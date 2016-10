Spartak Ngjela: Pse po e heq ligjin e luftës Greqia

Nga Spartak Ngjela/Greqia po kërkon që të tërhiqet nga ligji i luftës me Shqipërinë.

Po tërhiqet nga turpi i saj shtatëdhjetë e dy vjeçar, sepse mbante një ligj absurd në dukje, por otomano-oriental në thelb, dhe antishqiptar në substancën politiko-historike. Por pyetja që duhet të ngrihet është kjo:

Pse sot pas 72 vjetesh?

Sepse e ndërmori më në fund për të lejuar Thesprotinë e Vjetër dhe Çamërinë e Re që të flasë shqip në atdheun e vet. Sepse Greqia, si edhe Serbia, e kishte gjetur Shqipërinë pa miq të fuqishëm, dhe, me një propagandë rraciste, i quante shqiptarët myslimanë turq, dhe gjuhën shqipe “të mallkuarr”, pikërisht për faktin e autoktonisë reale të shqiptarëve në Ballkan, dhe të gjuhës shqipe, si gjuha më e vjetër sot aty.

Po tani?

Tani kuptohet se politika greke po ndihet e trembur nga aleanca shqiptaro-amerikane: koncepti i ri për Çamërinë i Bashkimit Europian dhe i politikës amerikane; sidomos njohja e genocidit grek antishqiptar në Çamëri, ka krijuar tkurrje frike në Greqi. Në këtë shqetësim grek, ndërhyn si fakt edhe pastrimi që do t’i bëjë Reforma shqiptaro-amerikane në Drejtësi të gjithë korrupsionit në qarqet e larta të politikës shqiptare: politikanë të lartë, që shumica e të cilëve janë edhe ata që janë paguar nga antishqiptarizmi i Ballkanit Perëndimor.

Por, çdo të ndodhë pas Reformës shqiptaro-amerikane? Sigurisht ngritja e personalitetit shqiptar dhe e gjuhes shqipe. Do fillojë patjetër evolucioni me galop i çeshtjes shqiptare në Ballkan dhe garantimi i të drejrave të dhunuara të shqiptarëve në një shekull, sepse “të fortët e Evropës”, që pas rënies së Austrohungarisë, të cilët nuk kanë dashur fare të ekzistojë një shtet shqiptar, tani e kuptojnë faktikisht se historia ka ndërruar udhë.

Koha ka ndryshuar në favor të së drejtës të shqiptarëve.

Heqja e ligjit të luftes me Shqipërinë, është vetëm hapi i parë i politikës greke, në rrugën e saj për të hequr dorë nga racizmi antishqiptar.

Eshte mirë që ndërkohë të trembet edhe korrupsioni i lartë politik shqiptar: gjithçka këtej e tutje do të vijë e të ecë në favor të të drejtave të shqiptarëve në Ballkanin Perëndimor, shitësit e pushtetshëm të këtyre të drejtave, në favor të fqinjëve tanë, tani janë drejt penalizimit.

Shqiptarët duhet të jenë të sigurt për këtë.