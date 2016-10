Berisha feston ditëlindjen: Sot 72 vjeç!

Ish-kryeministri Sali Berisha sot mbush 72 vjeç.

Ai ka shkruar në rrjetet sociale për ditën e lindjes, duke theksuar se vjeshta e tij i duket si pranverë

“Sot 72 vjeç!

Miq, eshte fitore dhe bekim te behesh 72 vjeç dhe te te duket vjeshta si pranvere! Mirenjohje te pakufishme Zotit, Lilit e te gjithe familjareve, miqve, te afermve, bashkpuntoreve, mbeshtetesve te mi, qe me dashuri, perkushtim te madh me kane shoqeruar dhe aq shume me kane ndihmuar, mbeshtetur, frymezuar pergjate ketij rrugetimi. Zoti i bekofte!! Sb”, shkruan Berisha.