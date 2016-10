Shau nga nëna në Instagram, reagon Erjon Braçe: E kam bërë

Deputeti i Partisë Socialiste, Erjon Braçe pas publikimit të lajmit për një sherr virtual mes tij dhe një përdoruesi të rrjetit social Instragram, ka bërë një reagim në faqen e tij në Facebook.

Braçe pranon se ka fyer një person në Instagram, dhe madje e quan atë “të rrjedhur” pasi sipas tij e ka provokuar.

Statusi i Braçes:

Ky eshte profili ne Instagram qe “kam share nga nena”! Shikoni; Une nuk habitem me nga Panorama dhe nga ligesia qe e shoqeron, ardhur nga nje mal i madh me komplekse qe i zhyt keq e me keq! Poooo une jam i habitur per tjeter gje: NJE PLAK 72 VJEC, QE KA ZBULUAR NE TE RJEDHUR TE TIJ, RRJETET SOCIALE, SALI BERISHA, TE FSHIHET PAS PROFILEVE ME FOTO GRASH, TE CILAT I EKSPOZON KESHTU, CICA JASHTE!!

Sali Berisha, edhe nje here!! Nderkohe historia qe tregon eshte ca me ndryshe! Si administrator, kryeredaktor apo provokator, dje, me ka postuar kete posterin se bashku me pyetjen: Erjon Brace ku e ke bibilushin? Natyrisht qe ketij profili qe shihni ne foto, me kete pyetje, ju pergjigja sic e kerkoi!! Ta dija qe kete e bente Sali Berisha, natyrisht qe pergjigja do ishte edhe me e rende.

Se me thene te drejten, mua nuk me dhemb degradimi mendor i Sali Berishes, perkundrazi, jam lutur ta shoh keq e me keq, gjate e me gjate, te tallur e me te tallur, cdo dite. Shihni profilin qe ka- ky ne foto, dhe e kuptoni.

Nderkohe, pasi mori pergjigjen qe meritonte per pyetjen qe beri, ndryshoi fjaline qe shoqeronte postimin e “posterit” me nam. Edhe nje here Sali; Sic e kerkon, ashtu do e kesh pergjigjen!!

Aaaa dhe nje gje; Nderroje foton e profilit, ti je burre konservator, nuk ben; edhe Trampi ka nisur te kerkoje ndjese qe i sheh grate vec keshtu, zhveshur dhe gati. E di qe e vuan rubriken e Meros, por duhet te durosh e ndryshosh!!