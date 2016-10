Shkodër, mbi 2 milionë euro të ardhura nga “Loro Boriçi”

Ka pasur shumë polemika për “Loro Boriçin”që u kulmuan me përplasjen verbale mes kryeministrit Edi Rama dhe kryebashkiakes Voltana Ademi mbi ndërtimet dhe investimet rreth stadiumit. Ndeshja e parë me Maqedoninë rastisi në një furtunë e shi që ndërpreu ndeshjen. Dhe që këtu nisën polemikat e mëdha për cilësinë e punimeve. Ndërkaq, edhe dy ndeshjet e tjera të zhvilluara në “Loro Boriçi”sollën shi me gjyma, fundja Shkodra është “kryeqyteti shqiptar” i shiut. Megjithatë, edhe pse shi dhe kushte jo të përshtatshme për një qëndresë të qetë në qytetin më të madh të veriut, gjatë tre ndeshjeve të fundit pati një “përmbytje” tjetër përveçse shiut: një “stuhi” lekësh dhe eurosh.

Një bankier i njohur në Shkodër, i tha tesheshi.com se llogaritet që për tre ndeshjet e zhvilluara së fundmi, në Shkodër mund të kenë hyrë afërsisht 2 milionë e gjysëm euro, çka përbën një hyrje massive dhe begati ekonomike.

Përfaqësuesi i shoqatës së turizmit në Shkodër, Gjon Dukgilaj deklaroi se “Të ardhurat janë shumë në rritje dhe publiciteti i turizmit bëhet shumë shpejt sepse njerëzit kanë kontakte, qëndrojnë më shumë se një ditë”. “Nuk dinim asgjë për Shkodrën, por është një qytet i këndshëm. Më e keqja këtu qenka shiu. Shkodra është një qytet i që i plotëson kushtet, si për turizëm, ashtu edhe për organizimin e ndeshjeve”, tha për Top Channel një kroat që kishte ardhur të ndiqte ekipin e tij kombëtar që u ndesh me Kosovën. Për ekspertët e futbollit, stadiumi i ri në Shkodër ka një efekt tepër pozitiv ekonomik për qytetin.

“Stadiumi i ri i ka dhënë bukuri. Kur shkon aty ke ndenjësen tënde, ke personalitetin tënd”, tha Hysen Zmijani, ish-legjenda e Vllaznisë dhe e Kombëtares shqiptare. Edi Rama ka vendosur që në “Loro Boriçi” të zhvillohen të gjitha ndeshjet e kombëtares së Kosovës, çka i jep një “monopol” të rëndësishëm ekonomik qytetit. Vetëm me ndeshjen me Kroacinë, në Shkodër erdhën më shumë se 20 mijë tifozë dhe udhëtarë nga Kosova.