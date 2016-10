Rezarta Shkurta përkujton Enver Hoxhën, publikon foton e rrallë nga arkiva

Nusja e familjes së diktatorit nuk harron thuajse asnjëherë të përkujtojë në data të shënuara, figurën e Enver Hoxhës.

Këtë të dielë, me rastin e ditëlindjes së gjyshit të bashkëshortit të saj që gjendet në burg, Rezarta Shkurta ka ndarë me ndjekësit në IG një foto kur Ermali i vogël i veshur si partizan, pozon mes këmbëve të Enver Hoxhës.

“16 Tetor Stergjyshi dhe babi Heres .Ps: Ky nuk eshte nje postim politik, kete ja le te tjereve ta bejne! Por nje kujtim familjar… Ata qe nuk e kuptojne dhe thyejn rregullat ketu ne faqen time, “shtepine time” sigurisht qe do bllokohen!” – shkruan Rezi.