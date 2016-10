Bylykbashi: Vettingu europian rrëzon gjyqtarët e “vettingut” të Ramës

Nga Oerd Bylykbashi. (Mesazh i publikuar në Fb.)

Rama do t’i emërojë gjyqtarët dhe prokurorët sipas qejfit dhe nevojave të tij. Prandaj pasi e humbi betejën kushtetuese për të kapur drejtësinë, shkeli Kushtetutën duke miratuar një ligj vetting-u me të cilin do të mbrojë dhe përzgjedhë ata gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar që nuk do të luftojnë, por do të mbrojnë krimin dhe korrupsionin e lidhur me Edi Ramën dhe ministrat e tij.

Që Edi Rama e sheh vetting-un vetëm si levë për të kapur drejtësinë, u provua këtë javë nga tentativa e dështuar për të çuar njerëzit e tij deri në Gjykatën e Strasburgut.

Rrëzimi pak ditë më parë nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës i të tre kandidatëve të Ramës për gjyqtarin që përfaqëson Shqipërinë në Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut tregoi se qeveria kishte shkelur me të dy këmbët rregullat e Këshillit të Europës.‎

Edi Rama i shkeli rregullat sepse donte të çonte avokatët e interesave të tij dhe jo të interesave qytetareve, të pronarëve shqiptarë dhe kujtdo tjetër që nuk gjen drejtësi këtu. Prandaj i dërgoi 3 kandidatët e tij pa iu bërë asnjë kontroll dhe as vetting.

Prandaj 3 kandidatët e përzgjedhur nga Rama me kriter të vetëm lidhjen nepotike familjare me ministrat e tij dhe shërbimin politik, Këshilli i Europës i refuzoi pa denjuar t’i intervistojë e madje as t’i presë.

Kur Edi Rama shkel si leckë rregullat e Këshillit të Europës, askush nuk duhet të ketë iluzion se ç’do prodhojë vetting-u i ligjit antikushtetues i këtij Kryeministri që flet për antikorrupsion nga maja e korrupsionit.

Prandaj ky Kryeministër duhet ndalur me çdo kusht.

Edi Rama nuk ia hodhi dot Europës dhe nuk do t’ia hedhë dot as shqiptarëve.