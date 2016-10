Lozanë: Fillojnë takimet dypalëshe për krizën e Sirisë

Në hotelin ku zhvillohen takimet kanë mbërritur Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry dhe ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë, Sergey Lavrov.

Kanë nisur takimet dypalëshe në Lozanë të Zvicrës, ku po zhvillohen bisedimet mbi krizën në Siri me pjesëmarrjen e SHBA-së, Rusisë, Turqisë, Arabisë Saudite, Iranit, Irakut dhe Katarit.

Në këto bisedime pritet të flitet për ndalimin e konflikteve të armatosura, zgjedhjen e krizës në mënyrë politike si dhe realizimin e kushteve për një gjë të tillë.

Në hotelin ku zhvillohen takimet kanë mbërritur Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry dhe ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë, Sergey Lavrov.

Edhe pse në listën e vendeve të përfshira nuk ishte në këto takime, do të jetë edhe Iraku i cili ditët e fundit duket se ka një krizë me Turqinë për shkak të bazës ushtarake turke në Bashika. Ministri i Punëve të Jashtme të Irakut ka arritur në hotelin ku do të zhvillohen bisedimet.

Ndërkohë në këto bisedime merr pjesë edhe ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, Muhammed Xhevad Zarif. Turqia në këto bisedime përfaqësohet nga shefi i diplomacisë, Mevlüt Çavuşoğlu.-AA