Ikja e Blushit dhe Hafizit, Balla: Dorëzoje mandatin e deputetit, e ke marrë padrejtësisht. Reagon Blushi

Deklaratat e deputetit Ben Blushi kanë shkatuar reagime nga radhët e socialistëve.

Duke folur në emër të grupit parlamentar të PS-së, nënkryetari Taulant Balla, teksa i uroi rrugë të mbarë i kërkoi që të dorëzojë mandatin e deputetit, pasi sicc tha Balla, ia ka marrë socialistëve padrejtësisht.

I menjehereshem ka qene reagimi i Ben Blushit, i cili e shpalli Ballen si fituesi i tenderit te PS “Kush shan me shume Blushin”, nje tender qe zghjat prej 2 vitesh ne seline roze. “Ti fitove me shume, por edhe pse fitove me shume, prape i shpifur je”- tha Blushi ne repliken e tij. Ai tha se edhe pse e ka menduar dorezimin e mandatit, nuk ka kujt t’ia jape ate. “Kujt tia jap mandatin: Elvis Roshit? Armando Prenges? Kujt tia jap mandatin?”- iu drejtua Blushi Balles

vijon…