA ARQILEA KOÇA 19.01.2008
MERI ARQILEA KOÇA 04.06.1995
64 ARTA NDREC MARKU 18.08.1976
ERIN SKENDER ÇAKU 31.08.1972
KLER ERIN ÇAKU 04.04.2010
65 ARTAN SABRI BAJRAMI 14.06.1958
ARMOLD ARTAN BAJRAMI 17.03.1991
MIMOZA SPIRO BAJRAMI 30.06.1960
REDIANA ARTAN BAJRAMI 28.02.1985
66 ARTAN MANE LULAJ 27.05.1965
ARLA ARTAN LULAJ 18.06.2000
DASARA ARTAN LULAJ 27.09.1993
FLORA LUAN LULAJ 27.05.1967
MASILA ARTAN LULAJ 01.11.1991
67 ARTAN SULEJMAN MADANI 20.10.1967
ALBIN ARTAN MADANI 27.12.1998
ANTEA ARTAN MADANI 05.03.2005
EDON ARTAN MADANI 31.08.1997
XHILDA MEHDI MADANI 22.02.1975
68 ARTAN HAZBI HAZBI 21.02.1965
ARBIANA ARTAN HAZBI 19.08.2009
VALBONA FEIM HILA 06.04.1976
69 ARTAN NDUE SHTRUNGZA 30.01.1977
ELVANA ARTAN SHTRUNGZA 25.05.2009
ENEA ARTAN SHTRUNGZA 12.10.2014
SUELA ARTAN SHTRUNGZA 10.11.2006
VALBONA GJIN SHTRUNGZA 01.10.1984
70 ARTUR SKËNDER SELMANI 30.04.1963
ALBANA BEG SELMANI 08.03.1971
ERA ARTUR SELMANI 07.03.1999
GAIA ARTUR SELMANI 11.08.2009
71 ARTUR BARDHOK CARA 05.08.1973
ERIK ARTUR CARA 18.09.2007
KRISTA ARTUR CARA 25.12.2005
RAJMONDA MYSLYM CARA 28.07.1972
72 ARTUR HYSEN ISMAJLUKAJ 20.12.1978
ARBI ARTUR ISMAJLUKAJ 23.08.2015
EVA ADEM ISMAJLUKAJ 10.09.1983
73 ASLLAN XHEZMI BARJAMAJ 30.12.1982
ELESIA ASLLAN BARJAMAJ 26.10.2013
ERISELDA THOMA BARJAMAJ 22.11.1982
ORION ASLLAN BAJRAMAJ 25.11.2008
74 ASTRIT IBRAHIM HALILAJ 15.04.1971
KIRI ASTRIT HALILAJ 19.10.2001
KLEA ASTRIT HALILAJ 07.11.1999
SHQIPE HYSEN HALILAJ 15.04.1974
75 AUREL TRIFON ZARKA 03.04.1976
AJVI AUREL ZARKA 08.01.2010
JERA AUREL ZARKA 14.10.2013
SUELA HYSNI ZARKA 11.06.1981
76 AVNI DAUT KRAJA 07.09.1969
ARDITA CAN KRAJA 04.02.1977
DEBORA AVNI KRAJA 21.02.2004
JETON AVNI KRAJA 04.09.2002
PERLA AVNI KRAJA 27.11.2009
77 BAJRAM UKSHIN BREÇANI 11.04.1962
ARBER BAJRAM BREÇANI 21.02.1990
ARDITA BAJRAM BREÇANI 21.02.1990
DRENICA BAJRAM BREÇANI 02.05.1986
DRIVALDA BAJRAM BREÇANI 18.03.1988
HASIME ALI BREÇANI 28.08.1964
78 BARDHOK PRENG LLESHI 02.08.1970
ANDREA BARDHOK LLESHI 14.10.2003
ARDITA NDREC PRENDI 03.08.1977
ELIZA BARDHOK LLESHI 18.04.2007
79 BARDHYL XHETAN SHEHU 01.02.1963
ENKELEDA SERVET SHEHU 28.06.1972
ERIK BARDHYL SHEHU 15.09.1999
80 BEHAR YMER DIBRA 03.09.1967
81 BELINA RAMAZAN KRYEMADHI(ZENELI) 06.06.1968
HOLTI PREMTIM KRYEMADHI 02.07.2001
PREMTIM RIZA KRYEMADHI 08.08.1966
82 BESA REXHEP NIKEHASANI 28.02.1971
ALBERTO ALEKS NIKEHASANI 25.12.1999
ALBI ALEKS NIKEHASANI 07.04.1998
ALEKS NIKE NIKEHASANI 03.06.1966
ALESSIA ALEKS NIKEHASANI 26.01.2003
83 BESIM ISA HAJDARMATAJ 18.06.1975
84 BESNIK GANI CENGU 21.07.1960
ARJAN BESNIK CENGU 25.05.1987
FLLANZA MEHMET CENGU 01.01.1962
RUBIN BESNIK CENGU 20.08.1992
85 BESNIK BESHIR CANI 25.08.1970
DEVIS BESNIK CANI 21.07.1997
ERIK BESNIK CANI 06.02.1999
LIRIE GJON CANI 26.03.1971
86 BESNIK MELEQ MUÇI 10.01.1973
ARBA BESNIK MUCI 21.10.2013
ETLEVA ZINI MUÇI 25.07.1975
EUGERTA BESNIK MUÇI 03.02.1998
INVA BESNIK MUÇI 30.01.2003
87 BILBIL DALIP METE 25.10.1955
ERVIN BILBIL METE 13.09.1983
JONIDA BILBIL KIKI(METE) 25.12.1985
LISIAN BILBIL METE 26.07.1995
RAJMONDA ISMET METE 04.02.1960
88 BINAS DILAVER NINA 16.03.1965
FABIOLA BINAS NINA 28.03.1999
FATIME ISUF NINA 28.01.1969
KLAJD BINAS NINA 28.03.2001
89 BLEDAR PERVIZ MAKSUTI 05.04.1977
EDUINA NADIR MAKSUTI 27.06.1988
ISRA BLEDAR MAKSUTI 09.03.2012
MAIDA BLEDAR MAKSUTI 18.06.2013
HARIS BLEDAR MAKSUTI 06.09.2015
90 BLEDAR HALIL MUSTAFARAJ 26.04.1979
91 BLEDAR SADIK BEJKO 15.02.1974
NIKOL BLEDAR BEJKO 23.12.2009
ROZETA BEXHET BEJKO 17.01.1977
92 BLERIM LAVDRIM TOMINAJ 28.12.1958
ÇELJETA BLERIM TOMINAJ 03.06.1989
LEJLA LUAN TOMINAJ 03.08.1961
93 BLERTA FATMIR HAMZA 15.08.1986
94 BRAHIM HAKIK DRAGJOSHI 12.04.1955
BLERANDA BRAHIM DRAGJOSHI 08.04.1990
BLERIM BRAHIM DRAGJOSHI 19.06.1985
BRIKENA BRAHIM DRAGJOSHI 30.06.1988
BUKURIE VESEL DRAGOSHI 18.04.1967
95 BUJAR XHAVIT ÇIÇI 03.06.1953
DRIMONA BUJAR ÇIÇI 28.08.1984
JOLANDA MATI ÇIÇI 18.07.1962
LUAN BUJAR ÇIÇI 06.05.1987
96 BUJAR BARDHI HOTI 01.07.1962
ALBANA HALIM HOTI 02.12.1970
HERGI BUJAR HOTI 22.07.1996
KEJRINT BUJAR HOTI 19.12.2001
97 BUJAR RAMIZ SHESHI 15.12.1957
AIDA HAMIT SHESHI 13.10.1970
RENIS BUJAR SHESHI 02.10.1994
SKERDI BUJAR SHESHI 10.09.1997
98 BUJAR MUSTAF MEMIA 19.02.1976
99 BUJAR BAJRAM HOXHA 07.01.1965
GERI BUJAR HOXHA 19.09.2002
HAMIDE HYSEN HOXHA 13.09.1967
KEJSI BUJAR HOXHA 14.09.1995
100 ÇLIRIM KUJTIM SINO 29.11.1973
ARTA LAVER SINO 23.07.1976
VIVIAN ÇLIRIM SINO 03.01.2008
101 ÇLIRIM MUHAREM SHAHINI 14.10.1972
ADELA ÇLIRIM SHAHINI 05.06.2006
DENADA ÇLIRIM SHAHINI 18.10.2001
ELI XHEVAT SHAHINI 10.09.1977
102 DANIELA KUJTIM SULAJ 27.12.1976
DARDI PERLAT SULAJ 18.10.2002
HAIDI PERLAT SULAJ 25.06.2014
KRISTON PERLAT SULAJ 07.04.2006
PERLAT HAZIR SULAJ 06.10.1969
103 DASHNOR ET’HEM NURE 28.09.1962
104 DENIONA SOTIR KATRO 22.04.1977
105 DHORINA ANDREA THEODHORI 09.06.1983
106 DOLOREZA HAZIS MUSABELLIU 03.10.1979
BRAJAN GENCI DURAJ 28.03.2013
GENCI KOVAÇ DURAJ 30.05.1977
HENK GENCI DURAJ 28.03.2013
107 DONIKA LLESH PRELA 02.02.1976
GRESA VANGJEL PRELA 25.06.2008
KLEA VANGJEL PRELA 26.11.2004
VANGJEL GEG PRELA 15.05.1976
108 DORJAN DILAVER TAFILAJ 14.12.1974
ELDI DORJAN TAFILAJ 17.04.1998
KLARIDA VLLASI TAFILAJ 16.03.1976
LIVIA DORJAN TAFILAJ 01.05.2006
109 DORINA PETRO BEJKO 28.09.1982
ARENS SOKOL BEJKO 23.11.2007
DEBORA SOKOL BEJKO 09.02.2012
SOKOL ZENEL BEJKO 25.02.1974
110 DRINI SALI PALI 16.01.1978
ARBER DRINI PALI 24.02.2015
GERTA PETRIT NEZIRI 23.05.1980
SONJA DRINI PALI 17.01.2007
111 DRITAN GALIP GRIPSHI 09.05.1969
BORA DRITAN GRIPSHI 11.01.2006
ETLEVA BANUSH GRIPSHI 11.04.1975
MARINA DRITAN GRIPSHI 29.01.1999
112 DRITAN RIZA PRENÇI 02.06.1975
ALIDA NEZIR ÇUPI 18.06.1983
DEISI DRITAN PRENÇI 03.08.2013
ELISIA DRITAN PRENÇI 02.08.2007
113 DRITAN MUSA RRESHKA 15.01.1978
ADEA DRITAN RRESHKA 26.06.2007
AMEL DRITAN RRESHKA 09.07.2009
SONILA LEVEND RRESHKA 10.09.1980
114 DRITAN MAXHUN PEKA 18.02.1975
ALBANA MAXHUN PEKA 10.02.1972
DARDI DRITAN PEKA 01.12.2004
GERSI EUDUARD OSMANI 26.05.1980
NEJLA EDUART PEKA 27.07.1975
AIDA VEXHI OSMANI 04.12.1980
115 DRITAN LUIGJ MARKU 05.02.1975
ERALDA PANDELI MARKU 21.06.1982
MEGAN DRITAN MARKU 22.08.2004
116 DRITAN ADEM GINA 30.10.1976
KLOI DRITAN GINA 07.01.2006
ORION DRITAN GINA 21.01.2011
ROVENA NUREDIN GASHI 09.03.1977
117 DRITAN NIKOLLAQ NUSHI 25.04.1975
BJORNA DRITAN NUSHI 26.08.2007
ILDA BUKUROSH NUSHI 30.04.1978
NIKOLAS DRITAN NUSHI 04.04.2012
118 DURIM FADIL BEDINI 24.03.1958
BERNERETA NIKO BEDINI 26.04.1961
119 EDINA EJUP MALIQATI (KURTI) 12.05.1979
INIS ISLI KURTI 04.05.2007
ISLI MYFTAR KURTI 18.07.1975
ESLIN ISLI KURTI 24.07.2013
120 EDISON XHEMAL ADEMI 30.03.1974
ARKIDA HAMET ADEMI 05.04.1982
ERGI EDISON ADEMI 29.12.2010
SIBORA EDISON ADEMI 15.09.2006
121 EDLIRA VEHBI CUFI 11.01.1972
122 EDMOND HYSEN SHYTKO 02.02.1961
ERALD EDMOND SHYTKO 04.10.1999
JUEDA EDMOND SHYTKO 26.07.1996
JULJANA FRROK SHYTKO 07.02.1967
123 EDMOND ISMAIL HYKA 21.06.1960
ERMIRA SABRI HYKA 10.04.1967
GEZIM EDMOND HYKA 21.10.1993
IRIS EDMOND HYKA 05.02.1991
124 EDMOND HALIL KARIQI 03.06.1972
BLEMOND EDMOND KARIQI 03.11.2003
BLERTA REMZI KARIQI 17.01.1980
EDERTA EDMOND KARIQI 20.11.2005
125 EDMOND NUHI KOLOSHI 07.12.1977
HERA EDMOND KOLOSHI 09.05.2008
MARGEL EDMOND KOLOSHI 05.08.2015
MIRELA ZEF KOLOSHI 14.05.1980
PRIAM EDMOND KOLOSHI 27.10.2004
126 EDVIN LIGOR KONDILI 18.09.1979
ENRI EDVIN KONDILI 24.04.2007
MIRELA PERTEF KONDILI 19.04.1980
127 EGLANTINA BESNIK SHEHU 20.06.1985
128 ELENA ZOI PELUSHI 18.01.1977
MARLIND HIQMET PELUSHI 19.01.1973
129 ELFRIDA THOMA BREGOVA 04.06.1979
HENRI SAIMIR BAHITI 20.06.2008
KRISTI SAIMIR BAHITI 24.08.2012
SAIMIR TAHIR BAHITI 23.03.1978
130 ELIDA HAZIS KAÇKINI(CELAMI ) 23.04.1982
BEZART BESIM KAÇKINI 15.06.1981
131 ELIDA HEKURAN HOXHAJ 26.01.1969
BUJAR DAJLAN HOXHAJ 25.01.1965
JUDIT BUJAR HOXHAJ 01.09.1997
132 ELIDJANA QAMIL KASA 29.12.1969
GJELOSH NIKOLL KASA 27.06.1971
MEGI GJELOSH KASA 15.01.2000
XHEISON GJELOSH KASA 21.10.1998
133 ELIDON LUFTAR HYSENAJ 06.03.1977
ANISA NURI HYSENAJ 21.06.1982
ARIA ELIDON HYSENAJ 01.10.2013
KALTRA ELIDON HYSENAJ 24.09.2008
134 ELINA KOSTA KOMBI 21.02.1971
DEA KRESHNIK ZGJANI 09.10.1995
KRESHNIK MUHARREM ZGJANI 24.03.1962
REIDA KRESHNIK ZGJANI 13.04.2007
135 ELIO HALIT MAZREKU 12.06.1974
ANDIA ELIO MAZREKU 04.12.2001
ORIK ELIO MAZREKU 14.03.2005
VALBONA SHYQYRI MAZREKU 06.09.1972
136 ELION ELMAS MUSTAFAJ 03.05.1980
KEIRA ELION MUSTAFAJ 22.02.2014
LIANA ELION MUSTAFAJ 20.05.2011
NAJADA NDREKO MUSTAFAJ 05.07.1982
137 ELIZABETA AVDI IMERAJ 03.04.1979
ADEA AGRON BAJRI 14.04.2007
AGRON TAHIR BAJRI 20.01.1973
ALVIN AGRON BAJRI 01.03.2011
138 ELOIDA SEBAHUDIN GOXHI 08.10.1979
139 ELONA AVNI ALVORA 11.01.1984
140 ELSA DHIMITER MIHA 08.06.1978
KEVIN VASIL MIHA 11.04.2009
KRISTI VASIL MIHA 03.01.2001
VASIL MINA MIHA 06.04.1975
141 ELSA SABAHUDIN KARECI 22.05.1978
EDUARD MURAT SHPATA 20.12.1965
SAMANTHA EDUARD SHPATA 09.03.2012
SANTUARA EDUART SHPATA 09.05.2015
142 ELSION JAÇE SADIKU 26.07.1980
ALBI ELSION SADIKU 31.05.2012
MARIN ELSION SADIKU 20.11.2015
MARINELA MIÇO SADIKU 21.04.1983
143 ELVETA BESIM MURRA 10.06.1962
EDLIR ILIR MURRA 01.01.1988
ILIR SABEDIN MURRA 01.05.1964
KEJSI ILIR MURRA 31.01.2005
144 ELVIN BASHKIM GOKAJ 16.01.1975
EGLI ELVIN GOKAJ 20.03.2001
REVI ELVIN GOKAJ 11.08.2003
RREGJINA NIKOLIN GOKAJ 01.07.1977
145 EMROR HAXHI KASAJ 18.04.1976
ESMERALDA KRISTAQ KASAJ 27.12.1978
FEMIDA EMROR KASAJ 12.02.2002
SARA EMROR KASAJ 14.05.2009
146 ENDRIT ELMAS BIMI 06.04.1977
AJLA ENDRIT BIMI 04.03.2013
LORENA AGIMI KOLA 18.01.1984
147 ENED NDREKO NAKUÇI 22.01.1971
AMARILDA KOSTANDIN NAKUÇI 19.10.1976
NIKOL ENED NAKUÇI 15.10.2010
NOEL ENED NAKUÇI 14.08.2004
148 ENKELEDA SPIRO MILLONAI 02.04.1980
149 ENKELEDA ELEZ OSMANI(XHENGO) 13.09.1979
ENKLID KLITON OSMANI 26.03.2006
KLITON RIZA OSMANI 11.12.1978
KLOEDITA KLITON OSMANI 23.06.2010
150 ENKLID PANDELI GJINI 07.07.1974
JOEL ENKLID GJINI 03.01.2002
JORDI ENKLID GJINI 23.04.2007
ZAMIRA GURO GJINI 04.06.1971
151 ENRIK SULO HAXHIRAJ 09.09.1960
ARSIA ENRIK HAXHIRAJ 26.02.1991
ENIR ENRIK HAXHIRAJ 22.09.1992
IRENA BARDHYL HAXHIRAJ 08.02.1967
152 ERANDA KOCO LAZE 21.06.1979
ERION PAJTIM LAZE 26.05.1977
IDLIR ERION LAZE 25.02.2011
ITAN ERION LAZE 19.04.2009
MATIA ERION LAZE 21.04.2013
153 ERIDA HALIM KOKONOZI 22.10.1982
ESTER ROLAND KOKONOZI 27.11.2013
ROLAND XHEVDET KOKONOZI 20.02.1980
154 ERIND TOMOR REOVICA 31.05.1979
JASMIN ERIND REOVICA 09.03.2015
NERTILA FATMIR REOVICA 17.12.1986
RAJNA ERIND REOVICA 21.02.2013
155 ERION KRISTO PANO 10.04.1978
DARLA ERION PANO 21.11.2013
ENTIJOLA ANGJELIN PANO 20.12.1977
FABIO ERION PANO 29.09.2004
156 ERION NADI ÇELAJ 17.04.1973
JOEL ERION ÇELAJ 16.03.2007
LEDJA SHKELQIM ÇELAJ 27.04.1978
SEGI ERION ÇELAJ 30.06.2003
157 ERION AGIM PUSTINA
158 ERISELDA BAKI BALA 15.09.1981
GJERGJI BUJAR NIKOLLA 08.05.1981
MARTIN GJERGJI NIKOLLA 08.11.2013
159 ERJON SAMI SHQARRI 21.04.1978
ANITA XHEVAT JELLA 23.04.1977
EIDEN ERJON SHQARRI 01.12.2010
ROAN ERJON SHQARRI 01.07.2015
160 ERJON BESNIK IMERAJ 18.11.1977
DAVID ERJON IMERAJ 21.03.2013
MANUELA GEZIM IMERAJ 02.02.1980
161 ERJON NURI SHEHAJ 02.07.1982
ENERJETA AGRON SHEHAJ 03.01.1982
KATERINA ERJON SHEHAJ 24.01.2010
162 ERMIR VERO BETA 14.04.1982
ALBANA XHELIL BETA 15.09.1982
DARTI ERMIR BETA 01.06.2015
ENED ERMIR BETA 08.06.2011
163 ERMIR NDUE LELÇI 09.05.1976
ARTINË VATE ZELNA 11.10.1983
EMA ERMIR LELÇI 11.04.2011
ESTER ERMIR LELÇI 06.07.2008
MATEO ERMIR LELÇI 05.10.2014
164 ERMIRA MAKSIM TAFANI 08.04.1972
ARBEN RAMADAN ÇABEJ 13.03.1964
GREIS ARBEN ÇABEJ 28.07.1998
JON ARBEN ÇABEJ 23.12.2003
165 ERMIRA XHEVAT GARUNJA 28.05.1969
SHERI SHPETIM GARUNJA 27.10.1999
SHPËTIM MYFIT GARUNJA 23.12.1963
SINDI SHPETIM GARUNJA 24.06.1994
166 ERVIN KOSTA KARANXHA 17.03.1978
BERNINA BAJRAM KONDI 30.06.1978
RASHELA ERVIN KARANXHA 21.09.2012
REZALINDA ERVIN KARANXHA 14.11.2009
167 ERVIN ADEM BEQIRI 26.01.1979
EJONA ERVIN BEQIRI 03.06.2013
XHEKIOLA FASLLI BEQIRI 05.08.1982
168 ERVISA KADRI HYKA 12.06.1986
169 ESMERALDA NDOC NDOCI 21.12.1982
170 ESMERALDA NEXHAT KESHI 28.02.1983
GENTJAN LAIM KESHI 23.04.1980
GREID GENTJAN KESHI 03.11.2014
171 ETIEN PELLUMB KAPO 09.07.1971
DEA ETIEN KAPO 27.12.2010
JON ETIEN KAPO 18.09.2007
MIRELA THANAS KAPO 04.06.1983
172 EUGEN VIKTOR BECI 11.09.1972
DRINI EUGEN BEÇI 01.01.2003
ILDA LIRIM BEÇI 31.05.1974
VISAR EUGEN BEÇI 19.11.1998
173 FAHRIJE HALIT VATA 16.03.1957
FATMIR QAMIL GJANA 12.05.1955
174 FATJONA MALIQ MEMÇAJ 30.11.1976
DASHAMIR AQIF ALSULA 31.10.1972
KLEA DASHAMIR ALSULA 03.11.2003
MALDI DASHAMIR ALSULA 12.08.2011
175 FATMIR MYSLIM LUSHI 21.09.1978
LAERT FATMIR LUSHI 16.07.2012
ROLANDA MUSA HUSHI 28.11.1980
176 FEDERIK NDUE LALOSHI 19.07.1954
GRETA FEDERIK LALOSHI 29.04.1987
JULKA SKENDER LALOSHI 20.08.1959
MARIO FEDERIK LALOSHI 11.08.1984
177 FERDINAND HAKI ELEZI 12.11.1968
BLERTA HYSNI ELEZI 06.10.1974
LORINA FERDINAND ELEZI 20.01.2005
SARA FERDINAND ELEZI 31.10.2007
178 FLORA JOVAN REKA 07.07.1965
ERIN SHPETIM REKA 31.07.1991
JOLI SHPETIM REKA 05.10.1992
SHPETIM ADEM REKA 02.10.1964
179 FLORA SELIM ÇELA 10.11.1981
ERVIS ENGJELL GABA 22.06.1982
UESLI ERVIS GABA 28.11.2008
180 FLORIAN AKTOR BONJAKU 23.05.1975
DEA FLORIAN BONJAKU 06.11.2004
GRESA FLORIAN BONJAKU 30.11.2012
SUELA HYSEN BONJAKU 19.09.1976
181 FRANÇESKINA FERDINAND LEKANI 14.11.1963
182 GENCI SHUAIP MANE 05.06.1969
DESART GENCI MANE 22.02.2004
FLAVIA GENCI MANE 15.05.2000
ODETA SHKELQIM MANE 12.10.1974
183 GENCI ALEKS QANA 04.04.1965
AIDI GENCI QANA 25.03.2002
AMI GENCI QANA 29.06.2007
ARGI GENCI QANA 29.06.2007
NATALJA TRITON QANA 13.05.1975
184 GENTI BASHKIM XHOLI 03.04.1974
ENDI GENTI XHOLI 08.06.2007
JONA GENTI XHOLI 28.09.2010
NEVILA IRAKLI XHOLI 30.08.1983
185 GENTIAN ESTREF TRENOVA 25.10.1979
JUNA HIQMET PAMPURI 22.10.1987
KLEA GENTIAN TRENOVA 29.05.2011
PARID GENTIAN TRENOVA 08.02.2014
186 GENTIAN DUKË HABAZAJ 03.07.1983
EVA NIKO HABAZAJ 10.05.1987
LUKA GENTIAN HABAZAJ 05.07.2014
187 GENTIAN SPIRO STOJA 01.08.1976
MARKELA VASIL KOLAJ 19.08.1984
MELINA GENTIAN STOJA 08.12.2007
188 GENTJAN AHMET OSMANI 12.07.1979
ANDA GENTJAN OSMANI 26.04.2010
JON GENTJAN OSMANI 13.09.2012
MARINELA KRISTAQ OSMANI 02.02.1979
189 GEZIM QERIM VEIZI 15.02.1975
BRUNILDA HAXHI VEIZI 28.12.1977
ELDI GEZIM VEIZI 11.06.2006
KLESTI GEZIM VEIZI 18.11.2008
190 GEZIM SHYQYRI COPA 31.08.1962
BESART GEZIM ÇOPA 27.08.1997
ENKELEJD GEZIM ÇOPA 26.08.1992
FLORETA BRAHIM ÇOPA 25.12.1966
REDION GEZIM ÇOPA 02.12.1993
191 GJERGJ PREK RUDI 02.10.1954
EVEREST GJERGJ RUDI 13.10.1984
LEDIA GJERGJ RUDI 14.10.1990
SHAQE MARK RUDI 22.09.1958
192 GJERGJI PAVLLO TAKO 28.11.1977
193 GJON PELLAZ FUSHA 06.01.1963
ANXHELA NAFIZ FUSHA 04.04.1977
DANIEL GJON FUSHA 13.08.2013
DEA GJON FUSHA 18.06.2001
PELLAZG GJON FUSHA 06.11.2007
194 GJON MARK KODRA 05.01.1964
ANNA QUINTINO LICCHELLI 24.08.1962
QUINTINO GJON KODRA 11.08.1999
195 GRANIT BAJRAM SHAHU 15.11.1975
GIORGIA GRANIT SHAHU 11.03.2006
GLORIA GRANIT SHAHU 02.08.2010
MINOLA VLADIMIR SHAHU 31.10.1977
196 HAXHI IBRAHIM GIU 16.07.1960
ANISA HAXHI GIU 10.07.1989
ENI HAXHI GIU 17.12.1992
MIMOZA RAMAZAN TOLA 21.12.1963
197 HEKTOR AVNI MUSHI 25.09.1972
GREIS HEKTOR MUSHI 26.04.2005
IRIS HEKTOR BATALLI 12.01.1979
198 HENRIK KRISTAQ LIGORI 24.09.1959
ARON HENRIK LIGORI 01.01.2000
FRANK HENRIK LIGORI 29.07.1992
SHEGUSH OSMAN LIGORI 29.04.1968
199 HYRJET VEXHI LAMAJ 20.09.1972
DENIS HYRJET LAMAJ 21.06.2004
ENTIOLA FEVRI LAMAJ 21.06.1984
NOEL HYRJET LAMAJ 26.11.2008
200 HYSEN PERPARIM AJASLLARI 08.02.1959
DAFINA QEMAL AJASLLARI 29.01.1968
ENEA HYSEN AJASLLARI 24.01.1991
FOEL HYSEN AJASLLARI 24.01.1991
TAULANT HYSEN AJASLLARI 10.05.1989
201 HYSEN MYSLYM KETA 04.04.1958
JONI HYSEN KETA 22.03.1988
MAJLINDA FEHMI KETA 15.06.1963
STELA HYSEN KETA 26.01.1991
202 HYSNI AVNI VATA 14.09.1967
FATJONA HYSNI VATA 08.08.1999
FATMIRA HAXHI VATA 06.08.1970
GRISELDA HYSNI VATA 14.05.1995
203 HYSNI REXHEP MULAJ 04.05.1974
ANDJA HYSNI MULAJ 30.04.2011
ETIEN HYSNI MULAJ 09.09.2007
RAJMONDA BASHKIM NASUFI(MULAJ) 20.05.1980
204 IDA MUHAMET AHMETLLI 26.10.1982
205 ILIA GAQO BANO 20.11.1955
ARMAND ILIA BANO 25.11.1985
ELONA ILIA BANO 23.02.1983
RUKIJE OMER BANO 26.01.1962
206 ILIR GANI HOXHA 07.09.1972
DEIVI ILIR HOXHA 26.04.2006
GENTIANA SEIT HOXHA 08.11.1972
KEINI ILIR HOXHA 07.05.2002
207 ILIR BESNIK TURJA 12.06.1972
BORA ILIR TURJA 17.12.2009
KLEVJO ILIR TURJA 20.06.2003
SUELA ISUF TURJA 09.09.1974
208 IRENA STAVRI ÇUNOTI 24.08.1965
KRISTOFOR PANDI ÇUNOTI 26.08.1960
NERTSA KRISTOFOR ÇUNOTI 23.02.1990
209 IRMA NASTAS BALLI 17.02.1964
ARTUR PANDI BALLI 22.04.1959
ASTIVI ARTUR BALLI 02.09.1989
IVA ARTUR BALLI 04.07.1994
STIVI ARTUR BALLI 02.09.1989
210 ISA RIZA JATA 10.02.1965
ELJANA ISA JATA 29.06.1995
ERMAL ISA JATA 29.05.1997
LEMINA ISA JATA 23.03.2009
VALBONA JETULLA JATA 29.11.1970
211 JULIAN HAJDAR ÇAFKA 30.08.1979
212 JULIAN SOTIR KRISTO 17.03.1977
ARIOLA GAVRIL KRISTO 08.07.1978
ELIA JULIAN KRISTO 25.06.2011
ENEA JULIAN KRISTO 14.05.2004
213 JULIAN JASHIK ZONJA 11.06.1978
JOAN JULIAN ZONJA 27.02.2012
ORNELA SELAM ZONJA 04.09.1984
214 JULIAN ELEZ XHENGO 09.01.1976
215 KASEM DAVER BERBERI 24.11.1955
DAVER KASEM BERBERI 25.05.1989
LILJANA HADER BERBERI 14.07.1964
216 KLEANTH LUFTAR ZEKA 09.07.1966
FLAVIO KLEANTH ZEKA 31.01.2006
LAERT KLEANTH ZEKA 21.11.2000
VITORE MEMUSH ZEKA 31.12.1973
217 KLEDIAN ILMI LLAHO 13.06.1977
BRAJAN KLEDIAN LLAHO 27.08.2010
KLEISA KLEDIAN LLAHO 01.06.2013
LORENA VASO LLAHO 25.07.1986
218 KLODJAN NAIM BRAHO 21.07.1982
ARJOLA AGIM VERAJ 05.08.1984
219 KOLË NDOC HYSENAJ 27.05.1965
DALINË KOLË HYSENAJ 20.01.1970
DAMIANO KOLË HYSENAJ 20.02.1994
DANIELA KOLË HYSENAJ 20.02.1994
220 KOSTAQ DHIMITER BELURI 31.05.1965
MARIO KOSTAQ BELURI 01.12.1998
SILVANA YLVI BELURI 01.05.1967
TEA KOSTAQ BELURI 13.10.2002
221 KRESHNIK GEZIM AJAZI 05.10.1983
222 KUDUSI HASAN SHAHU 17.08.1967
DARIUS KUDUSI SHAHU 16.06.1998
DEJNIZ KUDUSI SHAHU 12.08.1995
ERMENITA HALIL SHAHU 03.05.1972
NOEL KUDUSI SHAHU 06.09.2003
223 KUJTIM KADRI BASHAJ 31.12.1961
ENERJETA KUJTIM BASHAJ 06.03.1992
ERGITA KUJTIM BASHAJ 14.04.1990
SEVDA QEMAL BASHAJ 18.10.1965
224 KUJTIM SHAQIR LULI 28.10.1955
ERMAL KUJTIM LULI 25.10.1993
FATMIRA MUSA LULI 17.08.1962
KLEVIS KUJTIM LULI 05.01.1990
225 LAZER GJON ÇARDAKU 06.11.1958
AGE MARK ÇARDAKU 18.06.1967
BESMIR LAZER ÇARDAKU 20.02.1990
EDUARD LAZER ÇARDAKU 01.03.1993
226 LEDINA JANI RIZA (LERA) 06.11.1970
NIKOLLA SPIRO LERA 15.05.1963
WENDY NIKO LERA 14.05.2001
227 LEONARD BARDHOK FILOPATI 14.11.1975
AMBER LEONARD FILOPATI 27.08.2012
BRIXHILDA KOZMA FILOPATI 14.06.1981
ESTER LEONARD FILOPATI 24.10.2008
228 LINDITA DASHMIR ZIGURI (MALE) 06.07.1968
DENADA FATOS MALE 30.01.1995
FATOS SKENDER MALE 10.11.1961
MEGAN FATOS MALE 19.05.2001
229 LORENC THANAS MËRKURI 29.05.1976
ENKELEIDA KAMAN MERKURI 11.06.1980
MATEO LORENC MERKURI 18.06.2005
THANAS LORENC MERKURI 21.08.2011
230 LUAN ALI KALOÇI 05.03.1957
AIDA LUAN KALOÇI 16.09.1988
ENEID LUAN KALOÇI 25.09.1986
LAVDIJE RIZA KALOÇI 05.03.1957
231 LUDOVIK MARK DODAJ 08.03.1959
BLEDAR LUDOVIK DODAJ 31.09.1990
BLERINA LUDOVIK DODAJ 15.07.1987
MRIKE LEKË DODAJ 12.07.1963
232 MADRID SHYQYRI KULLOLLI 09.10.1973
BRUNELA BUJAR KULLOLLI 22.06.1976
IRIS MADRID KULLOLLI 28.03.2001
SINDI MADRID KULLOLLI 03.11.2011
233 MAKSIM SOKRAT SOTA 10.01.1980
IRENA GJOVALIN SOTA 08.08.1981
JURI MAKSIM SOTA 31.08.2010
SEANA MAKSIM SOTA 10.07.2008
234 MANJOLA HAJREDIN KAJANA 07.03.1982
ETIEN KLEMEND KAJANA 12.02.2011
KLEMEND THEODHOR KAJANA 28.08.1982
KRISTEL KLEMEND KAJANA 08.02.2016
235 MARJANA SHTJEFEN SHTJEFNI 20.02.1976
KELER PAULIN KOLA 14.05.1975
MARKEL KELER KOLA 01.09.2012
236 MARJETA MUHARREM ZAIMI 23.08.1970
BELUL FERIT ZAIMI 19.01.1961
KRISTI BELUL ZAIMI 09.12.2000
SIGI BELUL ZAIMI 07.01.1994
237 MARIOLA JOSIF MËRTIRI 24.03.1984
ERVIN TRIFON MËRTIRI 20.03.1980
JONEL ERVIN MËRTIRI 15.09.2014
NOELIA ERVIN MËRTIRI 26.07.2010
238 MARSIDA BASHKIM FRASHËRI 20.07.1984
239 MERITA MERSIN SELIMI 26.09.1964
AGIM SKENDER SELIMI 28.06.1961
MEGI AGIM SELIMI 18.04.2004
240 MIHALLAQ JORGJI BLETA 07.02.1956
EGI MIHALLAQ BLETA 11.02.2000
IRENA SELIM BLETA 31.05.1965
XHOI MIHALLAQ BLETA 31.10.1996
241 MILAN LEKË LASKAJ 26.02.1977
SENTILIANO MILAN LASKAJ 30.10.2014
SUELA ESAT LIKA 15.12.1985
242 MIRANDA NIKOLL BUSHI 09.04.1970
KEISI OSMAN HYSA 29.07.1994
KLAUS OSMAN HYSA 20.01.2001
OSMAN MUSTAFA HYSA 10.02.1964
243 MIRELA ANDON ZAVALANI 08.12.1976
ANXHELA ELBAN ZAVALANI 06.10.2001
ELBAN EQEREM ZAVALANI 19.12.1976
WESLEY ELBAN ZAVALANI 24.11.2013
244 MIRELA THANAS KAPO 04.06.1983
DEA ETIEN KAPO 27.12.2010
ETIEN PELLUMB KAPO 09.07.1971
JON ETIEN KAPO 18.09.2007
245 MOISI KOLI DUDA 17.04.1968
ALKETA NIKOLLA DUDA 29.04.1970
HELGA MOISI DUDA 08.02.1996
INGRID MOISI DUDA 30.05.2000
246 MUSTAFA BAKI TURKU 22.01.1962
KLEA MUSTAFA TURKU 25.02.1998
SILVANA DHIMITER TURKU 20.04.1967
TEDI MUSTAFA TURKU 12.05.1993
247 NAIM BAFTJAR TOTA 10.06.1967
BAFTJAR NAUM TOTA 09.10.1998
ELFRIDA NAUM TOTA 15.07.1997
ELONA FAIK TOTA 09.05.1985
ERJON NAUM TOTA 25.08.1994
KLESTA NAIM TOTA 03.06.2012
248 NATASHA PETRAQ PRIFTI(SHALLAPI) 01.08.1980
ARMAND KOSTANDIN PRIFTI 29.05.1978
MARTINA ARMAND PRIFTI 24.06.2013
NIKOL ARMAND PRIFTI 24.09.2015
249 NDINI LLAZAR TAVANI 16.05.1979
BRUNILDA FLAMUR TAVANI 28.04.1984
ELIO NDINI TAVANI 16.01.2011
KRISTIN NDINI TAVANI 13.12.2007
250 NDRICIM MUSTAFA TROPLINI 08.07.1978
ERGYSA RAMAZAN MOQI 18.10.1986
251 NERITAN RAMIS HOXHA 31.07.1976
MATILDA PANDELI MACOLLI 17.01.1982
252 NEZIR MYFTAR GJOKA 09.02.1958
DHURATA ALI GJOKA 06.10.1962
NELA NEZIR GJOKA 19.10.1987
REIJON NEZIR GJOKA 14.01.1996
VODANA NEZIR GJOKA 06.03.1983
253 NIAZI RAMAZAN SEFERI 01.12.1957
ERION NIAZI SEFERI 16.10.1983
HOLTA NIAZI SEFERI 27.11.1986
JONIDA NIAZI SEFERI 19.05.1989
LIRIE HAXHI SEFERI 06.01.1956
254 NIKO SOTIRAQ SHIPCKA 21.09.1951
ANISA NIKO SHIPCKA 11.07.1982
IZMINI PETRAQ SHIPCKA 06.09.1954
KLEVIS NIKO SHIPCKA 07.04.1986
255 OLGER VALENTIN EMINAJ 30.11.1979
ORNELA JORGJI EMINAJ 30.05.1980
256 OLGERT THANAS RUMNICI 05.07.1988
257 OLLGA LIGOR VISI 09.02.1963
258 OLS MILTO DADO 23.03.1973
KRIS OLS DADO 20.08.1999
259 OLSIAN DAUT ÇELA 03.07.1977
260 OLTIANA JOVAN GJONI 02.09.1985
LAERT VASIL GJONI 10.05.1986
LEONIS LAERT GJONI 22.06.2015
261 ORNELA FATOS RRUMBULLAKU 19.03.1981
ALBAN UANI MËSONJESI 13.11.1976
SARAH ALBAN MËSONJESI 02.10.2014
262 PALI VENIAMIN DEÇOLLI 07.07.1974
INES PALI DEÇOLLI 09.02.2005
ORJETA SERJAN DEÇOLLI 18.07.1976
263 PELIVAN SELAM MALAJ 11.09.1955
ELTON PELIVAN MALAJ 01.12.1982
GJINOVEFA KRISTUL MALAJ 19.11.1957
REIDONA PELIVAN HAXHIU (MALAJ) 20.06.1982
264 PËRPARIM LEFTER KULLURI 10.04.1972
ADRIEL PËRPARIM KULLURI 27.03.2009
RAJMONDA SABEDIN KULLURI 01.11.1976
REA PËRPARIM KULLURI 13.03.2007
265 PËRPARIM DEDË VUKAJ 08.05.1966
LORETA PËRPARIM VUKAJ 06.12.1999
MARSEL PËRPARIM VUKAJ 30.03.2001
PRANVERA NDRE VUKAJ 06.11.1979
266 PERPARIM DEMIR HASA 01.03.1954
BOIKEN PERPARIM HASA 14.05.1984
ENRI PERPARIM HASA 21.09.1986
VJOLLCA REXHEP HASA 14.03.1959
267 PETREF DEMIR ASLLANI 23.02.1964
ALBJON PETREF ASLLANI 06.08.1994
KLARA PETREF ASLLANI 19.12.1998
NATASHA ÇEÇI ASLLANI 10.09.1970
268 PETRIT GJELOSH VUKAJ 15.09.1966
AZBIE RUSTEM VUKAJ 04.07.1967
LEDION PETRIT VUKAJ 12.03.1998
REDINA PETRIT VUKAJ 12.01.1993
269 PETRIT SYRI QERIMI 18.08.1953
NEXHMIJE RRAPO QERIMI 15.09.1954
ZHENI PETRIT QERIMI 30.12.1978
ERMIRA PETRIT QERIMI 03.08.1982
270 PETRIT HAKI BICA 11.05.1958
EDVIN PETRIT BICA 19.08.1986
TATJANA NEXHIP BICA 17.07.1961
271 PETRIT SHEFQET FUSHA 12.05.1962
ALDI PETRIT FUSHA 02.10.1990
KEVIN PETRIT FUSHA 31.05.1994
SANIJE FADIL BULKU 19.05.1966
272 PETRIT NEZIR HYSA 26.06.1960
ADA PETRIT HYSA 19.02.2000
ALDO PETRIT HYSA 04.05.1997
MARIE SALI HYSA 03.05.1971
273 PETRIT TELO ÇANO 11.03.1960
ANA PETRIT ÇANO 25.10.1989
MAJLINDA JANI ÇANO 19.04.1961
274 PLATIN BARDHYL ALIÇKA 23.11.1972
DEON PLATIN ALIÇKA 05.06.2010
ENERETA AGIM ALIÇKA 08.09.1982
275 PRANVERA FATMIR STAFA 31.01.1967
BESNIK HYQMET STAFA 02.06.1958
ERI BESNIK STAFA 27.12.1997
INGE BESNIK STAFA 18.06.1996
REI BESNIK STAFA 27.12.1997
276 PRANVERA RESMI PUSTINA 01.04.1986
FLORAN FLAMUR PUSTINA 08.02.1977
LEO FLORAN PUSTINA 01.05.2015
MIA FLORAN PUSTINA 12.08.2012
277 RABIANA NEXHMEDIN HALILI 08.02.1977
ARBI ARDIAN HALILI 03.02.2004
ARDIAN HASAN HALILI 02.07.1970
MICHELLE ARDIAN HALILI 10.08.2008
278 RAJMONDA FAIK BERISHA 09.06.1964
HEJLA PETRIT BERISHA 17.10.1996
PETRIT SULEJMAN BERISHA 13.11.1958
XHESIKA PETRIT BERISHA 30.09.1991
279 RAMADAN DERVISH TROCI 24.06.1977
ARON RAMADAN TROCI 18.09.2009
FIONA RAMADAN TROCI 31.07.2007
REZARTA HAKI TROCI 30.07.1980
280 RIFAT ZENEL KOJKU 13.02.1958
ERALD RIFAT KOJKU 16.03.1995
ERSIDA RIFAT KOJKU 23.07.1991
XHEMILE RAMAZAN KOJKU 01.01.1965
281 RISELDA ZEQIR FISHTA 29.06.1985
282 RITA OSMAN GJATI 26.09.1971
FIVOS KRISTAQ GJATI 14.03.2007
KRISTAQ SPIRO GJATI 23.12.1961
MARIO KRISTAQ GJATI 16.09.1995
283 RITVAN HYLI SUKA 25.12.1974
EMANUELA SELFO SAKO 03.10.1982
HENES RITVAN SUKA 20.12.2013
284 ROBERT SPIRO KOTE 12.02.1967
DIANA KASEM KOTE 13.11.1967
IZABELA ROBERT KOTE 26.09.1992
SINDI ROBERT KOTE 23.04.1996
285 ROVENA VIKTOR ZOZO 29.07.1983
ERVIN SHEFQET ZOTO 18.03.1981
KRISTEL ERVIN ZOTO 29.07.2011
286 ROVENA NUREDIN GASHI 09.03.1977
DRITAN ADEM GINA 30.10.1976
KLOI DRITAN GINA 07.01.2006
ORION DRITAN GINA 21.01.2011
287 ROZETA HAXHI QIRJAQI 15.05.1967
ALFRED STAFAN QIRJAQI 10.02.1961
KRISTI ALFRED QIRJAQI 09.03.1998
PARASHQEVI ALFRED QIRJAQI 07.07.1994
288 SABRI HAJDIN KASTRATI 25.09.1971
AJDIN SABRI KASTRATI 06.11.2004
DANIELA BAKI HASA 04.05.1978
DENI SABRI KASTRATI 25.08.2007
289 SAIMIR TAHIR BAHITI 23.03.1978
ELFRIDA THOMA BREGOVA 04.06.1979
HENRI SAIMIR BAHITI 20.06.2008
KRISTI SAIMIR BAHITI 24.08.2012
290 SAIMIR ZYMER SMAKA 10.06.1986
291 SAIMIR ZENEL HYSA 23.01.1970
EGLANTINA DALIP TROPLINI 08.08.1975
292 SALI RAMAZAN HASA 26.12.1959
ADA SALI HASA 16.03.1987
LEDIAN SALI HASA 19.12.1984
MERITA ZENUN HASA 03.09.1962
293 SHAHIN BAFTJAR PASHA 05.04.1954
ALBANA SHAHIN PASHA 28.06.1990
ELDA SHAHIN STANA 06.04.1978
ELONA SHAHIN PASHA 10.10.1979
ELTON SHAHIN PASHA 11.02.1983
MARGJELA GJOKE PASHA 01.05.1954
294 SHKELQIM LATIF HAJDARI 05.06.1966
ANISA SHKELQIM HAJDARI 11.05.1996
ARBER SHKELQIM HAJDARI 16.02.1994
BLERTI SHKELQIM HAJDARI 01.08.1990
MARJANA FETAH HAJDARI 23.08.1968
295 SHKELQIM ISUF KOKONA 18.01.1957
ARNISA SHKELQIM KOKONA 31.01.1987
EGI SHKELQIM KOKONA 11.12.1993
LINDITA PERPARIM KOKONA 17.04.1963
296 SHKËLZEN BILAL CENA 05.12.1973
AIDA OSMAN CENA 08.04.1974
AJLIN SHKELZEN CENA 10.07.2013
GERI SHKELZEN CENA 14.01.1999
297 SHPETIM MURAT KURTI 20.04.1972
KEISI SHPETIM KURTI 10.07.2007
REI SHPETIM KURTI 17.06.2012
VJONA NIKOLL KURTI 31.10.1980
298 SHPËTIM MYFIT GARUNJA 23.12.1963
ERMIRA XHEVAT GARUNJA 28.05.1969
SHERI SHPETIM GARUNJA 27.10.1999
SINDI SHPETIM GARUNJA 24.06.1994
299 SHQIPONJA NDUE MILLA 17.09.1981
SONJA ZAMIR MILLA 14.12.2001
ZAMIR VEHBI MILLA 31.12.1972
300 SHYQYRI BEKTASH DURRO 03.11.1954
BERNARD SHYQYRI DURRO 13.06.1980
BESMIR SHYQYRI DURRO 15.05.1988
BLERINA SHYQYRI DURRO 15.03.1984
HALISA SABRI DURRO 14.03.1982
RESMIJE MITAT DURRO 31.03.1959
301 SILVANA MIHAL LULE 07.08.1983
FLORJAN BESNIK HAJDARI 06.03.1978
HERA FLORJAN HAJDARI 01.12.2014
302 SILVANA PETRO PANI 16.10.1969
ARDIAN SOTIR PANI 28.08.1968
EMILI ARDIAN PANI 29.07.2003
NIKOLA ARDIAN PANI 28.09.2000
303 SIMON DEDE PASHUKU 18.02.1974
DEBORA SIMON PASHUKU 18.10.2004
DEIVIS SIMON PASHUKU 27.02.2012
DENISA SIMON PASHUKU 06.07.2002
ENKELEJDA JAK PASHUKU 28.01.1977
304 SKËNDER RIZA MESTANI 28.01.1966
ANDREI SKANDER MESTANI 22.11.1999
ARMANDA BARJAM MESTANI 21.07.1973
DEIVID SKENDER MESTANI 13.04.2012
305 SKENDER VELEDIN DAUTAJ 17.12.1951
ADORA SKENDER DAUTAJ 03.03.1984
ALBER SKENDER DAUTAJ 20.08.1981
PRANVERA KASEM DAUTAJ 05.04.1956
306 SOKOL JONUZ MALAJ 14.02.1977
ANA NAMIK MALAJ 25.11.1980
ARJAN SOKOL MALAJ 04.01.2009
KRISTINA SOKOL MALAJ 11.06.2007
307 SOKOL FAIK NISHANI 08.06.1968
EDLIRA BEDRI NISHANI 20.10.1970
REGI SOKOL NISHANI 01.04.1999
XHOEL SOKOL NISHANI 19.11.1997
308 SOKOL GEG STOJANI 31.05.1971
EDITA ALFRED STOJANI 10.08.1978
ESTER SOKOL STOJANI 30.01.2006
HENRI SOKOL STOJANI 30.01.2006
309 SONILA SHKELZEN MUHAMETAJ 06.05.1981
ADEA EDMOND MUHAMETAJ 13.08.2009
DIONIS EDUARD MAHMUTAJ 23.09.2012
EDMOND SELAM MUHAMETAJ 25.12.1980
310 SOTIR MARIGLEN KLLAPI 13.05.1983
311 SPARTAK VEDAT ÇOÇOLI 06.05.1969
KRISTEL SPARTAK ÇOÇOLI 01.06.1999
312 SUELA PASKAL BELULI 12.04.1977
AUREL TAJAR BELULI 06.04.1972
313 SUELA PETRAQ SALAVACI 08.08.1972
BESNIK ADEM MUÇMATA 29.02.1968
KLEA BESNIK MUÇMATA 27.02.2000
KRISTEL BESNIK MUÇMATA 15.12.2005
314 SULEJMAN ASLLAN TOLA 19.02.1952
FLOREL SULEJMAN TOLA 03.08.1979
ROMIRA SULAJMAN TOLA 10.11.1982
XHEMAILE SHAHIN TOLA 23.02.1959
315 TASIM ILIAZ PUCI 30.03.1975
DRITAN TASIM PUCI 23.06.2011
ESMERALDA GEZIM PUCI 30.08.1979
ILIAZ TASIM PUCI 09.05.2002
316 TEUTA THOMA RRUDHA(PRIFTI) 29.06.1967
MELINA TONIN PRIFTI 16.10.2004
TONIN MIHAL PRIFTI 02.09.1965
317 THOMA MISTO JANO 01.10.1955
ELDA THOMA HOXHA 12.04.1981
ERMAL THOMA JANO 11.01.1986
NATYRA NEKI JANO 06.01.1953
318 TOM ZEF DEDAJ 26.09.1963
DIESILA TOM DEDAJ 08.04.1993
JONA TOM DEDAJ 14.05.1990
MIMOZA HYSEN DEDAJ 11.04.1966
319 URIM HALIM BUCI 18.12.1977
BIORVI URIM BUCI 19.05.2006
NOEL URIM BUCI 31.08.2009
SUELA HARIF BUCI 03.02.1984
320 VALENTIN ZEF PREÇI 01.01.1978
DENISH VALENTIN PREÇI 08.12.2011
FRIDA SHAHIN PREÇI 24.11.1986
VIVIENNE VALENTIN PREÇI 14.09.2009
321 VATE PRELE STAKA 31.05.1964
INRI VATE STAKA 21.03.1997
IRENA VATE STAKA 17.07.2000
VIOLETA GJON STAKA 03.05.1969
322 VIOLETA MYRTEZA SHKURTA 27.01.1966
ASIM HAMDI SHKURTA 07.05.1966
ASIM HAMDI SHKURTI 07.05.1966
BORA ASIM SHKURTI 31.03.1995
REDI HASIM SHKURTA 19.12.1992
323 VITJUNA MILTIADH MATA 13.06.1988
FJORALD BASHKIM TERPOLLARI 13.06.1983
324 VLADIMIR RAMIZ MARA 05.09.1974
EMA VLADIMIR MARA 21.10.2005
FJONA DHIMITRAQ MARA 30.03.1983
VJAN VLADIMIR MARA 22.07.2009
325 XHELIAN VLADIMIR SEFERI 21.12.1986
ILMA HAXHI BICI 22.05.1986
326 XHEMAL SHEFQET SALIAJ 07.05.1968
ANKEL XHAMAL SALIAJ 05.11.2006
AURELA LEKO SALIAJ 29.04.1974
327 XHEVAHIR HALIM LITA 08.03.1973
BESIME MYFTAR LITA 01.02.1982
KETRINA XHEVAHIR LITA 21.04.2001
XHEISON XHEVAHIR LITA 30.09.2009
XHENI XHEVAHIR LITA 07.06.2003
328 YLLI DHIMITRI DHIMITRI 26.04.1952
ENOLA YLLI DHIMITRI 21.01.1989
FLORENTINA LIGOR DHIMITRI 28.07.1964
FRANKLIN YLLI DHIMITRI 04.01.1983
329 YLLI NDOC PJETERNIKAJ 07.07.1987
330 YLLI MEJTIM BASHAJ 14.03.1957
ERGYS YLLI BASHAJ 12.02.1996
SONJA YLLI BASHAJ 27.10.1994
VALBONA LUFTAR BASHAJ 15.08.1969
331 ZENA PETRIT LILA 03.11.1967
KEJDI MURAT LILA 01.11.1994
KEJSI MURAT LILA 13.05.1997
MURAT ESTREF LILA 06.10.1963
332 ZEQIR XHAFER HODA 07.09.1963
BLERINA ZEQIR HODA 06.07.1990
DITMIR ZEQIR HODA 28.06.1997
NAZMIE SELIM HODA 12.02.1964

Lista 3

Nr. Emri Atësia Mbiemri Ditëlindja
1 DASHURIJE MYSLYM GJUNKSHI 07.11.1952
ARBËR MYFIT GJUNKSHI 26.07.1984
DALINA MYFIT GJUNKSHI 08.02.1979
LIRIDONA MYFIT GJUNKSHI 10.01.1989
MYFIT IRFAN GJUNKSHI 08.05.1948
2 FATBARDH SKENDER ÇONIKU 01.01.1954
MARIO FATBARDH ÇONIKU 23.08.1984
RESHMIKO GANI ÇONIKU 08.05.1954
REXHINA FATBARDH ÇONIKU 16.05.1982
3 HAJRIE MERXHAN MUÇMATA 08.12.1971
ENDRI ISMEN MUÇMATA 21.06.1996
ISMEN ISNI MUÇMATA 01.03.1963
KRISTI ISMEN MUÇMATA 13.05.2002
4 IZET REIS SALAJ 26.12.1955
ALBION IZET SALAJ 26.03.1991
ANJEZA IZET SALAJ 02.03.1994
SUZANA FASLLI SALAJ 11.07.1960
5 KUJTIM RASIM VRANIÇI 03.08.1968
ELIVERTA RRAHMAN VRANIÇI 13.10.1977
IRSA KUJTIM VRANIÇI 08.07.2009
KLESIA KUJTIM VRANIÇI 08.09.2000
6 MARSELA HEKURI PEPI 10.03.1980
ALGERT RAMI MUÇOLLARI 12.05.1979
ITAN ALGERT MUÇOLLARI 10.11.2015
KLEVIS ALGERT MUÇOLLARI 05.12.2009
7 MARSIDA HYSEN XHAFERLLARI 06.03.1975
8 NDUE GJETË GJURA 01.03.1955
GEZIM NDUE GJURA 27.06.1984
KENED NDUE GJURA 28.05.1992
MATILDA NDUE DENIZI 27.09.1981
QEFSERE XHELADIN GJURA 20.01.1960
9 PIRO PETRAQ SAMARA 27.04.1969
ORNELA LLAZI SAMARA 12.12.1982
PIER PIRO SAMARA 22.08.2010
10 QEMAL PETRIT ZAIMI 16.09.1975
ALISIA QEMAL ZAIMI 03.09.2007
ARLIND QEMAL ZAIMI 18.11.2014
VJOSA XHELAL ZAIMI 01.10.1977
11 SOFIA BEDRI ZHILLA 28.03.1963
ARBER ILIR ZHILLA 06.08.1988
DEA ILIR ZHILLA 07.03.1990
ERTI ILIR ZHILLA 25.05.1992
ILIR MINIR ZHILLA 24.01.1956
12 VOJSAVA FEIM OSMANAJ 06.07.1982
AMELIA ARJAN KORÇA 23.09.2009
13 ZHANETA DEMIR PIRA 15.04.1958
AGIM SULEJMAN PIRA 06.03.1954
DRINI AGIM PIRA 06.07.1990
IGLI AGIM PIRA 04.05.1979

Lista 4

Nr. Emri Atësia Mbiemri Ditëlindja
1 ADELAJDA ASTRIT GJUZI 24.06.1985
NOEL QAMIL GJUZI 27.11.2005
QAMIL ILIRJAN GJUZI 17.06.1983
2 ADNAND ASIM BËRDICA 16.10.1971
ARTA SKENDER BËRDICA 27.02.1974
ULJAD ADNAND BERDICA 22.07.1999
3 ADRIAN VLADIMIR SHEGA 05.05.1992
KLESTA ADRIAN SHEGA 13.09.2013
MANJOLA GENC SHEGA 17.09.1984
4 ALBAN SHPETIM SERANI 27.06.1980
ANJEZA NIHAT SERANI (HOXHA) 21.05.1980
NOAH ALBAN SERANI 14.04.2013
5 ALFRED AVNI BALLA 20.03.1969
ALKETA BURHAN BALLA 11.05.1976
FRANKIE ALFRED BALLA 04.07.2004
HEJDI ALFRED BALLA 28.12.1998
6 ALMA RAMIZ KODRALIU 14.06.1976
ILMA ILIR ÇAKU 30.03.1998
7 ARIANA XHEVAIR GAÇI 13.04.1973
ALBION PETRIT GAÇI 20.06.2000
LUNA PETRIT GAÇI 08.07.1997
PETRIT LUAN GAÇI 03.07.1966
8 ARNISA MYRTEZA GOREZI(KËLLIÇI) 31.07.1984
DAVID KLEJD KËLLIÇ 15.08.2012
KLEJD LUAN KËLLIÇ 19.04.1977
9 ARTA GARIP VORPSI 26.06.1974
EDMOND XHAVIT VORPSI 22.05.1974
10 AULONA MALO BODO 25.09.1980
11 BESMIR BEXHET RRAPAJ 04.08.1985
LORENA LEONIDHA RRAPAJ 18.07.1984
12 DIAMELA FLATUR GOXHA 18.07.1987
13 DURIM TAIP KADIU 22.08.1958
ELIANA DURIM KADIU 19.03.1990
INA DURIM KADIU 14.08.1994
SHPRESA JAKUP KADIU 05.08.1964
14 ELONA KRISTO KANA 27.09.1976
DENAR DERVISH BIBA 09.05.1974
JOEL DENAR BIBA 20.09.2005
15 ELSA BETIM TOSKA 05.06.1976
BORA MELSI TOSKA 12.09.2004
MELSI AVDYL TOSKA 07.11.1965
VESA MELSI TOSKA 17.05.2010
16 EMONA SHPETIM MUÇI 20.02.1982
17 ERITAN ZYLFI SHEHU 20.11.1975
ETION ERITAN SHEHU 06.09.2011
JOHANA AHMET LAÇI 12.03.1978
OHRID ERITAN SHEHU 05.09.2014
18 ERLINDI XHELAL BASHA 27.03.1978
19 ETLEVA SHERIF SHERIFI 08.03.1972
KLEART YLLI MALKO 19.11.1995
REA YLLI MALKO 26.01.1999
20 EUGEN JANI PAPANDILE 12.04.1974
REZARTA ALI PAPANDILE 11.10.1977
SARA EUGEN PAPANDILE 31.07.2006
XHOEL EUGEN PAPANDILE 04.09.2013
21 FIONA THEODHOR PAPAJORGJI 12.03.1976
LORIS ZARIF DERVISHI 03.12.1975
SAMUEL LORIS DERVISHI 08.04.2013
22 FLAMUR MUHARREM KOLLESHI 01.10.1957
GENTIAN FLAMUR KOLLESHI 15.09.1986
VALENTINA PANAJOT KOLLESHI 17.10.1962
23 GENTIAN SHPËTIM JAHJOLLI 11.10.1979
24 JONIDA LIGOR KONDILI 27.09.1984
EMILJANO QAMIL BEQIRI 08.05.1983
25 KALIONA GRIGON NUSHI 01.05.1977
26 KUJTIM BRAHIM YMERI 13.04.1952
BABETA KUJTIM YMERI 24.08.1991
IDLIR KUJTIM YMERI 26.01.1990
VIOLETA SALI YMERI(BAHO) 01.01.1960
27 LAURETA ALI NEZAJ 06.03.1980
28 MAELA MAKSIM ALICANAJ 27.02.1980
ARMANDO ZENEL ALICANAJ 04.10.1979
ELODI ARMANDO ALICANAJ 11.09.2013
KLOE ARMANDO ALICANAJ 19.09.2006
29 MANJOLA NIKOLLAQ XHAXHO 13.07.1975
30 MIRAN HALIL KOPANI 27.05.1971
31 MONIKA GAQO ÇUHADARI 09.02.1963
ANDI ARBERT ÇUHADARI 11.05.1986
ARBERT ILJAZ ÇUHADARI 02.06.1957
KLAJD ARBERT ÇUHADARI 14.05.1990
32 NERTILA BESIM NDREGJONI 21.03.1987
33 OLTA EDMOND ALIAJ 02.12.1977
BESNIK AGIM MUÇO 23.03.1970
ERIK BESNIK MUÇO 15.08.2005
34 PERIAND PERIKLI TETA 22.07.1981
35 PETRIT ENVER PETRITI 16.10.1953
BRISILDA PETRIT PETRITI(QAFA) 05.10.1983
ETRITA PETRIT PETRITI 12.05.1986
TATJANA MINA PETRITI 05.08.1954
36 SAIMIR SHPETIM NAZIFI 15.11.1963
BORANA SAIMIR NAZIFI 14.02.1993
LEDIA SAIMIR NAZIFI 20.06.2000
MANJOLA MUHAMET NAZIFI 26.05.1972
37 SELAMI AVDI ZALLI 02.09.1961
ADELA SELAMI ZALLI 28.05.1996
ALTEA SELAMI ZALLI 24.09.1999
DARTI SELAMI ZALLI 12.07.2003
FATBARDHA DEMIR ZALLI 28.03.1967
38 VALBONA ASTRIT BALA 07.09.1977
ANDI KSENOFON BALA 21.03.1974
ANIA ANDI BALA 27.04.2009
DARIA ANDI BALA 10.07.2011

 

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Blushi: Pas humbjes i kam kërkuar Edi Ramës të japë dorëheqjen. Ai nuk e dha, kjo nuk është demokraci

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Gazeta kohajone sot 13 gusht 2016

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