Si e ka ndryshuar pllaken Aleksander Vucic nder vite!

Nga Lavdrim Lita/Për liderin radikal Vojisllav Sheshel

-Sheshel ka një guxim të jashtëzakonshëm, gatismëri dhe konsistencë në mbrojtjen e nderit dhe dinjitetit të popullit serb(v.2001)

-Gjithçka çfarë thotë Voja nga Haga, për ne do të jetë Letër e shenjtë(v.2003)

-Vojisllav Sheshelin e kisha kumbar kur u martova, e më pas më pagëzoi djalin dhe vajzën. Për fëmijën tjetër, do të presim kur të kthehet nga Haga që ta pagëzoi, pavarësisht se sa do të zgjas(v.2003)

-Kurrë nuk kam takuar njeri më trim se sa zoti Sheshel(v.2006)

-Shesheli më tradhtoi mua, familjen time dhe gjithë të tjerët(v.2008)

-Nuk dua të them asnjë fjalë të keqe për Sheshelin(v.2008)

-Vojisllav Sheshel është një gënjeshtar ordiner, mi i vogël dhe mostër(v.2010)

Për Bosnjen dhe luftën në BiH

-Po, ju bombardoni. Vrani një serb, ne do të vrasim qindëra muslimanë(v.1995)

-Me histerinë që po krijohet rreth Srebrenicës, po bëhet një persekutim antiserb, qëllimisht po heshten vuajtjet serbe, viktimat dhe fatkeqësitë(v.2001)

-Është e papranueshme të gjykojmë vetëm krimin në Srebrenicë, pse a duhet të harrojmë Reublikën serbe të Kroacisë, Bratuncin, Sarajevën, Kleçkën(v.2005)

-Dikur nuk kam folur se në Srebrenicë është kryer një krim i tmerrshëm, por tani neveritem nga njerëzit që e kanë bërë këtë gjë(v.2010)

-Janë kryer krime ndaj serbëve, kjo nuk kontestohet, por asnjë krim kundër serbëve nuk mund të arsyetoj krimet që disa bashkëkombas tanë kanë kryer në Srebrenicë(v.2010)

Për Mlladicin dhe Karaxhiçin

-Radovan Karaxhiç është simbol i luftës për liri të popullit serb(v.2001)

-Karaxhiç dhe Mlladiç janë patriot të shquar serb dhe heronj të luftës atëdhetare(v.2001)

-Nuk do të dorëzojmë as Radovan Karaxhiçin dhe as Ratko Mlladiçin. Nëse i takoj diku, do të pijë me ta kafe(v.2003)

-Shtëpia ime, ashtu si edhe shtëpitë e gjithë familjes Vuçiq, do të jenë pikërisht “Shtëpi e sigurt e gjeneralit Ratko Mlladiç”(v.2007)

-Tadiç është rrugaç sepse me formacionin e tij paramilitar ka arrestuar Karaxhiçin(v.2008)

-Kush e përmend Mlladiçin? Kujt i intereson më ky njeri?(v.2009)

-Serbia ka detyrime ndërkombëtare të padiskutueshme dhe të qarta, këtu bën pjesë edhe arrestimi i Mlladiçit(v.2011)

Për Kosovën

-Nëse NATo na sulmon, jam i sigurt se do të mbrohemi(v.1998)

-Vetëm kur të khehet policia dhe ushtria serbe në Kosovë, mund të bisedojmë me të huajt dhe shqiptarët(v.2003)

-Askush nuk ka të drejtë që në emër të Serbisë të heq dorë nga një arë ose livadh serb(v.2005)

-Shpresa e vetme që të mbrojmë Kosovën është që të na mbështes Rusia dhe Putin(v.2005)

-Evropa dhe Amerika po na rrëmbejnë Kosovën. Serbia nuk duhet të mendoj për euro-integrimet (v.2007)

-Kur shqiptarët shpallën pavarësinë isha I trishtuar, por kurrë më parë nuk kisha parë një guxim si tek çunat para ambasadës së djegur amerikane(v.2008)

-Evropa dëshiron që Kosova të jetë e pavarur, por kjo nuk do të thotë se duhet themi: “Nuk duam në këtë Evropë”(v.2011)

-Kosova është e rëndësishme për ne, por duhet të kujdesemi edhe për investime. SNS nuk do të heqë dotë nga rruga evropiane(v.2011)