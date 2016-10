Ditëlindja e Berishës. Braçe: Braçe: Mos i jepni jetë nga ditët tuaja

Deputeti socialist Erjon Braçe ka shpërthyer pas urimeve që ia kanë dërguar përmes rrjeteve sociale ish-kryeministrit Sali Berisha.

Braçe u ka kujtuar të gjithgë komentuesve se nuk duhet të harxhohen, pasi nuk e ka ditëlindjen më 15 tetor.

Ndërkohë që “porosit” komentuesity të mos i japin jetën nga ditët e tyre pasi ka marrë mjaft në vitin 1997, në Gërcec dhe më 21 janar.

Statusi i plotë të Braçes në rrjetet sociale:

Ej, po i harxhoni kot te gjitha;

Sali Berisha nuk ka lindur ne 15 Tetor!!

Kjo eshte ditelindja qe ai i caktoi vetes ne 2009-ten.

Imagjinoni, ju genjen dhe per kaq!

Keshtu qe po harxhoni kot si urimet edhe mallkimet.

Nuk ja vlen!

Sidomos me ju qe i jepni me goje nga ditet tuaja e kam.

Ai ska nevoje per ju! Ai i merr ditet vete, ska nevoje per ju!

A nuk ua mori ne 1997-ten?

Po ne Gerdec nuk ua mori ditet njerezve te mire e punetore?

Po ne 21 janar nuk ua mori ditet kater shqiptareve protestues?

Ky eshte!!