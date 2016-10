Lufta e Tretë Botërore?! Ja si e përshkruan Nostradamus

Komplikimi i marrëdhënieve mes Rusisë dhe SHBA-ve, veçanërisht pas zhvillimeve të fundit në Siri ka bërë që mjaft zëra seriozë të politikës apo jo, të paralajmërojnë për rrezikun e një përplasje finale mes dy superfuqive. Por si e ka parashikuar Nostradamus nëpërmjet simbolikave këtë Luftë të Tretë Botërore?

***

Fizikani dhe astrologu francez, Michel de Notre Dame, që historikisht njihet si Nostradamus, konsiderohet si njëri nga parashikuesit më të saktë të historisë. Në librin e tij të titulluar “Profecitë” ai ka shkruar më shumë se njëmijë vjersha, kryesisht me nga katër rreshta, që duket se parashikojnë të ardhmen. Michel kishte filluar të ketë vizione në një moshë shumë të re. Ai thjesht ndalohej për të shikuar në një enë me ujë dhe gjatë kohës kur e shikonte ujin ai kishte vizione të së ardhmes. Nostradamus ka parashikuar Zjarrin e Madh të Çikagos në vitin 1871 dhe ngritjen e Hitlerit në vitet e 1930-a. Megjithatë, edhe sot e kësaj dite mbetet mister burimi i vizioneve të tij dhe aftësia e tij për ta parashikuar të ardhmen me saktësi.

Lufta e Tretë Botërore

Do të fillojë një luftë në mes dy superfuqive botërore që do të zgjasë për një periudhë 27- vjeçare. Momenti i nisjes së dhunës do të përkojë me shfaqjen e një komete masive në qiell. Sulmet nukleare dhe katastrofat natyrore do ta godasin planetin tonë, kur një planet gjigant do t’i afrohet tokës.

Shpërthimi i Vullkanit Vesuvius

Besohet që Nostradamus-i ka parashikuar një Erupsion të madh Vullkanik. Ai ka thënë që shpërthimi më i madh në histori të Vullkanit Vesuvius do të shoqërohet nga dridhje të tokës që do të ngjajnë çdo pesë minuta, duke vrarë 6-16 mijë njerëz.

Tërmeti më i madh ndonjëherë

të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të prekur kryesisht zonën perëndimore të vendit. Fuqia e tërmetit do të ndihet edhe në vendet e tjera të botës, gjithashtu. Njerëzit do të jetojnë deri në 200 vjet Përparimet në mjekësi do ta zgjasin jetën e njeriut për ta mbërritur mesataren e 200 vjetëve. Një tetëdhjetëvjeçar do të duket sikur është pesëdhjetëvjeçar. Kështu të paktën ka parashikuar Nostradamus.

Rrezatimi do ta djegë planetin

“Mbretërit do t’i vjedhin pyjet, qielli do të hapet dhe fushat do të digjen nga nxehtësia”, ka shkruar parashikuesi më i famshëm i historisë. Kjo gjë është marrë si paralajmërim për rrezikun që shkakton prerja e drunjve në hapjen e vrimës së ozonit, që parandalon goditjen e tokës nga rrezet ultraviolete.

Fundi i taksave në botën perëndimore

Një revoltë e madhe do t’u japë fund pagesave të taksave, përgjithmonë. “Njerëzit do të refuzojnë t’ia paguajnë taksat mbretit”, ka shkruar Nostradamus-i.