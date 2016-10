Idrizi: Letra e Kotzias, shkelje flagrante, shpresoj tek vizita e z.Meta

I fundit që reagon por jo më pak i rëndësishëm, kreu i PDIU-së, Shpëtim Idrizi e cilëson flagrante, kërcënuese dhe shkelje të të drejtave të njeriut gjuhën e përdorur nga ministri i Jashtëm grek, Nikos Kotzias ndaj Komisionerit të Zgjerimit, Johannes Hahn për çështjen çame.

Lidhur me këtë, Shpëtim Idrizi, i drejton disa pyetje diplomatit grek. “Nuk njihni çështjen çame?! Cilin kapitull nuk njihni?! Atë të shpërnguljes me dhunë, të heqjes së nënshtetësisë, prerjes së rrënjëve të një breznie të tërë populate çame?! A e dini që unë sot nuk kam të njëjtën shtetësi me gjyshin tim, nuk kam shtëpinë dhe tokën e babës sim dhe kjo është shkelje flagrante e të drejtave të individit”, thotë atë.

Letra publike që Kotzias i dërgoi Komisionerit Hahn një ditë para vizitës së Ilir Metës në Athinë, e kishte një qëllim.“Për të kompleksuar vizitën. Unë uroj dhe jam besimplotë që z. Meta, në cilësinë e Kryetarit të Kuvendit, së bashku me delegacionin shumë ngjyrësh që e shoqëron të mbajë qëndrime të qarta për çështjen çame si detyrim i Rezolutës së Parlamentit të Shqipërisë dhe në vijimësi të qëndrimit të tij në Athinë në vitin 2001 në cilësinë e Kryeministrit”, mbyll reagimin e tij Idrizi.