Rama, vizitë në Gjermani. Fleckenstein: Reformat janë në rrugë të mbarë

Kryeministri Edi Rama zhvilli sot një vizitë njëditore pune në Hamburg, ku mori pjesë në Forumin Ekonomik Shqipëri-Gjermani.

Kryeministri Rama u prit në një takim të veçantë nga Kryetari i Parë i Bashkisë së Hamburgut, Olaf Scholz. Takimi u përqendrua kryesisht në procesin e integrimit europian të Shqipërisë, për të cilin Scholz (zyrtar i lartë i Partisë Social Demokrate Gjermane) shprehu mbështetjen maksimale. Rama dhe Scholz biseduan edhe për reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare, si edhe për krizën e refugjatëve me të cilën përballet Europa.

Gjatë qëndrimit në Gjermani, Rama u takua dhe me europarlamentari Knut Fleckenstein.

Gjatë një fjalë me biznesmenë gjermanë Fleckenstein tha se e përshkrova Shqipërinë si një faktor për stabilitetin në rajon

“Sot kryeministër i Shqipërisë, Edi Rama erdhi në Hamburg. Pas diskutimeve me kryetarin e komunës First Olaf Scholz, pati diskutime edhe me sipërmarrësit gjermanë. Shqipëria ka nevojë për investime. Vendi ka bërë përparim të qëndrueshëm në përpjekjet për të përmbyllur reformat. Në një fjalim timin e përshkrova Shqipërinë si një faktor për stabilitetin në rajon. Suksesi në rrugën për në BE është i dukshëm”, shkruan Fleckenstein në rrjetin sociale Twitter.