Jemin Gjana: Kritikuesit e Bashës deklaronin në 2013 se do ta hiqnin plakun e PD

“Ka shumë probleme dhe mangësi në mënyrën se si punohet në bazë dhe në struktura. Nuk quhet punë në bazë kur disa drejtues strukturash shoqërojnë kryetarin Basha në një aktivitet, ulen në rreshta të parë në sallë ti kapë edhe kamera dhe madje ankohen se në një kronikë x nuk u doli fytyra. Pikërisht kjo është mungesë e frymës të cilën nuk e krijon vetëm Basha por të gjithë drejtuesit në PD”, tha Gjana gjatë emisionit. Edhe më fortë ishte deklarata që Gjana bëri lidhur me raportet e Partisë Demokratike me dia ambasadorë.

“Reagimi i Bashës ndaj ambasadorit amerikan Donald Lu ishte korrekt dhe I drejtë, por nëse do kisha folur unë do isha edhe më I drejtëpërdrejtë edhe më i ashpër në reagim pas asaj pyetjes që Lu bëri nëse PD e do apo jo reformën në drejtësi. Unë nuk mund të quaj normale gjithashtu që ambasadori amerikan nuk reagon ndaj krimit dhe në veçanti ndaj fenomenit të canabisit në Shqipëri dhe nuk arrij ta shpjegoj përse bëhet një gjë e tillë”, tha Gjana.