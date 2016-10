Henri Çili me të dashurën në dasmën mbretërore

Pas largimit të ish partneres së tij në Londër, Pranvera Skana, Henri Çili duket se ka nisur një lidhje të re romantike.

Ashtu siç shkruan dhe “Anabel”, administratori i UET është shfaqur në dasmën e princit Leka, i shoqëruar nga një brune bukuroshe në fund të 20-tave.

Duke qënë se Çili është treguar gjithmonë i rezervuar në lidhje me jetën e tij private, e këtë herë zgjodhi të dilte publikisht para fotografëve me një vajzë të re, ky është një lloj sqarimi që historia me Pranvera Skanën është mbyllur.

Por, mësohet se e dashura e re quhet gjithashtu Pranvera dhe punon si pedagoge në Universitetin Europian të Tiranës, shkruan Anabel.