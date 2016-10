Kur nuk kishin nisur operacionet plastike

Janë cilësuar si ndër femrat më tërheqëse të skenës shqiptare, të tilla ndoshta i bëjnë edhe performancat e tyre provokuese, por sot ajo që s’mund të mohohet është se gjatë këtyre viteve kanë ndryshuar shumë.

Pamja e tyre dhe fiziku sot duken më të kuruar, dhe teksa shikon këtë foto të vjetër të lindin edhe shumë pikëpyetje mbi atë që ka ndikuar në këtë përmirësim të dukshëm.

I gjejmë në këtë foto së bashku Çiljetën, Ingridin, Samantën dhe Zajminën dhe duken të afërta me njëra-tjetrën, kush e di nëse ende i ruajnë të njëjtat raporte. Ajo që mund të thuhet me siguri është se ato kanë ditur ta menaxhojnë mirë famën e tyre, duke mos e zbehur as në ditët e sotme.

Nuk mund të mohohet se rëndësia që i kanë dhënë dukjes së tyre ka luajtur rol të rëndësishëm, dhe duke parë këtë foto bindesh se koha ka ndikuar për mirë.