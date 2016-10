Aksidenti tragjik/ Ekspertiza: Të 4 viktimat e aksidentit pa rrip sigurimi

Një grup hetimor i përbërë nga ekspertë të aksidenteve dhe mjeko-ligjorë kanë marrë në dorë çështjen e aksidentit tragjik me 4 të vdekur në autostradën Tiranë-Durrës, në Sukth.

Nga ekspertiza paraprake rezultoi se duke parë dëmtimet në qafë të viktimave asnjë prej të përfshirëve në aksident nuk ka pas rrip sigurimi. Dyshohet se 36-vjeçari Dashnor Deliallisi ka qenë nën efektin e alkoolit ose drogave të forta, por zyrtarisht kjo nuk konfirmohet.

Po kështu mësohet se aksidenti ka ndodhur rreth 10-12 km larg pikës së kontrollit të policisë.

Aksidenti i katërfishtë ndodhi mëngjesin e sotëm rreth orës 4, ku automjeti tip “Benz” që drejtohej nga 36-vjeçari Dashnor Deliallisi, banues në Durrës, i futur në autostradë në sens të kundërt dhe me shpejtësi tej normave u përplas me mjetin tip “Benz” me targa AA 694 IL ku udhëtonin 3 vajza të reja.

Si pasojë e përplasjes kokë më kokë të dy makinave, të 4 personat mbetën të vdekur në vend. Sipas policisë së Durrësit, shtetasi Dashnor Deliallisi, i cili po lëvizte në sens të kundërt, është konstatuar nga postblloku i policisë, të cilët i kanë bërë shenjë të ndalojë. Por pavarësisht kësaj, 36-vjeçari ka shtuar shpejtësinë dhe vetëm pak minuta më pas ka shkaktuar aksidentin. /BW/

VIKTIMAT

Dashnor Deliallisi, 36 vjeç;

Greta Sherifi, 23 vjeç;

Izabela Balla, 33 vjeç;

Elona Kaçibaros, 34 vjeç.