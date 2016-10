58% e Serbëve votojnë pro kthimit të dënimit me vdekje

Në qoftë se do të mbahet një referendum mbi nevojën për të sjellë përsëri dënimin me vdekje, 58 për qind e serbëve do të thonin “po”, sipas një sondazhi të fundit.

Duke ju referuar një artikulli, të publikuar nga rrjeti satelitor Rus “Spuntik Nesw”, ku thuhet se krimet tronditëse të kryera kohët e fundit në Serbi, si përdhunimi dhe vrasja e një vajze tre vjeçare, ka nxitur këtë vendim.

Në një intervistë për “Sputnik”, sociologia Sandra Radenoviç tha se, megjithatë se zemërimi publik ishte në pjesën më të madhe i ngacmuar nga mbulimi sensacional i incidenteve të tilla, të cilat i përshkruajnë si një taktikë e re të gjithë të përqafuar shumë me padurim nga mediat serbe të medias lokale.

“Ata janë thyer normat më elementare të etikës gazetareske duke bombarduar vazhdimisht. Ne emocionalisht reagojnë për këtë natyrisht dhe menjëherë mendojnë për atë që ne do të bëjmë për vrasës të tillë. Problemi është, megjithatë, se në mendimet tona, ne bëhemi ashtu si ai, ose edhe më keq”, tha Sandra Radenoviç.

Pothuajse 1/3 e qytetarëve të Serbisë, do të votonin për dënimin me vdekje me vetëm 11 për qind të atyre që thanë “jo.” Dënimi me vdekje u hoq në Serbi në vitin 2001, por ai mbetet shumë i gjallë në mendjet e njerëzve të cilët frikësohen. Ata thjesht i duan ata të vdekur, ka thënë kriminologu Zlatko Nikolic.

Sandra Radenoviç ende e sheh këtë si një shenjë të demoralizimit të shoqërisë serbe. “Çështja e dënimit me vdekje është një vend, çështje etike ose bioetike. Është në lidhje me vlerën e jetës njerëzore, nëse jetët e disa njerëzve kanë vlerë më pak se të tjerët”,-tha ajo.

Zlatko Nikolic vuri në procesin gjyqësor selektiv dhe shumë të ngadaltë, pse kaq shumë njerëz votuan për kthimin e dënimit kapital. “Sistemi gjyqësor anglo-sakson që kemi sot me të gjitha këto negociata të pafund me kriminelët është një shenjë e një shteti të dobët, kjo është arsyeja pse njerëzit duan të marrin ligjin në duart e tyre. Pasiguria ka vrarë zemrën dhe shpirtin”,- tha Nikolic.

Burimi: Sputnik/Përshtati: Redjon Shtylla