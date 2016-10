Sulltanesha Hyrem përfundon në spital

Kush do ta mendonte që Sulltanesha Hyrem do ta tepronte me alkoolin dhe të përfundonte në spital. Aktorja gjermano-turke, Meryem Uzerli, e njohur për rolin e Sulltaneshës Hyrem në serialin “Sulejmani i Madhërishëm”, ka përfunduar në spital në Beograd. Ajo ndodhet në Serbi për xhirimet e një filmi me regji nga Ozan Aciktan. Zërat thonë se gjatë darkave, ajo e ka tepruar paksa me alkoolin. Të paktën ky është rezultati i raporteve mjekësore. Konsumi i alkoolit për një kohë të shkurtër, ka bërë që Uzerli të ndihet keq dhe të përfundojë në spital.