“Kurban”-in, Rama e ndryshon në “Sakrifica”. I heq thikat dhe gjakun, dhe fut granata dore me kokë njeriu

Prej një jave libri i kryeministrit Edi Rama, “Kurban” është publikuar në gjuhën serbe me një kopertinë të veçantë, shumë ndryshe nga versioni i tij në shqip: ku delja, thika e mprehur dhe pikat e gjakut të spërkatura në sfondin e bardhë të kopertinës janë zëvendësuar me një granatë dore që si ndezëse ka kokën e një njeriu të vendosur mbi komedinë.

Kopertina e librit “Kurban”

Po ashtu, libri nga “Kurban” që është në Shqipëri, për lexuesin serb do të ofrohet me titullin “Sakrifica”, përkthimi zyrtar nga serbishtja i titullit “Zrtvovanje”.

Libri është publikuar nga shtëpia botuese “Samizdt” dhe agjencia e lajmeve “B92” dhe është përkthyer nga shqipja në serbisht nga Djordje Bozovic.

“Pas jetës së tij politike, nga Ministër i Kulturës, kryetar Bashkie e më pas kreu i Partisë Socialiste, Edi Rama, thellësisht i zhgënjyer, vendosi të bëjë një reflektim të thellë për situatën politike dhe prespektivën e Shqipërisë.

Edhe pse Rama merret me kontradiktat e brendshme, shpesh shumë specifike për kontekstin shqiptar, unë besoj se lexuesit e edicionit serb të librit do të gjejnë në përvojat e tij dhe reflektime që përputhen shumë me situatën në Serbi, në rajon në tërësi, do të thotë se për lexuesit libri do të jetë mjaft interesant. Edhe më shumë duke qenë se Rama është një mendimtar i shquar dhe një stilist i plotësuar”, thuhet në prezantimin e librit në gjuhën serbe.

Ndërkaq promovimi i tij do të bëhet në nesër në ambientet e hotel “Crown Plaza” në Beograd.

Rama do të marrë pjesë në Forumin e Sigurimit të Beogradit, ku ai do të jetë krye të një delegacioni që do të marrë pjesë në seancën e përbashkët të dy qeverive dhe forumin e biznesit serbo-shqiptar në Nish.