Vërtet rrjedha e historisë është drejtuar nga një grup i vogël njerëzish me interesa të përbashkëta Pikturat dhe fotot e njerëzve të mëdhenj gjatë shekujve të fundit tregojnë një fill të përbashkët që i lidh ato. A është kjo një rastësi që shumë prej tyre e fshehin njërën nga duart e tyre, teksa kanë pozuar për të bërë foto? Kjo duket e pamundur por ne do të shohim origjinën masonike të “dorës së fshehur” dhe të njerëzve më të fuqishëm që e kanë bërë këtë gjest nëpër pozat e tyre të famshme.

A ka një forcë e fshehur pas ngjarjeve botërore të shekujve të kaluar?A është rënia e monarkive evropiane, ajo që ka sjellë me radhë Epokën e Iluminizmit dhe rrugën tonë drejt demokracisë botërore drejt një plani ‘Dora e Fshehur”? Para zhvillimit të medias, portretet e udhëheqësve paraqiteshin në një pozë madhështore. Por lind pyetja a kishin këto poza një kuptim okult?

Një prej tyre është edhe “dora e fshehur”.

Kërkohej shpesh shpjegim se pse Napoleoni , sa herë që pozonte e mbante njërën dorë të brenda këmishës. Disa thonin se ai kishte ulçer në stomak, se kishte dorë të deformuar, se mbante qese parfumi në jelekun e tij , se piktorët nuk i pëlqenin t’i pikturonin duart etj…. Ndërsa disa të tjerë shpreheshin se në epokën e tij cilësohej si veprim primitive nëse i fusje duart në xhepa.

Por të njëjtat arsyetime nuk mund të thuhen për të gjithë individët e përmendur në këtë artikull pasi jo të gjithë mund të kishin ulçer në stomak apo dorë të deformuar. Gjesti i “dorës së fshehur” ka një kuptim të veçantë. Është zbuluar se shumica e njerëzve e përdorin këtë gjest për të treguar se janë anëtarë të Masonëve.

Duke marrë parasysh rëndësinë e madhe të këtij gjesti në ritualet masonike dhe faktin se gjithë elita ishin ose jo pjesë e masonerisë, është thjesht e pamundur që përsëritja e kësaj shenje mund të jetë një rastësi. “Dora e fshehtë” mund të gjendet në ritualet e Masonerisë dhe udhëheqësit e botës e përdorin këtë shenjë për të treguar se janë anëtarë të Masonerisë dhe që punojnë për llogari të saj.

Rituali imitues i kësaj shenje miraton kthimin në Jeruzalem të tre masonëve më të njohur të cilët u mbajtën rob në Babiloni. Edhe pa u marrë me simbolikën , thuhet se atyre iu kërkohej të mësonin një fjalëkalim sekret dhe një shenjë dore në mënyrë që të kalonin në masterin e dytë e quajtur Veil.

Ata nuk mund të ngjiteshin më lart pa patur këtë fjalëkalim dhe këtë shenjë.

Ps: Fjalët e mia janë Semi, Jafeti dhe Adoniram; shenjë im është kjo: (futje e dorës në gji ) Ky veprim është një imitim i dhënë nga Perëndia e Moisiut që urdhëroi që ai ta fuste dorën e tij në gji dhe pasi e nxori atë jashtë, ishte bërë e bardhë si bora. Shpjegimi i kësaj shenje gjendet në shkrimet e Moisiut, dmth, në kapitullin e katërt të Eksodit “: “Dhe Zoti i tha Moisiut: Tani vër dorën në gjirin tënd. Ai vuri dorën e tij në gji dhe kur ai e mori atë, dhe ja, dora ishte zbardhur si bora ”

Napoleon Bonaparti

Napoleon Bonaparti (1769-1821) ishte një udhëheqës ushtarak dhe politik i Francës .

Pesë nga gjashtë anëtarët e Perandorisë së Napoleonit ishin masonë të lirë.

Edhe prova të tjera favorizojnë idenë e anëtarësimit të Bonapartit në Vëllzërinë e Madhe të Masonerisë. Madje thuhet se ai pati n jë influencë të madhe në historinë masonike.

Karl Marx

Karl Marx është i njohur sot si themeluesi i komunizmit modern. Përkundër duke u mohuar nga disa masonë, Marksi është thënë se ka qenë në shkallën e 32-të Orientit të Madh të Masonëve. Marksi u bë zëdhënësi ateist dhe i lëvizjes socialiste të Evropës. Ai planifikoi zëvendësimin e monarkive me republikat socialiste, me hap konvertimit ardhshëm në republikat komuniste.

George Washington

George Washington ishte një nga Themeluesit e Shteteve të Bashkuara dhe është konsideruar të jetë amerikani më i rëndësishëm i Masonëve.

Charles Willson e ka analizuar një foto të Uashington kur ai ishte 52 vjeç. Vini re pozicionin e këmbëve të Uashingtonit: ato formojnë një katror të zgjatur. Pozicioni i këmbëve ka shumë rëndësi në simbolikën masonike.

Wolfgang Amadeus Mozart

Ai ishte gjithashtu një mason dhe e nisi në shtëpizë austriake Zur Zur Ëohltatigkeit në dhjetor 14 1784. Në krijimet e Mozart shpesh janë përfshirë elemente të rëndësishme masonike. Për shembull opera “The Magic Flute” është bazuar kryesisht në parimet masonike.

Joseph Stalin

Mbretërimi i Stalinit në terrorit e Bashkimin Sovjetik çoi në vdekjen e miliona bashkatdhetarët e tij. Ai është treguar shpesh në foto duke përdorur gjest të dorës fshehur. Ka të dhëna zyrtare që dëshmojnë se Stalini është pjesë e Masonerisë. Natyrisht, diktatorët si Stalini kontrollonin fort të gjitha informatat në lidhje me veten dhe punët e tyre, duke e bërë të vështirë për të provuar ndonjë gjë në një mënyrë apo tjetër. Por fshehja e dorës, ofron provë çelës për besnikërisë e tij të mundshme në një vëllazëri okulte.

Emra të tjerë:

Simon Bolivar

Marquis de Lafayette

Salomon Rothschild

Papa Francesku

Barack Obama

Rihanna

Edhe shumë personazhe shqiptarë janë përfolur se janë pjesë e Iluminatit, por deri më tani nuk cilësohen publikisht.

Konkluzion:

Masonët e Lirë

Një nga kushtet që të bëhesh pjesë e masonërisë është edhe të mos kesh lidhje me komunizmin.

Ato janë aktive në çdo qendër të pushtetit në botë. Ata kërkojnë qasje dhe kontroll të çdo agjencie të inteligjencës dhe çdo qeverie. E kanë futur veten në çdo organizatë fetare të çdo madhësie. Në fakt, çdo organizatë e çdo madhësi është infiltruar nga Masonët e lirë.

Siç shihet më sipër, tek të gjithë udhëheqësit, përdorja e gjestit të “dorës së fshehtë” kishte një ndikim të madh në historinë e botës dhe u konfirmua edhe nga masonët. Ky gjest është një detaj i dukshëm edhe pse ende neglizhohet gjerësisht. Duke kuptuar këtë fakt dhe duke njohur ndikimin e madh që këta lidera kishin në rrjedhën e historisë, ne mund të fillojmë të kuptojmë forcën e fshehur e cila aktualisht drejton botën drejt demokracisë ndërkombëtare.

Sigurisht, çdo studiues serioz tashmë është i vetëdijshëm për rolin e Masonerisë në shpalosjen e historisë botërore. Gjesti “dora e fshehtë”, e përdorur shpesh nga figurave historike është thjesht shprehje e jashtme e këtij fakti pak të njohur. Ashtu siç Konfuci ka thënë: “Shenjat dhe simbolet sundojnë botën, jo fjalë e as ligjet.” Fjalët dhe politikat e këtyre njerëzve në fund do të harrohen, por imazhi i tyre do të mbetet nëpër breza.