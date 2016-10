Rusia krijon “rrezen e vdekjes”, shkatërron dronat 1 km larg

Zyrtarët rusë kanë zbuluar një “armë me rreze” që mund të çaktivizojë dronët.

Mostra e parë e armës është zbuluar në ekspozitën sekrete të Ministrisë ruse të Mbrojtjes.

“Rrezja e vdekjes” do të përdoret për të shënjestruar dronët armike duke i bërë ato të humbin kontrollin.

E projektuar për t’iu përshtatur sistemit raketor BUK, kjo armë është dizajnuar nga Korporata e Prodhimit të Armëve në Rusi (UIC)

“Të tilla modele kanë zhvilluar dhe provuar efektivitetin e tyre,” tha një zëdhënës i UIC. “Kjo është një lloj i ri arme që nuk ka të njëjtë në asnjë vend të botës, është e njohur si arma me enegji të drejtuar, dhe me kalimin e kohës do të prodhohen edhe të tjerë”.