INSTAT: Rikthehet ulja e inflacionit, në shtator ishte 1.8%. Çmimet e ushqimeve vijojnë të rriten

Pas rritjes se shenuar nga muaji mars, inflacioni uli ritmet ne shtator, duke zbritur ne 1.8%.

Ky eshte niveli i rritjes se cmimeve krahasuar me nje vit me pare, ndersa Banka e Shqiperise ka nje objektiv me te larte. Sipas te dhenave te Institutit te Statistikave, kjo rritje eshte ndikuar me se shumti nga rritja e cmimit te ushqimeve dhe pijeve. Instat veren, se inflacioni ne ushqime, perben rretyh 75% te gjithe inflacionit te krijuar ne shtator.