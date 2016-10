PD, Shehu: Vizita e Metës në Greqi e frytshme. Serbia jo partneri ynë kryesor, protagonizmat të dëmshme

Ish-ministri i Jashtëm, Tritan Shehu ka folur për diplomacinë shqiptare dhe vizitat e dy liderëve kryesorë në vend, Kreut të Kuvendit Ilir Meta në Greqi dhe kryeministrit Edi Rama në Serbi.

Duke folur për raportet e Shqipërisë me Greqinë, Shehu tha se mes dy vendeve ka marrëveshje shumë të mira që janë goditur artificialisht. Për sa i përket çështjes së pronave të çamëve, Shehu theksoi se ajo duhet të zgjidhet në mënyrë ligjore por në një frymë bashkëpunimi dhe konstruktive.

VIZITA E METËS NË GREQI

Ish-deputeti demokrat Tritan Shehu e quajti vizitën e kryeparlamentarit Meta në Greqi të mirë dhe të frytshme.

“Ne arritëm të bënim marrëveshje shumë të mira me Greqinë por që u goditën artificialisht. Duhet t’i kushtojmë rëndësi për momentin marrëdhënieve me Greqinë për të zgjidhur së bashku problemet. Një ndër to problemi i pronave. Fryma e bashkëpunimit do lehtësojë diskutimin e këtij problemi që është më shumë gjyqësor. Një vizitë e mirë dhe e frytshme e Metës padyshim që shtyn në këtë drejtim”, tha Shehu.

PËR PDIU

Për sa i përket qëndrimit të PDIU për vizitën e Metës, Shehu tha se si në Greqi ashtu edhe në Shqipëri ka rryma që nuk duan që këto çështje të zgjidhen në mënyrë ligjore.

“Por unë them që ka edhe në Shqipëri siç ka edhe në Greqi të tilla rryma. Një politikë e mençur duhet t’i tejkalojë këto. Që në momentin që është firmosur traktati i miqësisë është shpallur rruga de jure e këtyre problemeve. Duhet insistuar për zgjidhjen ligjore të këtyre probleme. Nëse insistohet siç bëjnë disa rryma të caktuara në Greqi, këto nuk do të zgjidhen kurrë. Diplomacia nuk është arti i luftës por i kompromisit.

Problemet me pronat kanë shumë individë në Greqi, zgjidhja e këtij problemi kërkon mirëkuptim dhe dialog konstruktiv. Acarimi i çështjeve dhe përdorimi për populizëm dhe kapital politik rrezikon të mos zgjidhen kurrë. Të mos përdorim populizmin në politikën e jashtme”, deklaroi Shehu.

VIZITA E RAMËS NË SERBI

Lidhur me vizitën e kryeministrit Edi Rama në Serbi, Shehu deklaroi se marrëdhëniet e mira me fqinjët dhe vendet e rajonit janë lajm i mirë por se Serbia nuk është partneri kryesor i Shqipërisë. Ai tha se Shqipëria ka partner kryesor Kosovën, Greqinë dhe më pas fqinjët, ndërsa me Serbinë duhet të ekzistojnë marrëdhënie normale por jo më të ngushta se me Maqedoninë apo çdo vend fqinj.

“Është një lajm i mirë që Shqipëria të ketë marrëdhënie të mria me vendet e rajonit. Është lajm i mirë ky. Por, Serbia nuk është partneri ynë kryesor në rajon. Pas Kosovës për ne partneri kryesor është Greqia. Serbia partner që duhet të bashkëpunojnë, por pa protagonizma që janë të dëmshme dhe jo të frytshme. Me Serbinë duhet të kemi marrëdhënie normale por ka një cak. Nuk mund të kesh marrëdhënie më të ngushta se me Maqedoninë. Jep mesazhe të këqija. Diplomacia ka edhe cak. E drejtë ndërhyrja e ministrit të jashtëm të Kosovës”, tha Shehu. /BW/