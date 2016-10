Së shpejti ndërhyrje në Kalanë e Lezhës – Ka pësuar dëmtime në vite

Kalaja e Lezhes, vendvarrimi i Skenderbeut dhe Kisha e Pllanes do te jene 3 objektet ne te cilat do te nderhyhet per riparim dhe konservim.

Drejtoria rajonale e kultures kombetare ne Shkoder ka percaktuar nevojen per nderhyrje ne keto monumente nisur edhe nga problematika dhe rendesia qe mbartin.

Pjesa me e madhe e fondit te parashikuar per kete projekt shkon per kalane e Lezhes ne te cilen parashikohet te kete edhe restuarime.

Specialisti i kultures kombetare ne Lezhe Dede Margjoni thote se keto nderhyrje kane efekt ne konstruktin e ketyre aseteve si edhe ne permiresimin e imazhit te tyre tek vizitoret dhe turistet./ABC News/