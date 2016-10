Ben Blushi: Unë dhe Hafizi dolëm sot nga PS. “Rilindja”, fatkeqësi kombëtare

Deputeti i Ben Blushi dhe Mimoza Hafizi nga sot nuk janë më pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste.

Faktin e ka bërë të ditur Ben Blushi teksa ka folur sot në Kuvend ku ka thënë se ai dhe Hafizi do të mbrojnë qytetarët duke lënë pas një rilindje që ka ushqyer vulgaritetin e parlamentit.

Partinë Socialiste ai e ka cilësuar si një ndërmarrje private dhe rilindjen si një ferr për të varfrit dhe burg për të mjerët.

“Dua të bëj me dije një vendim që kam marrë me Hafizin sot. Nuk jemi më deputetë të rilindjes, por dy njerëz të çliruar që kanë vendosur të ndahen nga e drejta e një qeverie për të qenë e padrejtë, vesi i politikës për të qenë e dhimbshme. Në PS nuk jemi dakord sakohë që besojmë se në themele të demokracisë është liria e zgjedhja e lirë. Është dita për të kujtuar se rilindja vendosi të zgjedhe me referendum atë që do e drejtonte sikur të ishte çëshjte e jo njeri, këtë e bëri një grup që i thotë shqiptarëve se nuk kanë të drejtë të bëjnë referendum për të rrëzuar ose miratuar importin e mbetjeve në Shqipëri. Unë e Hafizi nuk jemi as të parët e fundit që dalim nga një ndërmarrje private e cila ka vendosur që përveç pasurisë së ortakëve”,- tha Blushi.

Sipas Blushit, Rilindja fatkeqësi kombëtare qe duhet ndeshkuar me vote.

Deklaratat e deputetit Ben Blushi kanë shkatuar reagime nga radhët e socialistëve.

Duke folur në emër të grupit parlamentar të PS-së, nënkryetari Taulant Balla, teksa i uroi rrugë të mbarë i kërkoi që të dorëzojë mandatin e deputetit, pasi siç tha Balla, ia ka marrë socialistëve padrejtësisht.

Pas deklaratave të Ballës ka reaguar sërish Blushi. Ai tha se nuk mund të qëndrojë në një parti që është bërë si konvikt për kriminelë.

Në replikë më Blushin, Balla tha se deputeti që u largua nga PS-ja duhet të ndryshojë gjuhën dhe të mos ngjajë me Lulzim Bashën.

“Të paktën ndrysho gjuhën. Mos fol si Luli. Të nisësh një projekt politik dhe të flasësh si Luli është projekti më i pashpresë. Sa për marrëdhëniet me votuesit, mua më vjen mirë që largohen deputetët turistë. Ata që marrin mandatin dhe nuk shkojnë asnjë ditë dhe nuk kanë asnjë marrëdhënie me ata që shkojnë në Kuvend”,- tha Taulant Balla.