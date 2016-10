Rrëfim shokues/ “Çdo ditë nisen furgonë me punonjës kanabisi nga Kamza”

Një person, që thotë se është punëtor kanabisi ka rrëfyer në kushte anonimati për gazetën “Shekulli” se si mblidhen punëtorët, si bien në kontakt me bosët, sa paguhen dhe si transportohen në arat e kanabisit.

Personi në fjalë bën një rrëfim shokues duke thënë se Policia dhe PD¬ja janë në dijeni të asaj që po ndodh në Kamëz.

RREFIMI

“Nisja bëhet në orën 05.1505.30! janë furgonë pa xhama. Mbushën plot. Janë si të thuash moshë e tretë.

Diku afër pensionit ose njerëz të papunë, por që nuk janë përdorues të mirë të teknologjisë. Njëkohësisht merren edhe fëmijë; kryesisht vajza, të cilat janë mbi 1012 vjeç! Fëmijët merren në kohën kur nuk kanë shkollë, por edhe në ditë shkollash shkojnë. Ka gjithfarë informacionesh se çfarë ndodh aty, por disa nuk dua t`i besoj veç se lus zotin që mos t`i bie asnjë personi të familjes sime të shkojë atje. Transporti i punëtorëve është mjaft i organizuar.

A më kuptoni; është mjaft i organizuar”! A i e vë theksin tek organizimi sikur do të thotë se është si “krimi i organizuar” po me sa duket nuk do ta thotë.

është diku afër moshës së pensionit dhe është i bindur se personat që merren çdo ditë në zonat e Kamzës, Bathores e deri në afërsi të Tapizës shfrytëzohen, por ata janë të detyruar sepse janë të papunë.

Hasani është i bindur në fakt se dhe pagesa është e mirë: Varion, thotë nga 20 deri në 30 mijë lekë të vjetra! Por organizimi i tyre është i çuditshëm. Madje çuditem pse nuk merret askush nga mediat me këtë fakt, në një kohë që nisjet krejt hapur. Psh, furgonët kanë të shkruar. Janë ngjyrë e kuqe, por edhe e bardhë. Janë pa xhama! Dhe mjetet e këtyre punëtorëve shoqërohen me BMV, X5 ose edhe X6. Unë i shoh përditë. Po ashtu siç i shikojnë përditë edhe policia, edhe njerëzit e Partisë Demokratike dhe asnjë nuk flet”!

Punët e drogës T. tregon vendet ku mbushën furgonët nëpër të gjitha zonat e përcaktuara. Ai tregon se prej një muaji është shtuar kërkesa për fuqi punëtore ndërkohë që është e pamundur që dikush nga personat që janë të punësuar në zonën e Fushë Krujës dhe të Krujës të ketë mundësi të veprojë pasi personat që i menaxhojnë janë shumë të fuqishëm. Po në të njëjtën linjë është edhe një banor i Kamzës. Ai ka të punësuar disa njerëz të familjes së tij.

Madje njëri është djalë dhe është diku tek të 15ve. Dje, djali i mitur e ka patur pushim dhe ai ka ndihmuar dy prindërit në punën e kanabisit, pasi sipas tyre ata paguhen mirë dhe tani është sezoni.

Qytetari nga Kamza, tregon: Po, lekët i marrin në dorë. Fiks në orën 17.00 sillen në Tiranë. Asnjë prej tyre nuk lejohet të marrë me vete telefona që mund të bëjnë video ose foto, pasi të gjithë para se të ngjiten në furgonët pa targa dhe dritare kontrollohen nga personat që i shoqërojnë dhe i monitorojnë. Të gjithë janë në dijeni të këtij punësimi. Madje edhe kërkojnë njerëz shtesë se tani është momenti më i favorshëm, se p.sh, në kohën e mbjelljes operohet me grupe.

Nuk duhen dhe aq shumë. Por tani, drejtuesit e punëve atje kërkojnë punëtorë shtesë se edhe pak ditë është fluksi i madh”. Po kur i thua se a mund të shkojë kushdo të punojë aty, personi, të cilit i kanë punësuar njerëzit e familjes thotë: Jo, as mua s`më marrin…!