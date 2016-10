Dritëro Agolli mbush 85 vjeç. Urimi më i veçantë nga fshati i lindjes

Ikona e letërsisë shqiptare, shkrimtari dhe poeti i madh Dritëro Agolli sot mbush 85 vjeç. Kanë qenë të shumta urimet që poeti ka marrë, por urimi më i veçantë i erdhi nga fshati i tij i lindjes Menkulas, ku familjarë ishin mbledhur për të festuar përvjetorin e 85 të Dritëro Agollit.

Telefonata e Dritëro Agollit: Ju falenderoj që jeni mbledhur në fshatin tim menkulas ku kam njohur për herën e parë se cfarë është Atdhehu. Atje është fëmijëria ime që nga lindja dhe deri në adoleshencë. Unë jam sot shumë i gëzuar që ju më nderoni duke u mbledhur në Menkulas dhe më rriten edhe një palë krahë për të fluturuar atje dhe megjithëse jam pothuajse me një këmbë, por ju më jepni në vend të saj krahë me këtë mbledhje që më kushtoni mua, edhe njëherë ju falenderoj. Edhe ju kudo që të shkoni do të kujtoni fshatin Menkulas, por edhe do të dëgjoni valët e lumit Devoll. Unë kam shëtitur në Evropë dhe duke fjetur në hotel dëgjoja valët e Devollit që buçisnin veçanërisht kur binte shumë shi nga mallet e Gramozit dhe nga fundi i Moravës, që nga Nikolica deri andej nga buron lumi. Përshëndes organnizatorin e kësaj feste familjare.

per me shume pamje nga shtepia e shkrimtarit Dritero Agolli klikoni KETU