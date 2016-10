Berisha: Droga në Mat ishte e punonjësit të administratës, transportohej me makinat e OSHEE

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar sot në rrjetin social ‘Facebook’ një denoncim nga qytetari dixhital, duke hedhur akuza se droga e asgjësuar në Mat i përkiste një punonjësi të administratës shtetërore.

Berisha thekson se punonjësi është mik i ngushtë i kryetarit të PS në Mat, ndërsa transporti i lëndës narkotike bëhej me makinat e OSHEE-së.

MESAZHI I BERISHËS

Lajme nga Kolumbia e Europes !!

Qytetaret dixhital dononcojne:

Lidhjet e pushtetareve socialist me drogen. Keshtu:

– Droga e zbuluar ne Remull te Matit ishte e punojesit te administrates shteterore, mikut te ngushte te kryetarit te PS te Matit dhe se droga transportohet me makinat e OSSHE.

Socialistet e Zalle Bastarit kane tre hektar me kanabis qe jua mbron policia!

Kryeplaku i fshatit zalle Fush Kruje me Artur Bushin kane shume hektar Kanabis te mbjelle dhe rethe 100 punetore te punesuar ne plantacionet e Kanabisit.

Shefi i komisaritit ju ka dhene 10 dite afat per te mbledhur kanabisin!

Ne Puke bandat e Kanabisit kane bllokuar malin e Terbunit dhe nuk lejojne te mbledhin kepurdha, jane njerez te Mark Frrokut dhe kryetarit te bashkise Gjon Gjonit.

“prsh Zoti Sali Berisha,desha te te them nje te vertet qe u fsheh me shpejtesi nga policija e saje qorrit ,un qe po shkruaj jan nje polic i komisariatit Mat,me kapjen e 3 ton kanabis ne rremull Te matit bashkepronar I ketij kanabisi ishte dhe kushurini i shkelqim likes qe Tani eshte shpallur ne kerkim zoti Arjan lika punonjes I administrates shteterore dhe shoku i ngusht i Kr te partise Socialiste Zotit Agron malaj i cili esht drejtori OSHE Mat ku me makina te elektrikut me pas transportohej kanabisi ,e denoncoj te ju pasi jeni i vetmi qe kam besim qe ja cjerr masken ketij shteti.”

“Përshëndetje zot Berisha kur sajmir droga eka policin në këmbë po në zall bastar të gjithë socialistat kan Kanabis ku administrohet nga njerëz të lidhur me pushtetin vendor vetëm në mal vilëz jan bi 3 Hektar” “Pershendetje doctor Berisha jam nje banor i fshatit zalle te fush krujes dua te ju informoj se kryeplaku i fshatit zalle Ilirjan sala me lidhje shum te ngushta me artur bushin kane mbjell me hektar kanabis e vetem kryeplaku por dhe disa persona tjer me lidhje me kryeplakun kan mbjell me mija rrenje kanabis me besoni kan mbjell me hektar pz tashi ka filluar vjeljen ka me 100 puntor cdo dit zbarkojn furgonat me puntor ne zalle dhe nje puntor i tij me tha se krytari deges se policis se krujes i ka then per dhjet dit ke afat per ti korrur se do vijm kontroll ne gjith fshatin prandaj ju ftoj ta denonconi sa me shpejt te jet e mundur do ju sjell dhe foto te kryeplakut”

“Pershnetje z Berisha. por kam qef te ngelem anonim. ne rrethin e pukes ka filluar sezoni per grumbullimin e kerpurdhave. qytetaret kan dal ne bjeshket e terbunit per grumbullim kerpudhash por ne zonen e terbunit dhe te fush lait nuk lejohen njerez te kalojn as ne kemb nga njerez te armatosur qe ruajn parcelat e ashashit. informacioni esht teper i sigurt. dhe mund te verifikohet lehtesisht ne kemb po te doni dhe shifen nga ajri plotesisht. Respekte per kete mund te tregojn edhe qytetaret qe jan kercenuar qe te mos flasin dhe te mos denoncojn per kete mund te tregojn edhe qytetaret qe jan kercenuar qe te mos flasin dhe te mos denoncojn te fisit te lukajve. ato qe blen votat ne gjegjan per gjon gjonin. Jane njerzit e mark frrokut. parcelat ruhem me arm 24 ore dhe smund te kalojn njeri aty”