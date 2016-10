Kategoria Superiore, kalendari i javëve 6 dhe 7

Federata Shqiptare e Futbollit ka përcaktuar zyrtarisht kalendarin e zhvillimit të takimeve të javëve 6 dhe 7 në Kategorinë Superiore. Java e 6 do të luhet në 2 ditë, teksa 4 ndeshje do të zhvillohen ditën e mërkurë, ndërsa ndeshja e mbetur ditën e enjte.

Ndërkohë java e 7 do të zhvillohet gjithashtu në 2 ditë, me 3 ndeshje që do të luhen ditën e dielë ndërsa 2 ndeshjet e mbetura do të luhen ditën e hënë.

KATEGORIA SUPERIORE | Kalendari – Java 6

E mërkurë, 12 tetor 2016

Ora 14:00 | Luftëtari – Vllaznia

Ora 17:00 | Skënderbeu – Teuta

Ora 17:00 | Flamurtari – Kukësi

Ora 17:00 | Korabi – Tirana

E enjte, 13 tetor 2016

Ora 14:00 | Laçi – Partizani

KATEGORIA SUPERIORE | Kalendari – Java 7

E diel, 17 tetor 2016

Ora 14:00 | Kukësi – Korabi

Ora 14:00 | Teuta – Luftëtari

Ora 17:00 | Tirana – Skënderbeu

E hënë, 18 tetor 2016

Ora 14:00 | Vllaznia – Laçi

Ora 17:00 | Partizani – Flamurtari