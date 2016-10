Pohimi i Tahirit: Në trafikun e drogës ka dhe policë të përfshirë. 10 janë arrestuar

Guardia di Finanza publikoi një raport për kultivimin e hashashit dhe luftën që po bën Policia ndaj këtij fenomeni, që opozita thotë se është pesëfishuar dhe akuzon drejtpërdrejtë ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri për këtë.

Por a është shtuar apo pakësuar kultivimi i hashashit në Shqipëri? Ç’raporte ka policia dhe Ministria e Brendshme me Prokurorinë e Përgjithshme? Dhe përgjigjia e Tahirit në emisionin “Top Story”, është e qartë: Unë nuk di kur kjo qeveri të mos e ketë pranuar këtë problem.

Ndërsa duke iu referuar monitorimit të 17% të territorit nga italianët, Tahiri thekson se në pjesën prej 83 % të territorit ka një kulturë normale bujqësie në vend.

Intervista

Sokol Balla: Në fjalën tuaj të ditës së premte, për herë të parë përmendet fjalën problem, një gjë që nuk e kishit pohuar deri më atë ditë. Gjithmonë, Kryeministri juaj dhe jua e mohonit pas eleminimit të problemit të Lazaratit, para të cilit kanabisi dhe mbjellja e tij në Shqipëri ishte në fakt një problem. Jeni dakort që sot është kanabisi një problem?

Saimir Tahiri: Kjo Qeveri e ka pranuar që në ditën e parë të punës së saj që Shqipëria ka një problem me kultivimin e kanabisit. Nuk e kemi fshehur. Nuk kam asnjë droje ta them publikisht që Shqipëria ka një problem, ashtu sic ka çdo vend që është në përballje të vazhdueshme nga kjo lloj paligjshmërie. Shifrat e GDF e konfirmojnë në mënyrë zyrtare, Shqipëria para 2013 ka patur një problem të madh të cilin nuk e ka adresuar, ndërkohë që pas 2013 ka një problem, ndonëse më të vogël që po e adreson me të gjitha kapacitetet tona.

Sokol Balla: Kur thoni problem i vogël çfarë referoni, sepse e thënë në shifra nuk duket edhe aq problem i vogël?

Saimir Tahiri: Për ta bërë më të qartë, sipas Guardia Di Finanza, Shqipëria në 2013 kishte 323 Ha, nga këto vetëm 7 përqind shkatërroi policia, ndërkohë që këtë vit Guardia Di Finanza konstatoi se janë 210 Ha, pra më pak , rreth 35 përqind më pak dhe policia shkatërroi 99.8 përqind.

Sokol Balla: Ka një diferencë tek shifrat që ju thoni sepse 323 përfshin Lazaratin. Pa Lazaratin kanë qenë 14 ose 17 hektarë. Pra po flasim për një gjë që ju e keni zgjidhur, pra Lazaratin dhe për këtë keni marrë edhe lëvdatat e mjaftueshme, por flasim për 213, pra për një shtim eksponencial të parcelave jashtë Lazaratit.

Saimir Tahiri: Shifrat e GDF kërkojnë një interpretim unik dhe jo interpretim të ngurtë të shifrave. Në 2013, hapësira e monitoruar është 361 hektarë, nga të cilat 323 janë të kultivuara me kanabis, nga 323, 319 janë vetëm në Lazarat. Kjo do të thotë që shumica dërrmuese, 99 përqind e monitorimit është fokusuar në Lazarat, është kjo arsyeja pse 25 misione fluturimi gjithsej, ose 59 orë nuk kanë gjetur parcela jashtë Lazaratit. Por unë kam bërë publike edhe në Parlament raportet sekrete të policisë, ku shkruhej qartësisht çdo cep i Shqipërisë ku ishte gjetur kanabis. Në vitin 2016, janë dyfishuar orët e monitorimit, janë 105 orë monitorimi me avionë. Janë të shtrirë 42 misione me mbi 100 orë fluturimi. Hapësira e monitoruar është 506 hektarë…

Sokol Balla: 506?! Prap i referohemi vetëm 17 përqind të territorit dhe këtë e thotë GDF, nuk e them as unë dhe as zoti Basha.

Saimir Tahiri: 506 hektarë, nga të cilat 230 janë të kultivuara dhe të shkatërruara janë 99.8 përqind e tyre. Ndërkohë, në 2013 policia shkatërroi 7.5 përqind. Nëse me pak orë monitorim të fokusuar në Lazarat konstatoheshin 323 hektarë dhe policia shkatërronte 7.5, sot me dyfishin e orëve të fluturimit, me autonomi të plotë për oficerët e GDF që të fluturojnë në gjithë Shqipërinë, me teknologjinë 100 përqind të përmirësuar, ne kemi 213 hektarë të kultivuar prej të cilave policia shkatërron 99.8 përqind dhe kjo është hera e tretë që Policia shkatërron mbi 99 përqind të parcelave të gjetura. Nuk po i them këto shifra për justifikim apo krenim. Unë besoj që kemi një problem me kanabisin, por…

Sokol Balla: Përse nuk është pranuar ky problem në mënyrë “të përulur” gjatë gjithë këtyre muajve gati më shumë se një dy vitesh që vazhdon ky debat, asnjëherë nuk është pranuar që ka problem. Gjithmonë është thënë jo nuk ka problem. Praktikisht, situata nuk qënka kaq e mirë, as kaq problematike dhe as kaq shumë nën kontroll…

Saimir Tahiri: Unë mendoj të kundërtën.

Sokol Balla: Si mendon të kundërtën kur këto të dhëna i referohen 17 përqind të territorit? Çfarë ndodh me 83 përqind të territorit tjetër?

Saimir Tahiri: 83 përqind e territorit është qytete, lumenj, liqene, male dhe fusha ku mbillet kulturë normale bujqësore. Është shumë e qartë analiza që bëjnë ekspertët italianë dhe Guardia di Finanza lidhur me zonat e rriskut dhe hapësirat ku potencialisht mund të kultivohet kanabis. Unë nuk di kur kjo qeveri të mos e ketë pranuar këtë problem.

Sokol Balla: Ju thatë që problemi mbaron pas Lazaratit.

Saimir Tahiri: Unë e kam thënë në këtë studio që nuk është një problem vetëm i policisë, që nuk zgjidhet në një ditë dhe madje nuk është problemi fillestar. Problemi real është varfëria, papunësia, padrejtësia dhe pabarazia. Këto janë problemet në themel që ne duhet të adresojmë dhe pastaj paralelisht edhe kanabisin. Ne kemi thënë që është një problem pavarësisht se është më i vogël krahasuar me qeverinë e kaluar. Sot flasim për një fenomen që është produkt i disa problemeve të tjera që ne kemi trashëguar për më shumë se dy dekada.

Sokol Balla: Cilat janë këto probleme?

Saimir Tahiri: Unë nuk e quaj dot qytetarin e varfër të zonave më të thella të Shqipërisë as trafikant, as kolumbian siç bën opozita, pasi për shkak të varfërisë ai shkon në ngasje për të mbjellë kanabis me të cilat çon nëpërmendje që mund të zgjidhë hallet e veta ekonomike.

Sokol Balla: Pra këta 248 të arrestuarit që thotë raporti i GDF janë të gjithë hallexhinj?

Saimir Tahiri: As atë që shkon për të punuar në një arë kanabis për të zgjidhur hallin që ka me punësimin nuk e quaj dot trafikant apo qytetar të republikës së drogës. Për mua janë qytetarë shqiptarë me 1001 halle mbi supe, që 20 vjet nuk ja ka zgjidhur as politika dhe as pushteti. Unë këta i kuptoj, por nuk i mbështes. U bëj thirrje që të rikonsiderojnë mënyrën e jetesës sepse nuk është kurrë zgjidhje as për varfërinë, as për papunësinë, as për pabarazinë që kemi. Nuk kuptoj kurrë të gjithë ata që trafikojnë, shfrytëzojnë dhe shpërndajnë drogë nëpër rrugët e Shqipërisë, ashtu siç nuk kuptoj cilindo intelektual të 3 km/katrorë që i ka fryrë bilbilit të legalizimit të kanabisit duke çuar në mendjen e njerëzve mesazhin e gabuar, që ndoshta legalizohet.

Sokol Balla: Kur ju nuk arrini si qeveri ta zgjidhni këtë si problem, ndoshta legalizimi është zgjidhja?! Këta 400 autorët, 248 të arrestuarit tuaj, këta çfarë janë?

Saimir Tahiri: Pjesa më e madhe janë njerëz që kanë marrë përsipër këtë sipërmarrje të paligjshme.

Sokol Balla: Hyjnë tek kriminelët apo tek hallexhinjtë?

Saimir Tahiri: Tek kultivuesit.

Sokol Balla: Tek hallexhinjtë!

Saimir Tahiri: Tek kultivuesit që janë njerëz të cilët në një mënyrë apo tjetër, unë nuk i kam hyrë analizës së kushteve ekonomike të seciit, por janë njerëz që kanë patur ngasje për të shkelur ligjin për kultivimin e paligjshëm të kanabisit. Jo pak prej tyre janë edhe pjesa sipërore e këtij aktiviteti të paligjshëm që nxisin financiarisht apo trafikojnë kanabisin. Di të them me siguri që duhet të bëjmë një ndarje të problemit për t’i shkuar në themel.

Sokol Balla: Këtë thotë edhe opozita, që të arrestuarit nuk janë kapot, por hallexhinjtë. Dhe ja ku jeni ju sonte të thoni të njëjtën gjë siç thotë opozita.

Saimir Tahiri: Unë nuk mund të bëj dot të njëjtën gjë si opozita, e cila i quan kolumbianë dhe narkotrafikantë shqiptarët nga një anë…

Sokol Balla: Ju quan ju në fakt…

Saimir Tahiri: Mua më ka quajtur që ditën e parë të punës dhe nga ana tjetër nuk mund të bëj dot atë që e ka bërë Qeveria e kaluar, që e ka fshehur këtë problem që ka qenë aty, pavarësisht se ne flasim sot për herë të parë. Kultivimi i paligjshëm i kanabisit ka qenë aty gjithë kohës, Lazarati, Lumi i Vlorës, Dukagjini, Kruja, Burreli, Korça, Tirana. Pra në çdo cep të Shqipërisë ka qenë e kultivuar. Kam raportet sekrete të policisë që konfirmojnë çdo fshat në të 12 qarqet ku është gjetur kanabis kur ministër ka qenë Bujar Nishani, kur ka qenë i ndjeri Sokol Olldashi, Lulzim Basha dhe ky tjetri…harroj një ministër.

Sokol Balla: Zoti Noka.

Saimir Tahiri: Po zoti Noka. Problemi ka qenë aty. Ne sot nuk jemi përballë shtimit të fenomenit, shtimit të hapësirës së kultivuar. Ne sot po evidentojmë më shumë.

Sokol Balla: Kjo është të fshihesh pas gishtit. Ju vetë në shifrat tuaja të një viti më parë 1286 parcela të asgjësuara, viti 2016 2082 parcela të asgjësuara. Pra janë gati 1 mijë parcela më tepër të asgjësuara nga policia. Kjo do të thotë që këtu paskemi një problem, që sipërfaqet janë shtuar, siç janë shtuar faktet, raportet akuzat, fluturimet e avionëve. Pra këtu praktikisht, jemi në limitet e një emergjence dhe këtë nuk e them vetëm unë dhe vetëm zoti Basha, por e thotë edhe zoti Meta, që ka folur për një platformë kombëtare kundër drogës.

Saimir Tahiri: Nuk është shtuar kultivimi i kanabisit nga viti në viti, tani është shtuar kapaciteti ynë për ta identifikuar dhe luftuar. Nëse unë them që ne kemi zbuluar dhe shkatërruar më shumë, ky nuk është dështim, ky është sukses. Nëse ju them që dje aty ka qenë…

Sokol Balla: Nëse e shohim problemin vetëm në punën e Ministrisë, ndoshta, por nëse e shohim në një kend më të gjerë, atëherë kemi një problem shumë të madh.

Saimir Tahiri: Nëse ju them që aty ishte dje dhe nuk e shkatërronte njeri, ky po që është dështim. Unë sot po ju them këtu dhe mbaj përgjegjësi për këtë, aty ka qenë ky problem. Aty është mbjellë kanabis, jo vetëm në Lazarat, por në të gjithë Shqipërinë dhe kjo është e konfirmuar nga partnerët ndërkombëtarë dhe raportet sekrete të policisë që unë i kam bërë publike. Është një problem që ka qenë aty që ne sot po e zgjidhim. Ne sot po e përballim dhe këtë po e bëjmë me dije tek shqiptarët dhe nuk po e fshehim. Kjo do të ishte më mirë për mua. Nuk do të kishim akuza, do ishim në rregull me opozitën, por Shqipëria do të ishte po aty, njëlloj si para 2013. Unë nuk kam preferuar këtë. Kam preferuar që të përballem me këtë fenomen pa iu fshehur bashkë me shqiptarët, bashkë me ata që opozita i quan kolumbianë sepse unë mendoj që më mirë ta përballim këtë fenomen sesa t’i fshihemi. Më përmende avionët që i thyhet rrota. Nuk dua të jem cinik, por nuk e kuptoj këtë mediokritet kolektiv lidhur me këto fenomene, në çdo vend të botës, sidomos në luftën kundër kanabisit, të shkatërrosh më shumë është sukses. Në Itali vjet ka qenë gati 50 përqind më shumë hapësira e kultivuar në raport me 2014, këtë vit është më shumë dhe po kështu në të gjithë rajonin. Ky mediokritet bëhet akoma më i madh kur përmenden avionët. Në të gjithë shkencën e studimit të këtyre fenomeneve ky konsiderohet një sukses i policisë për të luftuar rrugët tradicionale të trafikimit. Pra, nëse ju nuk do të shikonit atë avionin, si rrugë ekstreme e trafikimit, me plot të drejtë do të mendonit se këtu kalon nga Porti i Durrësit, nga Aeroporti i Rinasit.

Sokol Balla: Vetë Guardia Di Finanza ju tha se prapë rrugët detare po riaktivizohen, me mjete të çuditshme, si morë uji…

Saimir Tahiri: Edhe ai motori i ujit që kalon Kanalin e Otrantos tregon që ka rezistencë nga policia, pra ai është një rafinim i dëshpëruar i botës së krimit përballë masave të policisë. Nëse një tunel nga Meksika në SHBA, apo një transport me nëndetëse nga Amerika Latine drejt SHBA është parë si fenomen disa herë, nuk është dështim i autoriteteve amerikane, por sukses në rrugët tradicionale të trafikimit. Kjo është e gjithëpranuar në shkencën e interpretimit të këtyre fenomeneve.

Sokol Balla: Aq e pranuar është sa sot është një tezë politike e një kandidati atje…

Saimir Tahiri: Askush nuk mund ta mohojë dot. Nuk mund të më thoni që është dëshmi kriminalizimit të ministrit, Qeverisë…

Sokol Balla: Kjo pastaj bën pjesë tek loja politike e opozitës me Qeverinë. Nuk jam nga ata që them që policia nuk punon, fakti që raportoni përditë në mënyrë zyrtare kapjen dhe asgjësimin e mijëra rrënjëve tregon që policia po punon, por kjo nuk fsheh dot problemin. Unë e shoh problemin përtej jush. Unë kam qenë nga ata që kam thënë “ok” Lazarati i mbyll, por çfarë do të ndodhë pastaj? Duket sikur Lazarati u mbyll, por qelbi që kishte brenda u përhap në gjithë Shqipërinë. Ju a e mohoni këtë me siguri të plotë? A mund të mohoni edhe raportet që flitet për këta ekspertët e kultivimit të kanabisit që nga Lazarati tashmë janë investuar në zona të tjera të vendit? A mund ta mohoni me garanci të plotë që kjo gjë nuk ka ndodhur?

Saimir Tahiri: Mos më pyesni nëse njerëz nga Lazarati janë shpërndarë në zona të tjera për të kultivuar kanabis…

Sokol Balla: Ekspertiza e Lazaratit…

Saimir Tahiri: Nuk është shpërndarë. Lazarati ka jetuar aty dhe paralelisht ka jetuar edhe kultivimi i kanabisit në çdo cep të Shqipërisë. Kam raporte sekrete të policisë së shtetit dhe Guardia di Finanza.

Sokol Balla: Përse nuk i keni bërë publike?

Saimir Tahiri: I kam publikuar. Ka gati 10 vjet që Shqipëria ka disa njolla ku është kultivuar historikisht kanabis. Nëse deri para 2013 askush nuk i prekte. Përveç Lazaratit Shqipëria ka qenë plot me kultivimin e kanabisit.

Sokol Balla: Dhe ç’bënte policia me këto? Nga 2013 e këtej flasim.

Saimir Tahiri: Që në ditën që unë kam marrë detyrën, ne kemi bërë një luftë që e konfirmon çdo partner dhe mbi të gjitha është një betejë që ne pa asnjë dyshim do ta fitojmë. U morëm fillimisht me Lazaratin…

Sokol Balla: Kur? Se psh, për Lazaratin vutë një afat, thatë atëherë deri në shtator dhe e mbajtët premtimin.

Saimir Tahiri: Ne u morëm me Lazaratin dhe tani do të merremi me gjithë Shqipërinë. Raporti i Guardia di Finanza thekson se që nga viti 2014, pra pas Lazaratit, policia ka shkatërruar 99.4 përqind të parcelave jashtë Lazaratit, në 2015 99.6 përqind, në vitin 2016, 99.8 përqind. Ndërkohë, 2012 i policisë shqiptare…

Sokol Balla: 16,2 hektarë kanë qenë jashtë Lazaratit në 2014…

Saimir Tahiri: Ne ishim shumë të fokusuar të shkatërronim Lazaratin…

Sokol Balla: Po Tepelena, Bregu i Vlorës, Malësia e Madhe?

Saimir Tahiri: 99.4 është pa Lazaratin dhe monitorimi i policisë së shtetit dhe GDF ishte i përqendruar në Lazarat. E gjithë puna ishte e fokusuar atje, ndërkohë që gjithçka shkatërrohej në nivelin 99.4 përqind, ndërsa 2013 është 7.5 përqind dhe zero përqind 2012. Unë po them raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit i 2013, thotë që prodhimi vendas i kanabisit mbetet i lartë për të tretin vit radhazi dhe pse nuk ka vlerësime zyrtare të totalit të kultivuar. Raporti i DASH për 2014, rritje dramatike e sekuestrimit të lëndëve narkotike dhe arrestimeve, kjo mund t’i atribuohet rritjes së bashkëpunimit të policisë vendase me partnerët ndërkombëtarë, veçanërisht atë italiane kombinuar me një angazhim më të madh nga ana e liderve politikë për t’u përballur me kultivimin dhe trafikimin e drogës, që çoi në një rritje të aksioneve në rang kombëtar. Viti 2015, raporti i DASH thotë që autoritetet shqiptare kanë provuar një vazhdimësi mbresëlënëse arrestimesh dhe sekuestrimesh kundër rrjeteve të trafikimit në vend, duke vijuar prirjen e vitit 2014. Ky sukses mund t’i atribuohet bashkëpunimit të vazhdueshëm me policinë italiane dhe një përkushtim maksimal nga drejtuesit politikë dhe policorë në luftën kundër drogës. Kjo është e qartë, që sot partnerët na besojnë më shumë, vlerësojnë këtë që po bëjnë dhe e kuptojnë tamam. Pra nëse nuk do të shkatërronim këto në 99 përqind, kjo drogë do të shkonte në shkollat dhe rrugët e Europës. Po flasim për një problem që ka ekzistuar në Shqipëri, një fenoment që policia kurrë nuk e ka marrë seriozisht deri kur morëm ne detyrën, një problem i derivuar që vjen prej varfërisë, papunësisë, pabarazisë, po flasim për një problem që nuk zgjidhet brenda një mandati, por zgjidhet në themel duke zgjidhur nxitësit kryesorë të këtij problemi që janë varfëria dhe papunësia.

Sokol Balla: Erdhët në pushtet dhe thatë do kontrollojmë territorin. Por shohim avionë që ulen në Shqipëria, dakort ai i Riformatos, ndoshta ishte pak larg, po ky tjetri ishte 20 km larg kryeqytetit.

Saimir Tahiri: Nga Italia vijnë avionët, ca do të thotë kjo që Italia ka dështuar në bërjën e shtetit?!

Sokol Balla: Duket sikur favorizimi që u keni bërë partnerëve italianë përballë grekëve, duket sikur ka diçka që nuk shkon në strategjinë e luftës antikabanibs.

Saimir Tahiri: Gjithçka është zhurmë. Po tregoj një rast, që policia shqiptare ishte pjesë e një aksioni me policinë italiane dhe opercioni ishte lejimi i avionit të mbushej në Shqipëri dhe të kapej në Itali nga italianët pasi të ishte konsumuar vepra, por kjo quhet për opozitën një motiv për të na sulmuar. Kjo ishte puna e policisë ashtu siç duhet. Akuzat e pabaza, shpifjet dhe llumi kundër policisë ka qenë maksimal dhe kjo e ka një arsyeje. Ajo që unë kam quajtur front i së keqes sot sulmon dhe hedh baltë mbi të gjithëë ata që nuk ka nën kontroll.

Sokol Balla: A ka punonjës policie që janë përfshirë në trafikun e drogës?

Saimir Tahiri: Absolutisht që ka. Jam i vetëdijshëm që jemi larg problemit të trajtimit të korurpsionit dhe bashkëpunimit me kriminelët. Kjo është policia që kemi trashëguar e që duhet ta pastrojmë. Por janë 3 mijë punonjës janë që janë çuar në ndjekje penale dhe disiplinore. Janë 25 përqind e policisë. Për këtë arsye se ka policë të përfshirë.

Sokol Balla: Sa policë janë të përfshirë? Është edhe rasti i RAI-t?

Saimir Tahiri: Nuk jam në dijeni të rastit konkret, por këto raste hetohen nga SHKB-ja.

Sokol Balla: A keni shifra me përfshirjen e policisë direkt apo indirekte në ruajtjen e parcelave?

Saimir Tahiri: Deri më tani janë mbi 10 numri e punonjësve të arrestuar, por është një punë në vazhdim dhe unë pa asnjë diskutim ndaj bindjen që nuk është e vështirë që punonjësit e policisë të bëhen bashkëpunëotrë për shkak të pagesë dhe kushteve të tjera.

Sokol Balla: A e pranoni që është problem përfshirja e policisë tek kanabisi?

Saimir Tahiri: Nuk kam asnjë sfidë që të pranoj gjërat që janë puna ime. Do të shqetësohesha kur policia të mos merrej më me këtë problem. Do isha i shqetësuar nëse policia do të shkatërronte vetëm 7.5 përqind të hashashit. Nëse ka punonjës të përfshirë, ka hetime, do të shkojnë para drejtësisë.

Sokol Balla: Pse jeni kundër legalizimit të kanabisit, në kushtet kur edhe në vende të tjera të botës kjo ndodh? Italia vetë po sheh mundësinë e legalizimit për arsye mjekësore.

Saimir Tahiri: Ka një keqkuptim të madh. Është nisur në mënyrën më të gabuar të mundshme si debat dhe do duhej të ishte produkt i një diskutimi shumë më të gjerë. Ka një keqkuptim të madh me vetë debatin e legalizimit. Ne sot nuk dënojmë atë që e konsumon për përdorim personal dhe edhe sikur të legalizonim shitjen, nuk do të ishte kurrë e legalizuar për t’u mbjellë në çdo fushë. Pra nëse do të ndodhte do të kishte njësi prodhimi të veçanta, me licensim ose me njësi shtetërore që nuk do të kishin lidhje me tregun e paligjshëm të kanabisit.

Sokol Balla: Ka patur disa raportime që tregojnë shifra të pazakonta, për shembull, Banka e Shqipërisë raportoi 150 mln dollarë shtim në arkat e shqiptarëve në muajin gusht dhe ka një rënie me 4 pikë të euros kundrejt lekut, euros që është monedha me të cilën blihet dhe shitet kanabisi. Pra duket sikur e ka një ndikim të madh në ekonomi kanabisi.

Saimir Tahiri: Nuk jemi në kushtet që kjo është një gjë aq e përhapur sa njerëzit nuk po merren me gjë tjetër dhe legalizimi nuk është zgjidhja e këtij problemi në asnjë rast. Sot ka një problem më të vogël se në të kaluarën me kultivimin e kanabisit, por nuk fshihet çdo problem pas rrënjëve të kanabisit.

Sokol Balla: Do doja t’i rikthehesha trajtimit politik, ka të dhëna që janë pohuar nga drejtues të policisë. Zoti Çako që në konferencën për shtyp me italianët, tha se fara vietnameze shkaktoi problem, që u paralajmëruar nga Flamur Noka më herët në letrën drejtuar ju për këtë farë, ka edhe një qëndrim të partnerit tuaj, Ilir Metës që thotë se duhet një platformë kombëtare kundër drogës.

Saimir Tahiri: Opozita nuk ka synuar një debat të shëndoshë për këtë çështje, por është e ftuar që të bëhet pjesë e zgjidhjes, që nuk bëhet duke drejtuar gishtin tek unë apo kryeministri. Duhet një strategji ekonomike e zhvillimit rural, social dhe bujqësor sepse ky nuk është një problem vetëm i policisë.

Sokol Balla: Ju thoni që në afat të shkurtër shteti e ka humbur betejën me kultivuesit?

Saimir Tahiri: Jo po them që kemi fituar betejat, por na mbetet për të fituar luftën.

Sokol Balla: Sot ka dalë në media një raport i PAMECA-s, që kontrollon punën e policisë dhe të prokurorisë, që ka kritikuar punën e Prokurorisë. E ka kritikuar për disa çështje delikate. Keni koment për këtë raport?

Saimir Tahiri: Nuk jam njohur me raportin. Po pres të njihem zyrtarisht që të gjykoj mbi të. Di të them…

Sokol Balla: Tashmë ju do të hetoheni për çështjen e pajisjes “EMSI Catcher”, ka një Komision Hetimor që tashmë është ngritur dhe ndërkohë kemi këtë raport të PAMECA-s, që nuk mund ta kritikosh dot që mban krahun e njërës apo tjetrës, pasi është një organizëm që ju kontrollon të dyja, por që e kritikon Prokurorinë tek hetimet për këtë çështje.

Saimir Tahiri: Vazhdimisht ka ndarë një shqetësim dhe besoj edhe Prokurori i Përgjithshëm lidhur me cilësinë e hetimeve, jo për çështje konkrete sesa më shumë për nivelin e Prokurorisë për të çuar përpara hetimet solid dhe proaktive që të kenë rezultat të mirëfilltë në raport me luftën kundër kriminalitetit. Ka cështje konkrete të ndjeshme që kam folur. Nuk do të doja t’i rikthehesha çështjes së përgjimeve si një gabim që nuk kthehet dot më mbrapsht dhe shpresoj që të mos përsëritet. Sfida për të patur hetime pozitive dhe të plota është një sfidë që nuk ja ngarkon dot asnjë institucioni veçmas. Është sfidë e të gjithëve dhe në të gjitha rastet kërkohet më shumë. Besoj që në këtë rast, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe SPAK do të mund të ngrenë në nivel të kënaqshëm cilësinë e hetimeve në vendin tonë.

Sokol Balla: Kur folët, huazuat frazën e Presidentit Bush për “akset e së keqes”, por në fakt përfshitë edhe në mos gaboj edhe Prokurorët?

Saimir Tahiri: Unë thashë “froni i së keqes” dhe nuk është e rrallë që të ketë edhe në Shqipëri front të së keqes. Nuk kam synuar t’i vë gishtin njeriu me atë që kam quajtur “front i së keqes”. Sot shikohet që kjo Qeveri ka ndërmarrë disa reforma që nuk janë menduar më parë. Këto janë tregues të vullnetit për të zgjidhur përgjithmonë disa problematika që janë prej më shumë se dy dekada. Unë nuk mendoj që ata para nesh nuk e kanë menduar. Mendoj që nuk i kanë zgjidhur sepse në balancën mes interesit publik dhe atij politik, kanë zgjedhur këtë të fundit. Unë besoj që një pjesë e varfërisë që trashëgojmë është e qëllimshme për shkak se në pushtet mund të rrish më kollaj nëse populli është i varfër, ashtu siç besoj se kështu është një pjesë e papunësisë, e mungesës së drejtësisë, e pabarazisë që vazhdon dhe ekstremizohet. Një pjesë është e qëllimshme sepse klasa politike në tërësi ka zgjedhur që popullin ta çojë në zgjedhje në krizë të punësimit, të varfërisë, ekonomisë, punësimit, të ekstremizmit social dhe kështu me radhë. Unë besoj që fronti i së keqes është fiks ai që deri më dje e ka sjellë Shqipërinë deri këtu dhe në këtë pikë referuar edhe rasteve më të fundit, unë kam veçuar, kujtoj kapjen e 24 kg drogë në Vlorë, që u bënë 24 ton.

Sokol Balla: Edhe vetë policia e pranoi lapsusin dhe të ndashur lapsusin nga faji duhen hetime më vete…

Saimir Tahiri: Megjithatë, di të them që ajo të cilës iu referova “lajme me burime nga Prokuroria”, për mua është pjesë që i referohet për të bërë baltë mbi punën e policisë dhe sipas meje, është një praktike që duhet të përfundojë.

Sokol Balla: A vazhdon akoma lufta e ftohtë? A ka një luftë të ftohtë institucionale mes Ministrisë së Brendshme dhe Prokurorisë së Përgjithshme, apo janë thjeshtë episode?

Saimir Tahiri: Unë nuk besoj që ka patur ndonjëherë luftë…

Sokol Balla: Pasi raporti i PAMECA-s, gjithashtu fliste për hetimet ndaj Emiljano Shullazit, për të cilin ju jeni akuzuar se jeni partner në biznes e të tjera dhe ndaj Elvis Rroshit, kryetarit të Bashkisë së Kavajës. Janë tre çështje, njëra që ka të bëjë me dekriminalizimi, tjera me akuzat ndaj jush si ministër dhe e treta një proces delikat bashkëpunimi me partnerët italianë. Pra tre dosje shumë delikate të cilat nuk mund të thuhet që është faji i një prokurori, pra insinuata mund të shkojë diçka më tej…

Saimir Tahiri: Unë mendoj që të gjithë kanë diçka për të përmirësuar…

Sokol Balla: Pyetja ime ishte konkrete, ka apo nuk ka, sepse që ka patur, ka patur dhe raporti i PAMECA-s e vërteton këtë, mes Prokurorisë së Përgjithshme dhe Ministrisë së Brendshme dhe dy titullarëve?

Saimir Tahiri: Unë besoj se gjithkush ka diçka për të korrigjuar dhe për ta bërë më mirë. E them sepse realisht besoj vullnetin e mirë për të bërë më mirë këtë vend. Edhe unë kam gjëra për të përmirësuar në punën time dhe ky është një proces konstant përmirësimi. Nëse ka keqdashje e kam thënë kur ka qenë rasti për segmente të caktuara në Prokurori dhe institucione të tjera që kanë axhendë tjetër nga axhenda që unë dhe Prokurori i Përgjithshëm kemi zyrtarisht në luftën kundër krimit. Kjo nuk është kurrë e mjaftueshme për të vënë pikëpyetje në vullnetin e mirë institucional për të çuar gjërat përpara. A ka për të përmirësuar? Pa asnjë diskutim!

Sokol Balla: Si e pritet lajmin që Prokurori i Përgjithshëm, familjarët e prokurorit janë kërcënuar deri në pikën që të largohen nga Shqipëria?

Saimir Tahiri: Unë nuk kam informacion për këtë. Unë e kam marrë vesh nga media. Kam komunikuar me Prokurorin e Përgjithshëm informacionin që kam dhe që besoj është ajo që kam dëgjuar prej tij. Më shumë nuk mund të flas sepse nuk është një çështje për të cilën duhet të përgjigjem unë në vetë të parë. Preferoj të besoj atë që kam komunikuar me Prokurorin dhe në këtë rast nëse do të kishte gjë tjetër, besoj do ta dija për shkak të funksionit.

Sokol Balla: Ka hetuar policia për këtë çështje?

Saimir Tahiri: Jo nuk ka hetuar.

Sokol Balla: Pra ju nuk jeni informuar paraprakisht nga kryeprokurori për problemin?

Saimir Tahiri: Jo. Unë e kam marrë vesh nga lajmet.

Sokol Balla: Ju duket normale që kryeprokurori të mos njoftojë ministrin e Brendshëm në një rast të tillë? Nuk ka besim tek ministri i Brendshëm?

Saimir Tahiri: Nëse do të ishte kërcënuar nuk do të më dukej normale.

Sokol Balla: Përse e lini në kushtore? Ju nuk besoni që ai mund të jetë kërcënuar?

Saimir Tahiri: Nuk jam unë për t’u pyetur për këtë çështje.

Sokol Balla: Pra ju nuk besoni që kryeprokurori është kërcënuar?

Saimir Tahiri: Unë thashë që nëse do të ishte kërcënuar nuk do të më dukej normale të mos e dija zyrtarisht.