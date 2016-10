Rama në Durrës për kanalet ujitëse Dako: Kemi investuar 60 mln lekë

Kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga kryetari i bashkisë së Durrësit, Dako ka ndjekur nga afër punimet për rivitalizimin dhe vënien në funksion të kanaleve ujitëse që rikthejnë nën ujë 6 mijë hektarë tokë bujqësore.

Kryebashkiaku i Durrësit tha se kjo zonë ishte lënë në harresë për më shumë se dy dekada.

“Rezervuarin e hapëm 2 muaj më parë, tani realizuam edhe këtë kanal vaditës. Ka një vlerë të punimeve rreth 60 milionë lekë. Janë rreth 5 mijë familje, të cilat merren me bujqësi dhe përfitojnë nga ky investim. 25 vjet që ky kanal i ndërtuar në atë kohë, por që nuk ka funksionuar asnjëherë” – tha Kryetari i Bashkisë Durrës, Vangjush Dako.

Punimet për këtë investim të ndarë në dy faza priten që brenda dy javësh të kenë përfunduar.

“Arteria kryesore është 7 kilometra dhe kanalet e dyta janë rreth 21 kilometra, të cilët u vunë në punë brenda 30 ditëve dhe vunë gati 5-6 mijë hektarë në ujë për këtë periudhë.

Faza e parë ka përfunduar dhe skema tjetër përfundon brenda 10-15 ditësh. I kemi kushtuar shumë rëndësi veprave të artit për hyrjen e familjarëve, ura, me mjete, me këmbësorë, plus dhe pastrimet janë bërë në mënyrë perfektë” – u shpreh drejtuesi i punimeve.

“Kishte 10 vjet që nuk hapej as porta. 10 vitet e fundit që nuk kishte ujë fare, sepse nuk lëvizte porta. Tani është bërë kanali me beton, gjë e mirë” – tha një fermer i fshatit Manëz.

Rehabilitimi i sistemit të ujitjes e kullimit është pjesë e rëndësishme e programit të qeverisë për rimëkëmbjen e bujqësisë, me ndikim pozitiv që në sezonin e ardhshëm bujqësor jo vetëm në rritjen e ekonomisë së familjeve fermerë, por edhe të ekonomisë kombëtarë.

Më pas kryeministri u ndal për të parë nga afër punimet për rikonstruksionin e rrugës Vrinë- fshati Rinia e cila më parë ishte e pakalueshme nga gropat. Ndërhyrja në këtë rrugë kap një vlerë investimi prej 81 milionë lekë

Rruga lidhet me bregdetin dhe vitet e fundit është rritur frekuentimi i kësaj zone nga pushuesit. Edhe aty u hap kantieri i punës për rikonstruksionin e saj, një investim prej 81 milionë lekë.

“Kjo është një rrugë 5.5 kilometra, që i shërben afro 5 mijë banorëve të kësaj zone. Kjo është zonë jo vetëm industriale, bujqësore por dhe zonë turistike, sepse përfundimi i kësaj rruge lidh autostradën me bregdetin. Pra, është një plazh i ri, një zonë e re për të zhvilluar dhe këtë vit ka pasur shumë pushues” – u shpreh kryetari i Bashkisë, Vangjush Dako.

Rikonstruksioni i rrugës u realizua një vit pasi iu premtua banorëve të zonës, të cilët Kryetari i Bashkisë i siguroi për investime të tjera në infrastrukturë.

“Ka një popullim shumë të madh dhe të banorëve të rinj, por dhe të turistëve ditor nga Durrësi, sepse është një plazh shumë i pastër, ka një rërë shumë të mirë.

Këtu janë gjithë qytetarë të rinj, të ardhur nga përmbytja e Fierzës, në viti ’94 -’95, bashkia i ka ardhur goxha në ndihmë, si me përmirësimin e infrastrukturës dhe me legalizimet ,por dhe me urbanizimin në përgjithësi. Rrugën ua premtuam në fushatë dhe pothuajse në një vit e realizuam” – u shpreh kryetari i Bashkisë.